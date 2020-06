Su richiesta della giustizia svizzera, la procura della Corte suprema spagnola è stata costretta ad avviare un’indagine su uno dei tanti scandali di corruzione del Signor Juan Carlos de Borbón, il primo dei poker di re che la Spagna ha oggi (lui, Sofia , Felipe e Letizia).

Commissioni illegali, omicidi spericolati, influenza tra la monarchia e potenti uomini d’affari, conti correnti in Svizzera, regali milionari a ex amanti, donne scaraventate in mare da una nave prima dell’arrivo di Doña Sofía …

Naturalmente, qualsiasi soggetto con il curriculum di questo gentiluomo sarebbe dietro le sbarre da molti anni. Al momento, l’unica persona condannata dal tribunale al carcere a causa della corruzione della monarchia è il cantante rap Pablo Hasel, accusato proprio di aver raccontato i misfatti del re al ritmo del rap. Un suo collega, il maiorchino Valtonyc, perseguitato per simili crimini, è fuggito di prigione andando in esilio in Belgio, dove oggi è in ‘compadrea’ con il Presidente catalano Carles Puigdemont e i consiglieri che lo accompagnano.

Di fronte a questi eventi, l’opinione pubblica spagnola reagisce in due modi: o difendendo la figura del monarca fino in fondo, come fanno la maggior parte dei partiti politici di matrice spagnola, o con indignazione, ma anche con rassegnazione: i cittadini sanno che la maggioranza dei crimini sono protetti dall’inviolabilità della Corona proclamata dalla Costituzione, oppure raccontano che i fatti saranno stati prescritti prima di essere giudicati. E se, nonostante il re non lo veda chiaramente, avrà un lussuoso palazzo che lo aspetterà in un Paese latinoamericano per offrirgli un esilio d’oro.

Com’è possibile che così tanti spagnoli mostrino tanta indulgenza con un sospetto criminale o così tanta rassegnazione contro l’abuso di potere?

Le ragioni sono storiche. Le rivoluzioni di Oliver Cromwell in Inghilterra e le rivoluzioni di Danton,Marat e Robespierre in Francia, segnarono la fine delle vecchie monarchie. In altri Paesi, le dinastie sopravvissute dovettero adattarsi alla democrazia parlamentare. In Spagna, no. In Spagna, il re è il capo dello Stato, massimo comandante delle forze armate, e secondo il titolo II della Costituzione, la sua figura è inviolabile e non è soggetta alla responsabilità di atti politici o di condotta privata depravata. Qual e il punto?

Mentre nella maggior parte dei Paesi europei il parlamentarismo si stava facendo strada, il re Ferdinando VII di Spagna vendette il Paese a Napoleone nel 1808, in cambio di una rendita vitalizia su 4.000 immobili e l’usufrutto di vari palazzi in Francia. Quando Fernando VII tornò nel Paese, dopo la guerra di indipendenza dalla Spagna contro la Francia, abolì la costituzione liberale del 1812 e ristabilì l’assolutismo.

Per tutto il diciannovesimo secolo, i partiti liberalicontrastarono gli assolutisti con scarso successo; e nel 20 ° secolo, arrivarono le dittature militari a sostenere la Corona. Il signor Juan Carlos de Borbón è salito al trono di Spagna per decisione personale del Generalissimo Franco. Quindi, le élite economiche, i poteri effettivi (l’Esercito, la Magistratura, la Polizia, la Chiesa e il settore finanziario) e alcune centinaia di famiglie di Madrid con cognomi altisonanti, rappresentanti della rancida classe estrattiva, hanno impedito la transizione democratica (sic), e hanno fatto un patto delsilenzio sui presunti crimini del monarca.

Il conflitto territoriale tra Catalogna e Spagna ha molte antiche cause; ma uno di questi è la volontà della maggioranza della popolazione della Catalogna di votare per una Repubblica e voltare la pagina della monarchia. La dinastia borbonica è stata, nel corso della storia, corrotta e centralista. Proprio perché è centralista ha il sostegno incondizionato dei partiti politici e dei media nella capitale.

Solo da alcuni giornali catalani e da alcune pagine della stampa internazionale, come ‘L’Indro’, il re di Spagna può essere ritenuto responsabile e l’amnistia rivendicata per prigionieri politici ed esiliati repubblicani.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti