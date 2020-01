In una minaccia lanciata su Twitter il 4 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a “colpire obiettivi MOLTO VELOCI E MOLTO DURI” in Iran in caso di ritorsione per l’uccisione americana del suo massimo generale.

Come storico che ha scritto sulle radici islamiche medievali del gruppo dello Stato islamico, David J. Wasserstein della Vandebilt University sostiene che minacciando il patrimonio culturale dell’Iran, Trump si mette in compagnia di alcuni personaggi storici molto negativi.

Il club di barbari della storia, ricorda Wasserstein, include il dittatore rumeno Nicolae Ceauşescu, che pianificò la distruzione di centinaia di pittoreschi villaggi e chiese del suo paese prima che fosse deposto ed eseguito nel 1989.

Pochi giorni dopo lo scoppio della guerra nel 1914, i soldati tedeschi incendiarono la secolare biblioteca di Lovanio nel Belgio neutrale, insieme alla sua collezione unica di libri e manoscritti. I belgi, con l’aiuto americano, ricostruirono la biblioteca – solo per essere bruciata per la seconda volta 26 anni dopo dai nazisti.

Il leader nazista Adolf Hitler – continua Wesserstein – voleva demolire i punti di riferimento di Parigi mentre la Seconda Guerra Mondiale si avvicinava alla fine – un destino che fu evitato solo perché i suoi soldati si rifiutarono di eseguire gli ordini.

Più di recente, prosegue Wasserstein, i talebani hanno fatto esplodere i famosi Buddha Bamiyan dell’Afghanistan e il gruppo dello Stato islamico ha distrutto le antiche città di Hatra e Palmyra, insieme a gran parte di Mosul, tra cui la moschea Nuri di 900 anni.

Nessuno di questi siti è stato preso di mira per motivi militari. Tutti gli attacchi erano sfrenati, mirati alla distruzione del patrimonio culturale e artistico dell’umanità.

L’Iran ospita più di 20 siti del Patrimonio Mondiale, designati dall’organismo culturale delle Nazioni Unite UNESCO, tra cui le rovine di Persepoli che risalgono al VI secolo a.C.

Trump non ha specificato quali località stesse prendendo di mira, oltre a dire in un tweet che 52 siti iraniani sono stati identificati tra cui “alcuni ad un livello molto alto e importanti per l’Iran e la cultura iraniana”.

Da allora ha raddoppiato la minaccia, dicendo ai giornalisti: “Sono autorizzati a uccidere la nostra gente. Sono autorizzati a torturare e mutilare la nostra gente. Sono autorizzati a usare bombe lungo la strada e far esplodere la nostra gente. E non ci è permesso di toccare i loro siti culturali? Non funziona in questo modo. ”

L’UNESCO ha risposto ricordando agli Stati Uniti che è vincolato da due convenzioni, una delle quali stabilisce che i firmatari non devono intraprendere “misure deliberate che potrebbero danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale” di un’altra parte. Anche il Regno Unito, un tradizionale alleato di Washington, prese le distanze dai commenti di Trump indicando convenzioni internazionali. Il 6 gennaio, il segretario alla Difesa Mark Esper di Trump ha rilasciato una dichiarazione in contrasto con il presidente, dicendo che gli Stati Uniti avrebbero “seguito le leggi sui conflitti armati”. Pressato sul fatto che ciò non significasse attacchi ai siti culturali, Esper ha ribadito: “Queste sono le leggi di conflitto armato “.

Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ha suggerito che un simile attentato sarebbe un crimine di guerra.

Dopo la rivoluzione iraniana del 1979, afferma lo storico della Vanderbilt University, alcuni temevano che il nuovo regime sarebbe stato ostile allo studio del passato pre-islamico, persino pre-rivoluzionario del paese. Tali preoccupazioni non erano necessarie. La borsa di studio iraniana è continuata sotto il nuovo regime e prospera fino ad oggi.

Due anni fa, quando fu bruciata Notre Dame, Zarif ha twittato: “rattristato che Notre Dame – quel monumento iconico dedicato al culto del nostro unico Dio e che ci ha avvicinati tutti attraverso il capolavoro letterario di Hugo – è stato parzialmente distrutto dopo aver resistito alle guerre e alla rivoluzione per 800 anni. ”

Duemila anni fa, il grande storico romano Tacito mise le parole seguenti in bocca a un eroico leader della resistenza britannica alla potenza della Roma imperiale: “Fanno un deserto e lo chiamano pace”.

Il mondo, conclude Wasserstein, si è aspettato la barbarie dai tweet di Trump, ma la barbarie in azione è un’altra cosa. I brutti discorsi sono offensivi, ma almeno lascia intatti i monumenti del passato.

