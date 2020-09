Ti trovi meglio con un portatile o un PC che con carta e penna? Vuoi dedicare meno tempo a definire le specifiche e il modo in cui i componenti si adattano e più tempo a progettare circuiti stampati (PCB) efficienti? Altium Designer automatizza molti dei processi associati al disegno di circuiti. Dall’inizio di un concetto di design alle fasi finali della gestione del progetto… questo software rende l’intero processo più rapido e semplice.

Utilizza lo strumento di acquisizione di schemi per iniziare a disegnare i circuiti o crea automaticamente uno schema da un modello di progettazione 3D. Aggiungi componenti memorizzati nelle librerie con un semplice clic del mouse. Testa le funzionalità dei progetti completati e crea i file di output in tempi record. Puoi anche accedere a una serie di altre utili caratteristiche, ad esempio:

Documentazione online, supporto, documenti tecnici e tutorial

Monitoraggio dei costi in tempo reale e altri strumenti di gestione dei progetti

Librerie di database per accedere facilmente ai dati grezzi

Facilità di passaggio tra diverse modalità di visualizzazione

Inizia a disegnare circuiti e a creare modelli sorprendenti

La grandezza progettistica di Altium Designer sta proprio nel fatto che le creazioni possono essere fatte su larga scala e prendendo in considerazione gran parte di tutti i componenti che possono essere utilizzati per la progettazione e non dei circuiti elettrici e non. Altium Designer è l’azienda dei sogni. I sogni che hanno gli utenti vengono esauditi proprio grazie a Altium Designer, che grazie ai software che produce, crea e ricrea i circuiti utilizzando ovviamente la creatività degli utenti. Gli utenti, anche quelli meno esperti saranno capaci di progettare circuiti che nessuno può immaginare. Grazie alla strategia di Altium, gli utenti avranno l’occasione per progettare i circuiti che vogliono.

La progettazione attraverso i software Altium viene semplificata come non mai. Ciò che fa Altium è rendere tutto ciò più semplice e più accessibile. Prima di Altium, gli utenti dovevano essere degli esperti per poter mettere mani ai software e per poter progettare da zero, su carta e non i progetti di cui si parla.

Oggi, grazie alle innovazioni scientifiche e al potere dei software di Altium, è possibile poter lavorare con pochi mezzi e con grandi risorse allo stesso tempo. Infatti, è un progresso epocale quello fatto da Altium, che grazie a questi software che progetta aiuta sempre più gli utenti nel loro lavoro.

Non è detto che bisogna progettare circuiti solo per lavoro, con Altium. Con i software infatti, sarà possibile dar mano a tutto ciò che si vuol creare, nel minor tempo possibile e con la miglior precisione possibile, senza avere nessuna conoscenza pregressa a riguardo. Grazie a questo, chiunque potrà lavorare e dar vita alla sua creatività grazie a un semplice pc portatile e a questo software che sicuramente vi soddisferà. Oggi, tutti gli utenti che hanno utilizzato questo software sono altamente convinti che non ci sarebbe stata nessun’altra maniera di progettare senza Altium Designer. Scarica oggi Altium Designer per saperne di più.

