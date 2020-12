I finanziatori federali per l’agricoltura chiedono agli operatori della canapa che lavorano per cambiamenti trasformazionali nel sistema alimentare e agricolo degli Stati Uniti di richiedere denaro per la ricerca per aiutare a sviluppare la catena di approvvigionamento della canapa. Il programma dell’Istituto Nazionale per l’Alimentazione e l’Agricoltura del Dipartimento Agricolo degli Stati Uniti ha in palio 150 milioni di dollari, con premi individuali che vanno da 1 milione a 10 milioni di dollari. Con l’interesse dei consumatori per il CBD derivato dalla canapa che non mostra segni di declino, un numero crescente di aziende sta cercando un particolare prodotto di consumo buono come condotto per il cannabidiolo: il caffè. Circa il 70% della popolazione adulta degli Stati Uniti consuma caffè in qualche forma, e il 14% dei bevitori regolari di caffè macinato che sono interessati a un caffè infuso con CBD afferma di averne già provato uno, mostrano i dati del gigante dell’analisi di mercato Nielsen Global Connect. Lo Utah sta considerando una proposta finalizzata ad autorizzare tutta la classe medica dello Stato a prescrivere o raccomandare la cannabis fino a 15 pazienti per anno. Lo Utah propone una modifica al suo sistema di cannabis terapeutica che aiuterà i pazienti a ottenere più facilmente raccomandazioni sulla cannabis medica. La Contea di Deschutes dell’Oregon ha annunciato una causa contro lo Stato, affermando che dovrebbe essere pagata una parte delle entrate fiscali dello Stato sulla cannabis nonostante abbia vietato qualsiasi nuovo impianto di lavorazione e coltivazione della cannabis nella contea nel 2019. I coltivatori di fiori di canapa e i produttori di canapa fumabile interessati dalle leggi statali che hanno vietato o limitato la produzione e le vendite di fiori di canapa fumabile sono preoccupati che i regolatori federali possano far eco alle restrizioni a livello statale su scala nazionale.

Stati Uniti

L’USDA invita gli operatori di canapa a richiedere sovvenzioni per la ricerca sulla catena di approvvigionamento fino a 10 milioni di dollari

I finanziatori federali per l’agricoltura chiedono agli operatori della canapa che lavorano per cambiamenti trasformazionali nel sistema alimentare e agricolo degli Stati Uniti di richiedere denaro per la ricerca per aiutare a sviluppare la catena di approvvigionamento della canapa.

Il programma dell’Istituto Nazionale per l’Alimentazione e l’Agricoltura del Dipartimento Agricolo degli Stati Uniti ha in palio 150 milioni di dollari, con premi individuali che vanno da 1 milione a 10 milioni di dollari.

Secondo la National Hemp Association, la richiesta di applicazioni riguarda specificamente i progetti di canapa industriale che esaminano la catena di approvvigionamento come un sistema.

Ciò include l’allevamento, la coltivazione, la logistica delle materie prime, la lavorazione industriale e l’analisi di mercato.

Questo nuovo finanziamento e l’attenzione da parte della NIFA sono “davvero importanti per l’industria, la cui sfida principale è la catena di approvvigionamento”, ha detto Geoff Whaling, presidente della NHA in un’e-mail a Hemp Industry Daily.

«Gli agricoltori sono riluttanti a coltivare la canapa se non sanno dove si trova il mercato, e le grandi aziende non sono disposte nemmeno ad intraprendere un programma di ricerca pilota per esplorare la canapa che interrompe o complimenta i prodotti esistenti a meno che non lo sappiano, alla fine di quella ricerca, ci sarà una fornitura», ha detto Whaling. «Questa è la soluzione che solo il governo può affrontare».

Il passaggio del Farm Bill 2014, che includeva il programma di ricerca pilota sulla canapa, ha aperto la porta alla NIFA per iniziare la ricerca sulla canapa, ha detto Whaling.

In qualità di principale finanziatore della ricerca agricola, la ricerca della NIFA «non è limitata», secondo Whaling, ed è necessaria affinché l’agenzia «confermi il potenziale»dell’industria della canapa.

«Vogliono offrire finanziamenti non solo per lo studio (varietà), ma anche per la ricerca di attrezzature e lavorazione – in questo caso la decorticazione, che sappiamo tutti che l’industria desidera disperatamente intraprendere e commercializzare», ha detto Whaling.

Progetti di finanziamenti per il settore canapa

Nell’ambito del tema della sovvenzione per l’economia basata sull’agricoltura rurale dei sistemi di agricoltura sostenibile AFRI, in cui la richiesta di candidature menzionava specificamente i progetti di canapa industriale come area di interesse, i progetti devono «promuovere lo sviluppo economico e la prosperità»: Catalizzazione della produzione di sostanze chimiche biobased di alto valore, ingredienti per alimenti e mangimi e altri prodotti utilizzando materie prime agricole; Valorizzazione del capitale umano locale; Attrarre infrastrutture di supporto.

Secondo il programma, lo sviluppo continuo di un’economia rurale basata sull’agricoltura include lo sviluppo di bioprodotti e biomateriali che promuovono opportunità nell’agricoltura e nelle catene del valore economico, nelle energie rinnovabili e nei servizi ecosistemici.

I prodotti finali di alto valore che ne derivano abilitano nuovi mercati, stabiliscono catene di approvvigionamento nazionali e stimolano la forza lavoro e lo sviluppo della comunità, afferma la richiesta di applicazioni.

I progetti di canapa industriale che esaminano la catena di approvvigionamento come sistema devono sviluppare o implementare: 1) Strategie nuove e / o migliorate per i prodotti biologici che migliorano gli alimenti, i mangimi, i prodotti industriali o altri prodotti ad alto valore aggiunto; e 2) Potenziali vantaggi economici rispetto a prodotti e servizi di pubblica utilità esistenti, compresa la gestione dell’intera catena di fornitura per sistemi di prodotti ad alto valore aggiunto, dalla materia prima alla formulazione del prodotto fino alla domanda del mercato degli utenti finali.

Il programma AFRI-SAS opera attraverso il National Institute of Food and Agriculture dell’USDA, che cerca «applicazioni creative e visionarie» che adottino un approccio di sistema ai progetti incentrati sui temi elencati nel piano scientifico dell’USDA:Intensificazione agricola sostenibile. Adattamento al clima agricolo. Innovazione a valore aggiunto. Traduzione di alimenti e nutrizione.

Applicazione

La scadenza della lettera di intenti per la sovvenzione è il 7 gennaio e la scadenza per la presentazione delle domande è il 1° aprile.

Quelli ammissibili includono istituti di concessione di terre, organizzazioni a scopo di lucro (diverse dalle piccole imprese), individui, organizzazioni tribali dei nativi americani, organizzazioni non profit, istituzioni private, istituti privati ​​di istruzione superiore e stazioni di sperimentazione agricola statale.

Come in altre industrie agricole, i finanziamenti della NIFA dell’USDA costituiscono la “vera essenza dei partenariati pubblici (e) privati”, ha detto Whaling.

«Senza finanziamenti pubblici paritetici, i ricercatori nelle università non possono avviare la loro ricerca, le società private non finanzieranno lo sviluppo autonomo, (e) agricoltori e produttori non possono pensare di farlo da soli. Ci vogliono soldi – e molti».

Whaling ha affermato che i finanziatori USDA-NIFA “sanno quello che non sanno” e che l’apertura dell’opportunità per le candidature da un gruppo eterogeneo di candidati “amplierà la loro conoscenza delle sfide che il settore deve affrontare”.

Stati Uniti

Nel nascente mercato del caffè al CBD, l’esposizione per la prima volta è ‘make-or-break’, afferma Nielsen

Con l’interesse dei consumatori per il CBD derivato dalla canapa che non mostra segni di declino, un numero crescente di aziende sta cercando un particolare prodotto di consumo buono come condotto per il cannabidiolo: il caffè.

Circa il 70% della popolazione adulta degli Stati Uniti consuma caffè in qualche forma, e il 14% dei bevitori regolari di caffè macinato che sono interessati a un caffè infuso con CBD afferma di averne già provato uno, mostrano i dati del gigante dell’analisi di mercato Nielsen Global Connect.

Ciò significa che l’86% delle persone interessate a provare caffè macinato infuso di CBD, cialde di caffè monodose o bevande fredde non lo ha ancora fatto.

Solo il 3% della popolazione adulta degli Stati Uniti intervistata da Nielsen nel settembre di quest’anno ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione l’utilizzo di un caffè macinato infuso con CBD o di un prodotto a base di chicchi interi nei prossimi 12 mesi, ma più di un terzo degli intervistati utilizza regolarmente non Caffè al CBD macinato o intero.

«Ciò significa che c’è ancora una crescita significativa nel portare nuovi clienti nel mercato della canapa-CBD (caffè) nel suo insieme», ha detto Rick Maturo di Nielsen a Hemp Industry Daily.

«Rispetto ad altre categorie, ci sono ancora molti bevitori di caffè che sono interessati a un caffè infuso di CBD senza alcuna esperienza di prima mano», ha detto Maturo. «Ciò significa che per i marchi che irrompono nello spazio del caffè CBD, c’è molto spazio per raccogliere potenziale lealtà a un determinato marchio».

La fedeltà alla marca è un segno distintivo del tipico consumatore di caffè, che si impegnerà per un marchio e una routine del caffè che si adatta al suo stile di vita, alle preferenze di gusto e al budget.

Nel tentativo di interrompere la fedeltà al marchio e la routine, i produttori di caffè CBD devono offrire un prodotto che soddisfi o superi le esigenze e le aspettative dei consumatori in almeno una di queste tre categorie.

Conservazione: una storia di due caffè

Il punto di forza è duplice per Vera Roasting Co., con sede nel New Hampshire, il cui prodotto di punta è il caffè infuso con resveratrolo, un potente antiossidante presente nelle bucce dell’uva rossa che è stato collegato a una migliore funzione cardiovascolare e salute neuromuscolare.

Vera ha utilizzato il suo caffè infuso di resveratrolo come base per un caffè miscela di benessere infuso con isolato di CBD.

I benefici per la salute del resveratrolo, combinati con il profilo aromatico più morbido rispetto ad altri caffè infusi con CBD, danno un vantaggio al caffè CBD di Vera Roasting Company, ha detto il CEO Tom Polcaro a Hemp Industry Daily.

«Uno dei vantaggi collaterali dell’infusione di resveratrolo è che in realtà aiuta a rendere il caffè più liscio dal punto di vista della sensazione in bocca“, ha detto Polcaro. “Riceviamo continuamente feedback dalle persone che lo provano sul fatto che questo è il miglior caffè al CBD dal sapore che abbiano mai avuto».

Ciò contribuisce a un tasso di conversione più elevato da un utente di caffè CBD per la prima volta a un consumatore abituale.

«I nostri numeri di fidelizzazione, una volta che otteniamo un cliente, sono molto, molto alti», ha detto Polcaro.

Laura Fuentes, CEO e co-fondatrice del rivenditore di CBD con sede in Florida Green Roads, ha affermato che il caffè infuso di fiori di canapa dell’azienda ha avuto successo anche sulla fidelizzazione dei consumatori, citando feedback positivi e clienti entusiasti e fedeli.

«Abbiamo clienti abituali che lo acquistano ogni mese e lo adorano e lo danno ai loro amici e familiari», ha detto Fuentes.

Nonostante il feedback positivo – ed è stata citata da Nielsen come uno dei 10 migliori marchi di caffè a base di CBD negli Stati Uniti – Fuentes non vede lo stesso potenziale di crescita che vede con le caramelle gommose al CBD.

«Non vedo molto movimento là fuori con il caffè», ha detto Fuentes. «Le persone hanno la loro routine al mattino e non gli piace interromperla. È un mercato stabile, ma non direi che è in forte espansione».

La lezione? Convincere un bevitore di caffè ad allontanarsi da un marchio e dalla routine per provare qualcosa di nuovo può essere una grande sfida e una grande opportunità, e spetta ai produttori di caffè CBD derivati ​​dalla canapa rendere positiva la prima esperienza di gusto, ha detto Maturo di Nielsen.

«La prima esposizione a un prodotto di caffè CBD con questo pubblico potrebbe essere un vantaggio per la categoria, ma supponendo che la prima esperienza sia soddisfacente, i marchi che giocano in questo spazio raggiungendo i bevitori di caffè CBD per la prima volta potrebbero fare bene a generare lealtà e ripetere l’acquisto», ha detto Maturo.

Strategia di mercato

Vera Roasting Co. ha avuto successo utilizzando gli influencer dei social media per aumentare la consapevolezza del marchio tra i consumatori più giovani che attribuiscono meno stigma ai prodotti derivati ​​dalla canapa, ha detto Polcaro.

Questo stigma può essere un ostacolo per attirare i bevitori di caffè nella fascia di età 40+, ha detto Polcaro, ma la legalizzazione della coltivazione della canapa nella fattura agricola del 2018 e l’educazione dei consumatori ha portato ad una maggiore curiosità e volontà di sperimentare con prodotti a basso contenuto di THC CBD tra quel demografico.

I cambiamenti nello stile di vita che hanno accompagnato la pandemia COVID-19 significano che i produttori di caffè infusi con CBD potrebbero voler concentrarsi maggiormente sulle esigenze di un consumatore domestico che trascorre meno tempo in giro.

«Penso che l’opportunità sia per le organizzazioni che cercano di capire come far arrivare quel prodotto di più a quel consumatore domestico», ha detto Polcaro. «Più consumi stanno avvenendo nell’ambiente domestico rispetto all’ambiente lavorativo mentre abbiamo attraversato questa crisi».

Stati Uniti

Lo Utah medita di autorizzare tutti i medici a prescrivere cannabis terapeutica

Lo Utah sta considerando una proposta finalizzata ad autorizzare tutta la classe medica dello Stato a prescrivere o raccomandare la cannabis fino a 15 pazienti per anno.

Lo Utah propone una modifica al suo sistema di cannabis terapeutica che aiuterà i pazienti a ottenere più facilmente raccomandazioni sulla cannabis medica. La proposta consente a qualsiasi medico nello stato di raccomandare la cannabis medica per un massimo di 15 pazienti, secondo Deseret News. Attualmente, qualsiasi medico può raccomandare la cannabis ai propri pazienti, ma alla fine dell’anno sono tenuti a pagare una quota e a seguire corsi di formazione online per essere considerati un «fornitore qualificato». Connor Boyack, presidente del Libertas Institute, un’organizzazione di cannabis medica con sede nello Utah, ha dichiarato: «Ci sono molti medici che supportano l’uso della cannabis medica da parte dei loro pazienti, ma non vogliono saltare gli ostacoli per diventare una sorta di medico qualificato sotto la legge, che prevede il pagamento di un canone e alcune ore di istruzione e l’utilizzo di un nuovo sistema informatico proprio per questi utenti. Ciò significa che quei pazienti devono quindi recarsi di tasca propria in una clinica diversa, e questo non fa che aumentare il costo».

Nonostante 500 medici in tutto lo stato si siano registrati come “fornitore qualificato”, i sostenitori affermano che l’incertezza sulle raccomandazioni dei medici ha creato un “collo di bottiglia” nel sistema di cannabis medica dello Utah, dove dicono che i medici sono difficili da trovare e alcuni fanno pagare extra per le raccomandazioni sulla cannabis medica.

«Il concetto è duplice. Uno dalla parte del paziente: consentirebbe al paziente di stare più vicino a casa, magari con il proprio medico … e il medico, se non sente di avere l’esperienza per seguire le linee guida sul dosaggio, può lavorare con il farmacista e la farmacia della cannabis», ha affermato il senatore Evan Vickers (R) di Cedar City, tramite Deseret News.

Il legislatore dello Utah ha approvato la cannabis medica nel 2018. Da allora, lo stato ha lottato per affrontare i problemi di accesso in tutto lo stato prevalentemente rurale, ma i legislatori hanno approvato soluzioni temporanee all’inizio di quest’anno. Secondo UtahBusiness.com, il programma di cannabis medica dello Utah serve circa 8.890 pazienti e oltre 6.000 pazienti hanno acquistato cannabis medica nello Utah tra marzo e luglio. «Quindi è sempre un atto di equilibrio. Vogliamo avere accesso ai pazienti, vogliamo provare il più possibile per consentire loro di passare attraverso il normale rapporto medico-paziente per ottenere farmaci», ha detto il senatore Vickers a Deseret News. «In questo modo possiamo aiutarli a farsi coinvolgere e a curare i pazienti con farmaci».

Stati Uniti

Contea di Deschutes, Oregon, Stato citato in giudizio per l’accesso alle tasse sulla cannabis

La Contea di Deschutes dell’Oregon ha annunciato una causa contro lo stato, affermando che dovrebbe essere pagata una parte delle entrate fiscali dello stato sulla cannabis nonostante abbia vietato qualsiasi nuovo impianto di lavorazione e coltivazione della cannabis nella contea nel 2019.

La Contea di Deschutes, Oregon, ha citato in giudizio lo Stato per le entrate fiscali sulla cannabis che ritiene dovrebbero essere pagate nonostante una moratoria dell’agosto 2019 sulle nuove strutture di lavorazione e coltivazione della cannabis nella Contea, riferisce l’Oregonian. La causa nomina l’Oregon Department of Revenue, Administrative Services e la Oregon Liquor Control Commission (OLCC), che sovrintende all’industria della cannabis dello Stato.

Mark Pettinger, portavoce dell’OLCC, ha detto all’Oregonianche quando i commissari della Contea hanno votato per approvare il divieto -che è stato confermato dagli elettori della Contea durante le elezioni generali di novembre- che «è diventato essenzialmente il momento in cui la Contea non era più idonea a ricevere la sua parte di l’imposta statale del 17% riscossa presso il punto vendita». Ha specificato che anche se la contea ha consentito ai produttori esistenti di continuare le operazioni e «l’attività di vendita al dettaglio ha luogo» nella Contea, il divieto di operazioni proibisce alla contea di ricevere entrate fiscali derivanti dall’industria.

Deschutes è l’unica Contea dello Stato ad optare per le operazioni di cannabis e successivamente rinunciare alle operazioni di autorizzazione, afferma il rapporto.

Richard Hoover, un portavoce del Dipartimento delle Entrate, ha spiegato che prima della moratoria, la Contea riceveva circa il 4% delle entrate dal fondo statale per le entrate della cannabis, che è condiviso con le contee. Senza la moratoria, la contea di Deschutes avrebbe ricevuto circa $ 514.000 da dicembre 2019 a questo settembre, ha detto.

Adam Smith, assistente consulente legale della contea, ha detto all’Oregonian che la contea ritiene che lo stato stia interpretando la legge in modo troppo restrittivo. Il deposito del tribunale sostiene che la legge non preclude alla contea i fondi perché la moratoria e la successiva rinuncia da parte degli elettori non hanno avuto alcun impatto sugli attuali operatori della contea.

«Questo statuto non è stato redatto dal punto di vista di ciò che è accaduto nella contea di Deschutes. … Abbiamo attività nel settore della marijuana e abbiamo quegli impatti ma non stiamo ottenendo i soldi. … Le tasse vengono ancora pagate nelle aziende di marijuana nella contea di Deschutes e non è chiaro dove stiano andando», ha affermato Smith all’Oregonian.

Secondo il Department of Revenue, l’Oregon ha ricevuto 133.150.349 $ in tasse statali sulle vendite derivate dalla cannabis nell’anno fiscale 2020 che si è concluso a giugno, un aumento di oltre $ 30 milioni dal 2019 e più di $ 50 milioni dal 2018. Nel terzo trimestre del 2020 lo Stato ha erogato $ 8.217.598 alle Contee che hanno optato per operazioni di cannabis, secondo il Dipartimento delle Entrate.

Stati Uniti

Le normative sulla canapa fumabile probabilmente non verranno prima delle più ampie regole del CBD della FDA, dicono gli avvocati

I coltivatori di fiori di canapa e i produttori di canapa fumabile interessati dalle leggi statali che hanno vietato o limitato la produzione e le vendite di fiori di canapa fumabile sono preoccupati che i regolatori federali possano far eco alle restrizioni a livello statale su scala nazionale. Ma secondo gli avvocati dell’industria della cannabis, i membri dell’industria possono mettere a tacere quelle paure, poiché è improbabile che l’industria vedrà regolamenti federali sui prodotti di canapa fumabili fino a quando la Food and Drug Administration -o il Congresso degli Stati Uniti- non emetterà regolamenti per il CBD derivato dalla canapa come una categoria. «In questo momento, probabilmente non è sotto la giurisdizione della FDA», ha detto Ashish Talati, un partner dello studio legale di Chicago Amin Talati Wasserman. «Non è nicotina; non è tabacco; quindi in quale settore ricade davvero? Non vedo, però, a breve che lo regolino presto», ha detto Talati durante il Forum quotidiano dell’industria della canapa al MJBizCon 2020.

L’avvocato californiano di cannabis Emily Leongini, un’associata di Arent Fox ed ex avvocato della FDA ha concordato, dicendo che l’agenzia ha «troppe altre cose nel piatto in questo momento». «Anche se volessero esercitare la giurisdizione in modo creativo … non posso immaginare che sarà presto», ha detto Leongini. Ad oggi, almeno sette Stati tra cui Texas, Iowa, Indiana, Kentucky, Louisiana, Hawaii e New York hanno vietato la canapa fumabile. Alla fine della sua sessione legislativa del 2020, un disegno di legge sulla regolamentazione del CBD in California includeva un linguaggio che avrebbe vietato la canapa fumabile; tuttavia, quella legislazione non è arrivata alla parola per una votazione in tempo. I divieti statali sui prodotti di canapa fumabile non significano necessariamente che le autorità federali istituiranno divieti o restrizioni nel settore, secondo gli addetti ai lavori dell’industria della canapa. Ma non significa nemmeno che le autorità federali per l’alimentazione e la droga cercheranno di regolamentarle. Il fiore di canapa fumabile nella sua forma grezza è monitorato più da vicino dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Finché le colture rimarranno conformi al limite federale dello 0,3% di THC, è improbabile che la US Drug Enforcement Administration prenda atto della categoria, affermano gli avvocati dell’industria della cannabis.

«Una volta che il prodotto passa dalla merce raccolta a un prodotto fumabile destinato al consumo umano, verrebbe probabilmente trasferito alla giurisdizione della FDA», ha affermato Garrett Graff, un avvocato specializzato in cannabis per la legge Hoban con sede a Denver.

Finora, secondo l’avvocato Shawn Hauser, un partner dello studio legale Vicente Sederberg, la FDA non ha rilasciato alcuna dichiarazione politica o applicato alcuna normativa esistente ai sensi del Food, Drug and Cosmetics Act contro i prodotti di canapa fumabili.

«La FDA ha citato la necessità di studiare ulteriormente vari metodi di assunzione di CBD, tra cui fumare e svapare, come una necessità nel determinare il suo approccio normativo definitivo per i prodotti di canapa-CBD, indicando che in definitiva potrebbe esercitare l’autorità normativa su questi tipi di prodotti», ha detto Hauser. «La FDA ha anche recentemente dato la priorità alla regolamentazione e all’applicazione dei dispositivi di nicotina elettronica».

Ma un divieto federale di canapa fumabile non è probabile in qualsiasi momento presto, secondo Jonathan Havens, un avvocato specializzato in cannabis e partner dello studio legale Saul Ewing Arnstein & Lehr a Washington, DC.

«In effetti, anche le restrizioni federali sui prodotti potrebbero essere una via d’uscita, a meno che la FDA non consideri tali prodotti come droghe o prodotti del tabacco», ha detto Havens. Lungo la strada, la FDA probabilmente fornirà ulteriore chiarezza sui prodotti di canapa fumabili e inalabili, ha detto.

Problemi di svapo

Alla luce della crisi dello svapo del 2019, l’USDA potrebbe essere più preoccupata nel futuro a breve termine dei vapori di CBD che dei fiori di canapa fumabili sfusi o dei prodotti derivati. Ritenere:

• La FDA ha testato le cartucce di vape CBD nel suo pool di campionamento 2014-18 e prevede di continuare a testare questi prodotti.

• La FDA ha espresso preoccupazione nel suo rapporto del marzo 2020 al Congresso sul fatto che i vaporizzatori di CBD “pongono rischi per la salute pubblica” perché lo svapo «solleva preoccupazioni di tossicità, sia inerenti alla sostanza che a causa di potenziali contaminanti, e potrebbe attrarre bambini e adolescenti, che sono popolazioni vulnerabili». Il rapporto di marzo della FDA conteneva un’intera sezione sullo svapo, suggerendo che l’agenzia sta pensando all’argomento nel modo più ampio possibile, inclusa la regolamentazione dei vapori di CBD come prodotti del tabacco o, se appropriato, come prodotti farmaceutici.

Più specificamente, la FDA ha dichiarato al Congresso a marzo che, oltre alle sue «preoccupazioni per la salute pubblica generale riguardo allo svapo e al CBD, i prodotti da svapo contenenti CBD che soddisfano la definizione di prodotti del tabacco saranno regolamentati come tali e non possono essere commercializzati senza l’autorizzazione della FDA prima del mercato».

Inoltre, la FDA ha affermato che i prodotti da svapo contenenti CBD non possono essere prodotti a base di tabacco, saranno regolamentati come farmaci e non possono essere commercializzati con applicazioni farmaceutiche approvate dalla FDA.

La FDA ha affermato che sono necessari più dati e ricerche sulla sicurezza per ottenere “potenziali implicazioni” dall’uso di prodotti da svapo.

«Sul fronte della regolamentazione dei farmaci, come abbiamo visto con i prodotti CBD ingeribili, se gli operatori di marketing fanno affermazioni terapeutiche, specialmente quelle aggressive, potremmo (o) aspettarci che la FDA intraprenda un’azione di contrasto», ha detto Havens.

Regole sul tabacco

Nel frattempo, il regime normativo della FDA per il tabacco è ampio, con la sua definizione che include «qualsiasi prodotto fabbricato o derivato dal tabacco destinato al consumo umano». A meno che i prodotti di canapa fumabile non siano mescolati con tabacco o nicotina derivata dal tabacco o includano un componente, una parte o un accessorio di un prodotto del tabacco, la definizione di tabacco non si applicherebbe.

Tuttavia, un accessorio significa qualsiasi prodotto «destinato o ragionevolmente previsto per essere utilizzato con o per il consumo umano di un prodotto del tabacco». Quindi, se l’hardware, ad esempio, non è destinato ad essere utilizzato con o per il consumo di tabacco, la FDA potrebbe comunque regolamentarlo come prodotto del tabacco se è «ragionevolmente previsto» che venga utilizzato per gli stessi scopi.

Data l’ampia definizione di prodotti del tabacco e la chiara indicazione della FDA che «i prodotti da svapo contenenti CBD che soddisfano la definizione di prodotti del tabacco saranno regolamentati come tali», è possibile che la FDA possa intraprendere azioni contro tali prodotti in assenza dell’autorizzazione di pre-commercializzazione dell’agenzia (che non è facile o poco costoso da realizzare).

«Nella misura in cui un marketer vende un prodotto per lo svapo di CBD che può essere utilizzato solo a tale scopo, ad esempio, non è un sistema basato su cartuccia in cui una cartuccia di CBD potrebbe essere sostituita con una cartuccia di e-liquid, la FDA lo farebbe hanno difficoltà a sostenere che è un prodotto del tabacco», ha detto Havens.

La FDA potrebbe ancora decidere di interessarsi alla canapa fumabile se pensa che i prodotti saranno attraenti per i minori.

Smettere di fumare

Gli imprenditori nello spazio della canapa fumabile dovrebbero fare attenzione a non fare affermazioni sui loro prodotti in materiale di marketing, come posizionarli come prodotti per smettere di fumare.

«Nella misura in cui un prodotto fumabile è stato ritenuto violare le disposizioni sui farmaci o le disposizioni sul tabacco, la FDA ha ancora l’autorità per regolarlo», ha detto Havens.

Ci sono due modi in cui la FDA ha parlato della regolamentazione dei prodotti fumabili o inalabili:

• Come prodotto del tabacco.

• Come prodotto terapeutico o farmacologico.

Ma la FDA regola gli aiuti per smettere di fumare come prodotti farmaceutici, ha detto Havens.

«Quindi, se stai facendo affermazioni per smettere di fumare e nella misura in cui non hai l’approvazione della FDA per commercializzarlo come tale, che immagino, le persone che fanno quelle affermazioni con prodotti CBD o canapa non lo fanno», Egli ha detto. «Allora sì, potresti aspettarti che la FDA dica che stai commercializzando un prodotto farmaceutico non approvato».

