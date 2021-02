I contadini indiani hanno protestato dall’autunno, con un’intensità crescente che è culminata in una violenta violazione delle barriere nel Forte Rosso di Delhi durante le celebrazioni della Festa della Repubblica indiana il 26 gennaio.

Le proteste sono state stimolate dall’approvazione di una serie di progetti di legge di riforma agricola in Parlamento nel settembre 2020 che miravano a trasformare radicalmente il modo in cui i prodotti agricoli vengono commercializzati nel Paese. Come ricorda Bhavani Shankar, ricercatore dell’University of Sheffield, la popolazione agricola indiana di oltre 100 milioni è composta in gran parte da piccoli agricoltori che temono che le riforme aggiungeranno una notevole incertezza ai loro già magri mezzi di sussistenza.

L’India ha storicamente avuto un sistema di commercializzazione dei prodotti agricoli fortemente regolamentato, originariamente concepito per consentire agli agricoltori di vendere al mercato, ma allo stesso tempo per proteggere i piccoli agricoltori, spesso poveri, dai capricci del mercato aperto. Tale regolamentazione, afferma Shankar, è una responsabilità a livello statale nella struttura federale indiana. Di conseguenza, ogni Stato ha ideato un sistema in cui l’acquisto e la vendita iniziale di prodotti agricoli dovevano essere condotti in mercati all’ingrosso regolamentati dallo Stato chiamati mandis. Questi mandi avevano intermediari e commercianti autorizzati che potevano essere regolati dal governo per garantire che gli agricoltori non fossero sfruttati.

Il quadro legislativo più ampio ha anche agito per limitare lo stoccaggio da parte del settore privato di prodotti alimentari chiave e scoraggiare i contratti diretti tra l’agrobusiness privato e gli agricoltori. Ci sono state importanti variazioni nelle normative tra gli Stati e la legislazione è cambiata nel tempo, ma l’intenzione generale era quella di proteggere gli agricoltori limitando il potere dell’agrobusiness.

Tuttavia, sostiene il ricercatore, il sistema di regolamentazione non ha sempre funzionato come previsto nella pratica e le carenze si sono manifestate nel tempo. Nonostante l’idea del monitoraggio, si è riscontrato che i commercianti e gli intermediari nei mercati all’ingrosso spesso colludono a svantaggio dell’agricoltore. Le pratiche di fissazione dei prezzi erano poco chiare e troppo spesso gli agricoltori ricevevano una quota molto bassa del prezzo. Anche le variazioni nelle normative tra gli Stati hanno ostacolato le opportunità di commercio interstatale. Con la liberalizzazione dell’economia indiana, sostiene Shankar, le imprese private e l’agrobusiness stavano crescendo, ma si sono trovate incatenate dal quadro normativo. Molti commentatori hanno convenuto che fosse necessaria una riforma.

Una serie di tre proposte di legge complementari è stata approvata, ribadisce Shankar, in fretta dal parlamento dal governo di Modi nel settembre 2020. La prima mira a erodere il ruolo dei mandati regolamentati nella commercializzazione dei prodotti agricoli consentendo il commercio parallelo, compreso il commercio elettronico, al di fuori del sistema mandi all’interno e tra gli Stati.

La seconda proposta allenta le restrizioni allo stoccaggio e allo stoccaggio dei prodotti da parte del settore privato, consentendo restrizioni solo in caso di forti picchi di prezzo quando l’accaparramento diventa una forte preoccupazione. Il terzo disegno di legge stabilisce un quadro per la contrattazione formale diretta tra gli agricoltori e le aziende agricole che acquistano da loro. Presi insieme, questi disegni di legge rappresentano un allontanamento radicale dal sistema strettamente regolamentato per la commercializzazione dei prodotti agricoli che esisteva prima. I progetti di legge limiterebbero il potere regolamentare degli Stati, consentendo al governo centrale di fissare l’agenda in modo più deciso. Le riforme forniscono, sostiene Shankar, un significativo impulso al funzionamento delle imprese private, in particolare delle grandi aziende agroalimentari in India. L’aspettativa del governo è che il rafforzamento di questi canali di mercato paralleli creerà concorrenza per i prodotti degli agricoltori sia all’interno che tra gli Stati, portando a una migliore remunerazione per gli agricoltori.

Sebbene le riforme mirino apparentemente a responsabilizzare gli agricoltori, c’è una profonda preoccupazione per il fatto che aumenteranno ampiamente l’agrobusiness privato a scapito dei mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori. Le proposte di legge propongono nuovi canali di mercato che sono in gran parte non regolamentati, lasciando potenzialmente gli agricoltori alla mercé di potenti attori del settore privato.

Una preoccupazione correlata, dice il ricercatore, è che l’emergere di questi canali paralleli minerà il sistema di mandi regolamentato di lunga data che gli agricoltori comprendono e sono abituati a operare, nonostante i suoi numerosi difetti. L’agricoltura a contratto, che diventerebbe più comune se le fatture diventassero legge, teoricamente offre agli agricoltori la possibilità di eliminare gli intermediari e le loro tariffe per trattare direttamente con un acquirente a valle. Ma l’esperienza dall’India e da tutto il mondo mostra che i grandi acquirenti spesso preferiscono trattare con agricoltori più grandi situati in regioni ben sviluppate che possono fornire grandi volumi assicurati con un attrito minimo.

Pertanto, i piccoli agricoltori delle aree meno sviluppate con infrastrutture scadenti possono trovarsi bloccati fuori da tali canali. Queste serie preoccupazioni hanno portato gli agricoltori in protesta a chiedere non solo modifiche alle nuove fatture, ma la loro completa abrogazione. La direzione – verso l’ingresso del settore privato e il ritiro del governo – ha anche lasciato gli agricoltori preoccupati per il futuro di altre politiche governative che hanno a lungo sostenuto i loro mezzi di sussistenza, come i prezzi minimi di sostegno (MSP). Gli MSP sono prezzi minimi annunciati periodicamente dal governo per alcuni prodotti agricoli essenziali e utilizzati quando il governo acquista questi raccolti dagli agricoltori per la distribuzione ai consumatori poveri. Gli MSP aiutano a fornire una misura di stabilità e certezza ai prezzi ricevuti dagli agricoltori, e gli agricoltori che protestano vogliono che gli MSP siano legalmente garantiti in futuro. Questa, conclude Shankar, e una serie di altre richieste, che vanno dall’annullamento delle sanzioni per la combustione di residui colturali che contribuisce all’inquinamento atmosferico, al potenziamento dei sussidi energetici, sono state ora aggiunte alla domanda principale degli agricoltori di annullare le riforme.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti