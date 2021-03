Dal 5 all’8 marzo, per la prima volta un Papa visiterà l’Iraq. Un Paese in cui ovunque ci sono milizie e gruppi terroristici, patria dello Stato Islamico, un Paese in cui gli attentati sono all’ordine del giorno, basti ricordare il doppio attentato suicida dell’ISIS a Baghdad a gennaio.

Sarà una sfida per il governo garantire la sicurezza di Papa Francesco e del suo entourage. Anche solo un piccolo incidente potrebbe rivelarsi disastroso per un Paese che è chiaramente messo alla prova dalla comunità internazionale.

Secondo fonti locali, le milizie sciite collaboreranno con il Governo, che metterà in campo 10.000 uomini, per garantire la sicurezza di queste giornate.

Le forze speciali addestrate dagli Stati Uniti, avranno il compito di proteggere il Papa in tutte le aree. La Polizia e l’Esercito federali formeranno perimetri di sicurezza attorno alle forze d’élite.

Le strade principali saranno bloccate e solo le persone autorizzate potranno circolare liberamente. Il Papa si muoverà dall’interno di un veicolo blindato.

Tutto questo nella consapevolezza che lo Stato Islamico (IS), frettolosamente dichiarato sconfitto nel 2019, oggi in Iraq rappresenta un pericolo concreto e forte.

Già nel 2020, a meno di un anno dalla perdita del territorio che aveva conquistato nel Paese, è stato evidente che in Iraq, come in Siria, IS aveva rialzato la testa, facendo registrare, in aggiunta, una crescente presenza in Afghanistan e Pakistan e in gran parte del continente africano. Nonostante la perdita di territorio, l’ideologia dell’ISIS non è stata sconfitta e, sebbene sia difficile quantificare la presenza sul territorio, ci sono prove che il gruppo si sta ristabilendo in Medio Oriente. Questo quanto sostiene uno degli ultimi rapporti di Global Risk Insights, quello di metà febbraio 2021.

Il 21 gennaio 2021, due attentatori suicidi hanno organizzato un attacco in un affollato mercato di Baghdad uccidendo 32 persone e ferendone molte di più. Meno di 24 ore dopo, IS ha rivendicato la responsabilità. Sebbene gli attacchi nella capitale irachena siano stati rari negli ultimi anni, in tutta la regione il 2020 ha visto una forte ripresa delle attività dell’IS. Un rapporto del Middle East Institute ha affermato che l’IS sta «dimostrando sia la capacità che la volontà […] di riprendere territorio, popolazioni e risorse» sia in Siria che in Iraq. Secondo i funzionari militari iracheni, gli attacchi stanno diventando sempre più complessi e sofisticati. E oltre a una ripresa degli attacchi, il gruppo ha accelerato il reclutamento online e continua disporre di centinaia di milioni di dollari in Medio Oriente e Asia centrale, secondo ‘Wall Street Journal‘.

Ci sono una serie di fattori di domanda e offerta che contribuiscono alla rinascita dell’IS, spiega Global Risk Insights. Questi fattori sono: la popolarità dell’ideologia del gruppo, il ‘pandemonio‘ in cui continuano restare impigliate le regioni in cui opera, le politiche incoerenti messe in atto per contrastarlo e, naturalmente, la pandemia di Covid-19.

La perdita di territorio del 2019 era sembrata, agli occhi dell’Occidente, l’elemento che ne certificava la fine. Non era stato considerato che gruppi come IS operano su una scala temporale diversa rispetto a gran parte del resto del mondo. Con ‘ilsuccesso misurato in decenni‘, la perdita di terra è vista come temporanea nel jihad più ampio. Almeno a breve termine, i beni tangibili contano meno della diffusione dell’ideologia salafita-jihadista.

Per essere chiari, per i ranghi dell’IS, questa ideologia non è necessariamente di natura religiosa. I combattenti sono motivati da una serie di fattori tra cui sicurezza, identità, giustizia, avventura e persino la prospettiva della morte. L’IS è popolare perché offre un’alternativa ai giovani, ai diseredati e ai disillusi. Offre appartenenza, direzione, status e ricompensa e lo fa attraverso relazioni pubbliche e strategie di reclutamento altamente sofisticate. Ciò consente all’ISIS di attingere al malcontento locale in tutto il mondo e ispirare un fervore rivoluzionario in diversi gruppi. Per ogni combattente ucciso, un altro può essere reclutato e per ogni centimetro di terra perso, un altro può essere recuperato in seguito. Finché l’ideologia sopravvive, così fa anche il movimento, aspettando il suo momento.

Circa la situazione disastrosa dei Paesi patria di IS, a partire dall’Iraq, quel che viene definito ‘pandemonio’, Global Risk Insights è drastico: le condizioni che hanno permesso la formazione dell’IS persistono e sono alla base della sua rinascita.

Nato dal vuoto di sicurezza lasciato dall’invasione statunitense dell’Iraq, l’IS ha potuto trarre vantaggio dalla mancanza di apparati di sicurezza, malcontenti etnico-religiosi e confini porosi.

Nel 2021, l’Iraq continua a vedere disordini civiliper l’elevata disoccupazione, la corruzione e la mancanza di servizi di base forniti dal governo. Inoltre, l’influenza iraniana e la presenza di milizie che agiscono su procura, inizialmente destinate a combattere l’ISIS, stanno creando tensioni tra i gruppi sunniti e sciiti in Iraq.

Ma la causa principale del ritorno dell’IS sono, secondo Global Risk Insights, le politiche messe in atto per combatterlo, e in generale quella che è stata definita la ‘Guerra al Terrore‘. Sul campo,misure punitive come la guerra con i droni e gli abusi sui prigionieri ad Abu Ghraib e Guantanamo Bay, hanno amplificato la retorica dell’‘Occidente aggressivo‘ nella propaganda dell’IS. Allo stesso modo, le misure antiterrorismo interne occidentali hanno ulteriormente marginalizzato i giovani musulmani e, in modo grottesco, potrebbero aver portato alcuni verso l’estremismo. Oltre a contenuti discutibili, la mancanza di una strategia coerente e coesa, come l’abbandono a sorpresa da parte degli USA delle forze democratiche siriane (SDF) -un alleato chiave nella lotta contro l’IS- ha creato instabilità e condizioni mature per la manipolazione da parte dell’IS. La mancanza di una strategia ‘congiunta’ chiara e razionale ha probabilmente causato più danni che benefici nella lotta contro l’IS.

Altro grave errore politico indicato da Global Risk Insights, sono i campi che ospitano le ex comunità IS. Campi come Al-Hawl, vicino al confine tra Siria e Iraq, che ospita le famiglie dei combattenti dell’IS, è enormemente sovraffollato, violento ed è diventato un ‘calderone di radicalizzazione‘ per le circa 70.000 persone, prevalentemente bambini, all’interno. La responsabilità per il rapido declino della sicurezza dei campi è stata lasciata a un piccolo contingente delle SDF, che sono incapaci di ostacolare la diffusione dell’ideologia IS. Nelle carceri, molti combattenti stranieri aspettano nel limbo, mentre i loro governi di origine rifiutano di rimpatriarli per punizione e / o reintegrazione. Tutto ciò è una bomba a orologeria.

La pandemia all’IS ha fatto un gran bene. Il Covid-19 ha dato all’IS ampie opportunità. Per molti analisti, l’aumento degli attacchi IS nel 2020 è stato un risultato diretto delle lacune di sicurezza lasciate dalla distrazione del Covid-19. Con l’attenzione rivolta alla salute pubblica e alle crisi economiche causate dalla malattia, gli Statiguardano sempre più al loro interno, e la politica estera passa in secondo piano.

L’IS ha anche trovato modi più nuovi per sfruttare la presenza della pandemia. All’inizio del 2020, l’IS ha invitato i suoi seguaci nei Paesi occidentali, a catturare e diffondere attivamente la malattia tra le ‘nazioni crociate‘. Allo stesso tempo, i leader dell’IS hanno affermato che i musulmani devoti sarebbero stati risparmiati dalla malattia, in quanto questo coronavirus sarebbe una punizione per i miscredenti e i nemici della loro versione dell’Islam. Queste affermazioni hanno stimolato gli sforzi di reclutamento dei gruppi attirando l’attenzione sui fallimenti del governo nel proteggere i propri cittadini e offrendo (false) speranze di protezione attraverso l’affiliazione al gruppo.

La perdita territoriale ha indebolito ma non distrutto l’IS, che, al contrario, sta mostrando chiari segni di ripresa. A breve termine, questa ricrescita sarà probabilmente lenta e graduale. Come il resto del mondo, la pandemia di Covid ha posto ostacoli pratici all’IS. Controlli più severi alle frontiere, sospensioni dei viaggi e restrizioni all’uso dello spazio pubblico ne ostacolano la capacità di operare. Tuttavia, l’instabilità e le dinamiche di potere in continuo mutamento in Iraq e Siria creano un netto vantaggio per il gruppo. Con le strutture di sicurezza e governance locali incapaci o riluttanti ad affrontare il problema e le parti interessate internazionali distratte dalle proprie crisi sanitarie, economiche o politiche, l’IS continuerà a crescere.

La pandemia lasciare dietro un mare di persone emarginate e prive di diritti. Quei settori della società che si sentono abbandonati dai loro governi saranno un bacino di rabbia con porta aperta sull’IS. Tutto ciò si tradurrà in un gran numero di reclute che, nel mondo post-pandemico, saranno probabilmente incoraggiate a passare con l’IS.

