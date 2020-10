L’Italia inserisce le infiorescenze della canapa -ad uso medicale- nella lista ufficiale dei prodotti agricoli, già sancita dalla pubblicazione della voce apposita nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un momento importante, in quanto si sancisce anche in sede giuridico-legale, la differenza tra canapa e cannabis, pur derivando entrambe da una stessa ed unica pianta. Si spera in un atteggiamento più morbido da parte delle Forze di Polizia USA nei confronti del consumo di cannabis. I dati più recenti derivanti da studi di settore sembrerebbero dimostrarlo: meno 18% di arresti per cannabis tra il 2018 ed il 2019. Il legislatore confederale, nel frattempo, riflette su cosa fare in termini di legalizzazione e liberalizzazione. Anche la Costa Rica si instrada nell’investire massicciamente nella produzione di canapa per sostenere l’economia nazionale ma si attiva anche per regolamentare in modo più ampio anche ciò che concerne la cannabis ad uso medicale. Lo Zimbabwe procede a istituire una più ampia legislazione nel settore della cannabis e della canapa industriale, ponendosi nel gruppo di testa di Nazioni africane che hanno già intrapreso questo percorso. Gruppi di pressione chiedono una maggiore liberalizzazione del settore cannabis sul territorio nazionale, l’Uzbekistan vede nascere una joint venture con la Francia per lanciare la produzione della canapa nazionale.

Italia

L’Italia aggiunge le infiorescenze da canapa ad uso estrattivo alla lista ufficiale dei prodotti agricoli

Il Ministero dell’Agricoltura italiano ha incluso il fiore di canapa per ‘usi estrattivi’ in un elenco ufficiale di prodotti agricoli per scopi medicinali.

Il cambiamento segnala la possibilità di maggiori opportunità di mercato in Italia per la coltivazione della canapa per l’estrazione di cannabinoidi, nonostante l’incertezza su come la pianta vengatrattata altrove in Europa.

La ufficializzazione è arrivata con un decreto approvato dal Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ad agosto. Il fiore di canapa – “infiorescenza di canapa” – era elencato tra le “piante officinali” in una tabella dei prodotti agricoli.

La tabella fornisce i prezzi unitari massimi che possono essere utilizzati per determinare i valori assicurabili dei prodotti.

Secondo Giacomo Bulleri, avvocato del Consiglio dell’Associazione Italiana della Canapa Federcanapa, l’inclusione del fiore di canapa nell’elenco suggerisce che l’intera pianta è un passo più vicino all’essere riconosciuta come prodotto agricolo.

“È troppo presto per trarre alcune conclusioni, ma sicuramente è un buon segnale per il settore“, ha detto Bulleri a Hemp Industry Daily.

La legalità della raccolta e della lavorazione dei fiori di canapa industriale è stata oggetto di un maggiore controllo da parte dei regolatori dell’UE, che si trovano ad affrontare un mercato in crescita per i prodotti CBD da un lato e la definizione del trattato del 1961 della cannabis come narcotico dall’altro.

Gran parte della controversia deriva dal fatto che la marijuana e la canapa industriale derivano entrambe dalla pianta di Cannabis sativa.

Ai sensi della Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, la cannabis è definita come “le cime fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie se non accompagnate dalle cime) da cui la resina non è stata estratta, da qualsiasi nome possono essere designati“. Il trattato esenta la fibra e il seme di canapa.

Oggi, più di 70 varietà a basso contenuto di THC di Cannabis sativa sono legali per la coltivazione nell’UE.

Ma la formulazione della convenzione delle Nazioni Unite ha portato alcuni paesi a vietare la raccolta dei fiori di canapa o richiedere che i coltivatori distruggano le sommità fiorite dopo il raccolto.

L’inclusione del fiore di canapa in Italia nella sezione delle piante medicinali, secondo Bulleri, implica che i fiori non sono solo coperti dalla legge sulla canapa del paese del 2016, ma anche da un decreto sulle piante medicinali.

Ciò significa che varietà di canapa certificate dall’UE, ovvero varietà con non più dello 0,2% di THC, potrebbero essere coltivate e lavorate come piante medicinali, ha affermato.

Stati Uniti

Gli USA registrano 565.000 arresti per cannabis nel 2019, il 18% in meno rispetto al 2018

I dati rilasciati di recente dall’FBI mostrano che la Polizia degli USA hanno registrato 565,602 arresti per cannabis nel 2019, una diminuzione del 18 per cento rispetto al 2018.

Nel 2019, la polizia ha effettuato 565.602 arresti legati alla cannabis negli Stati Uniti, una diminuzione del 18% rispetto all’anno precedente, secondo i dati del Federal Bureau of Investigation. Di questi arresti, 500.395, circa il 92%, erano per possesso.

Secondo i dati, la maggior parte degli arresti per possesso è stata effettuata nel nordest, seguito dal Midwest, dal sud e dall’ovest. I tassi di arresto per la produzione di cannabis hanno seguito lo stesso modello.

Nel Nord-Est, il 52,7% di tutti gli arresti era legato al possesso o alla produzione di cannabis, cifra che è scesa al 44% nel Midwest, 42,7 nel Sud e solo 12,7 nell’Ovest, dove la cannabis è stata ampiamente legalizzata.

Il numero di arresti legati alla cannabis lo scorso anno ha superato gli arresti legati a crimini violenti. I dati dell’FBI indicano che ci sono stati 495.871 arresti per crimini violenti negli Stati Uniti lo scorso anno, una diminuzione dello 0,9% rispetto al 2018.

In una dichiarazione, il direttore esecutivo di NORML Erik Altieri ha osservato che la polizia negli Stati Uniti «effettua un arresto correlato alla marijuana ogni 58 secondi».

«In un momento in cui la stragrande maggioranza degli americani vuole che la cannabis sia legale e regolamentata, è un oltraggio che molti dipartimenti di polizia in tutto il paese continuino a sprecare dollari delle tasse e limitano le risorse delle forze dell’ordine per arrestare cittadini altrimenti rispettosi della legge per semplice possesso di marijuana», ha affermato Altieri in una dichiarazione.

Il set di dati che suddivide gli arresti per razza include solo «violazioni di abuso di droghe» e non specifica se l’individuo è stato arrestato per cannabis o altre droghe. Secondo il rapporto, 748.874 degli arrestati per violazioni di abuso di droghe erano bianchi, 274.670 erano neri, 14.098 erano indiani d’America o nativi dell’Alaska, 11.857 erano asiatici e 2.602 erano nativi hawaiani o altri abitanti delle isole del Pacifico.

Nel 2010, la Polizia ha effettuato più di 800.000 arresti legati alla cannabis. Da allora, 11 Stati e Washington, DC hanno approvato leggi sulla legalizzazione della cannabis, mentre altri 12 Stati hanno approvato misure di depenalizzazione relative alla cannabis.

Costa Rica

Una nuova legge guarda al ruolo della canapa nella modernizzazione nell’agricoltura moderna

La Costa Rica ha legalizzato l’agricoltura e la lavorazione della canapa in base a una legge firmata di recente che pone la supervisione sotto le agenzie agricole e sanitarie della nazione centroamericana.

La nuova legge stabilisce anche un quadro per la marijuana per applicazioni medicinali e terapeutiche.

Pubblicata a metà settembre, la legislazione pone l’agricoltura, la produzione, l’industrializzazione e la commercializzazione della cannabis sotto il ministero dell’Agricoltura e del bestiame del paese, mentre i permessi per la ricerca e gli studi accademici saranno supervisionati dal ministero della Salute.

Programma di concessione licenze

Saranno concesse licenze per lo sviluppo di medicinali, cosmetici, oli essenziali e altri prodotti per uso terapeutico insieme ad applicazioni alimentari e industriali. La legge comprende una sezione sui reati, infrazioni, sanzioni amministrative e confisca, nonché un capitolo sugli incentivi per le organizzazioni di produttori e le piccole imprese. La produzione interna di cannabis per scopi medici e terapeutici deve essere regolamentata attraverso un programma di certificazione che tenga conto delle condizioni del paziente secondo le linee guida del Ministero della Salute.

Gli individui possono coltivare marijuana in Costa Rica per consumo personale, ma la sua vendita è illegale e può essere punita in base alle leggi penali.

Fattore guida economico

Le regole che disciplinano le licenze, i permessi, i registri, le tasse e l’importazione e la riproduzione di semi di cannabis devono essere stabilite entro i prossimi sei mesi. Sarà istituito un sistema di tracciabilità tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Agricoltura e del Bestiame e l’Istituto Costaricano sulle Droghe.

Il Governo ha sottolineato i potenziali vantaggi economici dello sviluppo del settore, che sarà sostenuto dal 5% delle raccolte fiscali sui prodotti a base di cannabis. L’industria trarrà vantaggio anche dall’inclusione della cannabis in Discubre (Scoperta), un programma istituito lo scorso anno per sostenere i settori dell’agricoltura e della pesca in Costa Rica, e che affronta la sicurezza alimentare, l’uso efficiente delle risorse pubbliche e lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi del programma sono la modernizzazione dell’agricoltura attraverso il coordinamento tra enti pubblici, con l’obiettivo di superare le disuguaglianze esistenti nelle diverse aree del Paese.

Agricoltura diversificata

L’agricoltura rappresenta circa il 6,5% del PIL della Costa Rica e impiega il 14% della forza lavoro del Paese. Le principali esportazioni includono banane, ananas, caffè, zucchero, riso, ortaggi, piante ornamentali, mais, patate e olio di palma. Gli agricoltori costaricani e le multinazionali che operano nel paese gestiscono piantagioni mentre le comunità indigene sopravvivono con l’agricoltura di sussistenza.

La marijuana viene coltivata principalmente a Talamanca, nella provincia sud-orientale di Limón. Ma la coltivazione della canapa sarà messa a dura prova, come in altri paesi tropicali, dal clima caldo della Costa Rica e dalle 12 ore di luce del giorno.

Zimbabwe

Lo Zimbabwe stabilisce la cornice di riferimento con tre precise categorie di assegnazione licenze

Il Governo dello Zimbabwe ha pubblicato un quadro giuridico per la produzione di cannabis, compresa la canapa industriale, ponendo regole ai sensi delle leggi sui narcotici del Paese, con un sistema di licenze gestito dal Ministero della Salute e della cura dei bambini.

Le licenze quinquennali sono disponibili in tre categorie: agricoltura, ricerca e allevamento e merchandising, sotto stretto controllo governativo. Trentasette licenze, limitate ai cittadini dello Zimbabwe e ai residenti legali, sono già state approvate. Possono essere coltivate solo cultivar autorizzate dal Governo, ma è possibile concedere un permesso speciale per cultivar non approvate nella categoria ricerca e sviluppo.

Le prove mostrano risultati contrastanti

Lo Zimbabwe Industrial Hemp Trust (ZIHT) ha piantato cinque cultivar di canapa europee in prove su un terreno di 10 ettari l’anno scorso. I risultati preliminari delle prove, presso la prigione centrale di Harare, hanno mostrato che solo due delle cinque varietà si sono comportate bene a causa delle scarse piogge e delle alte temperature che hanno fatto crescere le colture più velocemente e fiorire prima del previsto.

Un sostituto per il tabacco?

Il Governo ha affermato che il progresso del suo programma sulla cannabis è in parte una risposta al calo della domanda di colture da reddito, compreso il tabacco, che storicamente è stata una delle colture principali e una delle principali fonti di valuta estera del paese. La coltivazione del tabacco ha rappresentato l’11% del PIL dello Zimbabwe nel 2017, impiegando 3 milioni di lavoratori nella nazione, con una popolazione di 16 milioni.

Lo Zimbabwe ha legalizzato la produzione di cannabis per scopi medicinali e scientifici nel 2018. Un cambiamento di politica annunciato all’inizio di quest’anno consente agli investitori di detenere il 100% di proprietà delle licenze di cannabis medicinale.

Gran Bretagna

Un gruppo di pressione britannico chiede una revisione radicale delle leggi sulla canapa

Le parti interessate della canapa nel Regno Unito, guidate dalla British Hemp Alliance (BHA), hanno chiesto una massiccia revisione delle normative al fine di liberare la canapa e portare ad un maggior sviluppo un vivace settore della produzione della canapa nella Gran Bretagna post-Brexit. «Consentire l’utilizzo di tutte le parti della pianta senza la difficoltà di dover navigare in una regolamentazione mutevole avrebbe un forte effetto positivo sulla redditività sottesa canapa», incentiva gli agricoltori e fornisce sicurezza agli investitori, sostiene BHA in “Seeding the Future of British Hemp“, un “manifesto” pubblicato recentemente.

Limite dell’1% di THC

Invitando il governo a «declassare tutti i derivati, gli estratti, i cannabinoidi e i semi dell’intera pianta di canapa», il documento sollecita l’istituzione di uno standard dell’1,0% di THC, ben oltre il limite dello 0,2% per i paesi dell’UE, nonché un limite dello 0,3% osservato che prevale a livello internazionale. «Un’industria locale della canapa incoraggia le microimprese e le PMI che hanno il potenziale per sostenere e plasmare le economie locali e specificamente rurali», sostiene il manifesto. «Ci sono diversi modi in cui la canapa può contribuire ad obiettivi politici nel Regno Unito, in particolare perché la politica si sta muovendo verso l’agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale».

Limitazione delle regole attuali

In base alle attuali norme che regolano la canapa nel Regno Unito, solo i semi e gli steli della pianta di canapa possono essere coltivati ​​e lavorati, mentre i fiori e le foglie possono essere utilizzati solo da società titolari di licenze per la produzione di farmaci o per lavorare con strutture di ricerca medica.

Mentre le modifiche suggerite nel manifesto porterebbero una Brexited UK un passo avanti rispetto agli Stati membri dell’UE – in particolare a causa del limite suggerito dell’1,0% di THC – gli osservatori hanno affermato che ci sono poche possibilità che un tale radicale riorientamento delle normative sulla canapa del Regno Unito sarebbe messo in scena. Questo perché il Ministero dell’Interno del Regno Unito, che regola la canapa ai sensi del Misuse of Drugs Act, sembra poco incline a redigere nuove regole. Ciò potrebbe cambiare se la Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti (CND) riprogrammerà la cannabis in base alle convenzioni internazionali in una riunione programmata entro la fine dell’anno, ma non è ancora chiaro come voteranno i membri della Commissione.

Uzbekistan

Una Joint venture punta ad avviare con forza la produzione di canapa in Uzbekistan

Una joint venture uzbeka-francese ha dichiarato che lancerà l’industria della canapa dell’Uzbekistan attraverso un progetto nella regione del Khorezm.

ABM Organics, fondata da Marafon Finlex con sede a Tashkent, una società statale uzbeka, e Opal & Co., Nuova Aquitania, Francia, hanno affermato che creeranno prodotti a marchio uzbeko per l’esportazione in Europa, cercando allo stesso tempo di attrarre investimenti e nuove tecnologie nella zona centrale del Paese asiatico.

Monopolio governativo

Il governo uzbeko, che si è deciso a monopolizzare il settore, ha stabilito il suo piano per la canapa industriale all’inizio di quest’anno. Secondo una legge firmata dal presidente ShavkatMirziyoyev, le aziende controllate dallo Stato possono coltivare canapa industriale con un contenuto di THC fino allo 0,2%. Le licenze sono sotto il controllo del Gabinetto dei Ministri dell’Uzbekistan e possono essere concesse per la coltivazione della canapa, l’importazione e l’esportazione, la lavorazione, lo stoccaggio, l’acquisto, la vendita e il trasporto. L’uso della pianta di canapa è limitato alle applicazioni industriali.

Il cotone è una gran voce nell’esportazione

Il Governo ha affermato che mira a rendere l’Uzbekistan, storicamente il centro della Grande Via della Seta, un importante hub per la coltivazione e la produzione di canapa, migliorando al contempo le sue infrastrutture di produzione tessile. Le condizioni climatiche e l’ampia presenza di canapa selvatica, che è cresciuta nelle terre uzbeke sin dai tempi antichi, sono indicatori positivi per lo sviluppo, ha detto ABM.

L’agricoltura impiega circa il 23% dei lavoratori in Uzbekistan, una popolazione di 33 milioni, secondo la Banca Mondiale, che contribuisce per circa il 17% al PIL. Mentre il Paese è il settimo più grande produttore di cotone al mondo, il governo si è mosso per diversificare l’agricoltura in cereali riducendo la produzione di cotone, il principale raccolto in contanti del paese che rappresenta il 15% delle esportazioni.

Corruzione, grande problema

L’agricoltura in Uzbekistan richiede l’irrigazione e si verifica principalmente nelle valli fluviali e nelle oasi su terreni coltivabili per un totale di 4,5 milioni di ettari (11 milioni di acri), ovvero circa il 10% della massa terrestre totale del paese. I pascoli del deserto coprono completamente il 50% dell’Uzbekistan.

L’Uzbekistan soffre di una delle peggiori corruzioni al mondo, secondo Transparency International, con innesti presenti praticamente a tutti i livelli della società, delle imprese e del Governo, alimentati da grandi riserve di gas naturale e dalla posizione geografica del paese tra le potenze rivali del Era della guerra fredda.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti