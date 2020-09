Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha messo settimane di speculazioni sullo stato di salute annunciando, a sorpresa, venerdì le sue dimissioni. Il 65enne Abe è stato finalmente costretto a cedere alla stessa colite ulcerosa che aveva posto fine al suo primo breve mandato nel 2007.

Come ricorda Craig Mark, Docente di studi internazionali della Kyoritsu Women’s University, opo essere stato curato con un nuovo ciclo di farmaci, Abe tornò alla politica nel 2012. Riguadagnata la leadership del partito conservatore liberaldemocratico (LDP), lo ha riportato al governo, tre anni dopo essere stato eliminato dal potere.

Abe ha sconfitto facilmente i partiti di opposizione deboli e disorganizzati nelle elezioni del 2014 e del 2017 e nel 2018 si è assicurato un terzo mandato triennale senza precedenti come Presidente del LDP.

Abe ha mantenuto questo successo politico basato sulla sua politica economica centrale fatta di spesa record per stimoli, allentamento quantitativo e tentativi di deregolamentazione.

In questo modo – dice Craig Mark – Abe è riuscito in parte a ripristinare una crescita economica moderata, ma questa ha iniziato a diminuire dopo gli aumenti delle tasse sui consumi lo scorso ottobre. Il Paese è poi scivolato in recessione con la pandemia di coronavirus.

In politica estera, Abe ha reinterpretato la costituzione pacifista del Giappone, approvando progetti di legge nella Dieta nel 2015 per consentire l’autodifesa collettiva con il suo alleato statunitense, nonostante la mancanza di sostegno pubblico.

Il desiderio di lunga data di Abe di cambiare la costituzione per consentire un uso maggiore delle forze di autodifesa giapponesi è rimasto insoddisfatto. Nonostante questa battuta d’arresto, Abe è diventato il Primo Ministro più longevo nella storia giapponese.

Abe ha perseguito energicamente gli affari esteri per tutto il suo mandato, mantenendo l’alleanza chiave degli Stati Uniti con i Presidenti Barack Obama a Donald Trump e ha cercato una maggiore partecipazione giapponese alla sicurezza regionale.

Abe ha gestito relazioni sostanzialmente stabili con la Cina, il più grande partner commerciale del Giappone, ma anche le controversie territoriali con Pechino, così come con Russia e Corea del Sud sono rimaste irrisolte. Le relazioni con la Corea del Sud, in particolare, hanno raggiunto un punto critico.

Abe, tuttavia, ha costruito la sua immagine di leader mondiale, culminando nell’ospitare il vertice del G20 a Osaka lo scorso anno.

La risposta irregolare di Abe al coronavirus ha causato un forte calo della sua autorità quest’anno. Un massiccio programma di spesa di stimolo ha cercato di limitare i danni all’economia, ma la risposta pubblica generale da parte del governo di Abe non ha avuto una chiara direzione.

I leader regionali come il governatore di Tokyo Yuriko Koike hanno spinto presto per uno stato di emergenza nazionale, ma Abe lo ha dichiarato con ritardo solo ad aprile – ed è durato solo circa un mese. Abe ha anche ritardato la decisione di posticipare le Olimpiadi di Tokyo fino a quando le delegazioni straniere non hanno annunciato che non avrebbero partecipato.

Sebbene il Giappone se la sia cavata relativamente bene nel trattare con COVID-19, secondo Craig Mark, ci sono state altre risposte sconsiderate da parte del governo. Questi includevano la campagna turistica nazionale ‘Abenomasks’ ampiamente ridicolizzata e ‘GoTo Travel’, che ha rafforzato l’impressione del pubblico che Abe non riusciva a rispondere con sufficiente energia alla crisi.

Anche i persistenti scandali politici hanno continuato a erodere la legittimità di Abe. Da metà giugno, Abe non ha tenuto conferenze stampa per quasi 50 giorni e ha fatto poche apparizioni pubbliche fino alle commemorazioni intorno al 75 ° anniversario della fine della seconda guerra mondiale a metà agosto.

Ha effettuato una serie di visite ospedaliere nelle ultime settimane. Ciò ha scatenato la speculazione dei media sulla sua salute, che i funzionari del LDP hanno cercato invano di minimizzare.

Abe rimarrà come custode fino a quando i membri della Dieta del LDP non eleggeranno un nuovo Presidente nelle prossime due o tre settimane. Questa persona sarà poi confermata come Primo Ministro da un voto nella Dieta.

La speculazione sul suo successore si stava già formando in previsione della fine del suo mandato nel settembre 2021, ma ora è stata accelerata.

I primi candidati includono il suo principale vecchio rivale, l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba. Fumio Kishida, il capo del consiglio politico del LDP ed ex ministro degli esteri, è ampiamente considerato il favorito da Abe come suo sostituto.

Un altro alleato di lunga data, il segretario capo del governo Yoshihide Suga potrebbe anche essere in lizza, così come il ministro della Difesa Taro Kono o il ministro della ricostruzione economica Yasutoshi Nishimura.

È improbabile che chiunque sia scelto dal LDP cambi molto la direzione politica ed economica ed del Giappone. Il nuovo leader avrà la responsabilità continua di affrontare la persistente ‘seconda ondata’ della pandemia COVID-19 e di cercare di organizzare una ripresa post-pandemica.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti