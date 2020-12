Tutte le università, oltre alla formazione ed alla ricerca, hanno attivato, strategicamente e operativamente, un’altra missione: «svolgere un’attività di servizio per la comunità civile e imprenditoriale e per i territori (locali, nazionali e internazionali) intesa come: 1- trasferimento tecnologico e delle conoscenze (target: settori di imprese, altri atenei, fondazioni ed enti di ricerca non universitari e così via), 2- diffusione e condivisione della cultura (valorizzazione del giacimento culturale dell’università, abbattere le barriere culturali, produrre beni culturali tipici della propria organizzazione didattica e formativa); 3- essere complementari al cambiamento della società e alle potenzialità del territorio in cui insiste l’attività dell’università».

Si chiama Terza Missione. E’ il presidio della Csr (Corporate Social Responsibility) e della mission di sostenibilità dell’università. Ora il COVID-19 è un banco di prova.

In Italia abbiamo ottime università riconosciute a livello nazionale ed internazionale, esistono consulte dei rettori in ogni regione; in questi giorni, a Milano, la ricerca universitaria si è presentata ed ha informato la popolazione con l’iniziativa ‘Meet to night’ (una kermesse della ricerca). Penso che in questa contingente ‘emergenza continua’, le università potrebbero combattere il COVID-19 giocando un ruolo sussidiario ed operativo, offrendo ‘think tank’ di neolaureati o dottorandi di ricerca top per gli ospedali.

Perché questa proposta? Sento e leggo dichiarazioni di scienziati medici, sociologi, economisti e altri che lamentano le difficoltà a raccogliere i dati, analizzarli e sviluppare proposte di intervento contro la pandemia. L’analisi di flussi dei dati è punto critico per prendere decisioni con almeno un proxi scientifico. Il prof .Massimo Galli dice “prima i dati e poi le date….”;il prof Mantovani dell’Humanitas di Milano sottolinea spesso il valore del dato e la sua interpretazione e così via tanti altri. Chi,a fronte di una infografica dei vari cluster di cittadini positivi al Covid-19 incrociati con altri dati raccolti, ha, in tempo reale, la capacità di decidere quali azioni intraprendere sul territorio dell’ospedale? Quale previsione e quale attendibilità? Forse i medici che sono impegnati costantemente in corsia?

In sintesi si tratta di creare un think tank per ogni ospedale (o per alcuni), composto da neolaureati top o dottorandi in medicina, sociologia, economia, statistica e coordinato da un medico dell’ospedale per intervenire in modo ‘calligrafico’ sul bacino di riferimento. Tutti volontari.

Questo think tank gestisce i dati statisticamente, ricerca letteratura scientifica delle banche date nazionali ed internazionali (tutti i componenti parlano inglese e traducono gli articoli più significativi), esaminano la letteratura grigia sul COVID-19, fanno benchmark delle esperienze nazionali ed internazionali, si rapportano al territorio ed alla comunità. Il confronto è interdisciplinare.

Il COVID-19 circola e colpisce in modo non uniforme: se uno vuole ‘googlerare’ per curiosità, trova la mappa dell’andamento del contagio nei comuni dell’area martesana di Milano e vedrà le differenze fra i vari comuni. Ogni comune avrebbe bisogno di interventi ad hoc in logica pandemica e sindemica..Lo stesso per la diversità di contagio ed altri dati nelle 9 zone di Milano, per esempio. In questo modo si potrebbero avere interventi decisamente più efficaci.

La TERZA MISSIONE e la responsabilità sociale delle università si concretizza anche così. Volontariato universitario e think tank ospedaliero.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti