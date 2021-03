‘Inopportuno‘ perchè pericoloso. Certamente storico, uno dei momenti più alti di questo pontificato. Così viene giudicato il viaggio che Papa Francesco farà, dal 5 all’8 marzo, in Iraq, la terra di Abramo, una terra che non è (più) un Paese per cristiani. Primo viaggio all’estero di Francesco da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus e il primo in assoluto di un Papa in Iraq.

Fino al 2003, quando a Badgad comandava Saddam Hussein, nel Paese vi erano 1.400.000 cristiani, ovvero il 6% della popolazione, una minoranza, certo, ma importante e rispettata. Oggi, dopo la caduta di Saddam e dopo il tornado Stato Islamico -colpito ma non sconfitto- i cristiani in Iraq sono meno di 300.000, forse 250.000. In due decenni la percentuale di cristiani nel Paese ha registrato un calo dell’ottanta per cento e oltre. E il timore che esprimono è l’estinzione. «Il cristianesimo in Iraq», aveva dichiarato due anni fa il reverendo Bashar Warda a ‘BBC‘, «una delle Chiese più antiche, se non la più antica del mondo, è pericolosamente prossima all’estinzione. Quelli di noi che rimangono devono essere pronti ad affrontare il martirio».

La pericolosità del viaggio di Francesco, sconsigliato da tutti gli addetti ai lavori della sanità, sta nella dimensione comunicazionale del viaggio.

Il Papa vuole far sentire gli iracheni -tutti gli iracheni-, al centro della sua attenzione e accedere un faro su quella popolazione ferita e oltraggiata da guerre, violenze di ogni genere, e miseria. Per usare le parole del suo entourage, vuole dire agli iracheni: “C’è qualcuno che ti sta pensando, che è con te”. Contestualmente vuole dare un forte incoraggiamento alla sua piccola e malconcia comunità di fedeli. In ultimo, ma tutt’altro che ultimo, intende fare di questo viaggio sulle orme di Abramo, un tassello fondamentale nella sua politica di dialogo costruttivo con l’Islam.

Il governo iracheno, si sottolinea, ha tutto l’interesse a mostrare la sua relativa stabilità accogliendo il primo Papa nella città natale di Abramo. Per Baghdad è una grossa operazione immagine.

Gli iracheni risponderanno accogliendo e seguendo il Papa in tutti gli appuntamenti pubblici, e a qual punto tutte le norme sanitarie anti-Covid-19 salteranno e il rischio è un picco di infezioni che il disastrato sistema sanitario locale non avrà la capacità di gestire. Inoltre, le nuove infezioni da Covid-19 in Iraq si è visto che sono la variante inglese, altamente contagiosa, per tanto gli assembramenti ovvi che la visita di Francesco determinerà saranno doppiamente pericolosi. I medici iracheni parlano del viaggio di Francesco come una ‘tempesta perfetta’ per far esplodere una grande emergenza.

Il Papa e il suo enturage non dovrebbero correre rischi in quanto tutti sono vaccinati, ma i fedeli non lo sono per tanto il rischio paventato è altissimo. La contrarietà al viaggio è tutta qui.

Una comunità malconcia che rischia l’estinzione, dunque, quella dei cristiani iracheni. Una popolazione che dal 2003 non ha più avuto pace.

La ‘carta d’identità’ di questa minoranza ci racconta una comunità ‘antica‘. I cristiani sono in Iraq da qualche centinaio di anni dopo Cristo. Una popolazione storica, che inizialmente era sparsa in tutto l’Iraq, con una più forte concentrazione nel nord del Paese. Ora i cristiani iracheni vivono principalmente a Baghdad, a Bassora (sud) e nel nord, a Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Kirkuk e nella Provincia di Ninive nella cui Piana ci sono molte città e villaggi cristiani.

Questi cristiani credono che il loro legame con questa terra risalga a prima del cristianesimo, spiega Emma Green, scrittrice e giornalista che si occupa delle tematiche religiose presso ‘The Atlantic‘. Il cristianesimo è la loro identità e il modo di formare le loro comunità, ma si vedono anche come popolo e nazione. Questa connessione con un’identità nazionale risale a prima del cristianesimo e costituisce la base della loro pretesa di essere il popolo originario dell’Iraq.

La confessione cristiana più numerosa è quella cattolica caldea (67%), i siro-cattolici sono il 6,5%. Sono presenti anche i riti armeno, melchita e latino. Questi cristiani parlano un dialetto aramaico molto simile a quello che parlava Gesù.

Il declino numerico e l’ influenza calante dei cristiani iracheni sono iniziati prima della persecuzione da parte dello Stato Islamico, subito dopo la caduta di Saddam. I cristiani sono stati tra i gruppi presi di mira dai militanti nel crollo del Paese dopo l’invasione guidata dagli Stati Unitidel 2003 che rovesciò Saddam Hussein.

Gli anni di Saddam erano stati anni di stabilità. Il regime offriva protezione alla popolazione cristiana. Molti dei volti più noti del regime era cristiani caldei, a partire dal rispettatissimo Tariq Aziz. Ciò ha permesso ai cristiani di vivere e operare in sicurezza. Sotto il regime laico di Saddam Hussein, sottolinea ‘Vatican News‘ i cristiani avevano trovato un modus vivendi che consentiva alla Chiesa di svolgere le sue attività, anche in campo caritativo. Tuttavia, già in quel periodo -soprattutto dopo il susseguirsi delle guerre iniziate negli anni Ottanta- sempre più cristiani iracheni cominciarono ad emigrare stabilendo una serie di comunità all’estero.

Il vero e proprio esodo dei cristiani iracheni prende il via dopo il 2003 e diventa massiccio nel 2004 con gli attacchi terroristici alle chiese di Baghdad e Mosul: domenica 1 agosto 2004 sei chiese (a Baghdad e Mosul) vengono bombardate simultaneamente.

Altri attacchi colpirono ulteriori 30 chiese. Ondate di sfollati interni raggiunsero il nord, l’area sotto controllo del Governo Regionale curdo ritenuta più sicura. Dopo il 2006, con l’intensificarsi degli attacchi ai cristiani a Baghdad e in altre città, un nuovo esodo verso aree controllate dal Governo curdo. Ancora attacchi nel 2010.

Inizio giugno 2014, Mosul, la seconda città più grande dell’Iraq, cade in mano all’Isis. Il 29 giugno 2014 il sedicente Stato Islamico annuncia ufficialmente il ritorno del Califfato. Il 18 luglio 2014 gli ultimi cristiani lasciano Mosul dopo aver ricevuto minacce dai militanti dell’Isis. Il 6 agosto 2014 l’Isis invade la Piana di Ninive costringendo circa 120.000 cristiani a fuggire a Erbil e in zone sotto il controllo curdo.

La sconfitta militare dell’Isis, alla fine del 2017, ha migliorato le condizioni di vita dei cristiani e di altre minoranze, ma i timori sono rimasti. A preoccupare nella Piana di Ninive sono anche le milizie sciite sostenute dall’Iran che hanno aiutato a sconfiggere l’Isis. Alcuni cristiani le accusano di corruzione e di violazioni dei diritti umani. Timori, infine, anche per gli interventi turchi nel Nord dell’Iraq diretti contro i militanti del partito curdo Pkk che starebbero colpendo diverse minoranze religiose tra cui cristiani e yazidi.

Dall’inizio del 2020 almeno 25 villaggi cristiani nel Nord del Paese sono stati svuotati della loro popolazione.

L’emigrazione sta danneggiando le diverse Chiese irachene che lottano per mantenere vivi i loro riti nonostante la diaspora dei fedeli, ha dichiarato a ‘AGI‘ Alessandro Monteduro, direttore di Acs Italia. Rafforzare le Chiese locali e permettere ai fedeli di rientrare e reinsediarsi passa necessariamente per la ricostruzione di infrastrutture essenziali, case, scuole, asili, chiese e sale parrocchiali, che incoraggiano la vita comunitaria, e per forti opportunità di lavoro. Solo così è possibile contenere l’emigrazione, specie dei più giovani.

Nella Piana di Ninive – il Papa sarà a Qaraqosh il 7 marzo – la disoccupazione è un problema grave. Sebbene i cristiani abbiano più probabilità rispetto ad altri gruppi di far parte della classe commerciale o professionale, subiscono discriminazioni e ingerenze da parte delle milizieche controllano la loro zona.

Disoccupazione e timori per la sicurezza sono le ragioni per le quali molti cristiani, a partire dai più giovani, abbandonano il Paese. La visita di Papa Francesco apre un nuovo capitolo per i cristiani della Mesopotamia, sostengono gli operatori religiosi, almeno questa è la speranza della comunità.

Una comunità che negli anni ha comunque sentito vicino Roma e la solidarietà degli altri cristiani. Dal 2014 alla fine del 2020 l’associazione Aiuto alla Chiesa che soffre ha donato 48,23 milioni di euro per garantire la presenza cristiana in Iraq e, in particolare, nella Piana di Ninive. Dopo la sconfitta dell’Isis, spiega Monteduro, «i finanziamenti di Acs si sono trasformati da aiuti di emergenza in progetti di ricostruzione e ristrutturazione. Grazie ad Acs le 3 principali Chiese cristiane della Piana di Ninive (caldea, siro-cattolica e siro-ortodossa) hanno dato vita al Nineveh Reconstruction Committee (Nrc) con lo scopo di facilitare il ritorno dei cristiani alle loro comunità di origine dopo l’Isis e assicurare loro e a altre minoranze tutela giuridica e salvaguardia dei diritti umani fondamentali, in particolare la piena cittadinanza».

Oggi il progetto simbolo di questa ricostruzione è la cattedrale siro-cattolica dell’Immacolata Concezione nella città di Qaraqosh, nota anche come Baghdeda o Al-Hamdaniya. Qui Papa Francesco, il 7 marzo, reciterà l’Angelus. La cattedrale è stata gravemente danneggiata dall’Isis che ne aveva fatto un poligono di tiro. Nel 2016, quando l’Isis è fuggito, tutti i mobili, i manoscritti e i libri di preghiera rimasti sono stati bruciati dai jihadisti all’interno della chiesa. Il soffitto è stato danneggiato dal fuoco e dal fumo e la torre dell’orologio abbattuta con la dinamite. I lavori di restauro e ricostruzione sono praticamente finiti e la cattedrale attende di accogliere il Pontefice.

La situazione attuale resta critica, dunque. La mancanza di sicurezza e le continue molestie,intimidazioni da parte delle milizie locali e dei gruppi ostili continuano a minacciare la comunità cristiana irachena, afferma ‘Vatican News‘. Lo conferma il Rapporto ‘La vita dopo Isis: nuove sfide al cristianesimo in Iraq’, pubblicato nell’autunno 2020 da ACN.

La Costituzione redatta dopo l’invasione statunitense riconosce il diritto delle minoranze religiose a vivere in Iraq, ma stabilisce l’Islam come religione ufficiale. Ciò, spiega Emma Green, ha risvolti pratici su come vengono identificati i cristiani figli di matrimoni misti o figli di stupro, identificati, cioè, attraverso le linee religiose. Le tensioni sono palpabili. C’è la sensazione che gruppi di diversa identità religiosa debbano essere separati e non saranno trattati allo stesso modo. I cristiani pensano di doversi arrangiare da soli in assenza di un governo stabile impegnato nella loro protezione.

Secondo alcuni osservatori come Green, siamo al punto di svolta circa la sopravvivenza del cristianesimo in Iraq, e alla prova del fuoco di quanto gli ideali di un Medio Oriente democratico possano trovare concretizzazione. L’incapacità del Paese di sostenere la diversità e di consentire alle minoranze religiose di prosperare insieme alla popolazione maggioritaria segnerebbe il fallimento del nuovo Iraq che la comunità internazionale ha tentato di costruire.

Il viaggio di Francesco potrebbe supportare la politica aiutandola a superare la prova, soprattutto se si tiene conto del lavoro che il Papa sta conducendo dal 2019 in poi, avviato con la visita negli Emirati Arabi Uniti e la firma dello storico ‘Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune‘, il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi.

