All’inizio, la risposta del Ghana al COVID-19 fu annunciata come una storia di successo. La sua prospettiva è stata catturata in una dichiarazione del presidente del Ghana quando ha annunciato il primo lockdown sul continente africano il 28 marzo: «Sappiamo come riportare in vita l’economia. Quello che non sappiamo è come riportare in vita le persone».

Ma- afferma Nana Kofi Quakyi, ricercatore della New York University, l’ovazione sta svanendo e il conteggio dei casi della nazione dell’Africa occidentale sta aumentando. Il Ghana non è l’unico Paese africano che inizialmente sembrava avere COVID-19 sotto controllo. Anche altri, come il Sudafrica, sono stati elogiati per aver intrapreso un’azione tempestiva e decisiva. Ma la recente impennata dei casi di coronavirus in Ghana e l’incapacità del sistema sanitario del Paese di affrontarlo, hanno cambiato prospettiva.

Il blocco parziale di Accra e Kumasi, le principali città del Ghana, ha permesso al governo di prepararsi all’assalto del virus. La nazione doveva essere pronta per i test e la ricerca dei contatti, fornire dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari e trattare con pazienti che necessitavano di cure acute per COVID-19. E ha dovuto prendere provvedimenti per sostenere tutto ciò mentre l’epidemia si evolveva.

Per questo, conferma Nana Kofi Quakyi, nel decidere quando allentare le restrizioni, conoscere il grado di questo impatto era essenziale, così come lo sono stati i progressi su quei rinforzi del sistema sanitario.

Il governo ha annunciato la fine del blocco il 19 aprile. Tuttavia, i dati pubblicati dal Servizio sanitario del Ghana non hanno fornito prove conclusive del raggiungimento degli obiettivi delle restrizioni. Non era chiaro quindi se la diffusione di COVID-19 avesse effettivamente rallentato – e di quanto.

Sono stati fatti alcuni riferimenti al sistema sanitario e ai miglioramenti della salute pubblica nell’annunciare la fine del blocco. Ma i dettagli erano opachi. Entro 10 giorni dall’intervento nazionale del presidente Akufo-Addo, la Ghana Medical Association stava attribuendo un aumento delle infezioni degli operatori sanitari a una scarsa distribuzione delle forniture protettive.

Le strutture esistenti per la terapia intensiva erano ancora da ampliare quando le restrizioni ai movimenti furono revocate e le autorità stavano ancora cercando posizioni per nuovi centri di isolamento.

Anche la limitata capacità di test del Ghana doveva essere ampliata, poiché l’intera risposta della salute pubblica dipendeva dalla rilevazione precoce dei casi. I piani per i nuovi e ampliati laboratori erano ancora in fase di elaborazione al termine del blocco.

Le autorità hanno propagandato i test congiunti come risposta. Campioni multipli sono stati raggruppati e testati. I campioni in ciascun pool sono stati nuovamente testati singolarmente solo se un pool ha restituito un risultato positivo per COVID-19. Se il pool era negativo, si presumeva che tutti i campioni fossero negativi.

Se la capacità dei singoli test non fosse significativamente aumentata prima che i test congiunti raggiungessero i suoi limiti, la capacità del Ghana di rilevare e gestire i casi sarebbe gravemente compromessa.

All’inizio dell’epidemia, spiega Nana Kofi Quakyi, le autorità hanno adottato un obiettivo di prova come punto di riferimento per porre fine alle restrizioni ai movimenti. L’obiettivo era individuare circa 34.000 viaggiatori che erano arrivati ​​in Ghana tra l’inizio di marzo e la chiusura del confine il 22 marzo; identificare e rintracciare le persone con cui erano entrati in contatto; e per testare questi viaggiatori e i loro associati per COVID-19.

Entro il 19 aprile, l’1,27% di circa 51.721 persone – poco più della metà di quelle prese di mira – è risultato positivo per COVID-19. Questo risultato è stato usato come prova primaria che la diffusione della malattia del Ghana era piccolo e che l’epidemia era stata sostanzialmente contenuta.

Ma quel test non era rappresentativo. Ignorò la diffusione della comunità, che era stata documentata già dal 20 marzo.

A diciotto settimane dall’inizio dello scoppio, afferma Nana Kofi Quakyi,la risposta COVID-19 del Ghana sta cedendo sotto il peso della realtà.

I dati rilasciati il ​​6 luglio, il 117 ° giorno dell’epidemia di COVID-19 nel Paese, hanno messo a nudo la situazione. I casi confermati durante la settimana precedente a quella data costituivano quasi un quarto del conteggio totale del Ghana in quel momento. Il 992 riportato il 3 luglio rimane il record dell’Africa occidentale.

I 642 nuovi casi confermati il ​​6 luglio hanno portato il conteggio della nazione a 23.464, da 1.042 alla fine del blocco. In questi nuovi casi sono stati inclusi campioni raccolti fino al 9 giugno, un ritardo di 27 giorni che mostra il ritmo lento dei test.

Questa non era un’anomalia. Circa una su sette nuove infezioni segnalate finora a luglio comportano un ritardo nei test di almeno due settimane. Le conseguenze sono ovvie: il crescente gruppo di contatti non identificati può generare ancora più casi.

Il tasso di positività del 22,6% per il 6 luglio ha suggerito che il regime di test del Ghana non sta gettando una rete abbastanza ampia da fornire un quadro reale della diffusione della comunità. Tale statistica, sottolinea Nana Kofi Quakyi, era pari al 30,1% il 3 luglio e la media per la settimana terminata il 6 luglio era del 23,8%.

Anche le paure della comunità medica si sono materializzate. Il tasso di infezioni tra gli operatori sanitari è sconcertante. Un totale di 779 erano stati infettati nella linea di servizio dal 1 ° luglio e tale numero è stato rivisto a oltre 2.000 nel corso del mese. Nove operatori sono morti. Materiali insufficienti e inadeguati, test lenti e capacità istituzionale limitata stanno guidando questa tendenza inquietante.

L’attuale stato dell’epidemia del Ghana è almeno in parte attribuibile alla soppressione prematura delle restrizioni. Ma il suo futuro dipenderà dalla risposta della nazione alla reale evoluzione della diffusione della comunità, ai limiti e ai bisogni urgenti del suo fragile sistema di sanità pubblica e ai rischi scoraggianti che gli operatori sanitari continuano ad affrontare.

Finora le prove non sono promettenti. Le autorità del Ghana continuano ad allentare le restrizioni. Le scuole sono state riaperte per gli studenti dell’ultimo anno, nonostante le preoccupazioni del pubblico. Decine di studenti e personale sono stati infettati. Il ministro della sanità ha respinto le chiamate per riconsiderare questa decisione sulla base del fatto che sarebbe stato codardo invertire la rotta.

