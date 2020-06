In tutto il mondo, continuano le proteste di Black Lives Matter sulla scia dell’uccisione di George Floyd a Minneapolis. Anche in Italia, qualche settimana fa, molte piazze si sono riempite di giovani sostenitori dello slogan antirazzista. Negli Stati Uniti e in molti Paesi europei, le proteste hanno portato alla distruzione o all’imbrattamento di statue coloniali e di schiavitù e alla richiesta di cambiamenti di vasta portata per affrontare il razzismo sistemico.

Ma, spiega Henrice Altink, docente dell’University of York, le proteste del Black Lives Matter sono state organizzate anche nei Paesi a maggioranza nera dove hanno sollevato alcune verità spiacevoli: in Giamaica, nelle ultime settimane le proteste e il dibattito pubblico si sono concentrati sull’elevato tasso di omicidi dell’isola da parte della polizia e di altre ingiustizie sociali. Ma hanno anche sollevato dibattiti sulla discriminazione razziale contro le persone con un tono di pelle scura.

Il 6 giugno, una piccola protesta di Black Lives Matter si è tenuta fuori dall’ambasciata americana a Kingston. I manifestanti si sono concentrati in particolare sulle uccisioni extragiudiziali da parte della polizia e di altre forze di sicurezza. Secondo Amnesty International, afferma Altink, la Giamaica ha uno dei più alti tassi di sparatorie letali al mondo.

Due giorni dopo la morte di George Floyd a fine maggio, Susan Bogle, una povera donna con disabilità, è stata presumibilmente uccisa a casa sua durante un’operazione di polizia militare a August Town, un quartiere di Kingston. I manifestanti portavano cartelli con il suo nome, così come quelli di altre vittime della brutalità della polizia, tra cui Mario Deane, che è morto in custodia di polizia nel 2014.

I manifestanti hanno sottolineato che queste vittime della brutalità della polizia avevano in comune che erano povere e, a causa delle complesse relazioni di classe e colore della Giamaica, per lo più dalla pelle scura.

Diversi giorni dopo l’omicidio di Bogle, il Primo Ministro della Giamaica, Andrew Holness ha visitato la sua famiglia e ha affermato che l’incidente sarebbe stato completamente indagato. Ma ha dovuto affrontare dure critiche online da parte di coloro che hanno affermato che la visita è stata un’acrobazia insensibile piuttosto che un tentativo di affrontare in modo significativo l’alto tasso di omicidi commessi dalla polizia, la violenza delle bande o la situazione generale dei poveri giamaicani.

Sono state sollevate, ricorda l’esperto dell’University of York, anche domande, soprattutto da parte di giovani giamaicani, sul ruolo del ‘colorismo’ e cioè del colore della pelle nella società giamaicana.

Il pregiudizio del colore – spiega Altink – ha le sue origini nella schiavitù, quando ai bambini schiavi generati da lavoratrici bianche – spesso a causa della violenza sessuale – venivano concessi privilegi speciali. Questi includevano l’esenzione dal lavoro nei campi a causa della loro vicinanza ai bianchi e, per definizione, al candore.

Il ‘colorismo’ e la discriminazione bianco su nero in Giamaica, negli Stati Uniti e in altre parti delle Americhe, dovrebbero essere visti come due facce della stessa medaglia. Il ‘colorismo’ non esisterebbe senza il colonialismo europeo e l’uso di schiavi africani nelle piantagioni di zucchero. Secondo Henrice Altink, il ‘colorismo’ nella società giamaicana è stato un segreto pubblico, qualcosa che è comunemente noto ma raramente riconosciuto apertamente. Coloro che hanno osato esporlo di solito sono stati diffamati. E oggi ciò significa sempre più ricevere minacce sui social media.

Il dibattito pubblico sulla scia dell’omicidio di George Floyd suggerisce, conferma Altink, che più giamaicani sono disposti a riconoscere apertamente che la pelle chiara conferisce privilegio e che questa è una forma di razzismo.

Ma ci sono ancora molti che sostengono che il razzismo è qualcosa che accade negli Stati Uniti e che il ‘classismo’ si svolge in Giamaica: il fatto che alcuni giamaicani ottengano buoni lavori o il posto migliore in un ristorante è semplicemente a causa del loro privilegio di classe e ha poco o nulla a che fare con il colore della pelle.

Da quando la Giamaica ha ottenuto l’indipendenza nel 1962, il Paese ha assistito a varie ‘eruzioni razziali’ – incidenti razziali che hanno portato a un dibattito pubblico su razza e colore. Un caso famigerato fu il cosiddetto incidente di Skyline nel 1972, quando il Ministro delle abitazioni dalla pelle scura Anthony Spaulding accusò l’hotel Skyline di razzismo per essersi rifiutato di servire lui e i suoi amici perché uno dei suoi amici si era rifiutato di togliersi il cappello come da politica dell’hotel .

Ma nessuno di questi incidenti – sostiene Altink – ha cambiato lo status quo razziale: la pelle chiara continua a conferire privilegi sia nella sfera pubblica che in quella privata. Resta da vedere se questa recente eruzione razziale porterà all’azione contro il colorismo. Il fatto che ora venga affrontato più apertamente è un passo avanti positivo.

