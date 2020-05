L’India sfrutta la pandemia di coronavirus Covid-19 per comprimere ulteriormente i diritti umani in Kashmir. A sostenerlo è Omer Aijazi, ricercatore dell’Università di Toronto, che negli ultimi sei anni ha lavorato come ricercatore lungo la Line of Control (LOC), la linea di demarcazione militare che divide le zone del Kashmir controllate dall’India da quelle controllate da Pakistan, altresì è membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione di difesa Canadians for Peace and Justice in Kashmir.

Aijazi sostiene che in Kashmir è in atto l’inasprimento della repressione dei giornalisti, un aumento dei poteri di Polizia e misure di coprifuoco rafforzate. Il che potrebbe voler dire che il Governo indiano potrebbe sfruttare la pandemia per accelerare le sue ambizioni coloniali sulla regione.

Migliaia di kashmiri vivono in un raggio di 10 chilometri dal LOC, che è così pesantemente militarizzato da essere visibile dallo spazio. I kashmiri sono vulnerabili sia al contagio che alla violenza del conflitto in corso, afferma il ricercatore.

Ad aprile, l’Esercito indiano ha installato armi di artiglieria in profondità nei villaggi del Kashmir, adatti a lanci sul Kashmir controllato dal Pakistan.

Questa iniziativa sta creando panico e ansia diffusi. La gente del posto sta protestando contro lo spostamento dell’artiglieria pesante presso le loro comunità, temendo il fuoco di ritorsione dell’Esercito pakistano.

Secondo il ricercatore, questa è una strategia:posizionare soldati e artiglieria presso lecomunità per usare i civili come scudi umani, il che è un crimine di guerra.

«L’Esercito indiano ha già utilizzato popolazioni civili come scudo umano. Nel 2017 sono emerse le riprese di un uomo del Kashmir legato a un veicolo militare che pattugliava una città del Kashmir».

Le forze indiane e pakistane continuano a scambiarsi colpi di arma da fuoco, e la vita della popolazione sta diventando sempre più difficile.

Durante questi scontri, le famiglie sono costrette a rifugiarsi nei bunker della comunità. Questi sono piccoli spazi chiusi che rendono impossibile seguire le pratiche di allontanamento sociale. Non bastasse, le persone che cercano di fuggire dai loro villaggi durante i bombardamenti vengono bloccate dalla Polizia con la scusa del confinamento causa Covid-19.

Il LOC, noto anche come il muro di Berlino in Asia, non costituisce un confine internazionale legalmente riconosciuto. È stato istituito nel 1949 come misura temporanea fino alla risoluzione della questione Kashmir. Nei primi anni, il LOC era permeabile e fluido, dal 1972 le cose sono cambiate.

Dal 1990 al 2003, durante il culmine dell’insurrezione del Kashmir, la LOC fu teatro di intensi conflitti tra militari indiani e pakistani e molte sono state le vittime civili.

Anche se nel 2003 è stato raggiunto l’accordo per un cessate il fuoco, le schermaglie si infiammano senza preavviso .

«Durante le mie ricerche nella valle del Neelum nel Kashmir controllato dal Pakistan, un abitante del villaggio ha descritto di vivere vicino al LoC: “Il fuoco può iniziare in qualsiasi momento. È come avere 100 piccoli sonni ogni notte”. Il numero di civili uccisi su ciascun lato della LoC è difficile da documentare, data la mancanza di trasparenza del Governo. Il gruppo di osservatori militari delle Nazioni Unite in India e Pakistan (UNMOGIP) è responsabile del monitoraggio del cessate il fuoco. L’India è accusata di bloccare l’accesso di UNMOGIP al LOC. Solo quest’anno, l’India ha commesso 882 violazioni del cessate il fuoco».

«Le pandemie non si verificano nel vuoto ma aggravano le disuguaglianze preesistenti», affermaOmer Aijazi.

Il Kashmir non è preparato per gestire la pandemia. Nel Kashmir occupato dall’India, c’è un soldato per ogni nove persone, ma un solo ventilatore per ogni 71.000 persone e un medico per ogni 3.900 persone.

Le strutture sanitarie lungo la LOC sono gravemente carenti, a causa dell’abbandono della regione da parte dell’India e del Pakistan.

A ciò si aggiunga la sospensione di Internet, il che impedisce ai cittadini di accedere alle informazioni necessarie per la tutela della propria salute, informazioni che sarebbero essenziali per rallentare la diffusione di Covid-19 .

Nel mezzo della pandemia, il 31 marzo, l’India ha introdotto una nuova legge sul domicilio . Questa è una delle molte modifiche legislative introdotte dall’India in seguito all’abrogazione unilaterale dell’articolo 370 nell’agosto dello scorso anno. «La nuova legge apre la strada alle invasionidemografiche nel Kashmir, che consentiranno ai non kashmiri «» Omer Aijazi kashmiri Kashmirottenere proprietà, competere per lavori governativi e incidere sugli esiti di un referendum sul futuro del Kashmir in caso di svolgimento». Inondazioni demografiche come strategia coloniale sono state utilizzate da Israele lungo la Cisgiordania e dalla Cina nella regione autonoma dello Xinjiang .

La pandemia ha aperto gli occhi delle persone di tutto il mondo o quasi sulla necessità di «ristrutturazione del nostro mondo. Ha fatto luce sulla centralità degli operatori sanitari e su quelli all’avanguardia dei nostri sistemi alimentari. Ci sta costringendo a immaginare ‘un mondo che non conosciamo ancora e che non possiamo descrivere’, come ha recentemente scritto lo studioso Vafa Ghazavi», afferma …. sostenendo che il LOC non impedirà i ‘nuovi futuri del Kashmir’, anzi, è «un sito di potenzialità, per un Kashmir ancora da venire».

