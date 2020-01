Il materasso: dapprima oggetto utile ma solamente legato alla sua funzionalità, poi strumento di relax e vero e proprio arredo per lo spazio più intimo della casa, adesso vero e proprio gioiello del design.

Sembra una curiosità ma le vendite di materassi negli ultimi anni hanno registrato una ripresa: a partire dal 2016 per la precisione il settore dei materassi ha soddisfatto le aspettative al rialzo sia nellla vendita nel nostro paese che nell’esportazione all’estero.

Ci sono varie ragioni dietro la ripresa di un settore dato in declino: la principale è la ricerca innovativa nell’ambito del design coniugato al benessere.

Il materasso non è solo un mero oggetto di arredamento, ma uno strumento funzionale relativo ad una attività imprescindibile del nostro quotidiano: il sonno.

Non basta, quindi, lanciare una serie di offerte per materassi convenienti ma associare ad esse un recupero del concetto della qualità della vita non disgiunto da fattori legati alla cultura della salute, oggi tenuta in maggior considerazione.

Per queste ragioni la ricerca e l’innovazione dell’azienda danese Tempur hanno costituito un fattore di crescita e di traino per i migliori risultati nel settore del bedding, confermati dai trend più recenti e dalla risposta positiva dei clienti.

La chiave della ricerca Tempur è la tecnologia acquisita dai laboratori NASA, quando si studiavano materiali per gli astronauti all’epoca della prima corsa verso lo spazio.

Di quella grande esperienza fu acquisita, dopo attenta sperimentazione, una serie di concetti base che saranno poi sviluppati nella creazione del materiale Tempur, che ancora oggi è la base portante di tutti i materassi dell’azienda:

1) Composizione di Cellule visco-elastiche aventi la funzione di adattarsi spontaneamente alla forma del proprio corpo

2) Materiale rigido ma confortevole atto a sostenere il peso corporeo in modalità morbida ma stabile

3) Capacità del materiale di reagire attivamente ai cambiamenti di temperatura per un comfort sempre stabile.

Con questi punti di forza le offerte per materassi Tempur possono combinare la convenienza ad una tecnologia avanzata sviluppata per soddisfare bisogni ed esigenze dei consumatori e garantire il giusto supporto durante il riposo.

Varie esigenze, vari modelli, diverse necessità di dimensioni del materasso a seconda del tipo di supporto desiderato e con un’attenzione speciale al benessere del sonno.

