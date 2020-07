Il Kazakistan è diventato il primo Paese al mondo a entrare in un secondo lockdown il 5 luglio a seguito di un picco nei casi di coronavirus. Il blocco di due settimane, spiega Saltanat Janenova dell’University of Birmingham, che potrebbe essere esteso se la diffusione del virus continua, limita le riunioni pubbliche e vieta le riunioni familiari e festive. I cittadini di età superiore ai 65 anni devono rimanere a casa, ma agli altri è permesso di allenarsi all’aperto da soli.

Il numero di casi di coronavirus in Kazakistan è aumentato di dieci volte da quando sono state revocate le prime misure di blocco. L’11 maggio, l’ultimo giorno dello stato di emergenza e di blocco, il Kazakistan aveva registrato 5.207 casi di coronavirus e 32 morti. Al 13 luglio, ci sono stati 59.899 casi confermati di coronavirus e 375 decessi nel paese. Ma la situazione si sta evolvendo rapidamente e potrebbe essere molto peggio di così.

L’8 luglio, l’ambasciata cinese in Kazakistan ha avvertito i cittadini cinesi che il Paese aveva un focolaio di ‘polmonite sconosciuta’ più mortale di COVID-19. Il giorno seguente, il ministero della salute del Kazakistan ha riconosciuto la presenza di polmoniti virali di causa “non specificata”, ma ha negato che l’epidemia fosse nuova o sconosciuta. Il neo nominato ministro della sanità, Alexey Tsoy, ha dichiarato che l’affermazione pubblicata dai media cinesi “non corrisponde alla realtà”.

Sono state sollevate serie preoccupazioni riguardo ai dati sulla polmonite. Tra l’1 e l’8 luglio, spiega Janenova, il Kazakistan ha registrato 56.809 casi di polmonite – oltre ai casi confermati di COVID-19. Questi casi di polmonite includevano la “solita polmonite” – virale (7.348) e batterica (9.759) – così come 39.702 casi di polmonite virale “non specificata” che hanno un decorso simile della malattia del coronavirus, secondo il ministro della salute. I pazienti con polmonite con test di coronavirus negativi non sono inclusi nelle statistiche ufficiali del governo sul coronavirus.

Mike Ryan, capo del programma per le emergenze dell’OMS, ha suggerito che molti casi legati alla polmonite altamente letale potrebbero in realtà essere “casi non diagnosticati di COVID-19” – che mostrerebbero che il governo non è affatto vicino al controllo della pandemia.

In che modo il Kazakistan, definito a maggio come “un modello anti-pandemia per l’Asia centrale”, si è trasformato in un cattivo esempio di come non gestire COVID? Secondo Janenova, il Kazakistan ha rapidamente introdotto un blocco militare in stile sovietico e misure di quarantena, che includevano la soppressione del dissenso. Ha inoltre introdotto un consistente pacchetto di misure finanziarie per combattere la pandemia e pagamenti mensili per le persone che hanno perso il proprio reddito durante lo stato di emergenza in aprile e maggio.

Ma una volta che le misure di quarantena sono diminuite, molti cittadini kazaki hanno iniziato a ignorare l’orientamento sociale. Molti, spiega la Docente, hanno sottovalutato i rischi del virus: si affrettarono verso uffici, caffè, pub, parchi e centri fitness. Famiglie riunite per matrimoni, compleanni e funerali di grandi dimensioni. Presto l’ottimismo iniziale sulla gestione del virus da parte del governo è stato sostituito da panico, impotenza e disillusione.

A giugno, l’ex presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, è risultato positivo al coronavirus. Poco dopo, molti ministri, parlamentari e sindaci locali sono risultati positivi e isolati. Il 25 giugno, il ministro della Sanità, Yelzhan Birtanov, che ha sviluppato la polmonite da un’infezione COVID-19, ha annunciato le sue dimissioni.

Seguendo l’esempio della Russia, ricorda Janenova, a giugno il ministero della salute kazako ha iniziato a registrare infezioni asintomatiche separatamente dal numero ufficiale dei casi di coronavirus. Il governo ha affermato che ciò era giustificato in quanto i pazienti sintomatici rappresentano un pericolo epidemiologico maggiore per gli altri e richiedono un’osservazione clinica. Ma il 1 ° luglio, il ministero della salute ha fatto un’inversione a U e ha iniziato ad aggiornare le statistiche COVID-19 senza dividere i casi in sintomatici e asintomatici, il che ha aumentato il numero ufficiale di casi.

A seguito del picco nei casi di coronavirus e polmonite, i cittadini si sono lamentati di ospedali sovraffollati, mancanza di test COVID-19, lunghe code per testare laboratori e farmacie e un deficit di medicinali.

L’acquisto di medicinali, continua Janenova, ha portato alla speculazione e alla vendita di farmaci sul mercato nero a prezzi molto più alti. Allo scoppio della pandemia, il Kazakistan ha ricevuto un sostegno umanitario internazionale, tra cui Stati Uniti, Cina e Russia. Ora i social media sono stati inondati di foto di medicinali acquistati in farmacia con adesivi che mostrano che sono stati donati come aiuti umanitari e quindi non dovrebbero essere in vendita.

La comunicazione non è mai stata un punto di forza delle autorità del Kazakistan. Tra la pandemia e il lutto dei cittadini per i loro familiari, il 6 luglio sono stati organizzati concerti online e fuochi d’artificio per celebrare la Giornata della Capitale nella città di Nur-Sultan, che ha coinciso con l’80 ° compleanno di Nazarbayev, noto come il ‘leader della nazione’. Le autorità ufficiali hanno dichiarato di sperare di rallegrare gli operatori sanitari di prima linea.

In risposta alle travolgenti critiche pubbliche, spiega la Docente dell’University of Birmingham, il governo ha dichiarato il 13 luglio un giorno di lutto nazionale per le vittime di COVID-19. Tale riconoscimento pubblico del fallimento da parte di un governo dell’Asia centrale è eccezionale.

Il presidente kazako, Qasym-Jomart Toqayev, ha annunciato il possibile scioglimento dell’intero governo se la situazione non migliorerà entro la fine di luglio.

Il Kazakistan – conclude Janenova- è ora paralizzato in una crisi che richiede istituzioni governative forti ed efficaci, processi decisionali basati su prove e responsabilità pubblica – nessuno dei quali sono i punti di forza di questo governo autoritario

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti