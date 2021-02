Aria pesante a Mosca. Il tribunale distrettuale Simonovsky di Mosca decide se commutare in 3 anni e 6 mesi di carcere la condizionale accordata a Alexey Navalny nel caso Yves Rocher, e migliaia di oppositori legati a Navalny si sono radunati per quello che ha tutta l’aria di un ‘assedio psicologico’, mentre su Mosca sono puntati gli occhi di tutte le capitali occidentali, con addirittura decine di diplomatici -tra i quali quelli di Unione europea, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Repubblica ceca, Austria, Lituania, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Canada, Svizzera, Lettonia e Polonia- ad attendere il verdetto.. E’ la prima volta che Vladimir Putin si trova in una situazione di così palpabile difficoltà. Per quanto dal Cremlino facciano sapere che il Presidente non sta seguendo il processo, è evidente l’imbarazzo e lo stordimento. Il nuovo modello di opposizione di Navalny sta funzionando, Putin per la prima volta è davvero in difficoltà.

«Aleksei Navalny e il suo team hanno di nuovo sbalordito il governo russo, costringendo il Presidente Vladimir Putin e i suoi alleati a confrontarsi con una protesta significativa guidata da un nemico che speravano prima a margine e, più recentemente, eliminare», annota Regina Smyth, docente di scienze politiche, all’Università dell’Indiana.

«Il Cremlino ha scoraggiato Navalny dal tornare in Russia revocando la sua libertà vigilata per accuse precedenti ed emettendo un mandato di cattura. In risposta, Navalny ha detto: “La Russia è il mio Paese, Mosca è la mia città, mi mancano“. È tornato in aereo il 17 gennaio ed è stato immediatamente arrestato».

E poi è iniziato quanto il blogger certamente avrà a lungo studiato e pianificato: «il suo appello a protestare contro la sua detenzione ha portato i russi in piazza alla fine di gennaio, nei più grandi eventi di opposizione in un decennio e nelle azioni geograficamente più diffuse dalla fine del periodo sovietico».

Come è stato possibile questa mobilitazione di massa prova a spiegarlo Smyth, la quale ha studiato la strategia di opposizione di Navalny, cercando di definire la natura della minaccia di Navalny al Cremlino. Ecco come la ricostruisce e descrive, partendo dallo studiare gli inizi dell’ingresso sulla scena russa dell’avvocato–blogger

«Dal 2011, Navalny è stato spesso citato per il fatto di dire che il suo obiettivo è vivere in un Paese normale, giusto e in grado di realizzare il suo potenziale economico. Quando si è candidato a sindaco di Mosca nel 2013, il suo slogan della campagna era ‘Cambia la Russia, inizia con Mosca’.

I rivali dell’opposizione e del regime contestano le sue motivazioni. Agli inizi della sua carriera politica, Navalny ha sposato convinzioni nazionaliste etniche e ha partecipato all’annuale marcia russa dell’estrema destra. Ha sostenuto l’invasione russa della Georgia nel 2008 e ha usato insulti razzisti per chiedere la deportazione dei georgiani e dei migranti illegali dell’Asia centrale. Questa retorica ha generato una persistente sfiducia nell’opposizione democratica.

I funzionari del Cremlino lo liquidano come un ambizioso megalomane, sostenendo che vuole potere e ricchezza. Queste affermazioni hanno limitato il suo sostegno personale».

Navalny iniziò come avvocato, «sfidando le grandi società energetiche russe acquistando azioni e ottenendo così il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti. Ha usato il suo accesso per confrontarsi con la leadership aziendale, chiedendo una governance aziendale trasparente.

Ha istituito la Fondazione anticorruzione, o FBK, per raccogliere le denunce dei cittadini sulle pratiche governative corrotte. Il progetto ha coinvolto i russi nella politica quotidiana, un elemento centrale della strategia Navalny. Ma ora è etichettato come ‘agente straniero’ ai sensi della legge russa, una mossa fatta dal governo senza spiegazioni. La designazione sottopone un’organizzazione a una supervisione dirompente del governo.

Navalny ha amplificato la sua lotta contro la corruzione durante le elezioni parlamentari russe del 2011, quando ha etichettato il partito politico di Putin, Russia Unita, il ‘Partito dei truffatori e dei ladri’. Navalny è stato in prima lineapoiché questi sforzi hanno contribuito alla protesta di massa scatenata dalle prove di una significativa frode elettorale.

Ha usato la sua piattaforma per costruire una squadra di attivisti impegnati che ha esteso la sua portata in tutto il Paese. Attingendo alle risorse delle proteste passate, il team ha elaborato una strategia di opposizione per affrontare il regime in ogni fase del processo elettorale, dalla registrazione dei candidati alla tabulazione dei voti.

La sua astuta combinazione di giornalismo investigativo e social media ha fornito nuove prove della corruzione del governo. Nel 2017, Navalny ha pubblicato una denuncia, ‘Don’t Call Him Dimon’, denigrando la profonda corruzione dell’ex Presidente e primo ministro Dmitry Medvedev mostrando la sua vasta collezione di scarpe da ginnastica e un elaborato stagno delle anatre nella sua tenuta. Sia le anatre che le scarpe da ginnastica divennero simboli di opposizione.

In risposta, nel 2017 decine di migliaia di giovani sono scesi in piazza, scioccando un Paese che credeva che l’opposizione a Putin fosse scemata. Mesi dopo, quei giovani accorsero per unirsi alla campagna presidenziale di Navalny.

Dal 2011, Navalny ha giocato una partita sullungo termine, sfidando il regime con proteste ed elezioni e influenzando l’agenda politica. Questa strategia sta guadagnando terreno tra i comuni cittadini i russi.

I social media sono stati fondamentali per i piani di Navalny per il suo ritorno in Russia. Prima di lasciare la Germania, Navalny ha rilasciato un’intervista con un ufficiale del servizio di sicurezza russo che avrebbe partecipato all’attacco di Novichok contro di lui. L’ufficiale ha confessato i dettagli del complotto dell’assassinio, rivelando che il veleno è stato lasciato nei boxer di Navalny. È emerso un nuovo simbolo di protesta: i boxer blu.

Navalny poi si diresse a casa. Mentre i sostenitori si riunivano all’aeroporto di Mosca Vnukovo, il Cremlino ha dirottato il suo aereo su un altro aeroporto di Mosca, Sheremyetovo, per evitare la copertura dei media. Eppure i giornalisti dei media alternativi internazionali e russi dall’aereo hanno registrato il suo viaggio. Hanno trasmesso in streaming Navalny e sua moglie Julia che si abbracciavano prima che la Polizia lo portasse via.

Yulia si è rivolta ai tifosi fuori dall’aeroporto: “Alexei non ha paura. Nemmeno io ho paura, e vi invito a non aver paura“. Il messaggio è risuonato sui social media.

Dalla prigione, Navalny ha chiamato i russi in strada per chiedere il suo rilascio. La sua squadra ha chiesto azioni in tutta la Russia il 23 gennaio.

In un video pubblicato su Twitter, Navalny ha parlato da un’aula di tribunale improvvisata. Ha consigliato ai sostenitori: “C’è solo una cosa di cui aver paura, questa è la tua stessa paura“. TikTok è stato invaso da video di giovani che esprimevano sostegno.

Tre giorni prima delle proteste, Navalny ha rilasciato una nuova denuncia che violava il codice non scritto nei media russi contro i dettagli rivelatori della vita personale di Putin. Il film si concentrava su un complesso del Mar Nero da 1,35 miliardi di dollari che presumibilmente appartiene a Putin, collegando il furto del Cremlino al suo fallimento nel migliorare la vita di tutti i giorni. Navalny ha concluso il video esortando i russi a votare, usando la sua app Smart Vote.

L’amico d’infanzia di Putin, l’oligarca Arkady Rotenberg, ha rivendicato la proprietà di quello che ha definito il progetto di appartamento-hotel.

Il ‘Palazzo di Putin’ è stato visto oltre 100 milioni di volte. Le stanze del ‘Palazzo’ sono diventate foraggio permeme di Internet e icone di protesta.

Il ritorno, il video e le proteste si sono combinati per sfidare la versione della realtà del Cremlino: che Navalny era uno strumento poco importante dell’Occidente.

Invece, quello che è successo dopo ha illustrato l’influenza di Navalny, nonostante il limitato supporto personale. Le proteste che ne sono derivate sono iniziate il 23 gennaio nell’Estremo Oriente russo e si sono protratte verso ovest attraverso 11 fusi orari.

La strategia di mobilitazione di Navalny riflette la sua profonda comprensione dei cambiamenti nella società russa.

Una nuova ricerca mostra che l’estensione di Internet 3G in tutto il mondo diminuisce la fiducia nel governo e aumenta la percezione della corruzione offrendo agli utenti libero accesso alle informazioni. In Russia, l’espansione della copertura Internet ha alimentato l’attivismo, anche nelle aree remote.

Navalny ha anche attinto al cambio generazionale che divide i giovani -che si affidano ai nuovi media per informazioni– dagli anziani, che rimangono fedeli alla televisione di Stato.

La folla del 23 gennaio lo rifletteva. Un sondaggio ha rivelato che l’età media dei manifestanti era di 31 anni. Le donne hanno partecipato allo stesso modo degli uomini. Oltre il 42% degli intervistati ha partecipato alla protesta per la prima volta».

E’ interessante guardare dentro a questo ‘movimento’ che sta infiltrando le vene della Russia e insidiando Putin. «Navalny ha attinto alle risorse di queste proteste -attivisti, temi, strategie di raccolta fondi online e nuove coalizioni- per costruire una strategia di opposizione che colleghi le elezioni e una varietà di forme di protesta. Ha riunito un team impressionante di giovani attivisti che sfidano il regime in ogni fase del processo elettorale, dalla formazione del partito alla registrazione dei candidati e al conteggio dei voti.

I volontari vanno di porta in porta o accompagnano i candidati a incontrare gli elettori nei loro spostamenti quotidiani o nei cortili degli appartamenti. Costruiscono strutture temporanee, chiamate ‘cubi’, su strade trafficate, dove istruiscono gli elettori sulla politica. I leader della campagna esortano gli attivisti a condividere messaggi online offline con coloro che non usano Internet.

Quando si ammalò, Navalny stava conducendo una campagna a favore di una nuova generazione di candidati locali.

Dimostrando che le elezioni russe sono poco più che esibizioni della capacità dello Stato di produrre voti, il team di Navalny rivela la mancanza di scelta e responsabilità nel sistema.

Nell’estate 2019, questa strategia ha portato a proteste significative dopo che il regime ha escluso quasi tutti i candidati dell’opposizione alle elezioni municipali di Mosca. Quando il governo ha represso i manifestanti pro-democrazia, il team di Navalny ha costruito un modo basato sul web per identificare qualsiasi candidato che condivideva i suoi valori e ha esortato gli elettori a sostenere quel candidato, anche se il candidato faceva parte di un partito che detestava.

Il lavoro dei politologi Mikhail Turchenko e Grigorii Golosov dimostra che la strategia di ‘voto intelligente’ di Navalny ha fatto davvero la differenza nelle elezioni locali del 2019 in Russia, contribuendo a sconfiggere quasi un terzo dei candidati allineati a Putin a Mosca. La squadra di Navalny si stava preparando per fare la stessa cosa nel voto di settembre 2020.

L’uso creativo dei nuovi media da parte di Navalny non si limita alle riparazioni di buche e alle app di voto. A partire dal 2006, ha scritto un popolare blog sul servizio di social networking Live Journal. Quando il Cremlino ha chiuso il suo blog nel 2012, ha reinventato la sua presenza sui social media. La Anti-Corruption Foundation ha prodotto un cortometraggio, ‘Don’t Call Him Dimon’, che ha deriso l’ex Presidente e primo ministro Dmitry Medvedev mostrando la sua vasta collezione di scarpe da ginnastica e facendo volare un drone sul suo stagno delle anatre. Come le anatre, le scarpe da ginnastica divennero simboli dell’opposizione. La denuncia ha rivelato il mito di Medvedev come leader onesto.

Gli sforzi di Navalny hanno catturato l’immaginazione dei giovani russi e hanno dimostrato gli effetti del cambio generazionale.Decine di migliaia di giovani sono scesi in piazza, scioccando un Paese che credeva che l’opposizione di Putin fosse finita».

Conclude Regina Smyth «Mentre la risposta repressiva del Cremlino rischia un contraccolpo alle urne e nelle strade, Navalny si sta rivelando una sfida inaspettatamente persistente per Putin e per l’intero sistema da lui creato». Quanto questa sfida sia imminente, allo scontro finale, lo si capirò probabilmente in questi giorni. Di certo la maturazione non è completa, ma ora Putin è assediato.

