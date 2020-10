L’innalzamento dei livelli di THC nella coltivazione della canapa non è più un tabù per l’Unione Europea. Il Parlamento dell’Unione Europea ha votato a favore dell’innalzamento i limiti del THC per la canapa industriale portandolo da 0.2 a 0.3 percentuale e di fissare i limiti standard del marketing per la canapa industriale. Il Parlamento europeo ha, infatti, votato la scorsa settimana per aumentare i limiti di THC della canapa industriale dallo 0,2% allo 0,3%, allineandoli con la maggior parte degli altri programmi, inclusi gli Stati Uniti. Importante ricerca condotta da esperti economisti del settore in Italia. La vendita del fiore di canapa in Italia è stata collegata a una diminuzione delle vendite di diversi tipi di farmaci, suggerendo che alcuni pazienti hanno scelto di abbandonare i loro farmaci da prescrizione a favore dell’automedicazione con una terapia a base di CBD non regolamentata, secondo quanto riporta una ricerca di un trio di economisti. Nello Stato della West Virginia, la scena parlamentare annota che i provvedimenti rilasciati in tema di coltivazione della canapa sono eccessivamente sbilanciati a favore dei bianchi e dei machi, il che crea disequilibri ritenuti non costituzionali. Nello Stato USA del Minnesota si discute, invece, degli eccessivamente alti livelli di fallibilità dei test per contenuti di THC da rilevare nella coltivazione di canapa.

Il Parlamento dell’Unione Europea ha votato a favore dell’innalzamento i limiti del THC per la canapa industriale portandolo da 0.2 a 0.3 percentuale e di fissare i limiti standard del marketing per la canapa industriale. Il Parlamento europeo ha, infatti, votato la scorsa settimana per aumentare i limiti di THC della canapa industriale dallo 0,2% allo 0,3%, allineandoli con la maggior parte degli altri programmi, inclusi gli Stati Uniti, come riferisce la testata Hemp Industry Daily. Il Parlamento non ha l’ultima parola sulle riforme ma i voti stabiliscono la posizione dell’organismo sulle riforme proposte della politica agricola comune .

Il Parlamento ha anche approvato un emendamento per aggiungere la canapa ai settori coperti dalle norme di marketing dell’Unione Europea che alla fine stabilirà un criterio per la classificazione dei prodotti a base di canapa e consentirà restrizioni sull’uso di determinate sostanze e pratiche di marketing.

In una dichiarazione, la European Industrial Hemp Association ha definito il voto “un risultato importante per il settore europeo della canapa“. L’organizzazione ha affermato che l’innalzamento dei limiti di THC “consentirebbe a nuove varietà di entrare nel mercato e di essere allevate, con un conseguente migliore adattamento delle colture alle condizioni climatiche dei diversi territori dell’UE”. Mentre gli standard di marketing per l’industria “si tradurrebbe in un significativo aumento della qualità e della standardizzazione dei prodotti di canapa“, ha affermato il gruppo.

Daniel Kruse, presidente dell’EIHA, ha osservato che “Per decenni la canapa è stata considerata una coltura minore, mentre, per secoli, è stata una risorsa fondamentale per le nostre economie“.

“Il voto del Parlamento riflette un approccio rinnovato della nostra società a questo meraviglioso impianto che ha il potenziale di decarbonizzare molti settori manifatturieri diversi e fornire agli agricoltori una fonte di reddito coerente e verde“, ha affermato Kruse in una dichiarazione ufficiale. Secondo il rapporto, il Parlamento Europeo condivide l’autorità di adottare e modificare la legislazione con il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione Europea. L’addetto stampa del Parlamento Europeo Jan Jakubov ha dichiarato a Hemp Industry Daily che i colloqui sulla politica agricola dell’Unione Europea dovrebbero iniziare il mese prossimo.

Studio su canapa con alti livelli di THC utilizzata come sostituto di sedativi e anti-depressivi

La vendita del fiore di canapa in Italia è stata collegata a una diminuzione delle vendite di diversi tipi di farmaci, suggerendo che alcuni pazienti hanno scelto di abbandonare i loro farmaci da prescrizione a favore dell’automedicazione con una terapia a base di CBD non regolamentata, secondo quanto riporta una ricerca di un trio di economisti . Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Health Economics ha rilevato che, in Italia, la disponibilità di “cannabis light” – fiori di piante di canapa ad alto contenuto di CBD con tassi fino allo 0,6% di THC – sono collegati a: 1) Una diminuzione dell’11,5% delle confezioni dispensate di ansiolitici (farmaci anti-ansia). 2) Una riduzione del 10% dei sedativi dispensati. 3) Una riduzione del 4,8% degli antipsicotici dispensati.

«L’accessibilità su vasta scala al nuovo prodotto, pubblicizzato come rilassante, ha indotto alcuni pazienti ad abbandonare la medicina tradizionale per cercare sollievo», hanno concluso gli autori.

«Nessun effetto sostitutivo è stato trovato per farmaci da prescrizione senza effetti rilassanti, come insulina, ipertesi, ormoni sessuali e urologici», hanno aggiunto gli economisti. Una scappatoia nella legislazione italiana sulla canapa industriale, approvata nel 2016, ha consentito ai coltivatori di coltivare e vendere fiori di cannabis contenenti fino allo 0,6% di THC senza penalità. Queste sommità fiorite ad alto contenuto di THC, note come ‘cannabis light’ e spesso fumate, sono state vendute per la prima volta a maggio 2017. Il mercato italiano della cannabis light è rimasto in gran parte non regolamentato fino a maggio 2019, quando l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha guidato un giro di vite sulla cannabis e la Corte Suprema del Paese ha vietato la vendita di derivati della cannabis. Lo studio ha esaminato le vendite mensili di farmaci da parte di un’associazione italiana di proprietari di farmacie da gennaio 2016 -prima dell’approvazione della legge sulla canapa- a febbraio 2018. Gli autori hanno confrontato quei dati con la disponibilità locale di rivenditori che vendono cannabis leggera a livello provinciale.

Secondo gli autori dello studio, i primi rivenditori di ‘cannabis light’ erano i growshop esistenti che vendevano prodotti legati alla coltivazione della canapa industriale prima che la legge fosse promulgata. Dopo l’approvazione della legge, «la commercializzazione della cannabis leggera è fiorita a un ritmo diverso nelle province», hanno scritto.

L’impatto della disponibilità di ‘cannabis light’ sulle vendite di farmaci da prescrizione è stato maggiore tre mesi dopo che è entrato nel mercato ed è rimasto statisticamente significativo per più di sei mesi dopo, hanno scritto gli autori.

Gli autori dello studio hanno offerto diversi punti chiave, tra cui:l‘Italia potrebbe aver bisogno di migliorare l’accesso alla MMJ: il passaggio dalla prescrizione di farmaci a una terapia a base di CBD non regolamentata «potrebbe derivare dalle esigenze dei pazienti di un sollievo più efficace, che attualmente non è affrontato dalla medicina tradizionale». Il cambiamento si è verificato rispetto a «diversi farmaci che trattano patologie per le quali la cannabis medica (e non la cannabis leggera) ha dimostrato un certo grado di efficacia». Ciò suggerisce «una forma di fallimento del mercato di cui i legislatori dovrebbero tenere conto“: un’opzione, dicono, è «migliorare l’attuale canale di distribuzione della marijuana medica».

I divieti sulla canapa fumabile potrebbero subire contraccolpi: «Il nostro studio suggerisce che politiche come il divieto della cannabis leggera, promosso da diversi stati degli Stati Uniti e dai politici italiani nel 2019, potrebbero eventualmente diminuire il benessere dei pazienti ignorando le loro esigenze di un sollievo più efficace».

L’interesse per la canapa fumabile come terapia indica la necessità di una regolamentazione: la decisione degli italiani di auto-medicare con la cannabis light suggerisce che alcuni pazienti potrebbero non seguire i consigli degli esperti medici e che «le autorità di regolamentazione dovrebbero essere caute e vigili, come la grande scala la disponibilità di cannabis leggera può indurre modelli di sostituzione non convalidati clinicamente». Lo studio suggerisce la necessità di regolamentare la canapa fumabile e che un primo tentativo potrebbe essere «istruire i medici e fornire etichette e certificazioni insieme alle informazioni riguardanti le dosi di questi prodotti».

Lo studio, reso disponibile per la prima volta online a settembre, apparirà nel numero di dicembre del Journal of Health Economics, una rivista accademica peer-reviewed.

È stato condotto da Vincenzo Carrieria dell’Università Magna Græcia in Italia e dall’Istituto tedesco di economia del lavoro; Leonardo Madio della Scuola francese di economia di Tolosa e dell’Università italiana di Padova; e Francesco Principe della Erasmus School of Economics dei Paesi Bassi.

Rocket Seeds, il futuro della vendita dei semi è qui

I politici della cannabis della Virginia Occidentale hanno proposto una approvazione della licenza in stile ‘Tutto bianco e maschio’

Il Comitato dei Delegati delle donne democratiche della West Virginia presso la Camera ha scritto in una lettera al principale regolatore statale sulla cannabis riguardo alle preoccupazioni che la cannabis sia processata e venduta solo con particolare riguardo alla componente bianca .

In una lettera indirizzata al principale gruppo parlamentare esperto in tema di cannabis del West Virginia, il Democratic Women’s Caucus della House of Delegates si è affermato di essere preoccupati sul fatto che i futuri licenziatari di processatori e dispensari seguiranno la stessa tendenza consentita dal coltivatore: “tutte le attività guidate da uomini e donne“.

La lettera a Jason Frame, direttore del Department of Health and Human Services Office of Medical Cannabis, rileva che nessuno dei proprietari delle 10 aziende autorizzate a coltivare cannabis per il programma è impersonata da una figura femminile, minoranza o BIPOC.

I firmatari chiedono maggiore «trasparenza su chi prende queste decisioni e se la diversità nella proprietà fa parte della conversazione».

«Riteniamo che sia fondamentale, poiché questa fiorente industria decolla in West Virginia, garantire che anche donne, minoranze e persone di colore vedano l’impatto di queste opportunità economiche. Noi, come stato, dovremmo anche fare tutto il possibile per promuovere e sostenere le aziende di proprietà del West Virginia. Non siamo sicuri che la selezione di questi 10 candidati dimostri che una di queste priorità è stata presa in considerazione», questo è il testo della lettera del Democratic Women’s Caucus della West Virginia House of Delegates a Jason Frame, lo scorso 22 ottobre 2020.

I permessi sono stati rilasciati all’inizio di questo mese e, a quel tempo, Frame ha affermato che il team di revisione del punteggio utilizzato dallo Stato per formulare raccomandazioni sulle licenze non era tenuto a dare la preferenza alle aziende con sede nello Stato. Frame ha indicato che solo 4 delle 10 aziende approvate sono “a maggioranza” della West Virginia.

Frame ha affermato che il team di valutazione ha preso in considerazione piani operativi e di sicurezza, piani per prevenire la diversione del prodotto e il background e l’istruzione dei candidati.

Delle 32 aziende a cui sono stati negati i permessi di coltivazione della cannabis medica, 13 avevano uffici principali nello Stato con residenti come manager e direttori, e cinque includevano un misto di interessi della Virginia Occidentale e fuori dallo Stato.

Il caucus femminile è presieduto da Del. Cindy Lavender-Bowe, e comprende Del. Sammi Brown, Del. Amanda Estep-Burton, Del. Barbara Fleischauer, Del. Linda Longstreth, Del. Margaret Staggers, Del. Danielle Walker e Del. Lisa Zukoff.

Il raccolto della canapa 2020 del Minnesota vede un aumento dei fallimenti net test per THC

I coltivatori di canapa del Minnesota stanno assistendo a test di THC migliorati quest’anno, riferiscono i funzionari dell’agricoltura statale. Il tasso del Minnesota per i raccolti di canapa “caldi” che hanno dovuto essere distrutti perché superano il limite legale di THC dello 0,3% è al 5% -10% quest’anno, ha riferito il Grand Fork Herald . Nel 2019, c’è stato un tasso di fallimento del 12% dei test THC, secondo Margaret Wiatrowski, coordinatore per il programma di canapa industriale con il dipartimento dell’agricoltura del Minnesota. Il Minnesota ha rilasciato 580 licenze di canapa quest’anno, una cifra che include agricoltori e trasformatori. Lo Stato ha gestito questa stagione di crescita secondo le regole pilota del Farm Bill 2014. Waitrowski ha affermato che la stagione della canapa 2020 del Minnesota è stata «ridotta a causa del COVID», un possibile punto luminoso per coloro che sono ancora nel mercato della canapa. «Questa è una tendenza non solo in Minnesota ma a livello nazionale, che potrebbe finire per essere una buona cosa per questi mercati, perché forse non c’è così tanto materiale che arriva sul mercato durante il periodo del raccolto». Le nuove regole della canapa del 2021 del Minnesota sono state approvate dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e lo stato apre le domande per la partecipazione del 2021 il 1 ° novembre.

