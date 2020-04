Quasi nessuno pensa che l’Indonesia stia gestendo bene la pandemia COVID-19. Fino ai primi di marzo, affermano Tim Lindsey e Tim Mann, esperti della University of Melbourne, il governo ha affermato di non aver avuto casi di infezione, qualcosa che l’eccentrico Ministro della salute, Terawan Agus Putranto, ha attribuito alla preghiera. Il Ministro degli Affari interni ha esortato il pubblico a mangiare più germogli e broccoli di fagioli, mentre il Presidente Joko Widodo (Jokowi) ha cantato le lodi del jamu, i tradizionali rimedi erboristici.

Il governo ha negato. Terawan ha respinto come ‘offensivo’ un rapporto dei ricercatori dell’Università di Harvard secondo cui l’Indonesia deve avere casi non segnalati. Recentemente venerdì scorso, un altro ministro stava ancora sostenendo che il virus non può sopravvivere nei climi tropicali.

Apparentemente, sostengono Lindsey e Mann, Jokowi era più preoccupato per la minaccia che il virus rappresentava per il commercio, gli investimenti e il turismo. A febbraio, quando molti Paesi imponevano forti restrizioni ai viaggi, aveva in programma di offrire sconti fino al 30% per attirare i turisti. Il suo governo ha persino stanziato quasi 8 milioni di dollari per pagare gli influenzatori dei social media per le promozioni turistiche.

Il 2 marzo, l’Indonesia ha finalmente riconosciuto che COVID-19 aveva raggiunto l’arcipelago. Jokowi ha ammesso che il suo governo aveva trattenuto le informazioni dal pubblico “per evitare il panico”.

E poi finalmente ha iniziato ad agire. Il governo ha vietato le riunioni di massa, ha imposto le cosiddette ‘restrizioni sociali su larga scala’ e ha impedito agli stranieri di entrare nel paese. Ha annunciato che rilascerà 30.000 prigionieri dalle prigioni notoriamente sovraffollate e malsane e spenderà altri 40 miliardi di dollari in bisogni medici, sostegno sociale e assistenza per le piccole e medie imprese

La scorsa settimana, Jokowi ha persino giocato con l’idea di dichiarare un’emergenza civile (simile alla legge marziale) prima di tornare indietro rapidamente.

Non è difficile capire perché Jokowi abbia finalmente ammesso ciò che la maggior parte degli indonesiani ha capito molto tempo fa, ma non abbiamo ancora tutti i fatti.

L’Indonesia ha registrato oltre 2.400 infezioni e 209 morti, ma queste cifre si basano su soli 11.500 test. Reuters ha esaminato i dati del Dipartimento dei parchi e dei cimiteri di Jakarta e ha scoperto che 4.400 sepolture sono state condotte nella provincia a marzo, con un aumento del 40% rispetto ai livelli normali.

Ma anche dai dati ufficiali, il tasso di mortalità del 9% è uno dei più alti al mondo, anche se ciò potrebbe essere dovuto a test insufficienti.

In ogni caso, gli scienziati dell’Università dell’Indonesia hanno previsto che se misure più severe non dovessero iniziare immediatamente, la situazione potrebbe sfuggire al controllo, con un massimo di 240.000 morti entro la fine di aprile.

Tragicamente, dicono i due esperti dell’Università di Melbourne, è improbabile che presto si verifichino test diffusi, un trattamento adeguato e misure di isolamento sociale difficili ed efficaci.

Il governo si sta affrettando a preparare il proprio sistema sanitario per far fronte, ma questo sembra un compito impossibile. L’Indonesia ha solo quattro medici e 12 letti d’ospedale per 10.000 persone e meno di tre letti di terapia intensiva per 100.000.

Un ospedale specializzato COVID-19 è stato aperto a Giacarta e il vecchio campo profughi vietnamita sull’isola di Galang è stato rinnovato per crearne un altro.

Ma ci vorrà molto di più se centinaia di migliaia di persone saranno infette, anche perché l’Indonesia è un esca per malattie respiratorie.

Vi è anche una grave mancanza di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari. Ad alcuni è stato detto che possono presentarsi per lavorare con gli impermeabili. Finora sono morti almeno 24 medici, circa l’11% di tutti i decessi registrati

Anche l’isolamento sociale sarà straordinariamente difficile in un paese molto popolato. A peggiorare le cose, milioni si sono preparati per mudik, la tradizionale visita a casa dei musulmani in vista della celebrazione di Idul Fitri (Eid) il 23 maggio. L’anno scorso, oltre 18 milioni di indonesiani hanno viaggiato durante questo periodo. È difficile immaginare un evento più probabile che scateni un focolaio catastrofico.

Jokowi ha avvertito dei pericoli del mudik, ma sembra riluttante ad adottare misure severe per prevenirlo. Ma se bandirà il mudik, sarà oggetto di critiche da parte di nemici politici a cui piace ritrarlo come un musulmano sincero. In caso contrario, verrà attaccato per aver esposto milioni al virus.

Ma Jokowi sembra aver nuovamente posto delle considerazioni economiche davanti alla salute pubblica. Sarebbe anche preoccupante per Jokowi che il virus abbia scatenato uno scoppio di discorsi d’odio anti-cinese, mai molto al di sotto della superficie in Indonesia: è vivo il ricordo dell’ex governatore di Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, un cristiano di etnia cinese.

Il governo indonesiano ha un pasticcio tra le mani – uno in gran parte di sua iniziativa. Purtroppo, la sua gente probabilmente pagherà un prezzo molto alto per i mesi trascorsi dai suoi leader negando l’ovvio.

