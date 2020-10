Il 1° ottobre è stata sancita la partnership editoriale tra ‘Foreign Lobby Report’ e ‘L’Indro’.

‘Foreign Lobby Report’ (www.foreignlobby.com),lanciato sul mercato americano, il 1 ° giugno scorso, dal giornalista veterano di politica estera Julian Pecquet, è la risorsa più completa sull’industria dell’‘influenza’ straniera a Washington.

‘Influenza’, ovvero lobbying.

Attività che sul marcato americano vale almeno 500 milioni di dollari l’anno. Quanto valga in Italia non è dato saperlo, perché -semplicemente quanto stupidamente- l’attività di lobbying qui non è regolamentata. Non che non ci sia, anzi, ve ne è moltissima, e abbiamo da sempre fior fiore di lobbisti, ce n’è tanta, ma non si vede. Il perché non sia regolamentata -motivazioni politiche, motivazioni culturali, imbellità politiche- il fatto che la non regolamentazione si traduca poi nella sua trasformazione da attività perfettamente legittima e utile e finanche (sempre più raramente) nobile, a corruzione e fiorire di faccendieri, imbroglioni vari, o solo fanfaroni, non sono temi che possiamo affrontare in questa sede. Una cosa cosa è certa: c’è, non si vede, eppure pesa.

«Segui i soldi e troverai la mafia», diceva Giovanni Falcone. ‘Seguire’ l’influenza, nonché il denaro che fa muovere l’influenza e che ci muove attorno, oggi credo sia essenziale per riuscire a conoscere cosa c’è dietro i fatti, a monte dei fatti, decifrare i fatti che, nel giardino dietro casa piuttosto che sullo scenario internazionale, accadono, e dunque interpretare gli accadimenti e, infine, avere gli attrezzi culturali predittivi per immaginare e progettare il futuro.

Da sempre, e ancor di più nell’attuale momento storico, sono convinta, dunque, che il lobbying debba entrare nella nostra dieta mediatica quotidiana. Non è operazione facile -men che meno in Italia- ma il giornalismo del domani non può prescinderci.

Noi ci poniamo la sfida e prendiamo il toro direttamente dalle corna: proveremo entrare nel ventre di Capitol Hill, per seguire le attività di lobbying che là si consumano, condotte delle forze globali, attività che plasmano la politica interna ed estera statunitense, le cui mosse (o inerzie) hanno ripercussioni in tutto il mondo.

Lo facciamo grazie a questa partnership con ‘Foreign Lobby Report’, una realtà neonata frutto della lunga esperienza e forte competenza di Pecquet.

E’ questo il nostro contributo agli sforzi che qua e là in questo Paese si stanno conducendo, per lo più da realtà fuori dal coro mainstream, per costruire il giornalismo del domani.

