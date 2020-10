La principale organizzazione dell’opposizione siriana sta riattivando la sua presenza a Washington, dopo una pausa lunga anni, a beneficio dei gruppi rivali a guida curda, sia sul terreno che nelle capitali occidentali.

Qutaiba Idlbi, il nuovo capo della missione statunitense della National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces (Coalizione nazionale per le forze rivoluzionarie e di opposizione siriane) o Syrian National Coalition (Coalizione nazionale siriana), si è registrato come agente straniero (lobbista) della Coalizione con sede in Turchia. Un documento recentemente reso noto al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indica che Idlbi intende fare pressioni sui funzionari statunitensi, mentre si impegna anche con la comunità siriana negli Stati Uniti, per mobilitare il sostegno sulle priorità dell’opposizione.

L’obiettivo della missione è quello di «rappresentare la Coalizione nazionale siriana e altri gruppi e organizzazioni democratiche siriane negli Stati Uniti rafforzando i ponti di comunicazione con il popolo americano e i loro rappresentanti e il governo sulla base dei nostri valori condivisi di libertà e libertà», ha scritto Idlbi nella sua registrazione per l’espletamento della sua attività di lobbista.

In un’intervista via e-mail con ‘Foreign Lobby Report’, Idlbi ha riconosciuto che i politici statunitensi hanno quasi rinunciato al loro obiettivo originale di rimuovere Bashar al-Assad.

“La nostra preoccupazione .., è che la Siria, in generale, è diventata assente dalla strategia politica degli Stati Uniti, tranne quando è un obiettivo secondario per la politica nei confronti dell’Iran“, ha detto. “E questo non ha prodotto politiche solide che portino avanti un futuro democratico del popolo siriano, né hanno soddisfatto gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti o i valori che rappresentiamo in America“.

La registrazione arriva poche settimane dopo che Idlbi ha annunciato su Twitter di essere stato sceltoper assumere la missione negli Stati Uniti. Profugo di 30 anni che è stato torturato dopo essersi unito alle proteste contro Assad nel 2011, si è laureatoin scienze politiche alla Columbia University questa primavera.

Charles Lister, un amico di Idlbi che dirige il programma per la Siria presso il Middle East Institute di Washington, ha detto che Idlbi è stata una scelta intelligente per un’organizzazione che ha bisogno di un nuovo inizio a Washington.

“È giovane, ha studiato negli Stati Uniti, è un ex detenuto politico. Ma non è un politico“, ha detto Lister. “Questo significa contattare un diverso tipo di generazione, un diverso modo di pensare“.

“Penso che sia un aggiornamento dalle cose a cui ci siamo abituati in passato“, ha aggiunto Lister. “Sospetto che ci sia anche la consapevolezza che negli ultimi anni l’opposizione siriana è caduta in disgrazia con il governo degli Stati Uniti“, ha detto Lister. “Certamente è diventato meno rilevante per il governo degli Stati Uniti che… i nostri partner sul campo guidati dai curdi. Penso che ci sia una consapevolezza nell’opposizione che hanno bisogno di svegliarsi a nuove realtà e creare uno spazio nuovo e più realistico per il governo degli Stati Uniti per sostenere qualsiasi rilevanza che potrebbero ancora avere “.

Idlbi ha affermato che il suo obiettivo è convincere i decisori statunitensi che una soluzione politica in Siria rimane un interesse vitale degli Stati Uniti anche dopo che lo Stato islamico, l’ISIS, è stato ampiamente sconfitto.

“Il problema non è necessariamente che i politici non mostrino interesse a rimuovere Assad o meno, ma piuttosto che non sono in grado di vedere questa connessione e come raggiungere una risoluzione politica che metta la Siria all’inizio di un lungo percorso verso un buon governo rappresentativo. E’ un problema che colpisce direttamente la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, ha detto Idlbi.

“L‘emergere dell’ISIS, l’eccessiva estensione russa nella regione e in tutto il mondo, il modo in cui la crisi dei rifugiati ha contribuito all’emergere dell’estrema destra in Occidente,sono tutti risultati della mancanza di interesse e di una chiara strategia per rispondere agli eventi in Siria“, ha aggiunto. “La nostra speranza è che saremmo in grado di contribuire a mettere tutti i diversi strumenti (sanzioni, presenza militare, ecc.) in una strategia più ampia che andrebbe a beneficio degli Stati Uniti e del popolo siriano, basata sulla convinzione comune in un futuro democratico per Siria.”

La registrazione di Idlbi riaccende una missione statunitense che è rimasta in gran parte inattiva da anni. La missione è stata brevemente registratacome ‘agente straniero’ nel 2013 e ha mantenutoi servizi della società di consulenza senza scopo di lucro di New York Independent Diplomat fino al 2018. La centrale di lobbying Squire Patton Boggse Qorvis / MSLGroup hannosostenuto il High Negotiations Committee dominato dalla coalizione.

La coalizione ha perso trazione a Washington dall’emergere dello Stato islamico nel 2014. Alla ricerca di partner pronti alla battaglia sul campo, l’Amministrazione Barack Obama ha unito le forze con il Syrian Democratic Council (Consiglio democratico siriano – DSC) dominato dai curdi. Da allora gli Stati Uniti non si sono guardati indietro.



Avendo istituito un governo autonomo nelle regioni siriane che ha contribuito a liberare dall’ISIS, la DSC ha recentemente ampliato lasua presenza lobbistica a Washington. Durante l’estate, Donald Trump ha permesso a una compagnia petrolifera statunitense di firmare un accordo con l’amministrazione autonoma, facendo infuriare la Syrian opposition coalition (SOC), che considera la principale fazione armata curda, le People’s Protection Units (Unità di protezione del popolo – YPG), un gruppo terroristico. allineato con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) fuorilegge in Turchia.

«Tali accordi rappresentano una minaccia per l’unità e la sovranità della Siria, oltre a causare danni alla questione curda», ha detto la coalizionein un comunicato stampa del 4 agosto. «Il SOC sottolinea che alle organizzazioni terroristiche separatiste con programmi antinazionali non dovrebbero essere offerte ulteriori opportunità di espansione e responsabilizzazione attraverso quadri che contraddicono il sistema di sanzioni e le posizioni relative ai progetti di ricostruzione in Siria, che devono rimanere pienamente legati alla soluzione politica».

Idlbi ha negato ogni preoccupazione per l’influenza dei curdi. Ma ha detto cheWashington ha bisogno di tenere a freno il suo alleato.

“Condividiamo con il governo degli Stati Uniti che la DSC dovrebbe rompere i suoi legami con tutte le organizzazioni terroristiche straniere, in particolare il PKK, denunciare coloro che nella sua leadership che condividono gli stessi legami, essere rappresentativo, come controllore de facto della Siria nordorientale, di tutti i locali comunità, rompere i legami del regime di Assad, rispettare la sovranità e la sicurezza dei vicini della Siria e abbandonare la politica dell’identità per il bene di una Siria unificata che possa accogliere tutti i siriani con le loro diverse identità, culture, religioni e lingue“, ha detto. “Gli Stati Uniti sono l’unico Paese che può esercitare la pressione necessaria sulla DSC per raggiungere questi obiettivi che renderebbero più facile il percorso verso una soluzione politica in Siria“.

Articolo originale qui: ‘Syrian opposition makes US push amid Kurdish gains’

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti