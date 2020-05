All’ombra della pandemia di coronavirus, una rinascita dello Stato islamico (ISIS) è probabile secondo Aviva Guttmann, ricercatrice del King’s College London.

Nelle ultime settimane, l’ISIS ha effettuato una serie di attacchi alle forze di sicurezza in Iraq e in diverse aree della Siria. Ci sono sorprendenti somiglianze tra questi sviluppi e gli eventi attuali che si sono verificati nel 2013-14 mentre l’IS ha conquistato enormi aree di territorio in Iraq e Siria.

La minaccia di una rinascita dell’ISIS sta crescendo e i governi di tutto il mondo potrebbero fare lo stesso errore di nuovo mancando e reagendo troppo tardi.

Dopo la morte di Osama Bin Laden nel 2011, i vari rami di al-Qaida in Afghanistan e Pakistan, Siria e Iraq, Yemen, Corno d’Africa e Sahel e Maghreb si sono concentrati più localmente.

Analogamente ad oggi, era fuorviante sperare che l’ISIS sarebbe declinata dopo che il suo leader Abu Bakr al-Baghdadi è stato ucciso nell’ottobre 2019 in un raid delle forze speciali statunitensi. Come quando è emerso da al-Qaida in Iraq, l’IS potrebbe benissimo ripresentarsi sotto il suo nuovo leader, Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Una delle operazioni di maggior successo dell’ISIS è stata la sua campagna di evasione dal carcere 2012-2013. La campagna è stata notevole per la sua lunghezza e il livello di organizzazione, inclusa la grande rottura di Abu Ghraib, in Iraq, nel luglio 2013, in cui sono fuggiti oltre 500 prigionieri.

Le prigioni dell’ISIS nel nord della Siria sono attualmente gestite dalle Forze democratiche siriane (SDF), la milizia principalmente curda che ha sconfitto lo Stato islamico con il sostegno dell’Occidente. Sovraffollate e a corto di personale, l’SDF ha definito queste prigioni una bomba a orologeria. E l’ISIS ha preparato una campagna per la detenzione, che chiama ‘Break Down the Fences’.

Nel 2013 oltre 8.000 iracheni sono stati uccisi dall’ISIS, principalmente a causa di attentati suicidi coreografati. Oggi l’ISIS sta lanciando nuovamente attacchi ribelli sempre più sofisticati in Siria e Iraq. Questo tipo di violenza potrebbe essere un preludio a un più forte ritorno militare dell’ISIS nel nord dell’Iraq.

Concentrato in aree al di fuori della portata delle forze di sicurezza irachene e curde, a gennaio un rapporto delle Nazioni Unite ha avvertito che l’ISIS si sta preparando per un ritorno costante e graduale.

La coalizione contro l’ISIS ha proclamato che il gruppo era stato sconfitto nel marzo 2019 quando aveva liberato Baghuz, l’ultima città sotto il controllo del gruppo. Se l’ISIS dovesse di nuovo rinascere, gli sforzi della coalizione sarebbero stati vani.

Nel 2013, l’opinione pubblica degli Stati Uniti e del Regno Unito è stata molto negativa sulla guerra in Iraq, che è stata in gran parte considerata un fallimento. Questa conseguente “stanchezza di guerra” e il desiderio di lasciare militarmente il Medio Oriente hanno influenzato la decisione del Regno Unito di non intervenire in Siria nel 2013.

I politici di oggi sono diffidenti nei confronti del contributo delle risorse ancora una volta alla lotta contro questa inarrestabile jihadista. La risoluzione non vincolante del parlamento iracheno di espellere le truppe statunitensi dopo l’assassinio americano del generale iraniano Qassem Soleimani a gennaio ha aggiunto un ulteriore livello di complicazioni.

Un elemento che ha aiutato l’ISIS a guadagnare forza nel 2013-14 è stata la guerra in corso in Siria. Altri fattori che hanno contribuito al successo del gruppo includono la partenza delle truppe statunitensi dall’Iraq alla fine del 2011; e la successiva politica della Turchia di allentare i controlli alle frontiere con la Siria, che ha permesso ai foreign fighters di unirsi all’ISIS.

Oggi, afferma Guttman, la guerra civile siriana e attori stranieri potrebbero facilitare un risveglio dell’ISIS. Il disimpegno americano dalla Siria settentrionale e la campagna militare turca nel paese, iniziata nell’ottobre 2019, hanno costretto la SDF a reindirizzare le sue forze verso nord-est. Pertanto, l’SDF ha meno risorse da dedicare agli sforzi sostenuti necessari per impedire la ripresa dell’ISIS.

All’inizio di marzo 2020, è stato concluso un accordo turco-russo, che tra l’altro ha accettato di fermare i combattimenti a Idlib, nel nord ovest della Siria. Tuttavia, data l’importanza simbolica di Idlib per le persone coinvolte nel conflitto, gli esperti temono che l’accordo potrebbe non durare.

Nel frattempo, la ridistribuzione delle forze dell’SDF per difendere le regioni curde contro l’incursione turca ha già aperto le porte all’ISIS per riguadagnare punti d’appoggio nell’area di Deir Ezzor, l’ultima roccaforte dello Stato Islamico prima della sua sconfitta territoriale nel marzo 2019.

Nel 2013 e 2014, ricorda Guttman, ISIS è stata in grado di attrarre un gran numero di combattenti stranieri, all’epoca stimati in 11.000 da 74 nazioni.

Mentre il flusso di combattenti stranieri che arrivano in Iraq e in Siria si è quasi fermato, secondo Guttman, l’ISIS mantiene ancora un forte meccanismo di propaganda. Gruppi in tutto il mondo hanno mantenuto affiliazioni con l’IS, come nell’Africa occidentale e nel sud-est asiatico, e l’IS ha ancora la capacità di preparare o ispirare attacchi terroristici in tutto il mondo.

Alla luce di questi elementi, sembra altamente probabile, conclude Guttman, che l’ISIS si riorganizzerà, guadagnerà territori e costituirà nuovamente una minaccia globale. Con il coronavirus che ora oscura il quadro, i governi di tutto il mondo non hanno prestato attenzione né dedicato risorse sufficienti per prevenire un possibile aumento dell’ISIS.

La comunità internazionale sarebbe saggia da imparare dal 2013 e affrontare ciascuno di questi diversi segnali di avvertimento ora. Affrontarli individualmente è molto più fattibile e potrebbe impedire all’IS di risalire nuovamente.

