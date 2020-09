Mentre il coronavirus martella il Messico, alcune comunità indigene nello stato messicano meridionale di Oaxaca stanno trovando modi creativi per combatterlo.

Oaxaca, uno degli Stati più poveri ed etnicamente diversificati del Messico, ospita numerose comunità indigene, compreso il popolo zapoteca.

Secondo Jeffrey H. Cohen, antropologo della The Ohio State University, gli Zapotec stanno sopravvivendo alla pandemia facendo quello che hanno sempre fatto quando il governo messicano non può, o non vuole, aiutarli : attingere alle tradizioni indigene locali di cooperazione, fiducia in se stessi e isolamento.

Finora funziona. Mentre le infezioni e la morte stanno aumentando inesorabilmente in tutto il Messico, molte comunità indigene di Oaxaca rimangono in gran parte isolate dal coronavirus. Il villaggio indigeno mixteco di Santos Reyes Yucuná ha segnalato la sua prima infezione il 17 luglio, ad esempio, quattro mesi dopo che COVID-19 ha raggiunto il Messico.

La cooperazione è una pietra angolare della vita zapoteca a Oaxaca. Una storia di esclusione sociale da parte del governo federale ricorda agli zapoteca di non fare affidamento sui politici per salvarli.

Le persone lavorano insieme fin dalla giovane età, unendosi in ‘tequio’, o brigate di lavoro comunali, per completare progetti che possono variare dalla pittura di una scuola alla riparazione della rete elettrica. Gli individui, le loro famiglie e i loro amici lavorano regolarmente insieme per fare in modo che i piccoli lavori vadano rapidamente e per far sembrare i lavori grandi meno opprimenti.

Gli Zapotec mantengono anche un relativo isolamento dalla società messicana più ampia, afferma Cohen. Coltivano cibo nelle loro “milpas”, o orto, per integrare i pasti acquistati in negozio e sorvegliano le proprie comunità con volontari chiamati ‘topiles’. Con alti livelli di fiducia nella comunità e una storia di autogoverno che precede la conquista spagnola, gli zapotechi che continuano a vivere nelle zone rurali di Oaxaca non hanno bisogno né consentono molto l’accesso esterno ai loro villaggi.

Secondo il ricercatore M.C. Nydia Sanchez dell’Universidad Tecnológica di Oaxaca, le famiglie Zapotec condividono risorse scarse come cibo, informazioni, acqua e maschere per il viso in quella che viene chiamata ‘guelaguetza’, la pratica del lavorare insieme e fare regali.

E in un momento in cui la filiera alimentare del Messico è sotto stress, gli abitanti dei villaggi stanno assicurando che nessuno soffra la fame aumentando il loro raccolto di ‘maiz’, il mais usato per fare le tortillas.

Le ‘Chapulines’ – cavallette raccolte dai campi e rapidamente tostate sul fuoco – stanno tornando in tavola come un’alternativa ricca di proteine ​​alle costose carni acquistate in negozio che non sono più disponibili localmente.

La natura unita delle comunità zapoteche può, tuttavia, complicare anche altre misure fondamentali per limitare l’esposizione dei residenti alle infezioni.

Sono piccoli villaggi di non più di poche migliaia di anime. Tutti conoscono tutti, ed è tipico per le persone di Zapotec trascorrere gran parte della loro giornata insieme a familiari e amici. Ciò può rendere difficile mantenere le distanze sociali raccomandate dai funzionari sanitari nazionali.

“Non salutarci più così tanto per strada [è difficile], perché ci siamo abituati”, ha detto a Reuters ad aprile un uomo zapoteca di nome Jose Abel Bautista Gonzalez. “È una tradizione, la cultura delle persone.”

Piuttosto che chiudere le porte a familiari e amici, quindi, gli Zapotec, afferma Cohen, mirano a impedire a COVID-19 di entrare.

In gran parte di Oaxaca, gli abitanti dei villaggi stanno costruendo barricate fatte di catene, pietre e legno per bloccare fisicamente l’accesso dentro e fuori le loro comunità, che sono tipicamente servite da una sola strada. Molti villaggi sono effettivamente messi in quarantena dalla società.

“Abbiamo deciso di creare queste barriere in modo che i visitatori o gli estranei non arrivassero”, ha detto al Global Press Journal il 28 giugno José Manzano, di San Isidro del Palmar.

Tali decisioni, come la maggior parte delle politiche zapoteche, sono basate sul consenso della comunità, non prese per ordine di un leader politico locale o nazionale.

Per l’antropologo, è improbabile che le comunità indigene messicane sfuggano indenne alla pandemia. Il Messico sta finora perdendo la sua battaglia con gli effetti economici del coronavirus: i posti di lavoro stanno scomparendo e gli economisti prevedono che l’economia nazionale potrebbe contrarsi dell’8% quest’anno. Il turismo, linfa vitale dell’economia messicana, si è fermato.

Ciò significa fame e una lunga recessione che secondo gli esperti avrà un impatto sproporzionato sui poveri delle zone rurali. L’agenzia per lo sviluppo sociale del Messico stima che fino a 10 milioni di persone potrebbero cadere in condizioni di povertà estrema, ponendo fine alla corsa quasi decennale di riduzione della povertà del paese.

E se il coronavirus dovesse entrare nelle comunità zapoteche, probabilmente colpirà duramente i residenti. Nei loro villaggi mancano l’acqua corrente, l’allontanamento sociale, l’approvvigionamento di maschere e l’assistenza sanitaria necessarie per rallentare la diffusione della malattia.

La mancanza di acqua potabile aumenta inoltre il rischio che problemi intestinali come il colera, tra le altre condizioni di salute comuni nelle popolazioni indigene rurali, aggraveranno gli effetti del COVID-19.

Il governo messicano si è impegnato a costruire più ospedali rurali, anche a Oaxaca. Ma il virus si muove più velocemente delle squadre di costruzione. La cosa migliore da fare per gli Zapotec, lo sanno, sono ancora loro stessi.

