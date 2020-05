Accanto all’acqua, la sabbia è la nostra risorsa naturale più consumata. La domanda globale di sabbia e ghiaia si attesta tra i 40 e i 50 miliardi di tonnellate all’anno, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), e la sua scarsità è una crisi globale emergente.

Il mondo potrebbe rimanere senza sabbia se non iniziamo a prestare attenzione alla sabbia come risorsa che ha bisogno di ricerca, gestione e governance.

La domanda di sabbia dovrebbe solo aumentare. La sabbia è anche necessaria per produrre fiale di vetro di livello medico, che vengono utilizzate per contenere i vaccini. L’industria ha già affrontato carenze anche prima che i ricercatori iniziassero a sviluppare un vaccino contro il coronavirus. E i conflitti sulla sabbia stanno emergendo in Florida e in altre aree apparentemente ricche di sabbia.

Ma l’urbanizzazione e la sua necessità di calcestruzzo, riempimento di terra, asfalto e vetro stanno alimentando maggiormente lo sfruttamento della sabbia. La popolazione urbana globale, che dovrebbe arrivare a 5,2 miliardi entro il 2030 dai 4,4 miliardi di oggi, sosterrà il boom edilizio globale, dove la sabbia è l’ingrediente chiave per il calcestruzzo.

Con il boom dei mercati della sabbia, gli imprenditori, la criminalità organizzata e altri gruppi sono emersi per incassare, spesso usando manodopera a basso costo e guidando la distruzione diffusa dell’habitat e l’erosione costiera, del fiume e delta.

Le condizioni di lavoro per i minatori di sabbia variano notevolmente. In Cambogia e nella Cina sudoccidentale, le miniere di sabbia altamente meccanizzate offrono poco lavoro locale. In Nepal, le miniere di sabbia ad alta intensità di lavoro possono impiegare centinaia di persone. E, in Myanmar, le famiglie che vivono lungo i fiumi possono essere coinvolte nella raccolta informale di sabbia fluviale.

L’estrazione di sabbia può essere pericolosa. I minatori possono annegare mentre raccolgono la sabbia a mano sott’acqua e centinaia di minatori di sabbia, attivisti di base, giornalisti, ufficiali di polizia, funzionari del governo e altri sono stati uccisi in scontri sulla sabbia.

Una serie diversificata di attori, incluso il crimine organizzato, sono coinvolti nel settore estrattivo della sabbia. I banditi cercano i depositi di sabbia per dragare e le operazioni potrebbero essere nascoste alle autorità portuali utilizzando dispositivi di spoofing GPS ad alta tecnologia. Strutture locali simili alla mafia – in India e probabilmente in almeno 70 paesi – controllano intere miniere di sabbia e distretti.

Sappiamo che questi siti sono caratterizzati da violenza, segretezza e mancanza di fiducia, ma l’economia sommersa della sabbia rimane in gran parte sconosciuta. Ciò limita la nostra comprensione dei flussi finanziari che alimentano l’estrazione di sabbia, gli ostacoli alla regolamentazione commerciale e alla governance della sabbia e gli aspetti criminali delle operazioni sulla sabbia.

L’estrazione di sabbia insostenibile o illegale dagli ecosistemi marini, costieri e di acqua dolce ha portato a serie sfide di sostenibilità, tra cui emissioni di carbonio e perdita di terra. Questi impatti ambientali saranno probabilmente ulteriormente aggravati: i dati sull’estrazione della sabbia sono incompleti, con le importazioni globali di sabbia che superano le esportazioni globali.

Lo dimostra il caso delle esportazioni di sabbia dalla Cambogia. Singapore ha importato 80,2 milioni di tonnellate di sabbia dalla Cambogia tra il 2007 e il 2016, rappresentando un terzo delle importazioni di sabbia della città-stato. Tuttavia, la maggior parte di questo commercio è assente nei registri commerciali ufficiali della Cambogia: la Cambogia ha registrato solo 2,77 milioni di tonnellate di esportazioni di sabbia verso Singapore, mascherando l’importanza di questo prodotto per lo sviluppo del Paese.

La domanda di infrastrutture per l’edilizia abitativa e lo sviluppo alimenta il settore del calcestruzzo, che ora contribuisce all’8% delle emissioni globali di anidride carbonica. Questo è un problema serio dal punto di vista delle emissioni di carbonio. Ciò significa che la sabbia, per mezzo del calcestruzzo, è legata al nostro futuro climatico – e viceversa, come dimostra il recente interesse per l’estrazione della sabbia che emerge dalla calotta glaciale della Groenlandia.

Gli scienziati hanno anche confermato l’instabilità delle sponde del fiume dall’estrazione di sabbia nel Mekong, Yangtze e altri grandi fiumi. Il dragaggio della sabbia influisce sul flusso del fiume, sui livelli di erosione e sugli habitat acquatici.

In Myanmar, gli agricoltori del letto del fiume stanno perdendo la loro terra mentre le miniere di sabbia si intensificano. Attraverso il delta del Mekong, le persone stanno lottando per trovare pesci, che sono colpiti dal rumore del dragaggio della sabbia, mentre case e strade si sbriciolano ulteriormente nei fiumi.

Un importante punto di partenza per mobilitare un’agenda sulla sabbia è il rapporto UNEP sulla governance della sabbia del 2019, incentrato sulla responsabilità e la trasparenza nelle catene del valore della sabbia. La governance globale della sabbia è fondamentale.

Cambiare il modo in cui costruiamo le nostre città è un’altra parte di come affrontiamo le crisi della sabbia e del clima. Dobbiamo chiederci perché siamo stati così sedotti dal cemento. Se non cambiamo le nostre abitudini e incoraggiamo lo sviluppo di ‘calcestruzzo verde’ e materiali da costruzione alternativi o innovazioni come l’uso di specie batteriche nel bio-calcestruzzo, il mondo costruito dalla sabbia potrebbe essere abbattuto dal suo stesso peso.

Per mobilitare ulteriormente un’agenda sulla sabbia, i ricercatori e gli attivisti potrebbero concentrarsi su narrazioni che attingono alla crisi climatica o ad altre dimensioni ecologiche, come l’attenzione rivolta a come il dragaggio della sabbia è collegato alle frane e alla scarsa qualità dell’acqua, o al modo in cui il riempimento di sabbia porta alla perdita dell’habitat delle zone umide.

Altri potrebbero modificare i regimi di lavoro, sostenere migliori condizioni di lavoro o esplorare il coinvolgimento di gruppi politici nel finanziamento dell’estrazione della sabbia. Dobbiamo approfondire il modo in cui il settore estrattivo della sabbia si basa su manodopera a basso costo, denaro in rapido movimento, in parte illecito e attività criminali.

Questo programma sulla sabbia, attraverso la considerazione delle condizioni di lavoro e delle dimensioni ecologiche, ci consente di immaginare un futuro globale più verde e più giusto.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘Roving bandits and looted coastlines: How the global appetite for sand is fuelling a crisis’ di Melissa Marschke, Jean-François Rousseau e Laura Schoenberger dell’Università di Ottawa e di Michael Hoffmann della Martin Luther University Halle-Wittenberg per ‘The Conversation’

