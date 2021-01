Il lobbying in USA rappresenta un business da mezzo miliardo di dollari anno. Un flusso di denaro che proviene da governi di tutto il mondo e di tutte le tendenze, società, e perfino singoli individui (potenti del business e della politica, dittatori).

Negli Stati Uniti l’attività di lobbying è regolamentata da leggi particolarmente severe e ha un peso molto importante nell’attività legislativa ma anche nella definizione di linee politiche dei partiti o dello stesso governo. Tra i molti danni che Donald Trump si è lasciato dietro, c’è anche quello fatto all’attività di lobbying. Come ha minato la democrazia americana e la credibilità del Paese sullo scenario internazionale, così è riuscito a minare la credibilità del lobbismo americano. Impresa non da poco.

A spiegare bene il danno causato da Trump al settore, dalle colonne del nostro partner a Washington‘Foreign Lobby Report’, è Joshua Rosenstein, dellaSandler Reiff Lamb Rosenstein & Birkenstock, e professore a contratto di diritto presso la William & Mary Law School, dove tiene corsi sulla regolamentazione del lobbismo.

Nel 2017, Donald Trump èentrato in carica proclamando che avrebbe ‘drain the swamp’(‘prosciugato la palude’ del lobbismo). Per un breve momento si è persino comportato come se intendesse davvero farlo. Programma scaduto nel dimenticatoio dopo la serie di scandali di lobbismo degli ultimi quattro anni.



Una delle prime azioni esecutive del Presidente è stata quella di ordinare agli incaricati politici di firmare un impegno etico (N.d.r.: l’Executive Order 13770, ‘Ethics Commitments by Executive Branch Appointees’ che imponeva ai dipendenti del ramo esecutivo il divieto di diventare lobbisti. «Questo è un divieto di lobbying di cinque anni», ha detto Trump quando ha firmato l’ordine, sottolineando che prima il divieto era di due anni solamente). La promessa richiestaincludeva un divieto a vita di impegnarsi in ‘qualsiasi attività per conto di qualsiasi governo straniero o partito politico straniero’ che richiedesse la registrazione ai sensi della FARA, la legge sulla registrazione degli agenti stranieri. [N.d.r.: Trump ha revocato l’ordine l’ultimo giorno della sua presidenza, consentendo ai funzionari della sua Amministrazione di iniziare immediatamente a lavorare come lobbisti]

Prima che Trump prestasse giuramento come Presidente, la Foreign Agents Registration Act (FARA) era stata sotto il microscopio in seguito alla pubblicazione, nel settembre 2016, di un rapporto dell’ispettore generale sull’applicazione della legge del 1938 da parte del Dipartimento di Giustizia. Quel rapporto interno ha incolpato il Dipartimento per un’applicazione incoerente della legge, ha notato un calo significativo delle registrazioni FARA nei decenni precedenti e hapuntato il dito contro le autorità di regolamentazione per l’applicazione lassista. Il rapporto ha anche formulato raccomandazioni concrete per modifiche legislative e regolamentari per migliorare gli sforzi relativi al FARA del Department of Justice (DOJ).

Durante il mandato di Trump, i pubblici ministeri federali hanno guardato alla FARA con rinnovato vigore, ma certamente non nel modo in cui il Presidente aveva previsto. Invece, la raffica di indagini, incriminazioni, procedimenti giudiziari e patteggiamenti legati all’influenza straniera ha coinvolto in gran parte la cerchia ristretta del Presidente.

In un appello del 2017, ad esempio, il primo consigliere per la sicurezza nazionale di Trump,Michael Flynn, ha ammesso di aver rilasciato false dichiarazioni al governo in merito alle chiamate fatte alla Russia e ad altri governi stranieri. Flynn ha anche dichiarato consapevolmente falsità alla FARA in merito al lavoro svolto dalla sua azienda, il Flynn Intel Group, a beneficio del Governo turco.

Nello stesso anno, Paul Manafort e Rick Gates, Presidente e vice Presidente della campagna di Trump del 2016, sono stati incriminati, tra le altre cose, per violazioni intenzionali della FARA per lavori precedenti per conto dell’European Centre for a Modern Ukraine, con sede a Bruxelles. Sono stati accusati di non essersi registrati intenzionalmente, nonostante sapessero che il centro era un fronte del Ukraine’s pro-Russian Party of Regions.

George Papadopoulos, consigliere per la politica estera della campagna Trump, è statoaccusato nel 2017 di aver rilasciato false dichiarazioni al Governo riguardo i suoi tentativi di stabilire collegamenti tra i funzionari del Governo russo e la campagna.

A fine 2018, Bijan Rafiekian e Kamil Alptekin sono stati accusati di cospirazione e di agire come agenti non registrati di Ankara per il loro lavoro con il gruppo Flynn Intel per ottenerel’estradizione del religioso turco esiliato Fethullah Gulen, che la Turchia accusa del fallito colpo di Stato del 2016.

Nel 2020, l’ex vice Presidente delle finanze del Comitato nazionale repubblicano, Elliot Broidy, si è dichiarato colpevole di attività di lobbismo non registrato per Jho Low, il finanziere latitante accusato di aver gestito una frode da 4,5 miliardi di dollari al fondo sovrano da 1 MB della Malesia.

Anche altri nell’orbita di Trump sono stati incriminati.

Tra questi altri, ex avvocati dello studio legale internazionale con sede a New York Skadden Arps, che nel 2019 ha accettato di pagare una multa di 4,6 milioni di dollari e di registrazioneretroattiva come agente straniero dell’Ucraina per risolvere una indagine del Dipartimento di giustizia sul suo lavoro con Manafort per conto del Governo russo dell’allora Presidente Viktor Yanukovich. Gli avvocati Alex Van der Zwaan e Greg Craig, ex consigliere della Casa Bianca sotto il Presidente Barack Obama, sono stati coinvolti nello scandalo (Van der Zwaan si è dichiarato colpevole, mentre Crag è stato assolto in un processo con giuria).

L‘attenzione dell’accusa, dunque, sull’influenza straniera è stata ampia, aggressiva e bipartisan.

Sebbene molte di queste accuse e suppliche non riguardassero direttamente le violazioni del FARA, le basi di ciascuna di esse riguardano questioni di influenza straniera. Spinto dalla nefasta attività scoperta dal Dipartimento di Giustizia, il Congresso, i media e il pubblico in generale hanno rivolto la loro attenzione alla legge un tempo oscura, alimentando una sfilza di pezzi di opinione di esperti legali che anticipano una nuova era di maggiore applicazione del FARA.

E poi Trump ha iniziato a concedere grazie.

Flynn è stato tra i primi destinatari della generosità del Presidente, nel novembre 2020, subito seguito da Manafort, Papadopoulos e van der Zwaan in una serie di grazie poco prima di Natale. Nella sua ultima notte in carica, il Presidente ha anche perdonato Broidy.

Nome Incarico Accusa Perdono Michael Flynn Consigliere per la sicurezza nazionale di Trump Mancata registrazione come agente turco 25 novembre 2020 George Papadopoulos Consigliere per la politica estera della campagna Trump 2016 Mentire all’FBI sul fatto di servire da intermediario

tra la campagna Trump e gli agenti russi 22 dicembre 2020 Alex van der Zwaan Ex avvocato di Skadden Arps Mancata registrazione come agente ucraino 22 dicembre 2020 Paul Manafort Presidente della campagna Trump 2016 Mancata registrazione come agente ucraino 23 dicembre 2020 Mark Siljander Ex membro del Congresso Mancata registrazione come agente dell’agenzia di soccorso islamica

designata come gruppo terroristico 23 dicembre 2020 Elliott Broidy Ex vice presidente delle finanze della RNC Mancata registrazione come agente per presunta

mente di frode finanziaria 20 gennaio 2021

A prima vista queste indulgenze, anche se forse sconvenienti, sembrano equivalere a poco più che un espediente politico: il Presidente premia i fedeli sostenitori che considerava presi di mira dall’indagine del consigliere speciale Robert Mueller sull’influenza russa nelle elezioni del 2016.

Questi includono van der Zwaan, che non ha legami noti con l’Amministrazione Trump.

Ma sepolto nelle grazie emesse a dicembre, vi era la grazia dell’ex repubblicano Mark Siljander. Siljander si è dichiarato colpevole, nel 2010, per aver prestato servizio come agente non registrato per l’Islamic American Relief Agency (IARA), in uno dei rari esempi di applicazione criminale del FARA all’inizio degli anni 2000. Il Governo degli Stati Uniti all’epoca aveva catalogato IARA come organizzazione terroristica e l’aveva accusata di incanalare più di 1 milione di dollari in Iraq, in violazione delle sanzioni statunitensi.

Quando questi perdoni vengono visti insieme, emerge una cruda realtà. Nel corso di pochi mesi, la grazia del Presidente ha cancellato i procedimenti contro alcuni dei più importanti attori di influenza straniera nella storia recente e ha annullato gran parte dell’attività di controllo della FARA dell’ultimo decennio.

Allora cosa possiamo aspettarci adesso?

In primo luogo, è probabile che un governo controllato dai democratici spingerà ancora di più per le riforme del FARA che hanno languito sotto Trump. Diversi progetti di legge introdotti di recente hanno avuto sostegno bipartisan, anche se nessuno è stato approvato durante l’ultimo Congresso.

Dopo che i legislatori si sono occupati del soccorso e delle vaccinazioni del COVID-19 e hanno confermato il governo del Presidente Joe Biden, è ragionevole aspettarsi che il Congresso, con la benedizione dell’Amministrazione, si concentri sull’integrità del governo. In effetti, la Camera appena convocata ha fatto della riforma FARA una priorità del suo primo disegno di legge simbolico introdotto.

Il disegno di legge richiederebbe in particolare al controllore generale di analizzare se le esenzioni esistenti alla FARA comportano rischi indebiti per la sicurezza elettorale.

La legge esistente, ad esempio, consente ai lobbisti di determinate società estere del settore privato o individui non affiliati a governi o partiti politici stranieri, di registrarsi ai sensi del Lobbying Disclosure Act (LDA) nazionale, che prevede requisiti di divulgazione meno rigorosi rispetto a FARA. Questa esenzione è di notevole interesse per le società straniere e per i loro rappresentanti negli Stati Uniti, e viene regolarmente rilevata nei negoziati di riforma della FARA.

In poche parole, questi problemi non scompariranno e il controllo democratico del Congressoaumenterà probabilmente il controllo sull’applicazione della FARA.

In secondo luogo, e in modo critico, è ragionevole aspettarsi che i procuratori siano almenoindifferenti e possibilmente rinvigoriti dalle azioni dell’ex Presidente. Le indulgenze di Trump non possono essere piaciute ai pubblici ministeri che hanno dedicato mesi e anni a scovare nell‘indebita influenza straniera (persino i membri dello stesso partito del Presidente hanno criticato alcune delle sue indulgenze relative alla FARA).

Dopotutto,la FARA Unit rinnovata e risvegliata, guidata da Brandon Van Grack, non ha rallentato la sua attività di applicazione sulla scia dei licenziamenti di alto profilo delle accuse FARA contro Craig o Rafiekian. Da quanto dicono gli avvocati che si occupano della FARA non vi è alcun rallentamento nelle attività che escono dalla Unit. Proprio questa settimana, le autorità federali hanno arrestato e accusato uno scienziato politico e autore iraniano con l’accusa di aver lavorato come agente non registrato di Teheran per più di un decennio.

Resta da vedere come la FARA si evolverà con le mutevoli ‘maree politiche’, ma è giusto scommettere che la tendenza verso una maggiore attività di contrasto continuerà.

Non commettere errori, però: l’uso da parte del Presidente del suo potere di grazia è stato una battuta d’arresto per lo sforzo di anni di imporre la FARA in modo più aggressivo, ed è servito a minare uno sforzo decennale da parte di esperti legali e gruppi di governo, sforzo volto adare a FARA il risalto che molti hanno ritenuto meriti.

E per quanto riguarda l’ordine esecutivo che Trump ha firmato il suo primo giorno in carica? L’ha revocato mentre usciva dalla Casa Bianca.

Alla fine, il Presidente non solo ha mancato di prosciugare la ‘palude’ dell’influenza straniera,ma ne ha aperto le porte.

