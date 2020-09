Quest’estate gli europei hanno viaggiato poco: il Covid-19 ha consigliato di lasciare viaggi esotici per una prossima occasione. Per catalani e spagnoli viaggiare comporta un rischio in più: c’è una certa probabilità di non poter recuperare la casa che è stata lasciata vuota durante le vacanze.

Se alcuni fuorilegge hanno forzato la porta, si sono stabiliti in casa, e hanno cambiato la serratura, la legge li protegge, incomprensibilmente, dai legittimi proprietari. Questa assurdità legislativa sarebbe inconcepibile in qualsiasi altro Paese europeo.

La questione ha la sua spiegazione. La Spagna ha vissuto, dal 1998, una straordinaria bolla immobiliare. Il calo storico dei tassi di interesse quando il Paese ha aderito all’Unione monetaria europea ha portato a un’ondata di acquisti di appartamenti. La ‘fiesta’ è durata dieci anni, durante i quali i prezzi delle case sono saliti alle stelle. Per i giovani la possibilità di acquistare un appartamento ed emanciparsi dalla famiglia è diventata un’impresa ad alto rischio.

La crisi del 2008 si è conclusa con centinaia di migliaia di pignoramenti e sfratti: molte famiglie sono state lasciate in strada e le banche hanno accumulato innumerevoli appartamenti vuoti, risultato di una politica che ha preferito salvare le banche piuttosto che le persone.

Come conseguenza, gruppi di giovani libertari hanno occupato illegalmente quegli appartamenti vuoti.

Il legislatore, dopo, ha poi voluto tutelare questi giovani,inserendo nel codice penale il reato di ‘violazione di domicilio’, indipendentemente da chi fosse il proprietario dell’immobile. Non era una buona soluzione, ma alleviava temporaneamente l’enorme difficoltà dell’emancipazione giovanile.

Un decennio dopo, quella soluzione provvisoria è diventata un problema molto serio di incertezza giuridica.

Qualsiasi criminale comune che occupa una casa in assenza del suo legittimo inquilino è protetto dalla legge dal proprietario. Recuperare la casa per sempre è un viaggio lungo e costoso attraverso tribunali e registri immobiliari che può richiedere anni. La Polizia lo sa e rimane passiva. L’alternativa, recuperarla nel modo più duro, consiste nel cedere al ricatto o arrivare a scontri violenti.

È la legge del pendolo. La crisi del 2008 ha ridotto l’articolo costituzionale che riconosce a tutti i cittadini il diritto a una casa dignitosa a pura irrilevanza: migliaia di famiglie sono in strada mentre migliaia di appartamenti sono rimasti vuoti. Le ‘Cortes’ volevano correggere le sciocchezze con una legislazione più progressista; ma non sapevano come scrivere la legge e hanno fatto un pasticcio inaudito.

Ho incontrato giovani libertari che nel 2009 occupavano illegalmente appartamenti vuoti e si sono schierati a favore degli interessi delle banche, che allora avevano la legge dalla loro parte. Oggi, undici anni dopo, molti di loro sono riusciti a comprare un appartamento e ad emanciparsi legalmente. Alcuni, tornati a casa dopo alcuni giorni di assenza, hanno trovato la loro casa occupata da criminali. In modo incomprensibile, la legge ora difende i criminali (che la conoscono perfettamente e ne abusano) e lascia i proprietari non protetti, confusi e impotenti.

Se lo Stato di diritto non può fornire la certezza giuridica minima per garantire la proprietà della casa, spegniamo e andiamo.

Signore e signori, deputati del Parlamento spagnolo: se non sapete scrivere leggi, dimettetevi e non causate più dolore e angoscia ai cittadini. La vostra deplorevole incapacità è imperdonabile.

