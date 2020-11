Ero stato sollecitato a ragionare sull’Impresa Sociale ad Impatto Sociale (d’ora in avanti ISIS) secondo la tesi di Nassim Nicholas Taleb espressa nel suo libro ‘Il Cigno Nero’ (sottotitolo ‘Come l’improbabile governa la nostra vita’). Per N. N. Taleb, il Cigno nero è un evento che possiede tre caratteristiche: rarità, impatto enorme e prevedibilità restrospettiva (ma non prospettica). E’ un evento isolato, raro ed improbabile che destabilizza la normalità.

L’ipotesi era: l’impresa cooperativa mutualistica è come il calabrone e l’’Impresa Sociale ad Impatto Sociale (ISIS) come il Cigno Nero. Quindi il sillogismo fra cooperativa mutualistica come calabrone (tesi per cui la cooperativa, al pari del calabrone, ha caratteristiche aziendali per cui non potrebbe ‘stare in piedi’ o volare; ma invece così è) e Impresa Sociale ad Impatto Sociale (ISIS) come Cigno Nero che è la ‘sostanza’ sfidante ed evolutiva dei canoni tradizionali dell’impresa.

Non era un articolo di ornitologia, ma si ipotizzava che, nel caso dell’impresa ISIS, eravamo di fronte ad una impresa che aggiungeva imprevedibilità ad imprevedibilità positiva, destabilizzava in modo virtuoso (oggi si direbbe ‘disruptive’) il concetto economico aziendale dell’impresa finalizzata alla massimizzazione assoluta del profitto ed avrebbe avuto uno sviluppo costante e pervasivo nel sistema socio-economico e finanziario in continuo divenire.

Era un Cigno Nero come icona della positività ed ora è, comunque, un parziale ammortizzatore del danno del Covid-19. Infatti esiste un rapporto fra ISIS e Covid-19 come ‘cigno nero’; il primo positivo che cerca di ridimensionare e allontanare il secondo che è negativo dannoso. Oggi in era di Covid-19, l’ISIS come ‘cigno nero’ è una organizzazione sostenibile e positiva, e di essa non si può fare a meno. Perché? Le imprese fanno i conti con la sindemia Covid-19 (attenzione non solo pandemia) che ha in sé sia la componente sanitaria ed assistenziale sia il contesto sociale che è mutato e deve affrontare i bisogni generati per convivere con il virus. Sono bisogni di welfare in generale ed aziendale che ancor più devono essere presidiati.

In questo contesto non è possibile affermare che è compito dello Stato (in affanno e con bassa efficienza operativa) far fronte alla domanda di servizi e attività: essa deve essere soddisfatta ‘qui e oggi’ perché domani è troppo tardi. Nel concreto, che fare? Dare incentivi alle imprese ad impatto sociale profit e non profit al fine di presidiare le esigenze sociali che sono connesse oggi e domani con la sindemia. Per fare questo dobbiamo ripensare ad un contesto strutturato di valutazione dell’equity e dei titoli di debito delle imprese ad impatto sociale.

Ma le Imprese ad impatto sociale profit e non profit vogliono avere almeno l’incentivo della misurazione e valutazione che possono usare in termini di ‘greenwashing’ (che male c’è se equilibrata?è una risorsa utile per essere percepiti), in termini di valutazione ESG (Environment,Social, Governance) che oggi è sempre più una condizione richiesta per avere finanziamenti ed in termini di mantenimento del contesto sociale che sviluppa la propensione al consumerismo (non al consumo).

Una struttura utile per ‘dare quantità’ all’ESG in logica di mercato ed all’impatto sociale è la Borsa Italiana che potrebbe progressivamente diventare una BORSA AD IMPATTO SOCIALE (BIS). Cioè il concetto di sociale, termine che ormai non si nega quasi a nessuno, deve tradursi in una valutazione concreta gestita nel mercato di una Borsa ad Impatto sociale. Quindi azioni/titoli di debito delle quotate che hanno un valore maggiore (in euro) se hanno risultati ambientali, sociali e di governance in modo trasparente ed accountable.

D’altro canto oggi siamo obbligati ad assumere questa impostazione perchè altrimenti ci sarà solo un mercato finto, sempre a favore dei ‘soliti noti o ignoti’. Oggi lo slogan di Robin Hood, ‘rubare ai ricchi,per dare ai poveri’ è diventato ‘rubare ai poveri, per dare ai ricchi’. Ma il sistema può reggere? Non credo.

La BIS, comunque, sarebbe condizione necessaria per un futuro economico finanziario in cui il sociale non è solo una prassi ‘aumentativa’ ed un ‘valore aggiunto’, ma è un valore insito nella natura dell’imprenditorialità’ stessa.

La formula imprenditoriale sociale è, in ‘re ipsa’, la cifra di ogni impresa e dovrebbe essere una ‘commodity’ del sistema.

La BORSA AD IMPATTO SOCIALE sarebbe, nell’era Covid-19 e post, un terreno di verifica se le dichiarazioni di finalizzazione della formula imprenditoriale delle imprese rispetto agli obiettivi sociali sono un ‘effetto annuncio’ o una scelta operativa. Si ricorda sempre l’intervento di ‘Larry’ Fink, ceo di BlackRock (‘To our sharehoders’ –lettera ai clienti 2019; Una completa trasformazione della finanza-lettera ai clientri 2020), il Manifesto della Business Roundtable (19 Agosto 2019 dei 181 top manager delle più importanti imprese USA) in cui si dichiara che la massimizzazione assoluta del profitto non è l’imperativo categorico delle aziende.

Queste brevi considerazioni non sono da considerarsi un ‘sermone’ o la tesi di un ‘visionario’, ma l’incontrovertibile interpretazione di una situazione economico-finanziaria che, se non adotta questi capisaldi di management e finanziari, rischia di perpetuare uno stile speculativo poco attento agli ‘stakeholders’ come opportunità, ma molto orientato ai soli ‘shareholders’ opportunistici. La sfida è integrare ‘stakeholders’ e ‘ shareholders’ altrimenti prevale il ‘cigno nero’ Covid-19. Eufemismo per dire che le tensioni sociali potrebbero drammaticamente diventare un una pandemia che si aggiunge al Covid-19.

Una precisazione nominalistica:l’acronimo ISIS (Impresa Sociale ad Impatto Sociale)se lo digitate su Google trova ,da subito come top of space, il richiamo al terrorismo,violenza e guerra.Non ho la pretesa di scalzare , ma almeno di connotare ’acronimo ISIS –Impresa Sociale ad Impatto Sociale come attività positiva e di valore aggiunto per il sistema.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti