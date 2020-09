Anche la giornata di ieri ha mostrato il volto dello stato delle cose ad Hong Kong. Allo stesso tempo, Hong Kong sta diventando un po’ la allegoria di quanto accade in buona parte d’Asia a causa della vasta ombra proiettata dall’atteggiamento egemonico cinese in tutta l’area. Che questa sezione geostrategica e geopolitica, cioè tutta l’area che si colloca nei pressi della Cina sia guardata da Pechino come il proprio ‘giardino di casa’, è cosa nota da tempo. Il ritorno di Hong Kong da ex colonia britannica alla “madre patria” cinese ha definitivamente esacerbato le relazioni tra Pechino e Hong Kong ed allo stesso tempo ha visto l’affossamento definitivo del precedente concetto ‘Un sistema due Paesi’ che era stato vagheggiato quando Hong Kong era ancora colonia inglese, una idea che è vistosamente e rapidamente naufragata, manifestando il vero volto delle intenzioni cinesi.

La cronaca dei fatti. La polizia di Hong Kong ha arrestato centinaia di persone, inclusi attivisti chiave, mentre le proteste si sono nuovamente scatenate nelle strade della città nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, dopo settimane di relativa calma dall’attuazione di una legge sulla sicurezza nazionale.

Un totale di 270 persone che sono state arrestate per riunione illegale alle 21:00. ora locale e altri 19 detenuti per accuse tra cui comportamento disordinato, ostruzione e aggressione alla polizia, ha detto la polizia di Hong Kong in un post di Facebook. Gli arresti sono stati effettuati nei quartieri di Yau Ma Tei e Mongkok a Kowloon, noti per i loro mercati notturni che attirano turisti.

I manifestanti hanno marciato attraverso l’area di Kowloon e hanno bloccato una strada cittadina con barricate intonando slogan a favore della democrazia e alzando cartelli in dispetto delle restrizioni sociali di allontanamento. Il loro obiettivo principale è stato quello di protestare contro l’elezione ritardata del Consiglio legislativo di Hong Kong, che avrebbe dovuto svolgersi domenica ma è stata rinviata di un anno a causa della pandemia di coronavirus. Gli organizzatori hanno anche chiesto “nessuna legge sulla sicurezza nazionale” e “nessun codice sanitario” prima della protesta.La Cina estende il mandato di tutti i legislatori di Hong Kong di almeno un anno. Secondo un post su Facebook del gruppo, importanti attivisti pro-democrazia con la Lega dei Socialdemocratici, Figo Chan, Raphael Wong e Leung Kwok-hung, sono stati arrestati. Un video pubblicato sulla loro pagina Facebook è apparso per mostrare i tre portati via dalla polizia in un furgone.Il trio “è stato accusato dalla polizia di aver guidato più di 30 persone a radunarsi, è stato scortato in un’auto della polizia e riportato alla stazione di polizia per l’arresto“, secondo un post di Facebook tradotto.Quando è stata raggiunta per telefono, la polizia non ha confermato immediatamente gli arresti.Domenica la polizia di Hong Kong ha anche arrestato un uomo di 47 anni per “aver pronunciato parole sediziose” tra la fine di giugno e agosto. I media locali hanno riferito che l’attivista pro-democrazia Tam Tak Chi è stato arrestato dalla polizia.In una dichiarazione, domenica il Governo ha condannato le proteste, definendole ‘illegali’ ed ‘egoiste’ in quanto minacciano la salute pubblica, aggiungendo che gli slogan dell’indipendenza potrebbero essere in violazione della legge sulla sicurezza.Ha inoltre difeso la decisione di ritardare le elezioni di un anno, avvertendo che la pandemia potrebbe persistere. Hong Kong ha riferito la morte di un paziente di Covid-19 domenica notte, un uomo di 82 anni, portando il bilancio delle vittime in città a 96. ‘È probabile che l’epidemia duri per un po’- potrebbe esserci anche un’ondata invernale’, ha detto il governo, aggiungendo che il tempo dilazionato è ‘ragionevole’ perché ‘il lavoro di preparazione e l’esercizio di registrazione degli elettori richiederanno mesi prima che un’elezione possa essere tenuto’.

Gli organizzatori avevano inizialmente promesso di andare avanti con la protesta se più di 20.000 avessero votato per partecipare a un sondaggio online informale. Domenica scorsa, il sondaggio ha mostrato che poco meno della metà dei circa 14.000 voti espressi erano a favore della partecipazione, con un altro 35% che considerava di andare e il 18% non partecipava.

Le proteste sono state attutite da quando Pechino ha imposto una legge sulla sicurezza alla città alla fine di giugno. I funzionari stanno anche iniziando ad allentare alcune misure di allontanamento sociale poiché un’epidemia in città si è attenuata ma i raduni di più di due persone sono ancora vietati. Gli scontri tra manifestanti e polizia sono stati un appuntamento fisso durante i disordini politici dello scorso anno che hanno trascinato l’economia di Hong Kong in una recessione. Da allora il coronavirus ha continuato a pesare sull’economia del polo finanziario.

Hong Kong taglia le previsioni economiche al minimo storico soprattutto a causa dell’incidenza del virus.

La tensione è in aumento tra i piani della città per istituire un codice sanitario che consentirebbe i viaggi tra Hong Kong e le città vicine nella Cina continentale, il che ha sollevato preoccupazioni etiche tra i professionisti medici e timori per una maggiore sorveglianza tra gli attivisti.Domenica il governo ha difeso il codice sanitario, affermando che faciliterà i viaggi transfrontalieri e darà impulso alle attività economiche. La misura non ha alcuna capacità intrusive in termini di tracciamento ed è pienamente conforme alle linee guida sulla privacy, ha affermato.Nel frattempo, l’andamento economico-finanziario di Hong Kong è in profonda crisi, gli indici di Borsa sono in forte pressione, il che è particolarmente preoccupante per le piazze borsistiche internazionali e le previsioni dei pianificatori sono sottoposte ad ogni refolo che sposti i fattori in essere in termini di volatilità. E sotto i colpi del Covid-19.

