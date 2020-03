Le conseguenze di due controverse modifiche alle leggi sulla cittadinanza continuano a sconvolgere l’India. Almeno 35 persone sono morte a causa della violenza settaria a Nuova Delhi, iniziata il 23 febbraio. Le case e gli affari dei musulmani sono stati attaccati e le moschee sono state vandalizzate dalla folla.

Tutte le scuole della capitale sono state chiuse quando si sono intensificati gli scontri tra quelli a favore e contro la Citizenship Emendamento Act (CAA) e il National Register of Citizens (NRC).

Come ricordano Rahul Sambaraju, Assistant Professor in Psicologia, e Suryapratim Roy Assistent Professor di Diritto al Trinity College Dublin, il CAA, approvato dal parlamento indiano nel dicembre 2019, significa che i “migranti illegali” di indù, sikh, giainisti, buddisti, parsi o cristiani provenienti dall’Afghanistan, dal Pakistan o dal Bangladesh che sono sfuggiti alle persecuzioni e sono arrivati in India prima del 2014 possono essere accelerati alla cittadinanza. Ma non se sono musulmani.

Ad accompagnarlo è l’adozione del NRC, un tentativo di redigere un registro di cittadini indiani. Per coloro che non possono dimostrare la propria cittadinanza attraverso prove documentali, ciò può portare alla perdita della cittadinanza. Il NRC è stato implementato solo nello stato di Assam, ma il governo prevede di estenderlo a livello nazionale.

Insieme, la CAA e la NRC significano che i musulmani, e altri che non sono in grado di fornire i documenti richiesti, rimarranno senza ricorso alla cittadinanza, a differenza di quelli di altre fedi.

Le petizioni presentate alla Corte suprema dell’India affermano che il CAA viola il diritto all’uguaglianza nella costituzione indiana ed è antitetico alla parola “secolare” nel preambolo della costituzione. Alla fine di gennaio, il tribunale ha rifiutato di interrompere l’attuazione dell’atto dando al governo il tempo di rispondere alle accuse.

Apparentemente, secondo i due esperti del Trunity College, i cambiamenti nella politica di cittadinanza vengono definiti dal governo come un modo per colpire “migranti illegali” o “infiltrati”.

Ma una spiegazione comune per i cambiamenti è che sono stati guidati dal nazionalismo indù del Rashtriya Swayamsevak Sangh – l’organizzazione che ha modellato il primo ministro, Narendra Modi, così come Nathuram Godse, l’uomo che ha assassinato Mahatma Gandhi. Questa ideologia promuove l’idea di un Rashtra indù, che mira a rafforzare formalmente l’induismo nella politica indiana mentre continua un’agenda anti-musulmana.

Al momento dell’indipendenza, l’accordo politico dell’India non era costituito dallo status etnico. Membri di qualsiasi religione, di varie caste e sette e di madrelingua diversa erano tutti indiani. Lo storico Niraja Gopal Jayal ha sostenuto che i dibattiti al momento della stesura della costituzione alla fine degli anni ’40 furono influenzati dalle pressanti preoccupazioni sulla divisione, la migrazione di massa e le reali possibilità di violenza comunitaria tra indù, musulmani e sikh.

Ciò ha portato all’adozione dello ius soli, o cittadinanza per nascita, come principio chiave all’interno della costituzione. Nonostante i dibattiti polarizzati sulla cittadinanza, alla fine fu presa la decisione che chiunque fosse nato in India sarebbe stato indiano – una decisione adatta al momento storico.

Per gli indiani, questo ha sempre significato che una persona è un cittadino indiano a causa della sua costituzione piuttosto che a causa dei loro legami religiosi, etnici o regionali. Fino ad ora.

La CAA e la NRC segnano una trasformazione fondamentale enfatizzando il principio dello ius sanguinis – o cittadinanza per discendenza o sangue – su quello della cittadinanza per nascita. Il CAA privilegia l’acquisizione della cittadinanza per motivi di religione e il NRC significa che il nome di una persona può essere escluso dal registro dei cittadini se non è in grado di provare la loro discendenza.

Quello che sta succedendo in India è un chiaro esempio di “altro”, un termine che descrive un gruppo di persone – “loro” – come un problema, e distinto da “noi” – la maggioranza. Creare la distinzione tra “noi” e “loro” spesso implica da vicino riferimenti a nazioni e nazionalità.

Lo psicologo sociale Michael Billig ha sostenuto che mentre le nazioni sono entità politiche visibili, fanno sentire la loro presenza in modi piuttosto impercettibili, che definisce “banale nazionalismo”. Ciò significa che possiamo attingere prontamente all’appartenenza nazionale nostra e di altri per informare progetti politici, come le politiche di cittadinanza in India.

I musulmani sono stati contemporaneamente classificati come un altro interno ed esterno: sia una “termite” che un “infiltrato”. Essendo ritratto come potenzialmente non indigeno in India, tutti i musulmani possono essere trattati come “immigrati illegali” e poi messi in centri di detenzione o espulsi. Al contrario, coloro che possono rivendicare la cittadinanza sono inclusi nella nazione e possono conseguentemente rivendicare la cittadinanza.

Le nuove politiche di cittadinanza dell’India consentono alle persone di dubitare reciprocamente della cittadinanza e dell’appartenenza nazionale, un problema particolare per i popoli emarginati. Il nazionalismo che una volta era in gran parte inosservato ora può diventare più palese. La recente diffusa violenza da parte di mafie filo-governative contro manifestanti “anti-nazionali” ne è un chiaro esempio. Meno evidenti, ma non meno dannosi, sono casi di esclusione insidiosa in cui i cittadini “dubbiosi” sono vulnerabili alla brutalità arbitraria della polizia o alle molestie private.

Questa combinazione di cittadini privati ​​che sorvegliano cittadini “dubbiosi” e che la polizia accusa o sostiene la violenza della folla contro qualsiasi identità scomoda (sia essa basata sulla religione, sul genere o sulla professione di una persona) è letale. Prendiamo ad esempio il recente caso di un conducente Uber che ha guidato un poeta in una stazione di polizia quando ha sentito per caso una conversazione telefonica sulle proteste anti-CAA.

Una conseguenza di questo spostamento potrebbe essere che essere un cittadino indiano diventi sinonimo di un certo tipo di indù. Hindu Rashtra non sarà quindi imposto dall’alto del governo Modi, ma diventerà anche parte della vita di tutti.

