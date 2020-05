All’11/05/2020, l’Argentina ha 6278 infetti da coronavirus Covid-19, 314 morti e 1837 guariti. I casi attivi sono 4127. All’interno dell’America Latina e dei Caraibi, si colloca dietro Brasile, Ecuador, Perù, Cile, Messico e Colombia, entrambi in numero di infetti e deceduti.

Oltre al confronto con altri Paesi -sempre macchiato da alcune controversie in quanto vi sono differenze nel numero totale di test, quantità di popolazione, densità di popolazione e fasi epidemiologiche- i numeri ci dicono che, il Governo argentino ha raggiunto il suo obiettivo principale: appiattire la curva di contagio.

Il grafico seguente mostra chiaramente come quando il virus ha iniziato a circolare, la quarantena implementata è riuscita ad estendere il numero di giorni in cui il numero di casi è raddoppiato:

I primi casi sono stati scoperti all’inizio di marzo, il tempo di raddoppio dei casi è stato di circa 3 giorni. Da quando la quarantena è stata imposta, il 20 marzo, il tempo di raddoppio per i casi a livello nazionale è stato esteso, raggiungendo, al 5 maggio, 21 giorni.

Negli ultimi giorni, è stato registrato un calo, a seguito dell’aumento dei casi nei quartieri popolari della città di Buenos Aires.

Dato che la pandemia mostra un comportamento diverso a seconda della località, i numeri della regione della città di Buenos Aires, che è l’area con la maggiore diffusione del virus, sono in qualche modo diversi dal resto del Paese, raggiungendo i 15 giorni di raddoppio dei casi. Cioè, nel peggior posto del Paese, dove la trasmissione della comunità esiste in modo più accentuato, è stato anche possibile ridurre il tempo di raddoppio, anche se in misura minore.

Anche la situazione della provincia di Buenos Aires è preoccupante, specialmente nelle città vicine alla città di Buenos Aires che compongono ciò che viene chiamata area metropolitana di Buenos Aires (AMBA). Qui sta il fulcro del contagio in Argentina, quindi il destino della gestione della pandemia si gioca principalmente in questi territori.

Come mai l’Argentina è riuscita a contenere -per il momento- lo scoppio del coronavirus che sta affliggendo il mondo?

Non esiste una unica motivazione per questi risultati, ma è possibile identificare almeno quattro chiavi del successo provvisorio dell’Argentina.

Un rigoroso regime di quarantena applicato in tempo

La conferma che la curva si stava appiattendo ci consente anche di svolgere un esercizio di simulazione che si sarebbe verificato se il rigido regime di quarantena non fosse stato applicato, decretato il 20 marzo. Nel grafico seguente, si può vedere quale sarebbe stata l’evoluzione dei casi senza quarantena e qual è l’evoluzione effettiva dei casi, da quando è stata applicata la quarantena:

Naturalmente, applicando la quarantena, i casi diminuiscono. Questo è stato il comportamento della pandemia in tutti i Paesi del mondo. Il punto chiave nel caso argentino è che questa decisione è stata presa in tempo, con pochissimi casi rilevati, meno di 200 per l’esattezza. Il fatto di osservare ciò che stava accadendo in Italia e in Spagna, ha contribuito a prendere la situazione con estrema serietà e responsabilità. Sapendo che il sistema sanitario argentino è molto meno preparato di quello europeo per gestire una situazione di forte contagio.

Poiché il primo caso è stato confermato il 3 marzo, il Governo argentino ha preso con molta serietà la situazione, ha convocato gli esperti e determinato un percorso da seguire sulla base delle loro raccomandazioni. Dieci giorni dopo, sospese le lezioni a tutti i livelli, chiuse i confini, ha consigliato il distanziamento sociale e bandito gli eventi di massa. In quei giorni, tutti i casi sono stati importati e non c’era circolazione nella comunità.

Un buon punto di confronto per sapere quanto fosse tempestivo il decreto di quarantena obbligatorio, è stato fatto dal ricercatore argentino Fabrizio Politano, che vive nello Stato del Connecticut, negli Stati Uniti, e ha confrontato questo caso con quello argentino. La ragione di questo confronto è molto specifica: il suo primo caso registrato coincide con l’Argentina. Tuttavia, nel caso del Connecticut, il regime di quarantena non è stato applicato contemporaneamente o allo stesso modo dell’Argentina. Mentre la quarantena in Argentina era obbligatoria e inizialmente il suo controllo è stato estremamente rigoroso, nel caso del Connecticut, la quarantena era molto più flessibile.

Il seguente grafico mostra i risultati ottenuti in un caso e in un altro:

L’applicazione tempestiva e rigorosa della quarantena è senza dubbio la chiave principale del successo provvisorio del caso argentino. Non solo per il controllo nel farlo rispettare (applicazione di multe, trattenimento del veicolo, messaggio duro e chiaro da parte delle autorità, ecc.), anche per la forte adesione da parte della popolazione. Oltre ad alcuni casi isolati, la maggior parte della popolazione ha rispettato la misura. Ad esempio, per quanto riguarda l’uso del trasporto pubblico, che è una delle principali fonti di contagio, nella città di Buenos Aires, durante l’applicazione della quarantena, l’uso sotterraneo è stato registrato al di sotto del 96% del solito, un 90% per i treni e 70% per gli autobus. Anche il traffico automobilistico è stato inferiore del 50% al normale utilizzo dell’auto in città, con picchi di traffico persino molto più bassi nei primi giorni di quarantena.

Coordinamento e articolazione tra i diversi livelli di governo

Dall’inizio della pandemia, in Argentina, quando arrivarono i primi casi importati, il Governo nazionale, guidato dal Presidente Alberto Fernández, ha invitato tutti i governatori e i sindaci a lavorare insieme. Collegi di partito e avversari.

A differenza di altri Paesi, come gli Stati Uniti o il Brasile, in cui è stato generato un attrito tra il Governo centrale e le diverse province o regioni, per quanto riguarda la gestione della pandemia, in cui sono state osservate posizioni molto diverse -mentre il governo centrale non voleva applicare la quarantena, gli Stati premevano o applicavano unilateralmente misure di questo tipo-, nel caso argentino è avvenuto il contrario: c’era un consenso assoluto nell’applicazione di un regime obbligatorio di quarantena su tutto il territorio nazionale.

Questo consenso ha permesso di generare un contesto permeabile per la collaborazione e l’articolazione tra i diversi livelli di governo: nazione, provincia e comune. La cooperazione inter-giurisdizionale è un elemento chiave quando si tratta di coordinare le misure per controllare la conformità alla quarantena, l’assistenza sociale, la distribuzione di cibo, il controllo della mobilità urbana e interurbana, tra le altre aree di intervento.

Garantire che il virus non circoli all’interno del Paese è una misura essenziale per impedire che le epidemie si diffondano su tutto il territorio. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario chiudere le frontiere esterne ed interne, una misura che richiede cooperazione e coordinamento tra tutti i livelli territoriali di governo.

Più del 60% dei casi positivi di COVID-19 sono registrati nella regione AMBA, che comprende la città di Buenos Aires e i suoi sobborghi. Tale cifra è aumentata di oltre l’80% se si considera la settimana passata. È un’area non così estesa in termini territoriali, e dove vivono più di 14 milioni di persone, il che le conferisce complessità in termini di densità di popolazione. Questo territorio riunisce diversi livelli territoriali di governo. Da un lato, la provincia di Buenos Aires, la città di Buenos Aires che ha lo status di provincia e, dall’altro, più di quaranta comuni distribuiti nella città di Buenos Aires si sono differenziati in tre anelli urbani. Sebbene il governatore della provincia di Buenos Aires e il presidente Alberto Fernández facciano parte della stessa coalizione di governo, il capo del governo della città di Buenos Aires fa parte di un altro spazio politico e anche di molti comuni. Il successo nell’articolazione e nel lavoro congiunto, tralasciando le differenze politiche, è stata un’altra delle chiavi del successo provvisorio.

C’è stato un notevole contrasto tra gli oppositori con responsabilità di gestione pubblica oggi e coloro che ricoprono un seggio al Congresso o semplicemente facevano parte del precedente governo di Mauricio Macri, ma attualmente non hanno alcun ufficio pubblico. Nel caso argentino, il ‘teorema di Baglini’ verrebbe applicato alla perfezione, il che indica che più si avvicina al potere, più moderata è la posizione politica.

L’ultimo messaggio presidenziale che ha confermato il passaggio alla quarta fase della quarantena in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della regione AMBA, costituisce un riflesso fedele di questo schema di cooperazione inter-giurisdizionale permanente. Accanto al Presidente, il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, e il capo del governo della città di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, si sono seduti, dimostrando la volontà politica di lavorare insieme dove la circolazione del il virus diventa più problematico.

Il comitato di esperti come attore protagonista

Dal momento che il primo caso positivo è stato rilevato in Argentina, il 3 marzo, il Governo nazionale, attraverso il Ministero della Salute, ha deciso di formare un gruppo di esperti composto da malattie infettive, epidemiologi e virologi di grande prestigio. L’obiettivo era progettare un piano di quarantena, composto da diverse fasi, per cercare di ‘appiattire’ la curva di contagio, cioè di rallentare il tasso di contagio per preparare il sistema sanitario.

In una prima fase, la quarantena deve essere molto rigorosa ed evitare la circolazione il più possibile a livello nazionale; una seconda fase in cui iniziano ad avere luogo alcune aperture delle cosiddette attività essenziali; una terza fase in cui si concentra su alcune regioni del Paese; e una quarta fase di maggiore apertura per località e province che non registrano nuovi casi. Per passare da una fase all’altra, è necessario prestare estrema attenzione al numero di casi e decessi, nonché al tempo di raddoppio dei casi e al rapporto di contagio esistente (dovrebbe tendere a diminuire, se possibile al di sotto di 1) .

La tabella degli esperti ha consentito una visione più ampia e completa di quella che avrebbe potuto essere fornita individualmente dal Ministro della Salute, Ginés González García. Avere una varietà di opinioni, tutte basate su prove scientifiche e mediche, è servito molto a prendere decisioni che privilegiano la riduzione del danno della pandemia sulla salute, prima di altri aspetti come l’attività economica. È proprio la comunità scientifica che ha il compito di studiare e analizzare le prove che circolano in tutto il mondo, e quindi, produrre raccomandazioni basate su tali prove.

Un altro vantaggio di avere un comitato di esperti è la legittimità delle misure attuate. Quando le decisioni prese prendono in considerazione la visione della comunità scientifica e medica, vi è una maggiore probabilità che vengano accettate, apprezzate e rispettate dai cittadini.

Un programma di assistenza sociale ed economica immediato

Contemporaneamente all’attuazione della quarantena, su tutto il territorio nazionale, il Governo ha avviato alcune iniziative per alleviare la crisi sociale ed economica della popolazione. In termini socioeconomici, almeno dal 2018 l’Argentina è in ‘terapia intensiva’. Tuttavia, non appena decretata la quarantena, sono state implementate varie misure di contenimento sociale ed economico. In un Paese con il 40% di povertà e un livello molto elevato di informalità, è possibile applicare una quarantena rigorosa solo se lo Stato accompagna misure di cibo, assistenza sociale, istruzione, ecc.

In primo luogo, il reddito familiare d’emergenza(IFE) è stato lanciato per garantire un reddito di base ai lavoratori informali, ai lavoratori domestici e ai monotributisti di prima classe. Si tratta di lavoratori con un reddito inferiore al paniere di base, che di solito lavorano nell’economia informale: venditori ambulanti, lavoratori autonomi, lavoratori domestici, ecc. L’IFE copre il 60% del salario minimo di vita e di mobilità e non è esclusivo con altri benefici sociali come l’assegno universale per i figli (AUH) e la carta alimentare. Da quando questa misura è stata implementata, oltre 7 milioni di persone hanno beneficiato.

Oltre a questo reddito una tantum fornito durante la quarantena, sono stati aumentati gli importi di altre prestazioni sociali, come l’assicurazione contro la disoccupazione, l’AUH e la carta Alimentar che concedono fondi per l’acquisto di alimenti nel caso specifico dei settori sociali. più vulnerabile. I sacchetti di cibo sono stati messi a disposizione nei quartieri popolari per garantire il cibo della popolazione che vive di giorno in giorno.

In secondo luogo, sono state adottate due misure per evitare il licenziamento dei lavoratori e garantire la sussistenza delle piccole e medie imprese (PMI).

Da un lato, la Banca centrale ha iniettato pesos nelle banche in modo che possano concedere un prestito a un interesse del 24% alle PMI, le quali possano pagare i salari dei lavoratori nei mesi di inattività. Vale la pena chiarire che in Argentina l’inflazione annuale può aggirarsi intorno al 50%, e quindi un prestito con quel tasso è ben al di sotto di quello offerto dal mercato. D’altro canto, lo Stato pagherà il 50% dei salari dei lavoratori fino a un massimo di due salari minimi. Questa misura, aggiunta al decreto che proibisce i licenziamenti, cerca di impedire che la disoccupaziona salga alle stelle e preservare la capacità installata e il know-how delle aziende per quando la situazione ritornerà normale.

Oltre alle complicazioni nell’attuazione di queste misure, i licenziamenti e le sospensioni registrati in alcune società, la verità è che lo Stato è intervenuto fortemente per contenere un possibile scoppio di emergenza sociale, incompatibile con qualsiasi strategia di quarantena, e per il momento lo sta realizzando. .

Tutti i successi si possono dissolvere nel nulla?

Come ha indicato il consulente più importante del governo, Pedro Cahn, la quarantena è vittima del suo stesso successo. In questi giorni ci sono sempre più pressioni dal mondo economico e dai media per un rilassamento della quarantena il più rapidamente possibile. Esattamente, si nasconde dietro il basso numero di casi e morti l’impossibilità di preservare l’isolamento nel tempo. Se la situazione è sotto controllo, è grazie alla quarantena e non nonostante ciò. L’attivazione dell’economia da un giorno all’altro potrebbe compromettere tutti gli sforzi fatti.

Per il momento, il Presidente è convinto a mettere a tacere queste voci: «Non mi torceranno il braccio». Usa spesso il caso svedese come esempio negativo, rispetto ai suoi vicini scandinavi. Lì l’economia è stata aperta, i casi e le morti si sono moltiplicati e l’economia non è rimbalzata. La quarantena non è la colpa del disastro economico, ma della pandemia. Il danno economico è irreversibile a breve termine, ma le vite possono essere salvate.

La più grande sfida argentina si concentra sul contenimento delle dinamiche di contagio nei quartieri popolari della regione AMBA. Nei giorni scorsi sono state osservate numerose infezioni e, cosa ancor più preoccupante, una velocità di trasmissione molto superiore alla media nazionale. In questi insediamenti, i casi raddoppiano in media ogni cinque giorni.

Per far fronte a questa situazione, è necessario aumentare il livello dei test per rilevare i casi, un rastrellamento molto preciso e intenso per ‘andare a cercare casi’ e non aspettare che si manifestinoe, infine, garantire l’isolamento di quelli infetti. Quest’ultimo è più complicato nei quartieri in cui prevale il sovraffollamento e l’impossibilità di mantenere la distanza sociale. La presenza dello Stato sarà decisiva per garantire questa possibilità. Rastrellare, testare e isolare è il compito più urgente. Andare di casa in casa, se necessario.

Tutto ciò che è stato raggiunto fino ad ora può svanire se il lavoro inter-giurisdizionale e multisettoriale non viene continuato; controllo e rispetto delle misure di allontanamento e prevenzione sociali, come il lavaggio delle mani e l’uso della mascherina man mano che la quarantena diventa più flessibile; e, contemporaneamente, l’applicazione nel tempo e nella forma delle misure di contenimento economico e sociale.

Il virus è qui per restare. Il vaccino potrebbe richiedere alcuni mesi per arrivare, secondo le opinioni più ottimistiche. Non abbiamo altra strategia di maggior successo se non quella di costruire una nuova normalità. La nuova normalità consiste nell’aprire o chiudere la quarantena, tutte le volte che è necessario, per evitare che le infezioni aumentino a un livello che il sistema sanitario non può tollerare. PER ADESSO, funziona.

