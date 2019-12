La crescente estensione dei militanti islamisti nel Sahel, in particolare nel Burkina Faso, è una preoccupazione crescente per gli Stati costieri dell’Africa occidentale. I leader di questi Stati temono che i militanti possano usare il Burkina come trampolino di lancio per operazioni più a sud, infettando l’intera Africa Occidentale. Gli attacchi dei militanti potrebbero minacciare la stabilità degli Stati costieri, alcuni dei quali nel 2020 saranno impegnati in difficili tornate elettorali, distogliendo i leader dall’affrontare la minaccia jihadisti. A sostenerlo è un report dell’autorevole Crisis Group.

Nell’Africa occidentale, i movimenti jihadisti si stanno diffondendo come il deserto, da nord a sud. La loro influenza nel Burkina Faso è una preoccupazione crescente per gli Stati costieri dell’Africa occidentale. Sebbene questi Stati abbiano subito pochissimi attacchi, i loro leader temono che i militanti si spingano a sud. Lo spettro del jihadismo che raggiunge il Golfo di Guinea perseguita l’Africa occidentale.

Il Burkina occupa una posizione critica, collegando il Sahel agli Stati costieri e confinando con Ghana, Costa d’Avorio, Benin e Togo, ilPaese si trova all’incrocio tra il Sahel e il Golfo di Guinea. La storia, la società, l’economia e la politica del Burkina si intrecciano con quelle dei suoi vicini. Il Paese potrebbe servire come una porta aperta sul Golfo di Guinea. L’occupazione del Burkina da parte dei militanti rappresenta il posizionamento ideale per spostarsi a sud.

Gli stessi jihadisti hanno ripetutamente affermato la loro intenzione di espandersi nell’Africa occidentale costiera. È vero, la loro capacità di farlo nell’immediato futuro non è chiara: devono ancora effettuare attacchi nei Paesi costieri del nord e, nel sud, ne hanno colpito solo uno, la Costa d’Avorio, nel marzo 2016. Ma i militanti spesso agiscono più per opportunismo,sfruttando le turbolenze, che per sofisticate strategie. Potrebbero trarre forza dalla fragilità degli Stati costieri.

Negli ultimi anni, gruppi armati attivi nel Sahelhanno fatto riferimento, nelle loro dichiarazioni, alla destabilizzazione dei Paesi del Golfo di Guinea. In un video dell’8 novembre 2018, tre leader del Group for the Support of Islam and Muslims (GSIM) –Iyad Ag Ghali, Djamel Okacha e Amadou Koufa– una coalizione di gruppi jihadisti creata nel 2017 e affiliata ad al-Qaeda, hanno invitato i Fulani a disperdersi in tutto il Sahel e nell’Africa occidentale per «perseguire la jihad» in altri Paesi, citando in particolare Senegal, Benin,Costa d’Avorio, Ghana e Camerun. Per quanto ad oggi nessun personaggio di al-Qaeda o dell’ISIS abbia annunciato un piano dettagliato per destabilizzare il Burkina Faso e trasformarlo in un corridoio jihadista che conduce ai Paesi costieri, il rischio, secondo gli analisti, è assolutamente reale,si ipotizza un progetto comune che cerca di provocare il crollo del Burkina Faso in modo da aprire un passaggio in Togo, Benin, Ghana e Costa d’Avorio. Crisis Group ha ricevuto notizie da diverse fonti secondo cui militanti armati del Burkina Faso si stanno muovendo regolarmente lungo i confini del Ghana e del Togo.

Alla luce di ciò, le debolezze mostrate dai Paesi del Golfo di Guinea, che spesso rispecchiano quelle dei loro vicini del nord, sono ancora più preoccupanti. Sebbene più ricchi degli Stati del Sahel, sono afflitti dallo stesso sottosviluppo delleperiferie, che determinano la delusione della popolazione nei confronti delle istituzioni statalipercepite come assenti o brutali, e dalle carenze nei servizi di intelligence e di sicurezza. Elementi ancora più preoccupanti se si considera che numerosi Paesi del Golfo di Guinea terranno quelle che sembrano essere elezioni controverse nel 2020, il che significa la minaccia di violenze politiche. Le elezioni presidenziali in Costa d’Avorio, Guinea e Togo potrebbero essere particolarmente polarizzanti e pericolose.

La crisi saheliana si è diffusa nel Burkina Faso. Alcuni gruppi jihadisti sono comparsi nel nord del Mali nel 2012, e si sono rapidamente diffusi nel Mali centrale e al confine tra Mali e Niger. Dall’estate 2015, centinaia di attacchi di jihadisti e altri gruppi armati, comprese le milizie di autodifesa, sono avvenuti in Burkina Faso.

Stabilendosi nel Burkina Faso, i gruppi jihadisti possono acquisire una piattaforma di lancio perfetta per le operazioni nel sud costiero;possono beneficiare del supporto di fitte e consolidate reti comunitarie, religiose, stradali,commerciali e criminali. Ad esempio, le numerose miniere d’oro illegali del Burkina Faso sono una potenziale fonte di finanziamento per i gruppi armati jihadisti. La redditività di queste miniere è collegata ai Paesi costieri, perché la maggior parte dell’oro viene scambiata proprio in quei Paesi. E dai depositi di approvvigionamento delle miniere di questi Paesi, i gruppi jihadisti possono ottenere detonatori per le loro bombe artigianali.

Dall’inizio del 2019, la maggior parte degli attacchi terroristici che si verificano ai confini dei Paesi costieri e che coinvolgono gruppi armati jihadisti, direttamente o indirettamente, sono stati collegati al Burkina Faso.

Da sottolineare che il fatto che i gruppi jihadisti si disperdano in un’area geografica più ampia ostacola le campagne delle forze regionali e internazionali di contrasto, obbligandole a disperdersi. I militanti hanno adottato questa strategia di decentralizzazione nel 2013, quando l’operazione francese Serval li ha cacciati dalle città che stavano occupando in Mali. Da allora hanno cercato di impadronirsi delle aree rurali abbandonate dallo Stato e indebolite dalle tensioni locali, in particolare lungo i confini. La spinta verso il Golfo di Guinea sembra essere una continuazione di questa tendenza verso la dispersione del nemico, facendo pressione sulle fragili aree di confine.

Ma il Burkina Faso non è l’unico punto di accesso possibile per i gruppi che cercano di estendere la loro influenza nell’Africa occidentale. Diversi incidenti si sono verificati al confine tra Mali e Costa d’Avorio.

Negli ultimi mesi, il gruppo jihadista Stato islamico nel Grande Sahara (ISGS) sembra tentare di aprire un corridoio dal nord del Mali alla Nigeria nordoccidentale e al Benin settentrionale. Da parte sua, lo Stato islamico nella Provincia dell’Africa occidentale (ISWAP), una derivazione di Boko Haram, cerca di beneficiare del caos causato da un’ondata di crimine senza precedenti nello stato nigeriano di Zamfara, al confine con il Niger, per vendere armi e aiutare i suoi membri ad accedere al Niger sud-occidentale.

Al momento, i gruppi jihadisti sembrano avanzare verso sud e ad est del Burkina Faso, avvicinandosi agli Stati del Golfo di Guinea.

Il Burkina Faso è afflitto non solo dai gruppi armati, i problemi sono anche di natura sociale e politica. Le tensioni sociali derivanti da cattive condizioni di vita rappresentano una vera minaccia per la leadership eletta nel 2015. Secondo Crisis Group è fondamentale disinnescare la rabbia popolare,sostenendo finanziariamente il Governo del Presidente Roch Marc Christian Kaboré, ma anche facilitando il dialogo tra Governo e opposizione e tra Governo e società civile. Lafragilità politica del Burkina Faso è un rischio per il Paese e per l’intera area, più ampia è la‘porta del Burkinabé’, maggiore è il rischio che la violenza del Sahel centrale diventi un fenomeno regionale più ampio, sostengono gli analisti di Crisis Group.

Le elezioni presidenziali previste per il 2020 sono cruciali per il Paese, e non vi è alcuna garanzia che si svolgerà pacificamente. Per la prima volta da decenni, ci sarà una votazione aperta con esiti incerti. Il senso di una competizione senza limiti sta stimolando l’appetito dei politici, tutti i candidati potrebbero essere tentati di usare la forza contro gli avversari. Infine, per la prima volta nella storia del Burkina, la diaspora, che comprende diversi milioni di persone che vivono nei Paesi vicini, potrà votare. Gli emigrati potrebbero benissimo determinare il risultato elettorale. Il che significa che anche altri Paesi costieri, in particolare la Costa d’Avorio, dovranno prepararsi alle elezioni del Burkinabé.

Il Burkina Faso non può permettersi una nuova crisi politica o un periodo di transizione come quello che è seguito all’uscita di scena del Presidente Blaise Compaoré, nel 2014. Gli attori di questa transizione hanno usato l’Esercito per fini politici, deviandolo dalla sua principale missione di difesa territoriale. Una nuova fase di instabilità politica caratterizzata dall’assenza di un Esecutivo forte e legittimo produrrebbe risultati simili, danneggiando ulteriormente la capacità delle forze di sicurezza di combattere i gruppi armati.

I prossimi mesi sono cruciali sia per il Paese che per la regione. Sotto la pressione degli jihadisti e di una crisi istituzionale, lo Stato si sgretolerebbe probabilmente, perdendo la sua capacità di impedire ai gruppi militanti di diffondersi verso sud.

È difficile prevedere quali Paesi del Golfo di Guinea hanno maggiori probabilità di essere infettati dal contagio jihadista nei mesi o negli anni a venire. Una cosa è certa: nel giro di pochi mesi, i Paesi del Golfo di Guinea e i loro partner sono passati da un senso di disagio a uno stato di allerta. Questa vasta area comprende non solo i vicini immediati del Burkina Faso, ma anche la Guinea, che per il momento sembra impermeabile agli attacchi jihadisti, e persino il Senegal, che ha rafforzato la sicurezza ai suoi confini negli ultimi anni, in particolare per evitare un attacco nella sua capitale, Dakar.

Il nord del Benin, il Togo e il Ghana, fino a poco tempo fa, sono rimasti alla periferia delle preoccupazioni dei ricercatori, almeno dal punto di vista della sicurezza. A questa zona sono state risparmiate le principali crisi dell’Africa occidentale degli ultimi decenni.

Non vi è alcuna evidente debolezza che i gruppi armati potrebbero sfruttare. Le regioni settentrionali di questi Paesi sono costituite da territori altamente eterogenei in termini di demografia, politica ed economia. In quest’area, che si estende per centinaia di chilometri, le dinamiche locali determineranno dove le tensioni e le frustrazioni comuni continueranno a sobbollire e dove si scateneranno in movimenti violenti, guidati da jihadisti o altri gruppi armati. Allo stesso modo, le realtà religiose di ogni Paese sono complesse. È troppo semplicistico vedere i Paesi costieri strutturati attorno a un nord musulmano e un sud cristiano. Una simile immagine non tiene conto della migrazione di massa da nord a sud, dell’alta incidenza del matrimonio misto -che è aumentato con l’urbanizzazione- o del gran numero di animisti.

Il divario si sta allargando tra queste aree settentrionali e lo stato centrale, mentre la costa meridionale attira la maggior parte degli investimenti che contribuiscono allo sviluppo economico e alla modernizzazione. In modo allarmante, i Paesi del Golfo di Guinea hanno trascurato le zone periferiche in prossimità del turbolento Sahel. Nel Sahel centrale, questa mancanza di controllo statale è una delle principali cause dell’aumento della violenza in alcune periferie. Come sta accadendo oltre il confine in Burkina Faso, Mali e Niger, molte persone nelle parti settentrionali del Golfo di Guinea stanno affrontando difficoltà nell’accesso alle risorse naturali, portando a scontri tra agricoltori e pastori, che hanno contribuito notevolmente a l’escalation nel Mali centrale e nel nord del Burkina Faso. Secondo Crisis Group, sono urgenti soluzioni politiche per ridurre il rischio di conflitti armati nelle remote regioni settentrionali dei paesi costieri. I governi del Golfo di Guinea non dovrebbero più collegare la spesa pubblica alla strategia elettorale di investire principalmente in aree con il maggior numero di elettori o che sostengono il partito al potere. I partner internazionali devono abbandonare il dogma dello sviluppo di posizionare le infrastrutture nelle aree più densamente popolate come un modo per massimizzare il ritorno sugli investimenti.

(La seconda parte sarà pubblicata lunedì 30 dicembre 2019)

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti