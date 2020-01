Immediate Edge Bot è un software per il trading completamente automatico, che aiuta efficacemente gli utenti a negoziare criptovalute e accumulare profitti. Immediate Edge Bot è affidabile e fornisce agli utenti una piattaforma necessaria per accumulare profitti con le criptovalute.

L’utilizzo di piattaforme per il trading automatico di criptovalute è una nuova invenzione che ha guadagnato molta popolarità negli scorsi anni. Tuttavia, alcune persone sono ancora scettiche nell’utilizzare una piattaforma completamente automatica, il cui funzionamento è controllato da avanzati algoritmi.

Coloro che seguono attentamente le notizie delle criptovalute sui social media, conosceranno senza ombra di dubbio persone che hanno beneficiato dell’uso di questi robot per il trading e hanno realizzato enormi profitti grazie a Immediate Edge Bot.

Ci sono migliaia di robot per il trading con cui è possibile negoziare le criptovalute. Tuttavia, in questa recensione analizzeremo uno dei bot per il trading automatico migliori al mondo, ovvero Immediate Edge Bot.

I principianti del settore delle criptovalute, troveranno questa recensione molto istruttiva. Se invece sei un professionista delle criptovalute, potresti anche imparare cose nuove sulla piattaforma di trading Immediate Edge Bot.

Quanto è affidabile Immediate Edge Bot?

Immediate Edge Bot è affidabile? La risposta è ‘Si’. Si tratta di una piattaforma indubbiamente affidabile e sicura. La piattaforma di trading Immediate Edge Bot è stata testata da

diversi utenti ed è stata certificata come affidabile, perché permette di accumulare enormi profitti con questa piattaforma.

I test di utenti ed esperti del settore, rivelano che Immediate Edge Bot ha un tasso di successo dell’85% in termini di generazione di profitti per gli utenti. Questo significa che molto probabilmente, potrai vincere 85 operazioni su cento.

Il software Immediate Edge Bot offre agli utenti un tasso di successo elevato rispetto ad altre piattaforme simili.

Alcuni test effettuati sulla piattaforma hanno dimostrato che un utente può realizzare dei buoni profitti con un investimento minimo di 250$. Immediate Edge Bot è vantaggioso sia per il trading di criptovalute da parte di utenti esperti che inesperti.

Come funziona Immediate Edge Bot ?

Prima dell’avvento della tecnologia avanzata nel settore della telefonia mobile, tutto veniva eseguito manualmente. Era necessario scorrere i numeri per effettuare una telefonata, inviare messaggi di testo ed eseguire altre funzioni. Tuttavia, con l’assistente di Google e altre principali funzionalità, le cose sono state semplificate. Per eseguire alcune attività specifiche, oggi è necessario un numero minore di azioni.

Allo stesso modo funzione Immediate Edge Bot. Non è necessario condurre ricerche sulle tendenze di mercato o analizzare i tassi delle criptovalute, il che porta via meno tempo e meno impegno fisico/mentale.

Immediate Edge Bot svolge tutto il lavoro per te. Offre molta più precisione nel rilevare i tassi di mercato con l’aiuto degli algoritmi integrati. Non devi preoccuparti di perdere il tuo investimento, perché il software di trading può garantirti la sicurezza dei tuoi investimenti e generare interessi.

Caratteristiche del software Immediate Edge Bot:

Verifica

Prima di poter iniziare a utilizzare il software, non è necessario sottoporsi a un complicato processo di verifica. Tutto ciò che devi fare è fornire i dati di accesso e di carta di credito per il deposito et-voilà! Puoi subito utilizzare questo efficace software per il trading di criptovalute.

Pagamenti

Sapevi che gli utenti che utilizzano questo software sono in grado di guadagnare fino a 2.200$ al giorno grazie al trading di criptovalute? Per quanto impossibile possa sembrare, è vero. Tutto ciò che devi fare è essere costante nel piazzare le tue operazioni e lasciare che il robot faccia tutto il resto.

Depositi e prelievi

Alcuni software inaffidabili, ti consentono di depositare il tuo denaro rapidamente, ma ci vuole un’eternità per prelevarlo. Tuttavia, Immediate Edge Bot è diverso, poiché consente di prelevare facilmente. I prelievi su questa piattaforma vengono elaborati entro 24 ore.

Assistenza clienti

Un robot per il trading di qualità, dovrebbe sempre offrire un’assistenza clienti eccellente. Immediate Edge Bot offre un servizio di assistenza clienti efficiente. Puoi chattare con loro dal vivo sul sito web o inviare un’email di assistenza, per ottenere una rapida risposta.

Commissioni

Con Immediate Edge Bot non è necessario pagare costi aggiuntivi per registrarti. Non ci sono commissioni nascoste o altre forme di pagamento per utilizzare i broker.

Broker​

Quando effettui un deposito sul tuo conto di trading, vieni abbinato automaticamente a un broker. L’importo depositato viene trasferito sul conto del broker ed egli effettua negoziazioni per conto tuo. Immediate Edge Bot collabora con broker affidabili, quindi non c’è nulla di cui preoccuparti.

Come registrarti o accedere a Immediate Edge Bot ?

Per registrarti o accedere a Immediate Edge Bot, segui questi passaggi:

• Fornisci una password sicura

• Clicca su invia

• Ti sei registrato alla piattaforma con successo

• Clicca su login e fornisci la tua email e la tua password se sei già registrato

Come iniziare a fare trading con Immediate Edge B ot?

Per iniziare a fare trading su questa piattaforma, dovrai prima di tutto effettuare un deposito minimo sul tuo account di 250$.

Puoi utilizzare diversi metodi di pagamento per effettuare il deposito, come carte di credito, oppure trasferimento bancario, VISA, Klarma, Skrill, ecc.

Ciò offre agli utenti diverse opzioni tra cui scegliere e assicura flessibilità in termini di pagamento, tra le diverse piattaforme.

Conclusion i

Dopo aver esaminato a fondo Immediate Edge Bot, possiamo consigliare l’uso di questo software per il trading di criptovalute. Si tratta di un’applicazione ideale sia per trader alle prime armi che con esperienza nel mercato delle criptovalute.

Tuttavia, consigliamo di iniziare a fare trading investendo il minimo possibile. E col passare del tempo, iniziare ad aumentare il proprio deposito, man mano che si acquisisce sempre più familiarità con la piattaforma.

