Il titolo di questo articolo potrebbe far sobbalzare alcuni addetti ai lavori della finanza, ma, peggio ancora, investitori ‘retail’ cioè i risparmiatori.

Il senso e la sua attendibilità concettuale derivano da un articolo (di 5 giorni fa) sulla sostenibilità di due professori di Harvard, R. Cohen e G. Serafeim (‘How to measure a company’s real impact’) che affermano che l’EBITDA (‘utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti’), usato per confrontare i risultati di diverse aziende di vari settori (linee aeree, produzione di carta e prodotti che derivano dal legname, materiale da costruzione, contenitori ed imballaggi, industria del petrolio e del gas), in chiave di valutazione per una offerta pubblica, sarebbe non veritiero perché dovrebbe diminuire di più del 25% e quindi il calcolo dei loro profitti sarebbe sovrastimato (falso?).

Per quale motivo? Non si è calcolato il danno ambientale e sociale che esse procurano ed i costi che esse generano per sé e per il sistema, per gli stakeholders e per gli shareholders.

Ed infatti gli investitori istituzionali, ora e sempre di più, basano i loro calcoli per le decisioni degli investimenti, considerando l’approccio delle imprese al cambiamento climatico, il rispetto della diversity in impresa e la tutela della salute dei consumatori. In una logica di CSR (Corporate Social Responsibility) e di valore e ruolo sociale generato.

In quest’ottica l’EBITDA della Nestlè dovrebbe essere tagliato del 5% (1.6 miliardi di dollari) e dell’Associated British Foods del 62% (1,8 miliardi di dollari).

E questo taglio dei profitti vale per imprese di alcuni settori specifici: semiconduttori, conglomerati industriali del commercio al minuto ed altri ancora.

Nel 2018 una ricerca su 1.694 imprese (condotta da IWAI-Impact-Weighted Account Initiative di Harvard Business School), che avevano l’EBITDA positivo, attesta che il 15% di esse avrebbe azzerato il profitto e il 32% avrebbe dovuto diminuirlo del 25% e più.

Per far fronte a questo possibile inganno si dovrebbero sviluppare politiche di trasparenza delle imprese utili per adeguare la loro tassazione proporzionale all’inquinamento indotto, alle politiche retributive al di sotto del salario minimo e produzione di prodotti che inducono all’obesità e a malattie varie.

Si stanno sviluppando incentivi di diminuzione della tassazione se si risolvono i problemi prima accennati.

Inoltre sono attive politiche di valutazione delle politiche ambientali e di impatto sociale delle imprese al fine di decidere se investire o meno in quelle imprese.

La trasparenza nei confronti dei consumatori passa attraverso la chiarezza e leggibilità delle etichette, la verifica delle promesse comunicative e di pubblicità. Per esempio nel mondo delle automobili, verificando la sicurezza, la convenienza, la soddisfazione dei clienti, l’efficienza del carburante e delle emissioni, le imprese che mantengono le promesse sono Tesla, Renault, Hyundai e Nissan.

Per politica di ‘Investimento Sostenibile e Responsabile’ (SRI) si intende ‘una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buona governance (ESG- Environmental, Social and Governance), al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso’ (si veda ‘Forum per la finanza sostenibile-2014’ – ‘L’Investimento Sostenibile e Responsabile: una definizione al passo con i tempi’).

Il mercato dell’’Investimento Sostenibile e Responsabile’ italiano è dominato da pochi influenti investitori istituzionali; tuttavia la quota di fondi sostenibili retail offerti dagli asset managers italiani è cresciuta significativamente negli ultimi anni. Nel 2017, ad esempio, i fondi pensione italiani hanno dimostrato ancora una volta un impegno crescente nei confronti dell’SRI, perseguendo principalmente strategie di esclusione e Norms-Based-Screening (NBS). Per quanto riguarda gli investitori retail, c’è un interessante aumento della quota di fondi e prodotti sostenibili distribuiti dagli asset managers italiani. Le ricerche di mercato sugli investitori retail italiani, condotte da FFS e Doxa nel 2017, confermano la crescente consapevolezza dell’importanza delle problematiche ESG nelle attività finanziarie: il 92% dei risparmiatori ritiene importante (e il 45% molto importante) incentivare gli investimenti sostenibili e responsabili (si veda ‘Forum per la finanza sostenibile e Doxa-2017. ‘Il risparmiatore responsabile’, Seconda edizione).

In un recente articolo, E. Borgonovi, economista aziendale della Bocconi, affronta un tema centrale dell’economia capitalistica e del funzionamento delle imprese: ‘la motivazione dell’agire economico. Secondo Adam Smith è l’interesse egoistico, seppur inserito in un sistema di valori cari a un filosofo morale quale egli era. Le teorie economiche e di management basate sul principio della razionalità (economica), inserite nel movimento filosofico culturale del positivismo scientifico, hanno considerato la remunerazione dell’imprenditore e dei proprietari del capitale come motivazione prima e, al tempo stesso, come misura del successo delle aziende.

Sul piano contabile il profitto è misurato dalla differenza tra i valori di scambio per la cessione dei beni prodotti e il valore di tutti i fattori produttivi negoziati negli scambi, compreso il costo del lavoro. La massimizzazione assoluta del profitto, reddito in termini contabili, è diventato l’obiettivo da massimizzare/ottimizzare per i proprietari di capitale e gli imprenditori che accettano il rischio dell’attività’.

Se sono veri, come lo sono, i dati della ricerca espressi precedentemente, è necessario sviluppare un progressivo cambiamento della formula imprenditoriale tradizionale e connotare l’imprenditorialità come sociale e con la caratteristica di passare dal reddito contabile al reddito come sistema di valori.

Superando la teoria positivista neoclassica tale per cui il motore e la misura del successo di una impresa sono il profitto o la massimizzazione assoluta della remunerazione degli azionisti e dell’imprenditore e convertendosi alla teoria del bilanciamento fra shareholders e stakeholder con una massimizzazione relativa del profitto strumentale per dare corpo al ‘mantra’ virtuoso aziendale della continuità, perdurabilità, efficienza ed efficacia dell’impresa. Teoria? No teoretica che integra i valori con il valore e dà il giusto valore alle imprese.

