Stati Uniti

Carta da fibre di canapa contro carta da cellulosa di legno. Come il passaggio alla carta ottenuta da fibre di canapa può salvare l’Ambiente

Nonostante viviamo nel periodo di massimo splendore dei media digitali, il consumo di carta è in realtà in aumento: solo negli ultimi 20 anni è aumentato del 126%. Ogni anno nel mondo vengono utilizzate circa 208 milioni di tonnellate di carta e molti di questi prodotti di carta vengono utilizzati una sola volta e poi gettati via. Negli Stati Uniti, ad esempio, ogni anno viene buttato via circa 1 miliardo di alberi a fini di ottenimento della carta.

Probabilmente a questo punto ci si chiederà: potrebbe esserci un modo più ecologico di produrre carta? Si scopre che c’è: la carta di canapa. Sebbene la carta di canapa non sia particolarmente comune, non è nemmeno nuova. La carta di canapa era ampiamente utilizzata nella prima storia americana. Sfortunatamente, le restrizioni legali alla coltivazione della canapa hanno spinto l’industria della carta a fare affidamento principalmente sul legno. Tuttavia, gli attivisti della canapa non lasciano che questo problema si riposi abbandonato. Continuano a sottolineare i molti modi in cui la carta di canapa potrebbe aiutare a trasformare la nostra crisi ambientale in un futuro sostenibile.

Ecco cinque motivi per passare alla carta di canapa:

La canapa è risorsa altamente rinnovabile

Uno dei motivi principali per passare alla canapa è che è una fonte di carta altamente rinnovabile. Sebbene gli alberi siano anche rinnovabili, ci vogliono dai 20 agli 80 anni per sostituire un albero che è stato abbattuto. Le colture di canapa, invece, possono essere reintegrate e raccolte in soli 4 mesi. Ciò significa produrre più carta per la quantità di terra utilizzata e risparmiare più delle nostre preziose foreste.

La canapa non ha bisogno di candeggio tossico

Un’altra grande differenza con la carta di canapa, a differenza della carta proveniente dagli alberi, è nel modo in cui viene lavorata la canapa. La carta di legno richiede sostanze chimiche sbiancanti tossiche, come il cloro o le diossine, proprio per ottenere l’effetto della sbiancatura della carta. Questi prodotti chimici delle cartiere possono effettivamente avvelenare i corsi d’acqua. La canapa, d’altra parte, può essere sbiancata con perossido di idrogeno, che non presenta gli stessi rischi ambientali.

La canapa arreca salute anche al suolo

La canapa può anche contribuire al miglioramento del terreno in cui viene coltivata. Un modo per farlo è attraverso il fitorisanamento, che è ciò che avviene quando la pianta estrae le sostanze tossiche dal terreno attraverso le sue radici. In effetti, la canapa è così adatta a questo che è stata usata vicino a Chernobyl per ripulire i contaminanti radioattivi dal famoso disastro nucleare.

In Italia la canapa è stata utilizzata anche per ripulire le diossine nel suolo (ironia della sorte, la stessa sostanza chimica tossica che si usa per sbiancare il legno per la carta). La canapa è più forte e dura più a lungo La canapa crea anche carta molto più resistente e durevole rispetto alla carta tipica. La carta del legno si decompone rapidamente e ingiallisce. D’altra parte, la canapa è una delle fibre naturali più resistenti al mondo. Non ingiallisce e resiste alla decomposizione con l’età. Per la carta a lungo termine come libri e opere d’arte, la canapa non può essere battuta. La canapa può essere riciclata più volte Quando si tratta di rifiuti di carta, il riciclaggio può fare una grande differenza. La carta a base di legno può essere riciclata solo tre volte prima di essere inutilizzabile, mentre la carta di canapa può essere riciclata da sette a otto volte.

Ma nonostante questi punti a favore della carta di canapa, ci sono ancora ostacoli al passaggio alla canapa. Le restrizioni legali rendono difficile per gli agricoltori coltivare la canapa e la tecnologia per la lavorazione non è così avanzata come per la carta di legno. Sono infatti solo 23 le cartiere al mondo attrezzate per utilizzare la canapa. Ciò significa che la carta di canapa è più costosa e più difficile da trovare, ma con una maggiore domanda, questo potrebbe cambiare. Esistono versioni in canapa della maggior parte dei prodotti di carta, dalla carta per stampante agli imballaggi. Ci sono anche cartine di canapa. Quando acquisti prodotti di carta, chiedi informazioni sulle potenziali opzioni a base di canapa. È un piccolo passo che potrebbe apportare grandi cambiamenti.

Canada

Le entrate derivate dalla cannabis sostengono l’agricoltura del Paese nel tempo della pandemia

La Agricoltura del Canada finora è riuscita ad evitare il collasso economico causato dal Covid-19 grazie a un potenziamento dei numeri delle vendite della cannabis.

Il settore agricolo canadese ha ben contrastato il declino economico generale causato dal coronavirus durante la prima metà dell’anno grazie alle forti vendite di cannabis, secondo i dati di Statistics Canada delineati da Moose Jaw Today.

Le entrate in contanti delle aziende agricole sono state pari a 16,7 miliardi di dollari, con un aumento del 5,2%, ma sono state guidate da 685 milioni di dollari di cannabis, un aumento del 62%. Se non per le vendite di cannabis. Le entrate in contanti delle aziende agricole sarebbero aumentate solo dello 0,8%, afferma il rapporto.

In tutto, le entrate dei raccolti ammontano a $ 1,3 miliardi, ma la nazione ha registrato un calo di $ 629 milioni nelle vendite di bestiame principalmente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Un rapporto di Statistics Canada pubblicato il mese scorso ha rilevato che il settore della cannabis in Canada vale 1,7 miliardi di dollari, ma il 54% delle vendite di prodotti avviene ancora nel mercato non regolamentato. La cannabis era considerata un servizio essenziale in gran parte del Canada durante la risposta nazionale. Statistics Canada ha affermato che le vendite di cannabis sono aumentate del 19% a marzo, poiché il paese ha chiuso servizi non essenziali come bar e ristoranti.

Come il settore agricolo, anche le vendite di cannabis hanno superato il declino del 10% legato alla pandemia nel settore della vendita al dettaglio.

In totale, dall’ottobre 2018, le vendite legali di cannabis hanno contribuito con $ 3,96 miliardi al prodotto interno lordo del Canada. Statistics Canada ha anche riferito che le vendite illecite di cannabis stimate hanno contribuito con $ 4,13 miliardi all’economia della nazione, in calo di circa il 21% dal lancio del settore regolamentato.

Stati Uniti

La battaglia per la cannabis medica in Nebraska continua

I festeggiamenti per l’accesso alla cannabis terapeutica, fattoreaggiunto al voto del Nebraska a novembre, si sono rivelati di breve durata. Ma la lotta continua.

Attualmente non esiste un programma per la marijuana medica in Nebraska e nessun’altra indennità per i pazienti. Potrebbe essere cambiato dopo le elezioni di novembre.

Alla fine del mese scorso è stato riferito il fatto che Nebraskans for Medical Marijuana avesse annunciato che il suo emendamento a sostegno dell’accesso dei pazienti alla marijuana medica sarebbe apparso inserito nel ballottaggio di novembre. A sostegno dell’iniziativa sono state consegnate più di 182.000 firme di petizioni. Tuttavia, il gruppo si aspettava una battaglia legale per mantenerlo e sicuramente ottenne il risultato.

Alla fine della scorsa settimana, la Corte Suprema del Nebraska ha emesso un parere per rimuovere l’emendamento costituzionale dal ballottaggio. Cinque giudici si sono pronunciati contro l’inclusione dell’emendamento e due lo hanno sostenuto.

L’emendamento che è stato ritirato era basato sul requisito costituzionale che tutte le iniziative proposte dovessero essere un “soggetto unico“, per evitare confusione negli elettori e tentativi di riunire due questioni separate e diverse in una per ottenere qualcosa oltre il limite. Sembra che l’emendamento abbia più soggetti, il diritto di accedere alla marijuana medica per scopi medici e la fornitura. Ma non puoi davvero averne uno senza l’altro.

Nebraskans for Medical Marijuana e la senatrice dello Stato Anna Wishart -una forte sostenitrice dell’accesso alla cannabis medica- sono ovviamente amaramente delusi dalla decisione ma non si arrendono.

La senatrice ha affermato: «Alcune delle cose più grandi della vita si raggiungono su un percorso molto difficile. Se qualcuno pensa che i sostenitori della marijuana medica faranno le valigie e torneranno a casa, non lo siamo. Il Nebraska è la nostra casa e continueremo a difendere i genitori e le famiglie che stanno guardando i loro cari soffrire senza fine».

Il senatore ha dichiarato che il prossimo passo è sostenere i candidati che sosterranno l’accesso alla marijuana medica. La senatrice Wishart afferma inoltre che avrà una legislazione all’inizio del 20201 e prevede di portare con sé «le voci di 200.000cittadini del Nebraska che sostengono questo problema».

Nebraskans for Medical Marijuana ha affermato che collaborerà con altri gruppi di difesa per sviluppare una scorecard sulla marijuana medica che classifica i candidati e i funzionari eletti per guidare gli elettori. Sta anche cercando di lanciare una nuova iniziativa per il voto sulla cannabis medica per il 2022.

Nuova Zelanda

Un report conferma: un più appropriato quadro normativo può implementare la canapa nel Paese

Una industria del settore canapa pienamente funzionante potrebbe generare miliardi in termini di introiti per la Nuova Zelanda dal 2030 se le Autorità possono stilare leggi specifiche in modo concordato e creare normative costruttive e regolamenti attuativi derivanti, come confermato da un recente report di settore.l

«Ciò che è necessario è un’esplorazione cooperativa che coinvolga i membri del settore e le autorità di regolamentazione della cannabis e dei prodotti correlati alla canapa, (e) il livello appropriato di regolamentazione da applicare a tali prodotti», osserva il rapporto, chiedendo «un piano per modificare la legge esistente e possibilmente creare nuove leggi per facilitare la produzione, la vendita e l’esportazione di prodotti di canapa». Nelle giuste condizioni, la Nuova Zelanda potrebbe generare fino a $ 1,45 miliardi (AU $ 2 miliardi / € 1,22 miliardi) dalla canapa in 10 anni e beneficiare di ben 20.000 posti di lavoro, secondo lo studio di 60 pagine, «New Zealand Report sugli investitori orientato alle esportazioni di canapa».

Sostenitore entusiasta

La New Zealand Hemp Industries Association (NZHIA) si è affrettata a sottolineare i risultati del rapporto, sottolineando che -come ha detto il presidente della NZHIA Richard Barge a Scoop Independent News: «Ciò evidenzia quanto siano miopi le leggi (della Nuova Zelanda) in termini economici e quanto la Nuova Zelanda sia fuori dal resto del mondo».

«Siamo molto indietro rispetto agli altri paesi nel nostro atteggiamento nei confronti della canapa», ha detto Barge. «Sebbene non sia psicoattivo, molte delle nostre leggi attuali trattano (la canapa) come se lo fosse».

Secondo il rapporto, la Nuova Zelanda può trarre vantaggio dagli affari derivanti dagli alimenti naturali e dai prodotti per la salute, nonché prodotti industriali dagli steli della pianta di canapa. Stabilire una lavorazione vicino a dove viene coltivata la canapa potrebbe anche stimolare i mercati del lavoro regionali, come suggerisce il rapporto.

Basato su criteri scientifici

NZHIA ha affermato che il Governo dovrebbe introdurre un quadro normativo basato sulla scienza per la produzione, la vendita, l’importazione e l’esportazione di prodotti di canapa non medici, riclassificando il CBD come prodotto per il benessere. «Ciò vedrebbe un rapido aumento della ricerca e sviluppo a vantaggio dell’intero Paese», ha detto Barge.

«L’industria è pronta», ha detto Barge, sottolineando che le organizzazioni di ricerca e sviluppo, gli agricoltori e le parti interessate in fibre, alimenti, bevande, prodotti naturali per la salute e cosmetici si stanno spostando nel settore della canapa. «Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che il Governo rimuova le barriere normative e la burocrazia ingiustificate», ha detto Barge.

Scritto da Nick Marsh, consulente e consigliere strategico di una vasta gamma di società energetiche e di altro tipo, «il rapporto mostra l’indiscutibile opportunità che la canapa industriale offre alla Nuova Zelanda, come evidenziato dalla crescente consapevolezza dei suoi vantaggi».

Punto per punto

Nel formulare la sua argomentazione a favore di leggi e regolamenti chiari, il rapporto fa diverse altre osservazioni e raccomandazioni:

• I legislatori neozelandesi dovrebbero cercare una guida tra i programmi di legalizzazione in vari paesi del mondo per sviluppare un progetto generale per l’industria della canapa.

• Il Governo può trarre conforto dal fatto che i firmatari della Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti che hanno liberalizzato le loro leggi non hanno subito sanzioni; inoltre, il comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato all’ONU che il CBD è sicuro e non dovrebbe essere incluso nelle regole anti-droga.

• In qualsiasi quadro normativo nuovo o modificato, la chiarezza sullo stato di una gamma di prodotti contenenti CBD è essenziale.

• Se il Ministero della Salute dovesse designare i prodotti a base di CBD come medicinali nonostante il CBD sia stato ritirato, ignorerebbe i prodotti non medicinali a basso contenuto di CBD e complicherebbe il percorso verso il mercato.

• I prodotti che ora sono illegali da produrre, vendere o importare, vengono comunque venduti online, portati in Nuova Zelanda tramite acquisti diretti da parte dei consumatori.

• È necessario un equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli del settore della canapa, nonché la creazione di un adeguato programma di esportazione.

• I consumatori devono essere protetti, sia limitando il contenuto di THC nei prodotti, designando la quantità di CBD o altri cannabinoidi che sono accettabili, sia applicando la legislazione alimentare o controlli sui prodotti per la salute naturale, se del caso.

Australia

Il piano per il CBD da banco prevede dure restrizioni in arrivo

Il Ministero della Salute australiano ha emesso una decisione provvisoria che potrebbe portare a vendite da banco (OTC) di CBD, ma tali prodotti dovrebbero affrontare molti degli stessi ostacoli e regolamenti che regolano l’approvazione dei farmaci da prescrizione. Le regole dell’Amministrazione per i beni terapeutici (TGA) del ministero vieterebbero anche la canapa fumabile, i prodotti per lo svapo e le applicazioni topiche, eliminando tre dei sottosettori del CBD più dinamici.

Sia il CBD naturale di origine vegetale che le varianti sintetiche sarebbero consentite secondo le regole, ma i prodotti sintetici sarebbero tenuti a seguire protocolli ancora più rigidi.

Non tutto ottimista

Mentre la mossa, annunciata la scorsa settimana, è stata acclamata dalle società di cannabis quotate all’Australian Securities Exchange – la maggior parte delle quali ha avuto un temporaneo aumento dei prezzi delle azioni sull’annuncio – non tutte sono state ottimistiche.

«Il punto più critico è che la risorsa clinica deve aver attraversato gli stessi ostacoli e soddisfare le stesse normative di qualsiasi altro farmaco su prescrizione», ha affermato Sud Agarwal, Chief Medical Officer di Icannex Healthcare.

«I recenti cambiamenti di TGA in merito alla certificazione e derubricazione del CBD aprono la porta a produttori di CBD sofisticati e GMP per accedere ai clienti australiani tramite farmacie senza prescrizione per la prima volta», ha affermato Boaz Wachtel, direttore, co-fondatore ed ex presidente della società di prodotti neutracetici australiani Creso Pharma. «In quel contesto e su scala globale, il piano australiano basato su prove scientifiche è il benvenuto e rappresenta uno sviluppo importante per l’industria del CBD».

Contesto più ampio

Wachtel ha affermato che i cambiamenti in Australia sono fondamentali nel contesto di una decisione attesa dalla Commissione Europea che potrebbe provocare una discriminazione nei confronti delle industrie della canapa e del CBD, negando ai consumatori europei i benefici per la salute dei nutraceutici e di altre forme di somministrazione.

Ma Wachtel ha convenuto sul fatto che la decisione provvisoria in Australia implica regole troppo rigide. «Riteniamo che la classificazione del CBD dovrebbe essere simile al modello normativo del Regno Unito, che riconosce il CBD come un estratto naturale non narcotico e fornisce pieno accesso ai consumatori senza inutili interventi burocratici e normativi», ha affermato.

Creso e altri titoli che hanno visto guadagni temporanei sull’annuncio includevano Bod Australia, Elixinol Global, Althea Group, THC Global, Cann Group, Medlab Clinical, Zelira Therapeutics, IDT Australia e Little Green Pharma.

Declassificazione

In base alla decisione del TGA, il CBD sarebbe passato da una sostanza della Tabella 4 a una Tabella 3, dandogli l’autorizzazione come terapeutica in una gamma di forme orali. Ma la designazione del programma 3 significa che i prodotti devono essere tenuti dietro il bancone nelle farmacie e non saranno disponibili immediatamente.

Solo i prodotti che contengono il 98% di CBD sarebbero qualificati secondo le regole, con altri contenuti di cannabinoidi limitati al 2%. Le vendite sarebbero limitate a coloro che hanno 18 anni o più in una dose massima giornaliera di 60 mg. che deve essere fornito in una confezione a prova di bambino. Gli acquisti sarebbero limitati a una fornitura massima di 30 giorni.

I prodotti CBD dovrebbero anche essere approvati per il Registro australiano dei prodotti terapeutici (ARTG). Gli standard dell’ARTG richiedono che la formulazione finale del farmaco sia prodotta con «variabilità minima da lotto a lotto» e che gli ingredienti non attivi abbiano dimostrato di essere al sicuro da effetti avversi se somministrati a dosi molto più elevate di quelle raccomandate. I prodotti devono essere testati in rigorosi studi clinici in doppio cieco, randomizzati e controllati che mostrano risultati statisticamente significativi a supporto di qualsiasi affermazione terapeutica. La pubblicità del CBD non sarebbe consentita.

Variazione significativa

Nonostante le rigide restrizioni, «la decisione provvisoria riflette il cambiamento significativo negli atteggiamenti della comunità e del governo nei confronti della cannabis medicinale da quando è stata legalizzata in Australia alla fine del 2016», ha affermato Josh Fegan, amministratore delegato del gruppo Althea, che ha definito la decisione provvisoria «uno dei i più grandi sviluppi nel settore della cannabis medica fino ad oggi».

A più di 60.000 pazienti in Australia è stata prescritta cannabis tramite uno schema di accesso speciale o un prescrittore autorizzato, fornendo almeno un indicatore del potenziale mercato del CBD nel paese, stimato in oltre 145 milioni di dollari.

La data di implementazione proposta per il declassamento è il 1° giugno 2021. I commenti sulla decisione provvisoria possono essere presentati fino al 13 ottobre e una decisione finale sulla riprogrammazione è fissata per il 25 novembre.

