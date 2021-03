I cambiamenti di governo a Roma sollevano sempre preoccupazioni tra i suoi alleati sulla posizione dell’Italia negli affari esteri e in questioni di sicurezza. Le ricorrenti crisi politiche hanno limitato il ruolo che il Paese è in grado di svolgere sulla scena internazionale. Anche se l’europeismo e il atlantismo sono un caposaldo della tradizionale politica estera e di difesa di Roma, l‘instabilità interna cronica tende a minarne la credibilità e l’affidabilità agli occhi sia della NATO che degli alleati dell’UE.

Una recente crisi politica in Italia ha portato all’emergere di un nuovo governo, con l’ex Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi come Primo Ministro. Come sempre, sono sorte domande su cosa farà l’Italia dopo. Nei giorni successivi alla sua nomina, Draghi ha chiarito di volere un governo europeista con vocazione transatlantica. Ha richiamato Luigi di Maio e Lorenzo Guerini rispettivamente come ministri degli Affari Esteri e della Difesa, una mossa che intende trasmettere continuità e rassicurazione agli alleati e alla più ampia comunità internazionale.

Questo è un momento in cui il nuovo Presidente americano, l’Unione europea e i suoi Stati membri stanno valutando quale forma dovrebbe assumere la sovranità europea, compreso il ruolo che il settore della difesa dovrebbe svolgere.L’amministrazione Biden sembra relativamente aperta all’UE che costruisce capacità di difesa europee più forti, anche se l’opinione pubblica italiana considera la nuova Casa Bianca con una certa ambiguità, come mostra un recente sondaggio dell’ECFR . L’Italia, in quanto terza potenza dell’UE nel settore industriale della difesa, è cauta sul fatto che il partenariato franco-tedesco diventi indebitamente dominante.

Insieme, queste sono circostanze favorevoli che potrebbero aiutare l’Italia a sviluppare un proprio pensiero strategico di lungo termine e identificare gli obiettivi che meglio preservano i propri interessi.

Il rischio è che il suo recente sconvolgimento politico, e le richieste interne di riforme in vari settori, significhino che Roma non possa impegnare Berlino e Parigi a sufficienza per plasmare la politica europea di sicurezza e difesa in questo momento propizio. C’è anche il rischio che Francia e Germania procedano semplicemente verso un accordo e lo presentino ai partner europei come un fatto compiuto. Altri Paesi europei di piccole o medie dimensioni condividono questa preoccupazione.

Eppure oggi l’Italia ha tante carte da giocare nella costruzione di un’architettura di difesa europea: Roma potrebbe agire sia come anello di congiunzione con Washington, che è alla ricerca di un nuovo partner europeo privilegiato dopo la Brexit; quale importante centro di gravità per la politica mediterranea dell’UE; e come punto di contatto non solo per Berlino e Parigi, ma anche per quei partner dell’UE al di fuori del partenariato franco-tedesco che vogliono trovare partner affini su questioni cruciali.

Il tradizionale equilibrio stabile dell’Italia tra europeismo e atlantismo è sopravvissuto a tutti i tipi di instabilità politica strutturale nel corso dei decenni

I funzionari italiani ribadiscono che il futuro della difesa europea non può essere separato da una solida integrazione transatlantica. L’Italia vuole costruire le proprie capacità di difesa nel contesto di un più ampio progetto di cooperazione europea. Tuttavia, Roma è anche profondamente convinta che il rapporto transatlantico sia essenziale per garantirle una posizione geopolitica in sintonia con le sue ambizioni e la base tecnologica. Il tradizionale equilibrio stabile della politica estera e di difesa italiana tra europeismo e atlantismo è, abbastanza sorprendentemente, sopravvissuto a tutti i tipi di instabilità politica strutturale nel corso dei decenni. Rimarrà la base per una politica efficace, riflettendo gli interessi chiave di Roma. È quindi cruciale per i decisori italiani non perdersi nel labirinto dei colpi di scena della politica interna.

Per garantire che l’Italia svolga un ruolo pieno e attivo nella difesa europea, indipendentemente dalle sue tribolazioni politiche interne, il suo governo dovrebbe perseguire le seguenti raccomandazioni.

In primo luogo, impegnarsi nei programmi di difesa dell’UE, come la revisione annuale coordinata dell’UE sulla difesa, il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente. Nonostante i limiti nell’attuazione e nell’ambizione di questi programmi, le tecnologie e le capacità chiave possono essere acquisite ancora più facilmente in cooperazione con i partner europei e con il cofinanziamento da fondi europei di quanto non possano fare da sole. Questo non è da ultimo dati gli effetti del covid-19 sui bilanci della difesa. Sviluppare capacità di difesa tecnologicamente avanzate in grado di affrontare scenari di conflitto moderni in rapida evoluzione e soddisfare le esigenze delle forze armate richiede una continuità e un livello adeguato di investimenti in ricerca, tecnologia e sviluppo. Uno sguardo al bilancio della difesa dell’Italia rivela che il Paese non può provvedere da solo.

In secondo luogo, mantenere gli investimenti del governo per sostenere un settore industriale della difesa competitivo. Questo è soprattutto in quei segmenti di mercato in cui l’Italia possiede capacità di nicchia o eccezionali. Gli ultimi piani di spesa del ministero della Difesa mostrano un aumento degli investimenti, ma il budget è preoccupantemente basso per i programmi da sviluppare o acquistare in collaborazione con altre Nazioni.

In terzo luogo, accelerare la completa digitalizzazione delle forze armate. I militari sono consapevoli della necessità sempre più pressante di comprendere e investire nelle tecnologie emergenti, ma spesso sono troppo lenti per adattarsi alla dimensione digitale.

Infine, garantire una cooperazione più fluida e un coordinamento più rapido tra le componenti civili e militari sia a livello nazionale che a livello europeo, nonché tra attori pubblici e privati. Dalla gestione delle infrastrutture critiche, all’innovazione e agli sviluppi nelle tecnologie emergenti, le parti interessate del settore privato supervisionano le aree chiave che contribuiscono a politiche estere, di sicurezza e di difesa efficaci. Il coordinamento e il dialogo costante in formati consolidati sono di fondamentale importanza e porteranno a un’azione più coerente e solida e a una migliore risposta alle crisi.

L’Italia può e deve fare di più per garantire che abbia ancora forze armate efficaci e sia in grado di sostenere una politica estera e di difesa che sia al servizio degli interessi dell’Europa e di Roma. I politici italiani dovrebbero evitare di lasciarsi distrarre dalle crisi politiche attuali, e inevitabili future. Devono restare concentrati sui miglioramenti a medio termine necessari per la difesa dell’Italia e sulle priorità relative alla strategia e agli strumenti. Ciò aiuterebbe Roma a svolgere un ruolo rilevante e più sistemico a livello europeo e ad essere un partner affidabile per gli alleati della NATO e dell’UE, perseguendo legittimamente i propri interessi, indipendentemente da chi è al posto di guida.

