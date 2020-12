Oggi 21 dicembre, il solstizio d’inverno, il giorno più breve dell’anno, ma soprattutto la grande congiunzione Giove e Saturno, mai così vicini e visibili da almeno 400 anni.

William Teets, direttore dell’Osservatorio Dyer della Vanderbilt University, spiega per ‘The Conversation’ la così detta ‘grande congiunzione’ di Saturno e Giove, che addirittura può essere vista ad occhio nudo.

Saturno e Giove sono apparsi abbastanza vicini nel nostro cielo durante tutto l’anno. Ma il 21 dicembre, Saturno e Giove appariranno così vicini che alcune persone potrebbero avere difficoltà a vederli come due oggetti distinti.

Con un binocolo si sarà facilmente in grado di individuare entrambi i pianeti. In un piccolo telescopio si potranno vedere entrambi i pianeti contemporaneamente nello stesso campo visivo, il che è davvero inaudito. Questo è ciò che rende questa congiunzione così rara. Giove e Saturno sembrano incontrarsi circa ogni 20 anni. La maggior parte delle volte, tuttavia, non sono così vicini come li vedremo oggi 21 dicembre.

Nel 2000 c’è stata una grande congiunzione, ma «i due pianeti erano separati da circa due larghezze di luna piena. Quest’anno, le orbite li porteranno dove sembrano essere circa un quinto del diametro della luna piena», spiega Teets.

La prossima volta che si avvicineranno così tanto nel nostro cielo sarà tra 60 anni, il 15 marzo 2080, quindi questo sarà un evento irripetibile per molte persone. In effetti, l’ultima volta che si avvicinarono così tanto fu nell’anno 1623 , ma «era davvero difficile, se non impossibile, vederli allora perché apparivano molto più vicini al Sole e tramontavano subito dopo. Torniamo indietro di altri 400 anni al 1226 e questa sarebbe stata l’ultima volta che avremmo avuto una buona visione di questo tipo di congiunzione».

Se il tempo lo permette al Dyer Observatory , trasmetteranno in streaming una vista live della congiunzione da uno dei telescopi dell’osservatorio e Teets sarà disponibile a rispondere alle domande. «Anche se non hai un telescopio o un binocolo, esci e controlla questo rarissimo allineamento con i tuoi occhi. Ricorda che tramontano subito dopo il tramonto, quindi preparati a vederlo al tramonto!», conclude l’astronomo.

In attesa dello ‘spettacolo’, è interessante fare un balzo al 4 marzo 1226 e provare a trovare correlazioni tra quel 1226 e questo 2020, ma soprattutto una ‘lettura profonda’ di questo evento. Lo facciamo insieme a Cyril Christo, scrittore, fotografo, regista e attivista per i diritti degli animali del New Mexico. Christo -figlio dei più famosi Christo e Jeanne-Claude – si domanda se la grande congiunzione di Giove e Saturno sia l‘alba di una nuova era, convinto che il raro evento celeste è un momento per riflettere sul posto dell’umanità nel cosmo.

1226: l’Europa era emersa dai secoli bui per marciare lentamente verso il Rinascimento, questa congiunzione annunciò un momento unico nel tempo.

Oggi, nel 2020, la generazione più giovane ora sta combattendo per la giustizia climatica perché il loro futuro, la vita del pianeta, dipende da questo. «Trentatre bambini portoghesi hanno appena intentato una causa contro il cambiamento climatico presso le Corti europee dei diritti umani. Il Regno Unito, la Svizzera, la Norvegia, la Russia, la Turchia e l’Ucraina sono tra i Paesi citati in giudizio. I bambini sanno qual è la posta in gioco. Se arriveranno al 2080, sarà perché negli ultimi anni è stato raggiunto un tenore diverso, soprattutto quest’anno in cui la pandemia deve cambiare il nostro comportamento collettivo nei confronti di questo pianeta unico.

I punti di non ritorno di tutti gli ecosistemi del mondo hanno dato l’allarme. Quando l’Amazzonia ha visto incendi orribili come quelli del 2019 con 8.373 incendi e Australia, California e Siberia, tutti in fiamme. In mezzo a tutto questo caos i cinesi hanno piantato la loro bandiera sulla luna. L’ironia non potrebbe essere maggiore. L’intelligenza cyborg sembra essere dietro l’angolo, pronta un giorno a comandare ogni aspetto della nostra vita. E presto appariranno vere auto volanti, che confondono per sempre la nostra visione dei cieli. Come hanno già fatto i satelliti di Musk, offuscando la nostra visione dei cieli».

«Nel 1220, solo pochi anni prima dell’ultima stretta e visibile grande congiunzione, la Madonna di Chartres, in Francia, era appena stata completata. Le ultime crociate ci sono state tra il 1221 e il 1291. Lo scontro tra civiltà cristiana e musulmana potrebbe non essere uguale nella violenza oggi a quello che era secoli fa, ma le tensioni spirituali e politiche esistono ancora e permeano le nostre vite ogni giorno dall’insegnante decapitato a Parigi, a immensi conflitti in Medio Oriente e oltre. Le intrusioni occidentali in altri Paesi continuano e per molti versi le crociate sono diventate solo più pronunciate.

Quando i due giganti del sistema solare sono stati visibilmente congiunti, i mongoli hanno puntato alla conquista dell’Europa. Un anno dopo, nel 1227, Gengis Khan morì. La costruzione della cattedrale di Chartres fu terminata nel 1220 e intorno al 1220 nacque anche Roger Bacon, il padre inglese dell’empirismo e della scienza. Prevedeva già un tempo in cui macchine volanti e veicoli a motore avrebbero conquistato il mondo. “Le automobili possono essere costruite in modo che senza animali si muoveranno con una rapidità incredibile”, e “le macchine volanti possono essere costruite in modo che un uomo si sieda nel mezzo della macchina facendo girare alcuni motori con cui sono fatte ali artificiali per battere l’aria come un Uccello volante.” Predisse anche navi a vapore, campane subacquee e persino telescopi.

Mentre guardiamo il cielo alla fine di quest’anno, con i flagelli e le realtà di una vasta pandemia, è tempo di guardare più lontano, oltre l’orizzonte visibile e mirare a quello che Vaclav Havel chiamava ‘l’orizzonte assoluto’.L’orizzonte morale più ampio, quello non dettato dalla sfera tecnologica ma quello che unisce internamente l’umanità nel cuore del nostro comune legame affettivo con un semplice miracolo chiamato vita.

Jacques Ellul, l’autore del capolavoro ‘La civiltà tecnologica’ nel 1964, ammette che “l’uomo ha sempre conosciuto ampi orizzonti”, ma “oggil’uomo conosce solo orizzonti limitati e dimensioni ridotte. Lo spazio non solo dei suoi movimenti, ma anche del suo sguardo si sta restringendo. «Il paradosso è alla base del nostro tempo. Viviamo più nel tempo astratto che nel tempo. Ci siamo dissociati dall’essenza della vita eabbiamo sostituito il tempo organico con il tempo meccanico. E mentre le superstizioni e gli idoli abbondavano nel Medioevo, niente è paragonabile alla magia che abbiamo investito nel mondo carico di macchine.

Come sottolinea Ellul, “La tecnica non adora nulla, non rispetta nulla”. Distruggiamo le montagne per il carbone, installiamo satelliti nello spazio e continuiamo a saccheggiare le foreste della Terra e dei suoi oceani. In contrasto con l’ordine perfetto delle sfere, che guida gran parte della religione durante il Medioevo, il nostro è un tempo che riconosce l’apparente caos dell’universo. Eppure al di sotto di tutto c’è un ordine implicito. Ellul sapeva che avevamo perso qualcosa di grandioso con il nostro mondo pieno di scienza e tecnica “Niente appartiene più al regno degli dei o al soprannaturale”. Abbiamo strappato il mistero dalle nostre vite. Forse un po’ del mistero che abitava il Medioevo tornerà, forse la necessità di andare verso l’esterno, verso il cosmo alla fine ci costringerà a salvare ciò che è ancora brulicante di vita proprio sotto i nostri occhi.

Avere un evento celeste unico nel nostro tempo dovrebbe essere un faro per onorare un orologio diverso rispetto alla meccanica del tempo superato che abbiamo costruito per noi stessi. Abbiamo sovraccaricato il pianeta, esaurito le nostre risorse e ideato più strumenti e ‘divinità dei gadget’, come ha detto WH Auden, per portare a termine la nostra giornata. “Ma questa delusione non può durare a lungo”. Di questo Ellul era certo.

Mezzo decennio intero prima della Giornata della Terra del 1970, ha riconosciuto che “tutto ciò che non è tecnica viene eliminato. Non c’è posto per un individuo oggi a meno che non sia un tecnico”.Mentre reinventiamo la vita, la sopravvivenza viene spinta nella nostra direzione. Mentre guardiamo in alto dobbiamo tornare con i piedi per terra e ricordarci di ciò che ci aspetta sul sentiero dove si trovano ancora le meraviglie viventi.

Forse è per questo che l’artificio dei monoliti è arrivato in mezzo ai fantastici canyon dello Utah n on a caso giorni prima della prossima congiunzione. Siamo diventati così tecnocratici che l’eccentrico, l’inaspettato è raro. Siamo così affascinati dal linguaggio interno di Internet che abbiamo dimenticato come guardare più lontano e trovare un significato in realtà che vanno oltre la nostra comprensione comune.

Saturno e Giove presto faranno un tango insieme, obbligandoci a guardare oltre, perché l’aldilà è un mistero, uno spazio che abbiamo calcolato in qualche misura, ma che riusciamo a malapena a indovinare perché essenzialmente appartiene al regno dei mistici.

La maggior parte della vita sulla terra potrebbe essere persa in questo secolo se non troviamo spazio per qualcosa di diverso dal semplice progresso tecnico.

Il vaccino può correggere la nostra malattia consumata dal tempo fino a milioni di visoni in Danimarca scatenano la loro vendetta e virus giganti scatenati dalla fusione della tundra nei prossimi anni diffondono un tasso di mortalità molto maggiore. Una vendetta per la quale saremo completamente impreparati. Siamo stati così convinti della nostra superiorità come specie,siamo diventati sordi alla realtà più ampia della vita.

Mentre la moderna società di massa si prepara a ricevere un vaccino, due giganteschi corpi celesti hanno deciso di passare nella notte della nostra disperazione. Sono pianeti celesti più grandiosi dei nostri, ma il nostro è unico. Siamo costretti a ingoiare l’amara pillola della nostra immensa fragilità, in questo tempo interamente creato da noi stessi, indotto artificialmente. Ma al di là della gravità della nostra situazione, là sopra le nostre teste voleranno i signori di un grande calendario magico di cui sappiamo ancora molto poco. Là, sopra di noi, nel cielo, l’estasi dello spazio e forse anche la vita ultraterrena, si uniranno sopra di noi.

Per un breve momento, il guadagno del mercato e la nostra vita quotidiana non avranno influenza. La quasi riverenza che abbiamo assegnato ai nanoprocessori e le confabulazioni dell’arsenale digitale verranno messe a tacere. Per un breve momento la meraviglia dei nostri sguardi sarà rivolta alla musica delle sfere com’era tanto tempo fa, nel lontano 1226.

Per troppo tempo forse abbiamo dimenticato la vita interiore a favore della velocità, della quantità e della grandezza e soprattutto della seduzione del il mondo fabbricato dalle macchine in cui ci concediamo. Ci riteniamo superiori a molte culture che sono sopravvissute alla nostra. Finché continuiamo a pensare che i nostri progressi verranno dall’esterno e che tutti i nostri miglioramenti siano diretti verso l’esterno, il sé continuerà a languire.

Con tutte le nostre innovazioni, abbiamo perso la storia più grande. Le nostre superstizioni sono maggiori perché per molti anni abbiamo pensato di poter superare in astuzia la natura. In modo radicale e rivelatore quella nozione è stata scontata sotto la piaga di un’immensa ignoranza che ci ha portati dove siamo oggi. Ci ha mostrato la nostra immensa debolezza e da essa vedremo se questo Paese può cambiare la sua vecchia pelle e diventare un Paese inclusivo di possibilità o un gigante storpio che ha superato la sua utilità.

Avremo la possibilità di guardare di nuovo il sistema solare e forse il nostro mondo. Siamo diventati superstiziosi riguardo a questo salvatore chiamato macchina. Proprio come potrebbe chiedersi San Tommaso d’Aquino, il frate domenicano italiano, nato nel 1225, quanti angeli potrebbero danzare sulla punta di un ago. Siamo sconcertati dalle possibilità dell’intelligenza artificiale e ancora non sappiamo quasi nulla del fondo degli oceani. Quando guarderemo sbalorditi e vedremo i pianeti, per quello che sono, due delle veri grandi divinità erranti e ingovernabili del nostro tempo, dovremmo vedere la meraviglia per quello che è, e per gli ideali a cui dobbiamo aspirare perché non ne mai avuto bisogno più di adesso.

Dicembre 2020 potrebbe essere il mese in cui la pandemia cambia corso, ma se non impariamo l’umiltà, altre seguiranno sicuramente. I pianeti sono i grandi agenti, se non gli arbitri di un ordine che comprendiamo a malapena, uno che non capiremo mai del tutto, perché è al di là delle nostre capacità. Ma in tutta umiltà, la nostra civiltà ha bisogno di prestare attenzione a ciò che abbiamo fatto al suolo, alla vita, al globo. Il nostro momento della resa dei conti è qui. I pianeti sono insuperabili promemoria che esiste un ordine oltre la tempesta e l’artificio del ceppo umano. Il posto dell’uomo sulla terra è stato devastante per altre forme di vita. Come disse una volta il profeta, la creazione del cielo e della terra è un risultato più grande della creazione dell’uomo.

Quando si alza lo sguardo a Giove e Saturno il 21 dicembre, pochi giorni prima di Natale, un mese prima che una nuova amministrazione entri in carica, l’America e l’umanità hanno bisogno di trovare equilibrio, visione, giustizia e la guarigione che ha bisogno di portare questo piccolo, umile ma pianeta miracoloso in avanti nel futuro mentre gira nel suo ineffabile viaggio intorno al sole.

