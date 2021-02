L’Etiopia ha assunto una nuova società di lobbying per raggiungere il Congresso e l’amministrazione Joe Biden, mentre il Paese è nel mezzo di una grave crisi diplomatica con l’Egitto e devastato da conflitti etnici al suo interno.

L’ambasciata etiope a Washington ha firmato un contratto di 35.000 dollari al mese con lo studio legale Venable, che ha sede a Washington, il 1 febbraio. Il contratto è per i primi tre mesi ma può essere esteso.

Venable fornirà «un servizio di relazioni con il Governo che può includere contatti con il Congresso degli Stati Uniti», secondo quanto recita il contratto depositato presso il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Sul conto sono registrati l’avvocato Thomas Quinn e il consulente politico Loren Aho. La coppia rappresenta anche l’Ambasciata del Qatar a Washington, mentre Quinn rappresenta anche l’Hong Kong Trade Development Council.

Venable ha rifiutato di commentare oltre a ciò che è contenuto nel documento. L’ambasciata etiope non ha risposto a una richiesta di commento.

La nuova assunzione arriva mentre l’Etiopia è sotto crescente pressione a Washington su diversi fronti.

L’Egitto, rivale regionale, ha mostrato la sua nuova forza di pressioneper cercare di convincere Biden a seguire la linea dell’ex Presidente Donald Trump e schierarsi con il Cairo nella sua disputa con Addis Abeba sulla diga Grande Rinascita (GERD) dell’Etiopia. L’Etiopia vede il progetto da 6.450 MW come una priorità di sviluppo vitale, ma l’Egitto e il Sudan vogliono avere voce in capitolo sul modo in cui è riempito il bacino, considerato che le modalità di riempimento potrebbero danneggiare la loro quota di acqua a valle del Nilo.

L’Egitto ha beneficiato dei legami personali tra il Presidente Abdel Fattah al-Sisi e Trump, che notoriamente si riferiva alla sua controparte egiziana come ‘il mio dittatore preferito’, e la Casa Bianca ha cercato di mediare un accordo tra Etiopia, Egitto e Sudan. Insoddisfatto di quella che ha definito la ‘mancanza di progressi’ nella risoluzione della controversia, il Dipartimento di Stato di Trump ha persino sospesoalcuni aiuti all’Etiopia a settembre sulla base delle indicazionidel Presidente.

L‘estate scorsa, il Governo del Primo Ministro Abiy Ahmed ha assunto la sua prima società di lobbying. Il contratto con Barnes & Thornburg era di 130.000 dollari, ma è durato solo dal 30 giugno al 30 settembre (l’azienda non ha fornito alcun servizio dopo tale data e dovrebbe presentare a breve i documenti che indicano che ha formalmente terminato la registrazione il 19 gennaio, il giorno prima del giuramento di Biden, ha appreso ‘Foreign Lobby Report’).

L’azione di lobbying di Barnes & Thornburg si èfocalizzata esclusivamente sulla questione della diga. L’azienda ha contattato diversi uffici del Congresso durante l’estate, nonché funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale, del Dipartimento di Stato e del Dipartimento del Tesoro, che Trump aveva incaricato dei negoziati.



Dopo la sconfitta di Trump, l’ambasciata egiziana a Washington si è mossa rapidamente per assumere Brownstein Hyatt Farber Schreck con un contratto di 65.000 dollari al mese. Ora, l‘exPresidente della commissione per gli affari esteri della Camera Ed Royce (R-Calif.), l‘ex senatore Mark Begich (D-Alaska) e Nadeam Elshami, ex capo del personale del Presidente della Camera Nancy Pelosi (D-California), stanno facendo pressioni per l’ambasciata egiziana.

All’inizio di questo mese, Royce ha pubblicizzato lesue credenziali ambientaliste per lanciare un briefing virtuale al Congresso da parte dell’ambasciata. «Come forse saprai, i negoziati che circondano la Grand Ethiopian Renaissance Dam si sono bloccati», ha scritto Royce allo staff del Congresso. «Senza un accordo esecutivo, le operazioni della diga avranno significative ramificazioni ambientali, sia per le popolazioni dell’Egitto e del Sudan, sia per gli ecosistemi regionali del Nilo».

L’Etiopia, oltre al grande problema diplomatico con l’Egitto, ma anche con il Sudan, sta affrontando le tensioni etniche che da tempo ribollivano, in primo luogo nella regione settentrionale del Tigray, dove le tensioni si sono trasformate in conflitto aperto a partire da novembre. All’epoca, la scelta di Biden, attraverso il suo consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, era stata quella di guardia da «potenziali crimini di guerra» e sollecitare il governo etiope e i leader del Fronte di liberazione del popolo del Tigray (TPLF) ad aprire negoziati facilitati dall’Unione africana.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha chiesto la fine delle violenze che hanno ucciso migliaia di persone e ne hanno costrette quasi mezzo milione a sfollare. Ha espresso le sue preoccupazioni per la situazione nel Tigray in una telefonata con Ahmed il 4 febbraio.

L’Etiopia ha ricevuto l’aiuto di alcuni attivisti etiopi-americani nella disputa sul Nilo. Due gruppi, l’Ethiopian American Civic Council e l’Ethiopian Advocacy Network, l’anno scorso hanno esortato con successo il Congressional Black Caucus ad opporsi al sostegno di Trump all’Egitto nella disputa.

«Il Congressional Black Caucus (CBC) esorta gli Stati Uniti e tutti gli altri attori internazionali a rispettare l’accordo trilaterale della Dichiarazione dei Principi del 2015 firmato tra Egitto, Sudan ed Etiopia, e a continuare a svolgere un ruolo imparziale, chiedendo solo il consiglio del Unione africana e diplomatici sul campo nella regione», aveva scritto il gruppo in una dichiarazione del 23 giugno. «In particolare, l’Unione Africana ha un ruolo fondamentale da svolgere esprimendo a tutte le parti che un accordo negoziato pacifico avvantaggia tutti e non solo alcuni nel continente».

Ma Abiy ha anche feroci critici nella diaspora.Tra di loro c’è la Oromo Legacy Leadership & Advocacy Association, un’organizzazione no-profit dell’area di Washington che sostiene i diritti umani in Etiopia. Il gruppo lavora con la società di consulenza politica Von Batten-Montague-York, che ha mantenuto DiRoma Eck & Co., una nuova società fondata dagli ex funzionari del Dipartimento del Tesoro di Trump Andrew Eck e Michael DiRoma, a novembre per fare pressioniper le sanzioni contro le forze di sicurezza responsabili delle esecuzioni extragiudiziali e di altre violazioni dei diritti umani.

L’attivista Seenaa Jimjimo hafondato il gruppo per lottare per i diritti degli Oromo, un gruppo etnico emarginato in Etiopia. Ma quando la violenza è iniziata a divampare nel Tigray, ha detto al podcast ‘The Influencers’co-ospitato da ‘Foreign Lobby Report’e dalla società di comunicazioni LEVICK, che il gruppo si sta coordinando con le vittime di violenza in tutto ilPaese indipendentemente dalla loro etnia.

