A prima vista, può sembrare che la corsa per acquisire i vaccini COVID-19 sia stata vinta dalle Nazioni occidentali. Ma oltre a Regno Unito, Canada, Stati Uniti e UE, un altro Paese si è anche assicurato un numero elevato di dosi rispetto alla sua popolazione: il Cile.

Ad oggi il Cile ha ordinato quasi 90 milioni di dosi di vaccino, sufficienti per vaccinare completamente la sua popolazione di 19,2 milioni di persone due volte. Riceverà vaccini da Pfizer, AstraZeneca, Sinovac e Johnson & Johnson, nonché dal programma globale di fornitura di vaccini, Covax.

In che modo questo piccolo Paese è riuscito a stare al fianco delle Nazioni più ricche del mondo nell’assicurarsi dosi di vaccino sufficienti per immunizzare la sua gente? L’economia è stata certamente un fattore, ma non come per gli altri che guidano la corsa al vaccino.

Il Cile non è un Paese povero. È stata una delle economie in più rapida crescita dell’America Latina negli ultimi decenni. È anche membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), un ‘club di Paesi per lo più ricchi‘ che riunisce le Nazioni con i più alti livelli di reddito e sviluppo umano. Tuttavia, la disuguaglianza di reddito in Cile è più elevata che in qualsiasi altro Paese OCSE e del 65% superiore alla media OCSE.

Per questo motivo, il Cile è sprofondato in una crisi socio-politica dalla fine del 2019. Dimostrazioni di massa e rivolte violente contro la disuguaglianza hanno visto il governo affrontare i più gravi disordini sociali dalla fine della dittatura di Pinochet. Di conseguenza, l’indice di approvazione del Presidente Sebastián Piñera è il più basso di qualsiasi leader dal ritorno del Paese alla democrazia nel 1990.

Nel giugno 2020, un forte aumento dei casi di COVID-19 ha suscitato forti critiche alla capacità del Governo di gestire la pandemia, che non ha fatto che aumentare i problemi del presidente. In risposta, Piñera sembra aver capito che l’unico modo per aumentare la sua popolarità prima della fine della sua presidenza entro la fine dell’anno è assicurarsi il maggior numero possibile di vaccini.

Ciò ha significato tornare sui suoi passi circa i precedenti sforzi per dipingere il Paese come un esempio di stabilità e sana gestione economica. Piñera, invece, ha sostenuto il contrario per ottenere accordi migliori con le aziende farmaceutiche.

Lo status del Cile come Paese ad alto reddito agli occhi della Banca Mondiale è stato un punto critico particolare nella negoziazione degli ordini con i produttori di vaccini, in particolare AstraZeneca.Per evitare di pagare un prezzo elevato, il Governo ha dovuto dimostrare che, a causa della pandemia e della crisi sociopolitica, la posizione economica del Cile è peggiore di quella delle economie più avanzate del mondo, e quindi merita di pagare meno per i vaccini. Questa nuova definizione del Cile come Paese in difficoltà economiche sembra aver funzionato.

In un ordine internazionale caratterizzato da calcoli a somma zero e interessi personali, Piñera e il governo cileno hanno seguito le regole del gioco per aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza.

Ma il Governo cileno non ha avuto successo solo sostenendo la mancanza di fondi. Ha anche acquisito dosi costruendo un portafoglio molto diversificato di vaccini, composto da diversi tipi in diverse fasi di sviluppo, per coprire i rischi.

Sebbene anche altri governi lo abbiano fatto, il Cile ha adottato questa strategia molto presto. È entrato rapidamente in trattative con molte aziende farmaceutiche, inclusi apripista come AstraZeneca e Pfizer ma anche Johnson & Johnson, che era indietro nello sviluppo. In ciò è stato aiutato dalla tradizione dell’economia cilena ad essere molto aperta al commercio: i negoziatori commerciali cileni hanno forti capacità, un’ampia gamma di contatti internazionali e sono abituati ad affrontare ambienti incerti.

È giusto dire che nella sua strategia di diversificazione, il Cile è andato ben oltre le economie più avanzate, riponendo le sue speranze sul vaccino CoronaVac, sviluppato dall’azienda cinese Sinovac (ha ordinato 60 milioni di dosi). Al contrario, la maggior parte dei Paesi europei ha scelto solo vaccini occidentali, nonostante il vantaggio comparativo dell’enorme capacità di produzione delle aziende cinesi e la facilità di trasporto dei loro vaccini.

Anche la scelta di partecipare alle sperimentazioni cliniche dei vaccini COVID-19 ha rafforzato la posizione negoziale del Cile. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac e CanSino hanno condotto tutti gli studi di fase 3 nel Paese.

Il Cile ha una protezione normativa rigorosa per i partecipanti alla sperimentazione clinica, ma questo non ha dissuaso gli sviluppatori dal condurre ricerche nel Paese. Ciò potrebbe essere stato controbilanciato dalle prospettive internazionali delle università cilene, alcune delle quali avevano già stretto legami con queste società farmaceutiche prima della pandemia.

La Pontificia Università Cattolica del Cile, ad esempio, aveva già stabilito collegamenti con Sinovac per lo sviluppo di vaccini contro i virus respiratori prima che il COVID-19 colpisse. Quindi non è stato difficile convincere il governo cileno a fornire fondi per ospitare il processo CoronaVac nel Paese. In cambio, Sinovac ha promesso l’accesso anticipato alle dosi e un prezzo migliore.

L’obiettivo ambizioso del Governo cileno è vaccinare l’80% della sua popolazione entro giugno 2021. Nonostante si sia assicurato il doppio delle dosi necessarie, ora sta negoziando accordi aggiuntivi nel caso in cui quei contratti falliscano.

La diffusione del vaccino al pubblico sta procedendo rapidamente, essendo iniziata solo all’inizio di febbraio. Il sistema sanitario cileno ha una significativa esperienza nei programmi di immunizzazione di massa e molti centri di vaccinazione sono stati istituiti in tutto il Paese per raggiungere questo obiettivo.

Per ora, la strategia del Governo di mettere il Cile tra i primi Paesi a garantire le dosi di vaccino sembra aver dato i suoi frutti. È troppo presto, però, per prevedere se avrà un effetto positivo su Piñera e sulla popolarità del Governo.

