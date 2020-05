L’uomo accusato di aver fornito i fondi per importare gli strumenti principali del genocidio – i machete – prima del genocidio del Rwanda del 1994, è stato catturato in Francia. Si ritiene che Félicien Kabuga sia stato il principale finanziatore degli estremisti hutu nelle uccisioni di massa del 1994 contro i tutsi in Rwanda. Si stima che un milione di tutsi e hutu moderati siano stati uccisi in un periodo di 100 giorni.

Prima del genocidio, Kabuga era un noto uomo d’affari di successo in Rwanda. Sotto il regime del Presidente Juvénal Habyarimana, che durò dal 1973 al 1994, detenne un significativo potere politico.

Quando il Fronte patriottico del Rwanda (RPF), sostenuto dall’esercito dell’Uganda, avanzò per prendere il controllo del paese, Kabuga fuggì. Come hanno fatto altri membri del governo del genocidio.

Nel 1997, l’International Criminal Tribunal for Rwanda – un tribunale internazionale istituito dalle Nazioni Unite nel 1994 per giudicare le persone responsabili del genocidio – ha incriminato Kabuga per il suo ruolo.

Il tribunale, che si trovava ad Arusha, in Tanzania, è stato sciolto nel 2015. Il suo lavoro è stato rilevato dal Meccanismo Residenziale Internazionale delle Nazioni Unite per i tribunali penali. È stato istituito per svolgere le restanti funzioni del tribunale del Rwanda e del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia.

Kabuga, 84 anni, è comparso davanti a un tribunale francese questa settimana. Deciderà se consegnarlo al tribunale, che ha sede a L’Aia, nei Paesi Bassi e ad Arusha. Kabuga ha chiesto di essere processato in un tribunale francese.

Il Tribunale penale internazionale è stato istituito per occuparsi di crimini contro l’umanità, genocidio e crimini di aggressione. Le eccezioni sono casi legati al Rwanda e alla Iugoslavia che vanno al Meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali. È l’agenzia giudiziaria principale responsabile dei casi contro ex autori di genocidi in entrambi i Paesi.

Il lavoro sia del Tribunale penale internazionale che del tribunale penale è quello di promuovere la giustizia internazionale. Ciò significa che i casi vengono decisi e svolti da giudici, avvocati e istituzioni internazionali. I tribunali applicano anche le decisioni. La logica è che promuovono concetti universali di giustizia sulla giustizia locale.

Ma i ruandesi sono scettici sul tribunale, proprio come lo erano sul suo predecessore. Molti ruandesi non si fidano delle intenzioni di giustizia della comunità internazionale. Ciò è stato alimentato dall’inefficacia della giustizia per le persone colpite dal genocidio.

I sopravvissuti al genocidio vorrebbero quindi idealmente perseguire Kabuga in Rwanda. Ma questo non sarà possibile – per motivi legali e politici. Sul fronte legale, l’autorità nazionale di perseguimento penale del Rwanda ha già dichiarato pubblicamente il proprio impegno ad aiutare il tribunale.

Sul fronte politico, il governo ruandese deve bilanciare la preoccupazione della popolazione con le relazioni diplomatiche. Voltare le spalle al tribunale potrebbe danneggiare le fragili relazioni con Paesi, come la Francia.

I ruandesi percepiscono la giustizia internazionale come un aiuto alla coscienza della comunità internazionale, che non è riuscita a intervenire prima o durante il genocidio. Molti ruandesi credono che si stia cercando di rimuovere questa colpa promuovendo la giustizia per il pubblico internazionale piuttosto che per le vittime.

Ciò è rafforzato dal fatto che durante i 20 anni di esistenza del Tribunale penale internazionale per il Rwanda, ha perseguito 93 persone e condannato solo 61. In confronto i tribunali locali del Rwanda, che hanno operato tra il 2001 e il 2012 e hanno elaborato i crimini commessi durante il genocidio , darebbe agli accusati la possibilità di confessare e cercare di riconciliarsi con coloro che hanno colpito o difendere la loro innocenza. Coloro che hanno ammesso i loro crimini hanno spesso ricevuto multe e servizi alla comunità, mentre quelli che hanno dichiarato l’innocenza sono stati giudicati colpevoli sono stati condannati a una pena detentiva. Sono stati processati circa due milioni di casi. Circa 1,6 milioni sono stati giudicati colpevoli o confessati per i loro crimini. I ruandesi salutano il successo dei tribunali mentre promuovono la riconciliazione e la giustizia per la società ruandese.

In aggiunta a questo, le molteplici versioni anticipate di criminali condannati dai tribunali delle Nazioni Unite lasciano uno scetticismo ancora maggiore.

I ruandesi spesso volevano essere in grado di vedere e confrontarsi con coloro che avevano ucciso o violentato i membri della famiglia.

Hanno sostenuto che il fatto di avere questi individui di fronte alla giustizia in un altro Paese ha ostacolato la giustizia. Sentivano che l’imputato non pagava veramente per il loro crimine, attraverso pene detentive, punizione o riconciliazione. E i condannati nel sistema internazionale hanno ricevuto pene detentive che erano spesso più comode in termini di accesso alle risorse di quanto sarebbero state in Rwanda.

Il caso di Kabuga è complicato. Il mandato originale per il suo arresto è stato emesso dal Tribunale penale internazionale ormai sciolto per il Rwanda. La logica suggerirebbe che questo ora dovrebbero semplicemente rientrare nella giurisdizione del Meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali.

Di conseguenza, il Rwanda non è semplicemente in grado di richiedere l’estradizione di Kabuga.

Vi sono altre considerazioni contro la sua estradizione, anche se fosse possibile.

In primo luogo, ci sono punti interrogativi sul fatto che il sistema giudiziario del Rwanda possa dare a Kabuga un processo equo. Human Rights Watch e Amnesty International hanno accusato il sistema giudiziario ruandese di pratiche sleali e forti interferenze politiche.

In secondo luogo, la Francia potrebbe non voler estradarlo a causa di vecchie alleanze tra il governo francese e il vecchio regime di Habyarimana. Questa relazione abbia contribuito a facilitare l’addestramento delle squadre che uccidono il genocidio, l’interahamwe. Ha inoltre facilitato la fuga dei leader del genocidio nello Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo) e in Francia.

Un’altra considerazione è che ci sono ancora ruandesi che si presume siano stati coinvolti nel genocidio che non sono mai stati portati a processo e che secondo come riferito continuano a risiedere in Francia. Kabuga potrebbe essere il ‘residente’ europeo più famigerato, ma non è solo. Un esempio è Agathe Habyarimana, ex moglie del presidente ruandese e attore principale durante la pianificazione del genocidio, che vive in Francia.

Lo sviluppo di ciò che accade dopo, tuttavia, spetta al Meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali.

Traduzione dell’articolo ‘Rwandans will want Félicien Kabuga tried at home. Why this won’t happen’ di Jonathan Beloff del SOAS, University of London per ‘The Conversation’

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti