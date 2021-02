Il Libano sta andando verso il collasso. E’ l’allarme che in questi giorni stanno lanciando gli osservatori internazionali. Alla base tre criticità: le conseguenze dell’esplosione di agosto che ha ridotto in macerie un pezzo importante della capitale, causando danni per miliardi di dollari e, secondo il Norwegian Refugee Council, la perdita del lavoro da parte di 70.000 persone; la crisi economico-finanziaria che sta gradatamente, ma velocemente, peggiorando; la crisi politico-istituzionale.

Il crollo del sistema economico-finanziario ha spinto oltre la metà del Paese di 7 milioni di persone sotto la soglia di povertà. Ma alla base di questa tragedia c’è la crisi politco-istituzionale di un Paese che da decenni è afflitto da cattiva gestione cronica e corruzione che, per un verso ha causato, e ora acuito, la crisi finanziaria, per l’altro verso ha determinato la paralisi delle istituzioni, causa lo stallo politico e la polarizzazione estrema.

Da sei mesi i partiti di governo libanesi non riescono a mettersi d’accordo sulla formazione di un nuovo governo, e questo ha lasciato il Paese in un limbo politico, anche ostacolando la fornitura di aiuti esteri che sarebbero decisamente vitali, e in genere la presa di distanza della comunità internazionale.

Nell’ultimo anno la lira libanese ha perso l’80 per cento del suo valore sul mercato nero, alimentando l’inflazione, e alcuni prezzi dei generi alimentari come il pane e la benzina sonoschizzati alle stelle, in alcuni casi più che quadruplicati. Secondo le Nazioni Unite, almeno il 55% del Paese vive attualmente sotto la soglia di povertà. L’economia si è ridotta del 20% nell’ultimo anno. Molti non possono più sfamare le proprie famiglie e anche la classe media si affida a sussidi di beneficenza per sopravvivere. Dal 2019, almeno 500.000 hanno perso le loro imprese e il lavoro. Le persone hanno perso miliardi di risparmi. Funzionari governativi stimano che circa il 75% dei cittadini libanesi abbia bisogno di aiuto. Tra gli oltre un milione di rifugiati siriani, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ben il 90% ha bisogno di assistenza umanitaria e in denaro.

La crisi si è fatta sentire in particolare a Tripoli, dove i tassi di povertà e disoccupazione sono sempre stati più alti. La città è stata al centro di una rivolta scoppiata per la prima volta nel 2019 e poi nuovamente lo scorso 25 gennaio, dopo che il governo ha imposto un coprifuoco di tre settimane e mezzo 24 ore su 24 a causa del coronavirus, il che ha significato bloccare le famiglie a casa e tagliare loro le risorse finanziarie, a partire da quelle derivanti dall’economia informale, altresì, circa la metà della forza lavoro libanese dipende da salari giornalieri pagati principalmente in valuta locale. Il Governo provvisorio del primo ministro Hassan Diab ha deciso dei sostegni di circa 50 dollari per le famiglie più povere, ma sono interventi quasi insignificanti che non hanno potuto fermare le proteste. Nè è prevedibile che il Governo provvisorio possa fare altro di davvero incisivo.



Lo stallo politico impedisce la creazione di un nuovo governo, il che non consente al Paese di realizzare le riforme necessarie per sbloccare gliaiuti finanziari internazionali funzionali a far uscire il Paese dalla crisi economica.

La Federazione nazionale dei sindacati dei dipendenti e dei lavoratori in Libano (FENASOL) ha affermato di ritenere il Governo provvisorio responsabile degli ‘shock di sicurezza’ che potrebbero derivare da un ulteriore impoverimento, fame e disoccupazione. E ha invitato tutte le organizzazioni sindacali e la società civile a ‘prendere le piazze della rivolta del 17 ottobre’, quelle del movimento di protesta di massa del 2019.

Le previsioni non sono incoraggianti, anzi, uno studio delle Nazioni Unite prevede che la recessione peggiorerà nel 2021 a meno che il vaccino COVID-19 non venga lanciato in modo tempestivo e a meno che non vengano attuate le necessarie riforme politiche ed economiche.

Rola Dashti, il segretario esecutivo della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia occidentale, ha sollecitato lo sviluppo di un piano nazionale di salvataggio per micro, piccole e medie imprese per ridurre la disoccupazione e fornire prestiti agevolati per soddisfare i requisiti di flusso di cassa in tempi di emergenza per evitare bancarotte di massa e la perdita di più posti di lavoro.

Una classe politica polarizzata, in lotta intestina perenne, e una popolazione che oramai non crede più nella politica e nelle istituzioni. Questo è il cancro che si sta mangiando il Libano.

In questo scenario, l’uccisione di Lokman Slim, editore e attivista pro-democrazia, feroce critico di Hezbollah e un sostenitore di un Libano laico e democratico, musulmano sciita, attivo nel movimento di protesta di massa del Libano dell’ottobre 2019, che aveva denunciato tutti i partiti politici, incluso il potente partito paramilitare Hezbollah.

L’attivista è stato trovato morto nella sua auto nel sud del Libano la mattina del 4 febbraio, e un esame post mortem ha scoperto che gli avevano sparato cinque volte, quattro volte alla testa e una volta alle spalle.

L’uccisione di Slim «è un brutto presagio», ha detto Sami Nader, direttore del Levant Institute for Strategic Affairs, descrivendo Slim come «un messaggio per gli oppositori della comunità sciita». Lynn Maalouf, vicedirettore regionale di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha detto che l’attivista è stato vittima di un «modello imperante di impunità», in cui gli omicidi politici sono rimasti impuniti.

Slim era stato minacciato, e il suo assassino ricorda l’ondata di omicidi che hanno preso di mira politici, giornalisti e attivisti di spicco che avevano criticato apertamente Hezbollah e l’influenza della Siria in Libano a seguito dell’uccisione dell’ex primo ministro Rafik Hariri nel 2005.

Nei giorni scorsi, l’Egitto, con il Presidente Abdel Fattah al-Sisi, ha promesso il suo sostegno al Libano, invitando i suoi leader politici a‘risolvere le loro controversie’ e formare un governo indipendente. I commenti di al-Sisi hanno fatto seguito a un incontro al Cairo, mercoledì, con il primo ministro designato dal Libano Saad Hariri, che ha promesso di formare un gabinetto per attuare le riforme e salvare il Paese dal collasso economico.

Al-Sisi ha affermato che per far uscire il Libano dalla sua crisi attuale, «tutti i leader politici devono mettere al primo posto l’interesse nazionale, risolvere le loro controversie e formare un governo indipendente per affrontare le sfide attuali, proteggere i libanesi e preservare l’unità nazionale». E ha ribadito la disponibilità dell’Egitto a fornire pieno sostegno per aiutare il Libano a superare le sue crisi economiche e sanitarie sulla scia dell’esplosione di Beirut e della pandemia di coronavirus.

Hariri ha anche incontrato il Segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit, che ha esortato i funzionari libanesi a «mettere da parte le loro differenze e le quote politiche e partigiane, dare la priorità all’interesse nazionale e fornire ciò che è necessario per il successo del tentativo del Primo Ministro di formare un governo di specialisti».

Una fonte vicina ad Hariri ha detto che la sua visita al Cairo è una delle tante in Paesi arabi e non solo nel tentativo di ripristinare le relazioni libanesi con Paesi fratelli e amici.

L’iniziativa francese delineata dal Presidente Emmanuel Macron dopo l’esplosione di Beirut di sei mesi fa è giunta a un punto morto. La Francia ha detto che Macron visiterà il Libano per la terza volta solo se verrà raggiunto un accordo nazionale sulla formazione del governo.

A partire dal 25 gennaio, gli abitanti della città di Tripoli, nel nord del Libano, sono scesi in piazza per quattro giorni consecutivi. Molti hanno protestato pacificamente, ma alcuni hanno attaccato edifici governativi e si sono scontrati con il personale di sicurezza, che ha sparato contro gas lacrimogeni, proiettili di gomma e proiettili veri. I rivoltosi hanno dato alle fiamme la storica sede del comune, hanno vandalizzato il tribunale religioso sunnita e l’edificio dell’amministrazione governativa, e hanno lanciato bombe molotov e, secondo le autorità, bombe a mano contro le forze di sicurezza. Al 31 gennaio, il bilancio era di un manifestante morto e più di 400 feriti, insieme ad almeno 40 soldati e Polizia. Le unità dell’Esercito libanese e dell’intelligence militare hanno arrestato almeno 25 persone.

Il fattore scatenante immediato delle proteste a Tripoli è stato l’impatto sociale del blocco causaCOVID-19, e Tripoli e i suoi dintorni sono tra le zone più povere del Libano, ma le difficoltà stanno aggravandosi in tutto il Paese, affermano gli analisti di Crisis Group. Nelle loro azioni e risposte, i manifestanti, i rivoltosi e le forze di sicurezza della città potrebbero aver fornito un’anteprima di ciò che attende la maggior parte del Libano nei mesi a venire. Durante le interviste condotte da Crisis Group negli ultimi tre mesi, i funzionari libanesi, gli agenti dei partiti politici,gli attivisti politici, gli ufficiali di sicurezza e i rappresentanti delle ONG in tutto il Libano hanno tutti espresso timori simili: se la crisieconomica continua, o misure di austerità come i tagli ai sussidi causano un improvviso aumento delle pressioni sociali, il Paese potrebbe diventare pericolosamente instabile.

La principale tra le sfide che il Libano deve affrontare sono lo stress e l’erosione delle istituzioni statali, poiché l’inflazione svaluta i salari del settore pubblico e i servizi già scarsiscompaiono del tutto, spiega il think tank. Negli ultimi mesi le tensioni innescate o amplificate dalla crisi sono scoppiate ripetutamente in incidenti che appaiono isolati ma, nel loro insieme, sembrano indicare una tendenza preoccupante. Le forze di sicurezza, devono lottare sempre più per preservare l’ordine, prevenire la violenza e proteggere la proprietà, e potrebbero diventare il volto del fallimento dello Stato, poiché compensano l’assenza di politica e governance tenendo sotto controllo una popolazione della quale condividono le lamentele. Con il deteriorarsi della sicurezza, i partiti politici, gli uomini forti locali e i magnati degli affari entreranno nel vuoto.

Persino l’Esercito è stato sotto stress e potrebbe presto perdere il suo tratto distintivo di una delle istituzioni pubbliche più capaci e meno partigiane del Libano. Come i dipendenti pubblici, gli insegnanti e la Polizia, i soldati oggi guadagnano una frazione di quello che guadagnavano un anno fa, quasi l’equivalente di 150 dollari al mese.

Anche gli alti funzionari esprimono preoccupazione per il loro futuro personale e istituzionale. Come hanno riferito a Crisis Group dietro garanzia di anonimato: «[L’esercito]manterrà la sua missione, ma alla fine, questi soldati sono figli della loro società e dell’ambiente. I figli e le figlie [degli ufficiali] stanno studiando all’estero e [noi] non possiamo più pagare le tasse scolastiche».

I libanesi non si attendono molto dai politici. Sei mesi dopo l’esplosione catastrofica nel porto di Beirut che ha fatto cadere il governo precedente, devono ancora formarne uno nuovo, tanto meno impegnarsi in riforme fondamentali necessarie per sbloccare l’assistenza internazionale o esplorare iniziative a lungo raggio per creare opportunità di sviluppo e investimenti. Le élite politiche si comporteranno più probabilmente come hanno fatto in passato: guadagnando tempo con denaro che non è loro; distribuendo i benefici in modo restrittivo e gli oneri in modo ampio; e lavorando per salvare il sistema che li mantiene al potere.,affermano con tono molto duri da Crisis Group.Nell’improbabile caso che alcuni leader libanesi tornino in sé o che un futuro governo si muova per agire, gli interessi acquisiti e una bassa capacità di governo si ostacoleranno. Nel frattempo, partner esterni come Stati Uniti, Paesi europei, come la Francia, e Paesi arabi rimangono determinati a rifiutare l’assistenza non umanitaria a meno che i leader libanesi non formino un governo credibile. Hanno ragione a farlo, sostengono da Crisis Group. Il Libano uscirà dalla sua situazione di crisi solo se e quando le sue élite politiche cambieranno il loro comportamento, che è alla base della crisi.

Il rischio che la comunità internazionale, Paesi arabi in testa, abbandonino il Libano è reale,quanto è terribilmente reale il fatto che se‘scoppia’ il Libano, il rischio di una crisi regionale è davvero importante. I partner internazionali del Libano dovrebbero continuare a fare pressioni sulle sue élite per tracciare un percorso praticabile in avanti, raddoppiando nel contempo l’assistenza umanitaria a una popolazione sempre più disperata, sottolineano gli analisti di Ciris Group, per prevenire il collasso dello Stato e l’inizio di una grave emergenza umanitaria.

Il 30 gennaio la Banca mondiale ha firmato un accordo con il Governo provvisorio per un prestito di 246 milioni di dollari per fornire assistenza in denaro a circa 800.000 dei libanesi più poveri. I donatori internazionali dovrebbero aumentare i finanziamenti, secondo Crisis Group, per scopi umanitari e mirare a raggiungere direttamente il maggior numero possibile di beneficiari. I partner esterni del Libano dovrebbero anche considerare di approfondire la loro cooperazione con diverse agenzie di sicurezza, mentre si adottano misure per ridurre al minimo qualsiasi pericolo che le proteste richiedano misure di polizia inutilmente rigorose. La cooperazione esterna dovrebbe consentire a tali agenzie di contribuire a preservare l’ordine ed evitare la proliferazione di proteste e tensioni locali in disordini e violenze diffusi. I partner internazionali del Libano possono aiutare a fermare il peggioramento della crisi del Paese, ma per farlo devono agire ora.

