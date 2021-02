Il Messico che guarda avanti, inaspettatamente, spinge il pedale dell’acceleratore in tema di cannabis medica. Il Messico sta andando avanti sulla regolamentazione della marijuana medica e tutte le società di canapa e marijuana che prevedono di fare affari lì in futuro dovrebbero iniziare a prepararsi ora, dicono gli avvocati e sostenitori. Gli Stati Uniti che pensano a rivisitare in chiave più futurista il settore della canapa. L’industria della canapa ha grandi speranze di prosperare sotto il Presidente Joe Biden, con gli operatori che vedono opportunità nel piano climatico del presidente e si sentono ottimisti sul fatto che l’azione del Congresso sulla cannabis ad alto contenuto di THC aprirà maggiori opportunità per gli imprenditori della canapa. Ma l’industria sta ancora aspettando risposte su alcune delle sue preoccupazioni più urgenti, in particolare sulla legalità dei prodotti CBD da banco. Sebbene la crescita costante sia stata la parola d’ordine dell’ultimo decennio, il cambiamento costante ora la definisce. E ce ne saranno in abbondanza nel 2021. Il team di CBD Marketing Hub ha identificato alcune delle tendenze degne di nota per i prodotti CBD quest’anno di seguito. Gli sforzi del mercato di nicchia diventeranno più grandi e più formalizzati man mano che i marchi continuano a cercare segmenti di consumatori meno affollati. Ciò diversificherà e differenzierà ulteriormente ciascun marchio e consentirà di ottenere ROI più elevati negli sforzi di marketing segmentato esplorativo. La crescita del mercato delle bevande al CBD riflette la tendenza.

È ora di investire nella cannabis in Messico, dicono gli avvocati

Il Messico sta andando avanti sulla regolamentazione della marijuana medica e tutte le società di canapa e marijuana che prevedono di fare affari lì in futuro dovrebbero iniziare a prepararsi ora, dicono gli avvocati e sostenitori.

Il governo messicano ha iniziato a stabilire una struttura normativa per la cannabis medica nel Paese, consentendo alle aziende di iniziare a richiedere licenze di ricerca per portare i prodotti sul mercato. La mossa arriva mentre il Paese sta ancora lavorando per approvare la canapa e la marijuana per adulti.

Gli avvocati che hanno seguito gli sviluppi nel Paese affermano che entrare nel mercato medico ora sarà posizionato per lanciarsi rapidamente nel mercato ricreativo quando diventerà una realtà, notando che è stato il caso negli Stati Uniti e in Canada.

«Qualsiasi persona o azienda che voglia entrare nel settore della cannabis in Messico, questo è il punto di partenza», ha detto Roberto Ibarra Lopez, avvocato di Lawgic a Guadalajara, in Messico.

Il congresso messicano ha una scadenza del 30 aprile per legalizzare la cannabis per tutti gli usi – una direttiva della Corte suprema del Paese, che ha concluso che il divieto della pianta era incostituzionale.

Questo sforzo di legalizzazione è già stato ritardato più volte, ma il 12 gennaio è iniziato un percorso per fare affari dal punto di vista medico, quando i regolatori federali hanno pubblicato i regolamenti per l’attuazione della legge.

È legale da tempo richiedere licenze di coltivazione per la cannabis medica, ma è stato impossibile fare qualsiasi cosa.

Questo perché, sebbene il Messico abbia legalizzato la cannabis per uso medicinale nel 2017, il governo federale ha impiegato tre anni per pubblicare i suoi regolamenti. Questi sono ancora in fase di ottimizzazione, ma gli avvocati si aspettano che il governo federale inizi a rilasciare licenze entro giugno.

Tuttavia, ci vorrà del tempo per vedere i prodotti sul mercato.

I prodotti a base di cannabis, inclusa la canapa con fino all’1% di THC, devono passare attraverso prove cliniche prima di essere venduti, crescere e raccolti su scala industriale per rifornire il mercato medico.

Le importazioni sono limitate ai prodotti finiti e solo le aziende farmaceutiche possono farlo. Le licenze di coltivazione possono essere ottenute ovunque in Messico, ma devono essere utilizzate nello stato elencato in una domanda, che richiede la prova della proprietà della terra in cui verrà coltivata la cannabis.

«L’universo delle attività è aperto», ha detto Lopez.

Sebbene la misura del Congresso contenga limiti agli investimenti esteri, i regolamenti medici non fanno lo stesso.

Il Dipartimento dell’Agricoltura supervisionerà i requisiti di coltivazione e tracciamento con un paio di altre agenzie, oltre alla registrazione e all’importazione di semi.

L’equivalente messicano della Food & Drug Administration è responsabile dell’etichettatura e delle prescrizioni e avrà la supervisione dei medici e della ricerca clinica. L’unica pubblicità consentita è tra le aziende farmaceutiche ei medici che prescrivono la cannabis.

I regolamenti non includono molti dettagli su trasformatori o produttori e la canapa è un ripensamento senza regole che ne disciplinano la produzione, sebbene sia consentito.

«Hai il diritto. Il problema è che non puoi esercitare questo diritto perché non è regolamentato», ha detto Adrian Cisneros Aguilar, il principale avvocato specializzato in cannabis in Messico con Harris Bricken.

I sostenitori della canapa industriale sperano di avere regolamenti autonomi per l’impianto nei prossimi mesi, piuttosto che includerlo nel disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis che i legislatori stanno prendendo in considerazione. Il Congresso è tornato a lavorare su quella proposta questa settimana.

Nonostante i continui ritardi, gli avvocati sono ottimisti che i legislatori finiranno per legalizzare tutti gli usi della cannabis quest’anno.

«Non farai domanda per tutto in una volta, ma entro il 2023 tutto sarà aperto. Il mercato sarà completamente legale», ha detto Aguilar.

La canapa nell’epoca dell’Amministrazione Biden: ottimismo e incertezza

L’industria della canapa ha grandi speranze di prosperare sotto il presidente Joe Biden, con gli operatori che vedono opportunità nel piano climatico del presidente e si sentono ottimisti sul fatto che l’azione del Congresso sulla cannabis ad alto contenuto di THC aprirà maggiori opportunità per gli imprenditori della canapa.

Ma l’industria sta ancora aspettando risposte su alcune delle sue preoccupazioni più urgenti, in particolare sulla legalità dei prodotti CBD da banco.

I produttori e produttori di canapa hanno anche grandi domande su come l’amministrazione interpreterà le nuove regole sull’allevamento della canapa e sull’estrazione dei cannabinoidi.

Le buone notizie

I piani di Biden per affrontare il cambiamento climatico potrebbero essere il punto più luminoso di ottimismo per l’industria della canapa.

Solo una settimana dopo l’insediamento, Biden ha definito un’agenda sul clima che include:

• Portare gli Stati Uniti a zero emissioni di carbonio entro il 2050.

• Ridurre della metà l’impronta di carbonio degli edifici entro il 2035.

• Convocazione di un vertice mondiale sul clima.

• Investire in «agricoltura rispettosa del clima, come programmi di conservazione per colture di copertura e altre pratiche volte a ripristinare il suolo e costruire carbonio nel suolo».

L’agenda non menziona la canapa. Ma i sostenitori della canapa dicono che i piani potrebbero essere una manna per la canapa, che cattura il carbonio e può contribuire a edifici più efficienti dal punto di vista energetico.

«Il 2021 può essere l’anno della canapa», ha affermato Geoff Whaling, presidente della National Hemp Association.

L’ottimismo sottolinea il fatto che i benefici ambientali a lungo conosciuti della canapa non si sono trasformati in affari in forte espansione; l’industria della canapa rimane dominata dalla produzione di cannabinoidi.

Con i dollari del Governo che creano un incentivo finanziario, tuttavia, gli aspetti ambientali della canapa potrebbero attirare l’interesse oltre il fiore.

«La capacità di sfruttare il potere della canapa per sequestrare il carbonio dall’atmosfera e riparare le tossine dal suolo potrebbe finalmente diventare una realtà funzionante invece che una possibilità teorica», ha detto a Hemp Industry Daily in una e-mail l’avvocato della cannabis del Texas Lisa Pittman.

«Allo stesso modo, la possibilità di utilizzare i carboni catturati per crediti destinati all’industria petrolifera e del gas può diventare una necessità allettante piuttosto che semplicemente un’idea interessante. Ci sono molti modi per catturare quei carboni, quindi la (ricerca e sviluppo) in questo regno sarà eccitante».

«Queste mutate circostanze possono spalancare la porta per gli usi industriali della canapa che fino ad oggi sono stati ostacolati dalla mancanza di investimenti, interesse istituzionale e infrastrutture».

FDA

Forse il più grande punto interrogativo che l’industria della canapa deve affrontare nell’amministrazione Biden è come la FDA si avvicinerà all’industria.

L’agenzia sta riesaminando la politica sul CBD dal 2019, ma sostiene che gli estratti di cannabis non possono essere venduti al di fuori dei canali farmaceutici.

L’interpretazione è ampiamente ignorata, sebbene la FDA dell’era Trump abbia emesso dozzine di lettere di avvertimento ai produttori di CBD che facevano affermazioni mediche sul prodotto.

Il risultato è stato un miscuglio di regolamenti sul CBD a livello statale su come l’estratto può essere utilizzato in alimenti, bevande e integratori alimentari. È un mosaico confuso che ha ostacolato i piani di espansione nazionali per molti produttori di CBD.

«Ci piacerebbe vedere la certezza normativa. Vogliamo entrare in ogni singolo stato», ha affermato David Culver, vice presidente delle relazioni governative globali per Canopy Growth Corp., una società di cannabis con sede in Ontario con marchi di CBD derivati ​​dalla canapa negli Stati Uniti, inclusa la linea Martha Stewart di edibili CBD. e prodotti per animali domestici.

Tuttavia, non è chiaro quando potrebbe arrivare quella certezza.

Il giorno dopo l’inaugurazione di Biden, la FDA ha ritirato un piano di applicazione del CBD proposto che era in sospeso da mesi alla Casa Bianca. L’agenzia non ha fornito indicazioni su quando l’industria del CBD potrebbe vedere un nuovo piano della FDA.

Biden deve ancora nominare un commissario permanente per supervisionare l’agenzia che in questo momento si concentra sulla supervisione della consegna dei vaccini Covid-19.

Il commissario FDA ad interim di Biden, la dott.ssa Janet Woodcock, non ha detto nulla pubblicamente sul CBD o su come dovrebbe essere regolato.

Le domande persistenti sulla politica del CBD della FDA fanno sì che alcuni chiedano al Congresso di agire per primo, forse approvando un disegno di legge per aggirare la FDA e legalizzare il CBD negli integratori alimentari.

Nessun disegno di legge di questo tipo è stato ancora proposto in questo Congresso, anche se molti si aspettano di vedere una nuova versione di un disegno di legge infruttuoso dello scorso anno per aprire la strada al CBD da banco con una serie di standard di sicurezza a livello nazionale.

«Spetta al Congresso modificare la legge esistente per consentire a determinati prodotti ingeribili di CBD, presumendo che tali prodotti siano conformi a un’etichettatura ragionevole e standard di sicurezza», ha scritto di recente in una colonna Jonathan Havens, un avvocato che segue da vicino la politica della FDA.

USDA

Un’altra agenzia di grande interesse per l’industria della canapa è il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, che governa le modalità di coltivazione del raccolto.

L’USDA ha pubblicato la sua regola finale sulla canapa poche ore prima che Trump lasciasse l’incarico. Ciò significa che l’agenzia non ha dovuto ritirare una proposta, ma significa anche che le regole dell’undicesima ora sono probabilmente dovute per un’altra revisione dopo due anni di lavoro.

I coltivatori di canapa che contestano la posizione dell’USDA sul campionamento e il test delle piante di canapa sperano di vedere l’USDA dare ancora un altro sguardo ai protocolli.

La scelta di Biden di guidare l’USDA, Tom Vilsack, è stato il segretario all’agricoltura attraverso l’attuazione del Farm Bill 2014, che ha permesso agli stati di sperimentare con la canapa.

Vilsack è stato approvato martedì dalla Commissione Agricoltura del Senato in un’udienza di conferma virtuale. Ora attende un voto da parte dell’intero Senato prima di prendere le redini dell’USDA.

Riforma della Marijuana all’orizzonte?

Gli operatori della canapa stanno anche guardando per vedere se il Congresso intraprende misure per espandere l’accesso alla cannabis ad alto contenuto di THC.

L’anno scorso la Casa Democratica ha compiuto il passo fondamentale di rimuovere tutta la cannabis dal ControlledSubstances Act, non solo la canapa a basso contenuto di THC.

La proposta non è riuscita a ottenere un’audizione al Senato, ma gli attivisti della marijuana sperano che l’attuale Senato sarà più amichevole (il nuovo vicepresidente Kamala Harris era uno dei principali sponsor di quel disegno di legge).

«Non c’è dubbio che la dinamica politica che abbiamo in questo momento porterà ad alcuni cambiamenti significativi nella politica sulla cannabis», ha detto Culver.

Cambiamenti ancora più modesti legati alla marijuana, come le misure per migliorare l’accesso bancario per le aziende di marijuana negli Stati legali, potrebbero avere un impatto positivo sugli operatori di canapa, ha affermato Jody McGinness, direttore esecutivo della Hemp Industries Association.

«Le aziende di canapa vengono trattate come se fossero aziende di cannabis ad alto contenuto di THC», ha detto McGinness.

«Incontrano problemi con la chiusura degli account, con requisiti ridicoli solo per stabilire l’elaborazione della carta di credito, con l’aggiunta di commissioni arbitrarie che semplicemente non appartengono».

«Finché la cannabis è illegale negli Stati Uniti, ci saranno grandi istituzioni (bancarie) che esiteranno ad entrare in questo spazio».

Guardando avanti

Gli operatori prudenti della canapa dovrebbero ora pianificare come competere se l’industria della cannabis vede le riforme sperate nei prossimi quattro anni, ha detto Pittman.

«È del tutto possibile che l’accresciuta popolarità della canapa-CBD e di altri cannabinoidi della canapa diminuirà a favore delle opzioni complete di THC della pianta intera e, a quel punto, le tecniche di estrazione e i rapporti CBD: THC saranno ancora più avanzati», ha detto Pittman.

«Pertanto, i giocatori di canapa nello spazio degli integratori dovrebbero pianificare come competere in un futuro mercato dei prodotti di canapa consumabili che la FDA regola e che compete anche con la cannabis legalizzata ampiamente disponibile».

Gli esperti di CBD descrivono in dettaglio le principali tendenze per rimanere al passo nel 2021

I progressi sismici hanno dominato il mercato del CBD negli ultimi dieci anni, con alcuni dei più grandi marchi del settore che hanno registrato una crescita a due o tre cifre anno su anno.

Sebbene la crescita costante sia stata la parola d’ordine dell’ultimo decennio, il cambiamento costante ora la definisce. E ce ne saranno in abbondanza nel 2021.

Il team di CBD Marketing Hub ha identificato alcune delle tendenze degne di nota per i prodotti CBD quest’anno di seguito.

Gli sforzi del mercato di nicchia diventeranno più grandi e più formalizzati man mano che i marchi continuano a cercare segmenti di consumatori meno affollati. Ciò diversificherà e differenzierà ulteriormente ciascun marchio e consentirà di ottenere ROI più elevati negli sforzi di marketing segmentato esplorativo.

La crescita del mercato delle bevande al CBD riflette la tendenza.

Secondo Mike Luce, co-fondatore e presidente di High Yield Insights, una società di ricerche di mercato, oltre il 60% dei bevitori di bevande infuse è nuovo al CBD.

Un recente studio sulle bevande al CBD pubblicato da High Yield Insights e InnovateMR ha rivelato quanto spazio per le gambe c’è nel segmento delle bevande al CBD. Tra i 4.200 intervistati, solo il 28% dichiara di aver trovato “un prodotto, marchio o formato (CBD) che funzioni per loro”.

Con la Gen Z ei Millennial che costituiscono la maggioranza (62%) dei nuovi convertiti in bevande al CBD, insieme a una chiara opportunità di espandere i metodi di consegna esistenti per soddisfare meglio le preferenze dei consumatori, prevediamo una crescita esponenziale in questo segmento.

Modellazione CPG

I marchi si sposteranno verso modelli di consumo CPG collaudati incentrati sulle estensioni della famiglia di marchi, incluso il matrimonio di prodotti complementari e iterazioni di prodotti. Guarda per l’innovazione SKU e la segmentazione dei consumatori focalizzata sul laser.

Sia che i marchi scelgano di emulare il modello della “famiglia di marchi” di Procter & Gamble o di creare estensioni di linea di marchi esistenti, il successo futuro dipenderà dalla comprensione dell’ingresso nel mercato dei consumatori e dalle tendenze di adozione.

Le caramelle gommose sono un ottimo gateway, secondo High Yield Insights, che riferisce che sei nuovi operatori su 10 nel mercato del CBD provano le caramelle gommose prima di esplorare altri prodotti CBD.

Impegni di marketing dei consumatori neri e ispanici

La competenza culturale, in particolare tra i più grandi marchi della nazione, continuerà a migliorare.

Ci aspettiamo una maggiore attenzione al marketing di nicchia poiché la fedeltà al marchio dei consumatori si sposta verso i marchi che i consumatori credono di “vederli”. Altri marchi si concentreranno sulle opportunità di crescita all’interno del mercato dei consumatori nero e ispanico, che sono rimasti relativamente inutilizzati dalle società di CBD.

Uno dei primi segnali del dominio del marchio in questo mercato segmentato è l’introduzione di campagne esclusive create appositamente per attirare i consumatori neri e ispanici, nonché pubblicità, packaging e supporto in lingua spagnola.

Concentrati sugli stati di bisogno, come stress e ansia

I tassi di ansia esplosivi e i problemi di salute mentale associati forniranno ai marchi di canapa e CBD nuove opportunità per promuovere l’efficacia del CBD.

Stiamo già assistendo a una maggiore attenzione su questa nicchia, mercato dello stato di bisogno, che può essere difficile da navigare a causa delle restrizioni pubblicitarie. I marchi trovano valore in soluzioni alternative che consentono ai marchi di superare le restrizioni sugli annunci tramite ricerche di parole chiave mirate.

Secondo High Yield Insights, oltre il 25% dei nuovi operatori di mercato ha acquistato CBD per far fronte allo stress e all’ansia legati alla pandemia.

Con oltre l’83% dei dipendenti statunitensi che segnalano problemi di salute mentale e un enorme 67% dei datori di lavoro statunitensi che proiettano una crisi di salute mentale entro i prossimi due anni, prevediamo una maggiore partnership e opportunità di crescita nei prodotti CBD incentrati su stress, ansia e sonno.

Sviluppo di prodotti e marketing estesi

Lo sviluppo e la messaggistica di prodotti CBD catch-all (“Il CBD è buono per tutto e per tutti“) saranno sostituiti da campagne di marketing e innovazione di prodotto più mirate.

Coinvolgimento CPG migliorato

Aspettatevi più fusioni e acquisizioni guidate da CPG, investimenti e joint venture per fluire nei mercati della CBD e della cannabis.

Una ricerca conferma come gli operatori della canapa siano interessati al programma di check-off federale

Una netta maggioranza di coltivatori e trasformatori di canapa sostiene la creazione di un programma federale per promuovere il raccolto, secondo un sondaggio condotto da due gruppi industriali, ma non tutti sostengono il pagamento per questo.

Il National Industrial Hemp Council e la Hemp Industries Association hanno intervistato i loro membri alla fine dell’anno scorso sulla questione di avere un programma di check-off, unendosi alla dozzina di prodotti agricoli statunitensi che ne hanno già uno. Quasi otto coltivatori e trasformatori di canapa su 10 preferiscono un programma di check-off.

«Questa è una notizia entusiasmante per il nostro settore, ed è entusiasmante che ci sia un consenso così ampio nel nostro settore per supportare un tale programma», ha affermato Patrick Atagi, presidente del consiglio di amministrazione del National Industrial Hemp Council.

L’ormai famoso “Got Milk?” La campagna è nata da un programma di check-off, che finanzia anche la ricerca e gli sforzi educativi. Atagi ha affermato che un programma di check-off «finanzierebbe la ricerca tanto necessaria e istruirà i consumatori sull’utilità e la versatilità della canapa».

L’Agricultural Marketing Service dell’USDA attualmente promuove 21 diverse industrie agricole con check-off. I programmi di marketing federale, una volta in atto, sono valutazioni obbligatorie.

I gruppi del settore formeranno ora un gruppo di rappresentanti del settore per discutere su come funzionerebbe il programma di checkoff. Anche se c’è un enorme interesse per un programma di check-off della canapa, HIA e NIHC devono ancora convincere più operatori del settore ad accettare l’idea di pagare per il programma.

Sei agricoltori e trasformatori intervistati su 10 sostengono il pagamento di una quota per il programma. L’USDA, che approva o nega i programmi di check-off, ha affermato che non ne istituirà uno per la canapa a meno che le parti interessate a tutti i livelli della catena di approvvigionamento non siano favorevoli.

«È chiaro dalla risposta al sondaggio che c’è un ampio livello di eccitazione intorno all’idea di un programma nazionale di check-off della canapa, e un interesse significativo per il potenziale ritorno che l’industria della canapa potrebbe ottenere da un efficace programma di ricerca e marketing sotto l’USDA», ha detto il Presidente HIA Rick Trojan.

HIA e NIHC hanno affermato che 270 coltivatori e trasformatori di canapa hanno completato l’indagine.

Michael Lewis, fondatore ed ex CEO di Sprig, una società di bevande al CBD, ha affermato che gli piace l’idea di promuovere il raccolto, sottolineando che “è ancora scioccante” quanto poco la gente sappia della canapa.

«Penso che la sfida numero 1 per l’industria sia ancora l’istruzione e la consapevolezza“, ha detto a Hemp Industry Daily. “Quindi per me, questi sono i migliori investimenti che qualsiasi stakeholder può fare è, l’istruzione pubblica e la consapevolezza».

Ma la riluttanza a pagare per un programma di check-off è comprensibile data la volatilità dell’industria della canapa, ha affermato Dreama Cecil, presidente di Cecil Farms ad Archdale, N.C.

«Se ci fosse più stabilità nell’industria della canapa nel suo insieme, penso che sarebbe qualcosa a cui gli agricoltori sarebbero più interessati», ha detto.

USDA: il rallentamento dei pagamenti di salvataggio farà diminuire il reddito agricolo nel 2021

Gli agricoltori statunitensi potrebbero portare a casa quasi 10 miliardi di dollari in meno di reddito annuo nel 2021 a causa del rallentamento dei pagamenti per la pandemia federale agli agricoltori.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti prevede che il reddito agricolo nel 2021 diminuirà di $ 9,8 miliardi, a $ 111,4 miliardi.

La previsione del calo del reddito arriva mentre il Congresso spinge i freni sui fondi di soccorso per l’agricoltura legati alla pandemia. L’USDA non prevedeva quanti di quei dollari sarebbero andati ai produttori di canapa, sebbene il raccolto fosse idoneo per l’assistenza federale.

Si prevede che l’assistenza federale totale agli agricoltori nel 2021 raggiungerà i 25,3 miliardi di dollari nel 2021, con una diminuzione di 21 miliardi di dollari dal 2020. I pagamenti governativi all’agricoltura hanno raggiunto il massimo storico nel 2020.

Allo stesso tempo, si prevede che le spese agricole aumenteranno di $ 8,6 miliardi nel 2021 poiché i coltivatori spendono più soldi in fertilizzanti, mangimi e manodopera.

L’amministrazione Biden ha affermato che prevede di offrire incentivi finanziari per pratiche agricole rispettose del clima come parte del suo piano generale per combattere il cambiamento climatico. Ma i dettagli su quei pagamenti agricoli non sono stati rilasciati e quei pagamenti non sono stati riflessi nella proiezione del reddito 2021 dell’USDA.

