Dopo il coronavirus, un obiettivo del piano di crescita e trasformazione agricola del Kenya è l’aumento della produttività e dei redditi dei piccoli proprietari. Lo spiegano Timothy Njagi Njeru e Miltone Were Ayieko, Docenti della Egerton University che affermano l’obiettivo generale di trasformare le economie rurali in sistemi commercialmente validi.

Ma la coltivazione di sorgo è un esempio emblematico di come questo non avvenga. In Kenya, il sorgo viene coltivato principalmente in aree caratterizzate da basse piogge e alte temperature. Per decenni, ci sono stati pochi incentivi per far crescere il raccolto perché i costi di produzione erano alti, l’integrazione del mercato bassa e le rese costantemente basse a circa 0,7 tonnellate per ettaro. L’Etiopia ha costantemente raggiunto una resa nazionale di 2,5 tonnellate ogni ettaro. Gli agricoltori non sono stati in grado di raggiungere lo stesso risultato. La produzione era principalmente per il consumo interno.

Ma grazie alla politica del governo a sostegno dell’uso del sorgo per la produzione di birra commerciale nel 2004, attraverso la rinuncia all’accisa, spiegano i due docenti della Egerton Università, la domanda di sorgo è aumentata, offrendo ai piccoli agricoltori l’opportunità di trasformare la loro agricoltura.

In primo luogo, la lavorazione della birra al sorgo ha fornito un mercato stabile. I contratti stipulati tra il principale produttore di birra e gli agricoltori garantivano agli agricoltori un mercato e prezzi stabili. Gli agricoltori hanno risposto aumentando la loro produzione portando alcuni a raggiungere 3,3 tonnellate all’ettaro, il che si è tradotto in un aumento dei redditi di circa il 220%.

L’agricoltura per la lavorazione della birra al sorgo è passata da tre contee nel 2010 alle attuali dieci contee, con altre quattro in cantiere. Durante questo periodo, affermano Timothy Njagi Njeru e Miltone Were Ayieko, il numero di agricoltori è cresciuto da 2.300 a 48.000 e il prezzo franco fabbrica per chilogrammo da 23 a 37 KES. La resa è migliorata grazie a migliori servizi agronomici e input forniti a credito dal settore.

In secondo luogo, i ricercatori sono stati incentivati ​​a sostenere l’industria e hanno risposto raddoppiando il numero di varietà migliorate da 20 nel 2012 a 40 nel 2017. Queste varietà migliorate sono più produttive, resistenti alla siccità, resistenti ai parassiti e alle malattie e adattate a suoli specifici, pioggia e temperatura.

In terzo luogo, le politiche sulla miscelazione delle farine forniscono ulteriori usi per il sorgo nell’agro-lavorazione. Nonostante questa crescita, il Kenya rimane un importatore netto di sorgo.

Ma la catena del valore del sorgo, che è ormai in via di sviluppo da anni, deve affrontare gravi interruzioni. Il Ministero del Tesoro nazionale ora cerca di ridurre dall’80% al 60% la rinuncia all’accisa per la birra prodotta con sorgo, miglio o manioca coltivati ​​localmente. Questa misura ha ovviamente lo scopo di aumentare le entrate fiscali per il governo.

Ma questa politica comporterà probabilmente un aumento dei prezzi per i consumatori finali. È importante notare che l’obiettivo principale di cambiare la politica nel 2004 era combattere le birre illecite rendendo la birra al sorgo più economica per le persone a basso reddito.

La riduzione della domanda, confermano i due esperti, non solo abbasserà i prezzi del sorgo ma aumenterà i costi per gli agricoltori costretti a investire nello stoccaggio e nella gestione di prodotti invenduti. E più posti di lavoro andranno persi man mano che l’attività economica diminuisce.

Gli errori del passato, spiegano i due esperti, mostrano che una tale mossa politica è controproducente. Nel 2013, una proposta simile è stata attuata quando è stata introdotta un’accisa del 50%. Di conseguenza, il prezzo della birra al sorgo è aumentato quando l’imposta aggiuntiva è stata trasferita ai consumatori. La domanda di sorgo è crollata quando i produttori di birra hanno ridotto i volumi lavorati e hanno anche annullato i contratti per gli agricoltori.

Ciò ha avuto un impatto negativo non solo per gli agricoltori, ma per tutti. Invece di aumentare le entrate del governo, in realtà ha perso 2 miliardi di Ksh di entrate fiscali perdute a causa delle perdite subite dai produttori di birra al sorgo. È questo ha costretto a revocare la misura nel 2015.

Il nuovo regolamento è scaduto. Quest’anno il settore agricolo ha subito diversi shock: da dicembre 2019, l’invasione delle locuste del deserto ha colpito la maggior parte delle terre aride e semi-aride. Inoltre, si sono verificate piogge eccessive nella maggior parte del paese. La pandemia COVID-19 ha sconvolto l’economia in un modo mai sperimentato prima. La domanda di birra al sorgo era già depressa a seguito della chiusura di bar, ristoranti e hotel nel marzo 2020. Ridurre il settore durante questi shock economici non può che avere effetti peggiori per l’economia.

Il governo, attraverso il sostegno di partner di sviluppo come la Banca mondiale e l’Unione europea, ha anche investito molto nelle catene del sorgo e del miglio attraverso progetti come il Kenya Climate Smart Agriculture Project, il National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project e il Kenya Cereal Programma di miglioramento. Diverse contee hanno dato la priorità al sorgo come alimento essenziale e coltura commerciale e il Presidente ha aperto due anni fa un impianto da 14 miliardi di Ksh nella contea di Kisumu.

Molti lavoratori hanno investito nel settore: dagli allevatori di semi che lavorano su varietà di sorgo, alle aziende produttrici di sementi, ai trasformatori di cereali e agli operatori della conservazione e gestione post-raccolta.

Il regolamento proposto, concludono Timothy Njagi Njeru e Miltone Were Ayieko, potrebbe penalizzare gli investimenti del settore privato.

