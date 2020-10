Mentre i casinò tradizionali faticano a tenere aperto con le restrizioni anti-Coronavirus, i casinò online continuano a raggiungere nuove vette. Gli italiani, infatti, giocano sempre di più sul web: nel primo semestre del 2020, secondo le rilevazioni AGIMEG, la spesa media sul gioco online sarebbe aumentata del 37%. Le slot machine sono la tipologia di gioco più apprezzata, sia per la semplicità che per le tante offerte che i siti propongono alla registrazione.

Gunsbet Casino, 100 giri bonus per le slot m achine

Al primo deposito, Gunsbet Casino offre ai nuovi iscritti un bonus di benvenuto pari a un massimo di 100€ e 100 giri gratuiti da utilizzare sulle slot machine. La combinazione di bonus e free spin è senza dubbio la migliore per iniziare, perché permette di provare subito le slot.

Il sito offre un catalogo di giochi ricco e variegato; inoltre, essendo sviluppato in HTML5, offre agli utenti la medesima esperienza sia su computer che su smartphone e tablet. Sono tanti i giocatori che preferiscono giocare dal cellulare, magari in pausa pranzo o mentre sono bloccati in mezzo al traffico.

In ultimo, Gunsbet Casino è anche molto sicuro. Oltre ad avere un sito perfettamente ottimizzato e a garantire prelievi rapidi (massimo 2 ore per i portafogli elettronici e fino a 2 giorni per i titolari di carte di credito), offre un servizio di assistenza disponibile 24/7 sia tramite una chat dal vivo, sia via e-mail.

Perché giocare alle slot online

Oltre alla comodità di giocare dove si vuole e su qualsiasi dispositivo, le slot machine online offrono una serie di vantaggi irrinunciabili rispetto alle slot tradizionali. Ad esempio, la scelta è estremamente ampia: si passa dalle slot più classiche e basilari, a quelle con funzionalità extra e jackpot progressivi.

È pressoché impossibile non trovare una slot che fa per sé, anche a livello estetico. Ci sono quelle che si ispirano ai fumetti, ai film e ai cartoni animati, oppure quelle con scenari esotici come l’Egitto o l’Oriente. Altre ancora rappresentano il Far West, con simboli come pistole, cactus e ferri di cavallo. Una delle più note, Mega Moolah, è ambientata nella giungla, tra leoni, giraffe ed elefanti. Ognuno può giocare quella che preferisce.

Anche il payout, cioè il rapporto tra le vittorie e le perdite, è più favorevole. Le slot fisiche hanno solitamente un payout sul 75%, mentre quelle online sul 95%. Questo significa che in teoria su 100€ giocati una slot fisica ne restituisce 75€, mentre una online 95€.

Tante slot online, inoltre, possono essere giocate anche in maniera gratuita. Queste sono perfette per chi si avvicina per la prima volta al mondo del gambling e non vuole rischiare.

Funzioni extra e sorprese inaspettate

Un’altra caratteristica che ha vinto il cuore di molti giocatori è la presenza di funzioni speciali, per un gioco ancora più divertente e dinamico. Ci sono i Jolly che aumentano le possibilità di vittoria, gli Scatter che regalano giri bonus, simboli che cambiano in base alle situazioni e moltiplicatori di vittoria. Alcune slot hanno anche rulli che ruotano o jackpot nascosti.

Non solo slot nei casinò online

La maggior parte dei casinò online, in ogni caso, non offre solo una tipologia di gioco. Anzi, spesso i cataloghi sono molto ampi e includono come minimo i giochi di carte più comuni, come il poker, il blackjack e il baccarat.

Alcuni casinò offrono ai propri clienti anche i giochi live e le scommesse sportive, una nicchia che in realtà è molto apprezzata dal pubblico italiano.

I giochi che usciranno nei prossimi anni andranno senza dubbio a braccetto con la tecnologia. I giocatori portanno vivere esperienze iper realistiche grazie all’uso di grafiche avanzate e realtà virtuale. Ogni titolo sarà veramente immersivo, al pari di essere fisicamente davanti a un croupier. Inoltre, i nuovi sistemi di pagamento virtuali garantiranno una ancor maggiore sicurezza, sia nella ricezione che nei depositi di denaro.

