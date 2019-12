Le persone che sono fuggite dalla Siria negli ultimi anni sono spesso considerate come rifugiati di guerra a causa della violenza che ha travolto gran parte del Paese.

Ma, secondo Hussein A. Amery, Professore di Studi Internazionali della Colorado School of Mines, quelli delle parti settentrionali e nord-orientali della Siria possono essere visti più accuratamente come rifugiati climatici, fuggendo non da un conflitto in peggioramento ma da una siccità sempre più grave.

In Siria, la maggior parte dell’agricoltura dipende dalla pioggia, non dall’irrigazione, che la rende vulnerabile ai cambiamenti climatici.

Storicamente, nota Hussein A. Amery, la Siria settentrionale è una zona agricola produttiva, che fa parte della favolosa Mezzaluna fertile del Medio Oriente, dove gli umani hanno iniziato a coltivare intorno al 9000 a.C. Si stima che il 75 percento della produzione di grano della Siria sia nelle regioni settentrionali e nord-orientali del Paese.

In generale, le precipitazioni sono più elevate nelle aree costiere nella parte occidentale del paese e lungo il confine turco a nord. Di solito, c’è abbastanza pioggia per sostenere l’agricoltura e i pascoli alimentati dalla pioggia per i pastori di pecore e capre. Le precipitazioni diminuiscono più a est e a sud nel paese.

Negli ultimi secoli, afferma Amery, il ciclo della siccità del paese è diventato più frequente, verificandosi ogni sette o otto anni. I contadini più poveri della regione di Raqqa sono i più colpiti perché non hanno molti beni da vendere in periodi di siccità, né cereali in eccesso da salvare per la prossima stagione di semina.

Non esiste una relazione diretta e immediata tra il cambiamento climatico e la spinta alla migrazione, ma con l’arrivo della grave siccità dal 2006 al 2011, il numero di emigranti è aumentato. Uno studio del 2011 ha scoperto che le famiglie siriane avevano perso il 19,5% delle loro entrate a causa della siccità e di altri fattori ambientali e che gli agricoltori dipendenti dalla pioggia sono stati colpiti più duramente degli agricoltori che si affidavano all’irrigazione.

La stragrande maggioranza dei siriani che hanno lasciato la Siria settentrionale e nord-orientale sono agricoltori e lavoratori. Molti di loro – dice Hussein A. Amery – volevano raggiungere la valle della Bekaa, una vasta area agricola nel Libano orientale. La valle gode di un clima mediterraneo.

Quando è iniziata la violenza, quei coloni affermati hanno attirato parenti e vicini. I numeri ufficiali dicono che ci sono quasi un milione di rifugiati siriani anche in Libano ora, oltre al milione di lavoratori lì prima della guerra. Il governo libanese e i funzionari delle Nazioni Unite ritengono che il numero effettivo sia più vicino a un milione e mezzo di rifugiati. Ciò significa che i siriani rappresentano oltre un quarto della popolazione libanese.

Alcuni, in particolare quelli provenienti dalla Siria sudoccidentale, hanno parlato di sfide agricole ordinarie come la raccolta differenziata e i costi di semi, fertilizzanti e foraggio per bestiame. Tuttavia, gli agricoltori che provengono dalle aree settentrionali e nord-orientali come Raqqa e le città e i villaggi vicini sono stati quasi unanimi nel descrivere quanto era diventata dura l’agricoltura negli ultimi 20 anni.

Il governo siriano – ricorda Amery – ha ridotto la quantità di terra che poteva essere coltivata con cotone e barbabietole da zucchero, colture ad alta intensità idrica che guadagnano molto denaro per gli agricoltori. Il governo ha cercato di aumentare le entrate degli agricoltori vendendo semi di cotone e sistemi di irrigazione resistenti alla siccità, che conservano l’acqua e aumentano i raccolti.

Tuttavia gli agricoltori erano già finanziariamente schiacciati dai guadagni più bassi a causa della siccità. La maggior parte sono piccoli agricoltori o non possedevano la terra in cui lavoravano, quindi non potevano guadagnare abbastanza per acquistare la tecnologia.

Molti rifugiati mi hanno detto che anche se la loro regione di origine fosse diventata fisicamente sicura in cui tornare, non sarebbero tornati indietro. Temevano che non sarebbero stati in grado di uscire dalla terra sempre più arida.

Se tornassero, sostiene Amery, dovrebbero anche affrontare la necessità di riparare pozzi e canali di irrigazione danneggiati dalla guerra e ripristinare servizi da esperti veterinari e fornitori di agricoltori, che sono stati scacciati dalla guerra.

Insieme, la siccità e la distruzione della guerra significano che è improbabile che molti di questi rifugiati lascino presto il Libano. La guerra civile siriana potrebbe finire un giorno, ma i problemi della terra rimarranno.

