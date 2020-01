Cercare una nuova carta prepagata per poter fare acquisti online o per prelevare denaro dagli sportelli bancomat di tutto il mondo può essere complicato. Il motivo principale che rende così complessa la scelta di una carta gratuita è un’offerta in continua evoluzione ed espansione.

Tra le carte più interessanti si possono trovare le carte prepagate gratuite che ti permettono di fare pagamenti associando la carta al tuo conto corrente o semplicemente ricaricandola quando ti serve.

I vantaggi, oltre al fatto che sono gratuite, sono numerosi. La semplicità d’utilizzo, la sicurezza e la semplicità con cui si possono richiedere sono aspetti che hanno permesso a questa tipologia di carte di crescere dal punto di vista della popolarità.

Ma il principale punto a favore delle prepagate gratuite è la possibilità di associare un codice IBAN. Questa soluzione ti permette di avere un prodotto simile a un conto corrente bancario tradizionale, ma con il vantaggio di non dover pagare un canone mensile fisso.

Questo genere di carta prepagata potrà essere ricaricata come qualsiasi altra carta, ma permette anche di ricevere pagamenti e bonifici e in alcuni casi di domiciliare le proprie utenze. Il tutto senza costi aggiuntivi, rendendola la soluzione realmente gratuita per gestire il proprio denaro.

E se ti stai chiedendo quali sono le tempistiche e le modalità con cui potrai avere una carta prepagata gratuita che ti permette operazioni simili a quelle di un conto corrente, la risposta è molto semplice. Ti basterà visitare il sito Web della banca online o visitare una filiale per poter richiedere velocemente la tua carta che riceverai a casa nel giro di pochi giorni.

La sostanziale differenza tra queste carte prepagate gratuite e un conto corrente o carta di credito è la modalità con cui si paga. Il limite naturale delle prepagate è quello di non permetterti di pagare a credito o di superare l’importo disponibile sulla carta. Ciononostante si tratta di prodotti estremamente utili nella vita di tutti i giorni.

Una perplessità che molti consumatori sembrano avere è quella riguardante i costi reali di queste prepagate. Sono in molti a credere che sia impossibile che un prodotto che dispone di funzionalità così buone sia realmente gratuito.

Su questo aspetto, in effetti, potrebbero sorgere dei problemi e delle perplessità. Esistono delle carte prepagate che ti permettono di utilizzarle senza dover pagare un canone annuale, ma che nascondono nei costi di commissione sui prelievi o di ricarica un’offerta meno vantaggiosa.

Tuttavia esistono delle soluzioni che ti permettono di ricevere bonifici e ricariche o prelevare contanti, quantomeno nella zona Euro, senza alcuna commissione. In questo caso si può effettivamente parlare di una vera e propria carta prepagata gratuita.

Come abbiamo già detto è piuttosto complesso decidere quale sia la carta conto perfetta per le tue esigenze. L’offerta è molto ampia e trovare le carte prepagate gratuite, quelle che sono più convenienti per te potrebbe richiedere del tempo.

Leggere i foglietti illustrativi delle principali carte prepagate gratuite disponibili in Italia potrebbe essere complicato. Quali sono i fattori da tenere in considerazione? I limiti di spesa, i limiti di prelievo o il plafond permesso?

Forse per te potrebbe essere importante avere una soluzione che ti permetta di pagare in più di una valuta o addirittura di avere diversi portafogli per diverse valute. O ancora una carta che ti permetta di cambiare denaro con il tasso più conveniente disponibile sul mercato.

Per rispondere a tutte le tue domande e non perdere le migliori carte prepagate gratis visita www.miglioricarteprepagate.it. La piattaforma dispone di recensioni, valutazioni, confronti delle migliori carte prepagate presenti sul mercato italiano e ti aiuterà a scegliere il prodotto perfetto per le tue necessità.

