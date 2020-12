Quando si sceglie un gioco da casinò, lo scopo principale è divertirsi, ma anche provare a vincere più possibile. Ovviamente, non si vorrebbe giocare a un gioco che non piace solo perché ha probabilità di vincita migliori del gioco che piace. Ecco un elenco con i migliori giochi da casinò che danno la possibilità di vincere di più e le relative regole.

1. Craps

I dadi sono uno dei giochi più emozionanti. La sua apparente complessità può scoraggiare i principianti ma giocare in un casinò online è meno complicato di quanto lo sia dal vivo. Sebbene il vantaggio del banco di alcune delle scommesse nel craps raggiunga il 10%, il gioco di craps è uno dei giochi da casinò a cui dovresti giocare se vuoi vincere alla grande. Una volta imparato a giocare, vincere diventa abbastanza facile. Nel craps vengono usati solo due dadi e solo una persona alla volta può sparare. Il tiratore ha un obiettivo semplice: deve tirare 7 o 11 al primo tiro. Quindi, evitando di tirare i numeri 2, 3 o 12, il tiratore deve tirare un numero per fissare un punto. Una volta impostato il punto, il tiratore deve lanciare lo stesso numero per la seconda volta prima di tirare un 7.

Nel craps puoi fare tutti i tipi di puntate, la più semplice delle quali è la scommessa passa/non passare in cui i giocatori scommettono sul successo o meno del tiratore. Queste scommesse non sono solo semplici, ma hanno anche un vantaggio del banco basso. Ma non è tutto: craps offre anche l’unica scommessa del casinò senza un vantaggio del banco: la scommessa quote. Inoltre, in questo gioco è facile evitare le scommesse con un vantaggio del banco alto, facendo delle puntate semplici ed evitando quelle che sembrano troppo complicate.

2. Blackjack

Il blackjack è il gioco da casinò con il margine della casa più basso. Si stima che anche se non si prendono le decisioni migliori possibili, la casa avrà un vantaggio di appena una piccola percentuale. Naturalmente, se sprechi intenzionalmente ogni possibilità che ottieni, la casa acquisirà un vantaggio del 100%.

Inoltre, il blackjack è uno dei pochi giochi in cui i giocatori intelligenti e di talento hanno un vantaggio. Se usi una buona strategia di blackjack per vincere, otterrai un vantaggio sui tuoi avversari, e questa è sempre una buona cosa. Inoltre, il blackjack, sebbene non sia esattamente il gioco da casinò più popolare, merita sicuramente una prova. Il gioco non è solo divertente, ma ha anche il vantaggio del banco più basso.

3. Roulette europea

La roulette è un gioco molto popolare, con una storia di più di cento anni. Nonostante il vantaggio del banco alto, il ritmo del gioco è molto lento e questo compensa. La roulette europea ha un vantaggio del banco di circa il 2,7%. Supponiamo che tu abbia trovato una slot machine davvero buona con lo stesso vantaggio del banco. Se scommetti €5 per giro sulla roulette europea, perderai una media di €8 per un’ora di gioco. D’altra parte, scommettere €5 per giro sulle slot ti farà perdere fino a €80 per un’ora di gioco.

La roulette europea ha un vantaggio del banco più basso della roulette americana. Per quella ragione alcuni casinò preferiscono la versione americana. Quindi, prima controlla quali giochi di roulette online esistono e impara tutte le regole di base. Se la roulette europea non è disponibile, puoi scegliere un altro gioco con vantaggio del banco relativamente basso. Il baccarat, ad esempio, è l’alternativa preferita quando la roulette europea non è disponibile. Se vuoi imparare di più dei vari giochi da casinò, leggi tutto su casinomondo.it.

