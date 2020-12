Notizia epocale. Le Nazioni Unite hanno riconosciuto ufficialmente le proprietà medicinali della cannabis, in un voto espresso dagli Stati Membri nel corso della Commissione Droghe ONU (CND), l’organo esecutivo per la politica sulle droghe. La cannabis viene quindi tolta dalla tabella delle sostanze ritenute più pericolose in virtù dei suoi impieghi terapeutici Prodotti CBD e Amazon? Potrebbe essere una alleanza economica, strategica e commerciale di prima linea. Secondo una previsione rivelata durante l’Hemp Industry Daily Forum, nell’ambito della conferenza di punta dell’industria della cannabis, MJBizCon, è probabile che Amazon sia coinvolto nella vendita al dettaglio di canapa CBD negli Stati Uniti. Si prevede che le vendite di prodotti CBD a base di canapa cresceranno fino a quasi 7 miliardi di dollari entro il 2025, e una sentenza federale sulla regolamentazione del CBD porterà giocatori più grandi come Amazon e altri marchi affermati nella mischia del CBD. Canapa e buone notizie dall’Africa, ancora una volta. La nuova agenzia di regolamentazione del Malawi per la coltivazione, la lavorazione e la vendita di cannabis medica e canapa industriale ha detto che il Paese è pronto a lanciare la produzione commerciale del raccolto, ha riferito l’agenzia di stampa Reuters la scorsa settimana. Il ministero dell’agricoltura del Malawi ha affermato che le spese di licenza per la coltivazione, la vendita, lo stoccaggio e la distribuzione di canapa industriale o cannabis medicinale andranno da $ 100 a $ 10.000 all’anno, ha riferito Reuters, citando la gazzetta del ministro del 20 novembre. Uno studio dell’Università del Michigan, pubblicato sulla rivista Neuropsychology nel 2013, rileva che il tetraidrocannabinolo (THC) potrebbe fornire ai pazienti fobici una botola per uscire dall’orribile ansia che deriva da queste condizioni. Iowa, Il registro di Des Moines riportato la scorsa settimana ha riportato che circa il 13% dei raccolti di canapa degli agricoltori dell’Iowa doveva essere completamente o parzialmente distrutto perché le piante erano ‘calde’: i livelli di THC superavano lo 0,3%.

Nazioni Unite

La Commissione delle Nazioni Unite respinge l’esenzione dal trattato sulla droga per il CBD

La Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti ha respinto in modo schiacciante la proposta di esentare i preparati CBD con meno dello 0,2% di THC dal controllo internazionale.

Il rifiuto è arrivato mercoledì durante una votazione storica sul cambiamento del modo in cui la cannabis è programmata in due trattati sulla droga.

I 53 Paesi membri del principale organo politico delle Nazioni Unite sulla droga si sono incontrati a Vienna per votare sei raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per cambiare il modo in cui la cannabis e le sostanze correlate sono programmate in due trattati internazionali sulla droga.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Colombia e la Germania erano tra l’ampia coalizione di 43 Paesi che hanno votato contro la proposta nota come Raccomandazione 5.5, che avrebbe aggiunto una nota a piè di pagina alla Convenzione Unica del 1961 sugli stupefacenti che stabilisce una soglia di THC per preparati a base “prevalentemente“ di CBD.

Sei Nazioni hanno votato a favore della nota a piè di pagina sulla CBD, mentre altre quattro si sono astenute.

I delegati di diverse Nazioni, compresi gli Stati Uniti e la Germania a nome dell’Unione europea, hanno citato la formulazione poco chiara della proposta e il suo allontanamento dalle norme dei trattati sulla droga quando hanno spiegato i loro voti dissenzienti, ma hanno segnalato la volontà di rivedere la questione.

Il ragionamento offerto dagli Stati Uniti per spiegare il loro voto dissenziente nel commento post-voto si è concentrato su «motivi legali e procedurali».

«Non abbiamo contestato la base scientifica della raccomandazione», ha detto Ethan Glick, consigliere statunitense per gli affari delle Nazioni Unite presso la Missione degli Stati Uniti presso le organizzazioni internazionali a Vienna. «Il cannabidiolo non ha dimostrato il potenziale di abuso, e non è nostra posizione che il cannabidiolo dovrebbe essere o è sotto il controllo delle convenzioni internazionali sulle droghe».

«Si presume che le sostanze siano al di fuori del campo di applicazione delle convenzioni a meno che non siano esplicitamente incluse in un programma», ha continuato. «Questa raccomandazione … rompe con la procedura passata e si intromette nel mandato basato sui trattati della CND di formulare raccomandazioni per l’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni delle convenzioni sul controllo della droga».

Nel Regno Unito, la raccomandazione sarebbe stata in conflitto con la legislazione esistente, ha affermato l’ambasciatrice e rappresentante permanente Corinne Kitsell. Ha anche notato che il Paese si è opposto alla soglia scelta per il THC.

«Il Regno Unito non ritiene che i preparati contenenti non più dello 0,2% di THC siano il livello appropriato per il controllo internazionale e vorremmo che in futuro venisse data ulteriore considerazione a qualsiasi livello di THC controllato a livello internazionale», ha detto Kitsell.

Il canadese Paul Williams, il primo segretario della Missione permanente del suo Paese alle Nazioni Unite, ha fatto eco al suo pari statunitense riconoscendo che la Raccomandazione 5.5 era supportata da prove scientifiche e che «il CBD non soddisfa i criteri per il controllo internazionale secondo le convenzioni sui farmaci che sono preoccupate per il rischio di abuso e dipendenza».

Williams ha ricordato la preoccupazione di diversi Stati membri per l’uso di una nota a piè di pagina per chiarire questa situazione.

«Il Canada suggerisce che la raccomandazione dell’OMS probabilmente incontrerebbe un maggiore sostegno se fosse riformulata per allinearsi alla struttura e allo scopo della convenzione», ha detto Williams.

La raccomandazione rappresentava un’opportunità persa per chiarire la confusa situazione legale per i preparati al CBD con tracce di THC, ma i commenti dei membri della CND indicavano che la proposta era stata redatta in modo ambiguo e le risposte dell’OMS alle domande degli Stati membri sulla raccomandazione sulla gli ultimi due anni avevano creato ulteriore confusione.

Vittoria simbolica per la cannabis terapeutica

Il rifiuto della Raccomandazione 5.5 è arrivato dopo che il CND ha votato a favore della rimozione della cannabis dalla Tabella IV dello stesso trattato, una mossa in gran parte simbolica che potrebbe tuttavia avere implicazioni di vasta portata per la supervisione normativa e la ricerca scientifica all’interno dell’industria della cannabis medica.

Una sottile maggioranza dei 27 Paesi sulla CND ha accettato la Raccomandazione 5.1 per rimuovere la cannabis e la resina di cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica del 1961 sugli stupefacenti. Venticinque hanno votato contro e uno si è astenuto.

Le droghe nella Tabella IV del trattato del 1961 – dove, fino a mercoledì, la cannabis era accanto all’eroina – sono un sottoinsieme di quelle già nella Tabella I.

Il Programma I, che include il fentanil, richiede già i massimi livelli di controllo internazionale.

La rimozione della cannabis dalla Tabella IV ha un ampio significato simbolico per la cannabis medica, in quanto potrebbe aiutare a rafforzare gli sforzi di legalizzazione della cannabis medica in tutto il mondo ora che il CND riconosce tacitamente l’utilità medica del farmaco.

«L’ondata di cannabis terapeutica ha già accelerato negli ultimi anni, ma questo le darà un ulteriore impulso», ha detto a Hemp Industry Daily Martin Jelsma, direttore del programma per le droghe e la democrazia presso il Transnational Institute con sede in Olanda.

«E per quei Paesi che fondamentalmente rispecchiano la programmazione delle Nazioni Unite nella loro legislazione nazionale, può portare alla deschedulazione nazionale e rimuovere gli ostacoli all’uso della cannabis per scopi medici e di ricerca».

Il CND è il principale organo politico in materia di droga all’interno delle Nazioni Unite.

Stati Uniti

Nielsen prevede l’ingresso di Amazon nella vendita al dettaglio di CBD negli Stati Uniti al forum della canapa MJBizCon

Secondo una previsione rivelata durante l’Hemp Industry Daily Forum, nell’ambito della conferenza di punta dell’industria della cannabis, MJBizCon, è probabile che Amazon sia coinvolto nella vendita al dettaglio di canapa CBD negli Stati Uniti.

Si prevede che le vendite di prodotti CBD a base di canapa cresceranno fino a quasi 7 miliardi di dollari entro il 2025, e una sentenza federale sulla regolamentazione del CBD porterà giocatori più grandi come Amazon e altri marchi affermati nella mischia del CBD, ha detto Rick Maturo di Nielsen Global Connect ai partecipanti all’evento.

La società di ricerche di mercato si aspetta che l’ingresso di Amazon «alla fine causerà una maggiore compressione dei prezzi e persino un certo attrito, tra alcuni di quei marchi e marchi esclusivi online che vendono principalmente online», ha detto Maturo. «Per quanto riguarda Amazon, ci aspettiamo che si rivolgano ad alcuni dei principali produttori rispettabili dove possono essere certi che … il prodotto che i consumatori stanno ottenendo alla fine è testato e un prodotto legale di canapa CBD». «A seconda del successo di questo sviluppo, potremmo anche vedere Amazon rilasciare il proprio marchio del marchio del distributore Amazon, o potenzialmente acquistare i diritti esclusivi di uno dei marchi con cui ha collaborato in precedenza». All’inizio di quest’anno, Amazon ha rivelato di aver lanciato un programma pilota solo su invito che consente la vendita di ingeribili CBD selezionati sul suo sito Web nel Regno Unito, affermando che solo i venditori che partecipano al programma erano esentati dal divieto di vendita di prodotti commestibili contenenti CBD o altri cannabinoidi.

L’azienda ha rifiutato di rispondere alla richiesta di Hemp Industry Daily di dettagli su quante aziende sono state invitate a prendere parte al programma del Regno Unito, sui criteri utilizzati per selezionarle e su come verrà valutato il programma pilota.

Maturo ha affermato che, sulla base delle proiezioni Nielsen, il 2021 e il 2022 saranno grandi anni per la crescita delle vendite di canapa CBD.

I dati Nielsen indicano che la crescita delle vendite su base annua supererà l’80% nel 2021 e sarà almeno del 65% nel 2022.

«Gran parte di quella crescita dipenderà da forze che sono fuori dal nostro controllo immediato, e gran parte di essa sarà placata su … cosa farà la FDA per la canapa CBD nel 2021 e come rispondono i rivenditori tradizionali di mattoni e malta», ha detto Maturo.

Malawi

Secondo uno studio il Malawi pronto per la coltivazione di canapa al cospetto del crollo del tabacco

La nuova agenzia di regolamentazione del Malawi per la coltivazione, la lavorazione e la vendita di cannabis medica e canapa industriale ha detto che il Paese è pronto a lanciare la produzione commerciale del raccolto, ha riferito l’agenzia di stampa Reuters la scorsa settimana.

Il ministero dell’agricoltura del Malawi ha affermato che le spese di licenza per la coltivazione, la vendita, lo stoccaggio e la distribuzione di canapa industriale o cannabis medicinale andranno da $ 100 a $ 10.000 all’anno, ha riferito Reuters, citando la gazzetta del ministro del 20 novembre.

Boniface Kadzamira, presidente del consiglio di amministrazione della Cannabis Regulatory Authority del Paese, ha detto alla Reuters che l’organismo ha ricevuto più di 100 domande di licenza.

«Il nostro punto di vista come regolatore è che se otteniamo investitori onesti, l’industria della canapa può integrare i ricavi delle esportazioni dal tabacco e, in alcuni casi, superarli», ha detto Kadzamira.

«Ma non sostituirà immediatamente il tabacco», ha aggiunto.

Secondo il rapporto Reuters, il calo della domanda e il maltempo hanno contribuito a un drastico calo dei guadagni del Malawi dal tabacco nel corso degli anni: durante la stagione 2020, la produzione di tabacco del Malawi è diminuita del 31,3%, con un conseguente calo del 26,4% del tabacco complessivo del paese. ricavi.

A febbraio, i legislatori del paese senza sbocco sul mare dell’Africa sudorientale hanno approvato un disegno di legge che depenalizza la cannabis per usi medicinali e industriali.

Stati Uniti

La marijuana potrebbe essere di gran beneficio nel trattare le fobie

Per alcuni, potrebbe significare sentirsi un po’ a disagio quando ci si ritrova con un’entità sconosciuta che li prende alla sprovvista quando meno se lo aspettano, o il timore incombente di una riunione editoriale settimanale che impedisce loro di alzarsi dal letto. Ci siamo passati un po’ tutti. Ci sono altre persone, tuttavia, che hanno una paura irrazionale e paralizzante (altrimenti nota come fobia) di qualcosa che ostacola le loro vite con tale ferocia che faranno tutto ciò che è in loro potere per mantenere una distanza di sicurezza.

Qui non si tratta di persone che si possono incontrare dentro e nemmeno intorno a un aeroporto, vicino alla fossa dei serpenti nello zoo locale, in spazi ristretti o ammirando la vista dalla cima dell’Empire State Building. Assolutamente no. Le persone con fobie sono perfettamente contente di vivere le loro vite senza che nessuna di queste situazioni spaventose percepite le trasformi in una sfilacciata palla di nervi. Forse anche chi legge ha una fobia con la quale si convive da quando si hanno ricordi che ancora oggi spaventano come mostri della mente. Si farebbe qualsiasi cosa per evitare di affrontarli. Ma non c’è da stare male da soli, anzi, si è tutt’altro che soli. Circa 19 milioni di persone in tutti gli Stati Uniti soffrono di una paura irrazionale di qualcosa, che lo rende il disturbo mentale più comune nel Paese, secondo l’Istituto Nazionale di Salute Mentale.

Non c’è bisogno di temere, però, la cannabis potrebbe essere proprio quello che ha ordinato il medico. Negli ultimi sei anni circa è emersa una serie di prove che suggeriscono che la marijuana, o almeno alcuni dei suoi composti essenziali, potrebbe essere in grado di aiutare le persone con certi tipi di fobie ad avere meno paura.

Uno studio dell’Università del Michigan, pubblicato sulla rivista Neuropsychology nel 2013, rileva che il tetraidrocannabinolo (THC) potrebbe fornire ai pazienti fobici una botola per uscire dall’orribile ansia che deriva da queste condizioni. In alcuni casi, i ricercatori hanno scoperto che il cannabinoide stoner è così benefico da questo punto di vista che ha persino permesso ad alcuni pazienti di elaborare le loro paure e di superarle. Ma non è che i ricercatori hanno semplicemente fatto sballare un gruppo di persone e poi le hanno lanciate in uno spazio chiuso e lasciate che risolvano le loro ansie. Lo studio, che ha coinvolto circa 30 persone, ha utilizzato un paradigma di estinzione della paura pavloviana e la registrazione simultanea della risposta della conduttanza cutanea mentre si somministrava ai pazienti una versione sintetica di THC chiamata dronabinol, secondo Science Direct. Tuttavia, i ricercatori affermano che le persone sotto l’influenza del THC hanno mostrato meno paura nel tempo. «Questi risultati forniscono la prima prova che il miglioramento farmacologico dell’apprendimento dell’estinzione è fattibile negli esseri umani utilizzando i modulatori del sistema cannabinoide, che può quindi giustificare ulteriori sviluppi e test clinici», hanno scritto gli autori dello studio.

Un altro studio, questo di Frontiers of Pharmacology, mostra che il cannabidiolo (CBD), composto di cannabis non inebriante preferito dagli Stati Uniti, potrebbe effettivamente avere qualche beneficio terapeutico quando si tratta di affrontare fobie specifiche. Lo studio, condotto da Chenchen Song dell’Università di Birmingham nel 2017, mostra che le iniezioni da 10 mg di CBD sono state in grado di ridurre la memoria della paura nei ratti. Certo, non è probabile che questi animali avessero paura delle altezze o del volo ma Song dice che la componente della cannabis li ha resi meno timorosi di essere mangiati vivi dai predatori. È lo stesso motivo per cui il composto si è dimostrato efficace nel trattamento di persone con disturbo da stress post-traumatico (PTSD). In sostanza, alcune fobie, proprio come il disturbo da stress post-traumatico, si manifestano dopo una situazione straziante. Il succo della ricerca è che il CBD, che ha acquisito una certa notorietà come farmaco contro l’ansia, è stato efficace nel prevenire che questa paura venisse a galla.

«Nell’impostazione di condizionamento forte più rilevante dal punto di vista traslazionale, il CBD ha sia inibito acutamente l’espressione della paura che una maggiore estinzione per produrre riduzioni più durature della paura», si legge nello studio. «Queste osservazioni forniscono ulteriore supporto per il potenziale uso traslazionale del CBD in condizioni come il disturbo da stress post-traumatico e fobie specifiche».

ùÈ possibile, considerando questo insieme di prove, che i pazienti con fobia possono essere in grado di affrontare le loro paure con l’uso della marijuana medica. Tradizionalmente, queste condizioni sono state affrontate prescrivendo beta-bloccanti, antidepressivi e tranquillanti, ma questi farmaci possono creare dipendenza e far sentire una persona umana meno di una paura irrazionale di qualsiasi cosa. Tuttavia, va bene essere scettici sul potere della cannabis quando si tratta di trattare i casi di fobia. Sono. Voglio dire, sono stato piuttosto lapidato ai miei tempi e non c’è mai stato un momento in cui mi sentissi meno spaventato al pensiero di un serpente che strisciava accanto a me. E sballarsi e viaggiare in cima all’Empire State Building l’anno scorso, beh, mi ha dato le vertigini e ha reso l’esperienza ancora più spaventosa di quanto sarebbe stata in circostanze normali. Tuttavia, al suo livello più elementare, alcuni ceppi di marijuana (Somari, Super Skunk Autoe Bigfoot) sono noti per calmare l’ansia che si prova quando queste fobie si manifestano. Il nostro miglior consiglio è di verificare con il proprio budtender per scoprire cosa altri gatti fragili stanno usando per superare il terrore.

Stati Uniti

Cuori spezzati tra alcuni coltivatori della canapa dell’Iowa

Ostacoli normativi, lavoro massacrante e un mercato incerto. Completa il tutto con la distruzione del tuo raccolto ed è stata una stagione davvero schifosa per alcuni coltivatori di canapa nello stato americano dell’Iowa.

Il registro di Des Moines riportato la scorsa settimana ha riportato che circa il 13% dei raccolti di canapa degli agricoltori dell’Iowa doveva essere completamente o parzialmente distrutto perché le piante erano “calde”: i livelli di THC superavano lo 0,3%, il livello massimo consentito dalle leggi statali e federali.

Sebbene non ci fosse un’enorme quantità di canapa coltivata in tutto lo stato durante la stagione inaugurale dell’Iowa – circa 680 acri, passare attraverso tutti i movimenti di semina e allevamento di un raccolto solo per averlo bruciato sarebbe stato distruttivo per alcuni degli agricoltori colpiti.

Per coloro i cui raccolti non sono stati persi a causa degli incendi, alcuni dovranno aspettare di vedere un assegno prima di sapere se valesse la pena di tutto il lavoro e l’incertezza. Questi sono i rischi di essere un pioniere in qualsiasi cosa. Circa 90 agricoltori hanno ottenuto la licenza per produrre il primo raccolto autorizzato dal governo quest’anno e senza dubbio è stata una curva di apprendimento molto ripida per loro. La fattura della canapa dell’Iowa è arrivata alla scrivania del governatore Kim Reynolds nell’aprile 2018 ed è stata firmata come legge il 13 maggio 2019. Il piano statale per la canapa ha ricevuto il via libera dall’USDA nel marzo di quest’anno. Gli agricoltori si sono limitati a coltivare un massimo di 40 acri e, oltre alle tasse di licenza, devono pagare altri $1.000 per i test THC del loro raccolto – una diminuzione rispetto alla tariffa originale ma comunque un costo significativo. Per coloro i cui raccolti hanno fallito il test THC, il sale è stato strofinato sulla ferita essendo tenuto a pagare tutti i costi associati alla distruzione di un raccolto.

Guardando al futuro, il Dipartimento dell’agricoltura e della gestione della terra dell’Iowa sta pianificando di portare le licenze in un formato online nel 2021 e si aspetta che il portale web sia aperto il 1 ° dicembre 2020 o intorno a tale data sia per le nuove domande di canapa che per i rinnovi.

Sarà interessante vedere quanti candidati ci saranno per entrambi vista l’esperienza del 2020.

Canada

Cannabis come riduzione del danno? In uno studio si dimostra che pazienti in cura con cannabis dimostrano di bere meno alcool

Fumeresti cannabis se significasse che potresti consumare meno alcol, tabacco o farmaci da prescrizione? Un recente studio che esamina un gruppo di pazienti aggiunge prove più convincenti all’idea che la marijuana sia una droga di ‘uscita’ piuttosto che una droga di passaggio.

Pubblicato nell’International Journal of Drug Policy, lo studio ha confrontato i risultati del sondaggio di 973 pazienti che hanno risposto a domande su come hanno usato l’alcol prima e dopo aver ricevuto le autorizzazioni per la cannabis medica dai loro medici. Tra questi, il 44% ha dichiarato di bere meno frequentemente su base mensile, il 34% ha consumato meno bevande standard a settimana e l’8% ha dichiarato di non aver bevuto affatto alcol nei 30 giorni precedenti il ​​completamento del sondaggio.

I dati dello studio derivano dal Canadian Cannabis Patient Survey 2019, un sondaggio sui pazienti registrati presso il produttore autorizzato Tilray e condotto dal VP della società per la ricerca e l’accesso ai pazienti e dal ricercatore dell’Università di Victoria Philippe Lucas.

Successo più grande con più grande volontà

Lucas afferma che la scoperta più interessante dello studio è stata che quando i pazienti avevano una deliberata intenzione di utilizzare la cannabis medica per ridurre il consumo di alcol, le loro probabilità di bere di meno o di smettere del tutto di bere erano significativamente più alte. «Circa il 13 per cento dei partecipanti ha affermato di aver usato deliberatamente cannabis terapeutica per ridurre l’uso di alcol. Al contrario, meno dell’uno per cento ha lavorato con il proprio medico per farlo», ha affermato Lucas.

