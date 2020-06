Il cinema in generale sta cambiando. Negli ultimi anni tutto il materiale cinematografico è reperibile nel web sia sotto forma di applicazioni regolari che in download in torrent di sicuro non a norma di legge.

Il business dei film online parte dai primissimi film porno fino all’ultimissima generazione di film per tutti come Netflix. Su Netflix e altri simili piattaforme, possiamo invece trovare film per bambini, per tutta la famiglia, commedie, film drammatici e chi più ne ha, più ne metta. Con il nuovo problema del Covid-19, purtroppo, anche questo mondo mediatico è stato gravemente modificato rendendo ancor di più necessario poterlo sbilanciare sui vari canali internet disponibili. Ecco che le nuove streaming tv e piattaforme di diffusione di serie tv e film diventano di moda più che mai, aumentando sproporzionatamente i numeri degli incassi.

Il pubblico anche non più giovanissimo, restando a casa, si è dovuto adeguare a questi nuovi sistemi di diffusione ed ecco che queste nuove piattaforme si rilanciano, riaprendo cosi il mercato online facendolo spiccare verso l’alto. Lo specchio della società umana si riflette su questo nuovo modo di vivere il cinema. Un vero e proprio fenomeno streaming in continua evoluzione per un mercato che vuole sempre di più e che ormai è abituato ad avere tutto e subito, comodo dal proprio divano o da un dispositivo collegato alla rete web.

Un film per tutti o una serie TV può essere trasmessa in ogni dove e in qualsiasi momento, tra un caffè e due chiacchere, una pausa pranzo, una pausa al lavoro, un pomeriggio o prima di andare a letto. Un business che continua a crescere registrando fatturati incredibili con un tasso di crescita del 28,5% ad ogni nuova rilevazione di mercato. La domanda cresce moltissimo per le serie Tv che ormai hanno surclassato le quasi 2 ore di vecchio film e i dispositivi di visione sono sempre più le smart tv ed i computer desktop.

Anche per i cellulari si registra un notevole aumento, ma per ora tutto rimane più ‘casalingo’ che mobile. Le previsioni di questi colossi e di Netflix in particolare sono delle più rosee. Il grande pubblico si sta affezionando a questo genere di comodità e, diciamola tutta, è anche economica. Rispetto a tante piattaforme terrestri e concorrenti TV, la soluzione streaming è di gran lunga più ‘cheap’ dei soliti pacchetti cinema del mercato ‘reale’.

Insomma, come si dice sempre, largo ai giovani che se lo meritano e, dopo i primi esami, sembra proprio che Netflix e company abbiano tutte le carte in regola per crescere sempre di più.

Buona visione.

