I metodi intrapresi dal Presidente Rodrigo Duterte nella sua vera e propria ossessione, cioè la guerra contro la droga nel suo Paese, sono nel mirino dell’ONU da diverso tempo. Anzi, più la pressione contro i trafficanti e spacciatori di ogni livello si innalza, più aumenta il sentimento di dolore e delusione nelle Filippine e tra gli osservatori esperti dell’ONU. I fattori scatenanti sono soprattutto il numero dei morti che restano sul terreno a causa di questa guerra personale di Duterte contro la droga e i segnali di insofferenza sempre più diffusi nel popolo filippino, poiché è sempre più grande il novero di famiglie e congiunti colpiti dalla mano violenta dei servizi di polizia filippini che si abbattono indiscriminatamente su spacciatori e civili innocenti, considerati alla stregua di ‘danni collaterali’.

In realtà, coi modi sopra accennati, decine di migliaia di persone nelle Filippine potrebbero essere state finora uccise nella guerra alla droga dalla metà del 2016, in quella che si può considerare una specie di ‘quasi impunità’ nella quale agisce la Polizia e dietro l’incitamento alla violenza da parte di alti funzionari, come peraltro ha confermato ufficialmente l’ONU lo scorso mese di giugno.

Sempre secondo l’ONU, la repressione della droga, lanciata dal Presidente Rodrigo Duterte dopo aver vinto la sua elezione ottenuta proprio sulla base del desiderio di porre freno alla criminalità dilagante, è stata contrassegnata da ordini repressivi attuati dalla Polizia ed un linguaggio infarcito da retorica di livello così alto che potrebbe essere stata interpretata come libera ‘licenza di uccidere’, conquistata de facto e senza chiedere permesso alcuno.

La Polizia, che non ha bisogno di mandati di perquisizione o di arresto per condurre incursioni domestiche, costringe sistematicamente i sospetti a rilasciare dichiarazioni autoincriminanti o rischia di affrontare la forza letale, ha affermato in un rapporto l’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Come riferito nei testi ufficiali, c’è stata una sola condanna per l’omicidio nel 2017 di Kian delos Santos, uno studente di Manila di 17 anni. Tre agenti di Polizia sono stati condannati dopo che le riprese della CCTV hanno provocato una vasta indignazione pubblica. Almeno 73 bambini sono stati uccisi nella guerra alla droga, il più giovane di cinque mesi, aggiunge il rapporto ONU.

Nel rapporto ONU si legge anche: «Nonostante le accuse fondate e credibili di uccisioni extragiudiziali diffuse e sistematiche nel contesto della campagna contro le droghe illegali, c’è stata quasi impunità per tali violazioni».

La Polizia afferma che le loro azioni nella campagna antidroga sono state legali e che i decessi avvengono durante le sparatorie con gli spacciatori che resistono all’arresto. Ma in almeno 25 casi di raid condotti nel corso della ‘guerra alla droga’, è stato provato che la Polizia abbia creato prove ad arte. In alcuni casi, le armi presumibilmente utilizzate dai sospetti uccisi avevano numeri di serie identici.

«Il modello suggerisce la messa a dimora di prove da parte degli agenti di Polizia e mette in dubbio la narrativa dell’autodifesa, implicando che le vittime erano probabilmente disarmate al momento dell’omicidio».

Il rapporto ONU afferma che alcune dichiarazioni rilasciate dai più alti livelli di Governo sono «salite al livello di istigazione alla violenza» e che «la diffamazione del dissenso è sempre più istituzionalizzata».

«La situazione dei diritti umani nelle Filippine è caratterizzata da un’attenzione generale all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, compresa la lotta al terrorismo e alle droghe illegali», ha affermato.

Ma questo è stato «spesso a scapito dei diritti umani, dei diritti del giusto processo, dello Stato di diritto e della responsabilità». «Il Governo ha anche presentato sempre più accuse penali, anche utilizzando le leggi sui poteri speciali COVID-19, contro gli utenti dei social media che pubblicano contenuti critici delle politiche e delle azioni del governo», aggiunge il rapporto.

Il documento è stato presentato al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel mese di giugno. In una dichiarazione inviata ad Al Jazeera, Ecumenical Voice for Peace and Human Rights in the Philippines ha affermato che il rapporto è «un’accusa schiacciante» contro la «non conformità con principi, standard, strumenti e convenzioni sui diritti umani» da parte dell’amministrazione Duterte.

Avvocati e attivisti hanno lanciato l’allarme questa settimana su un nuovo disegno di legge anti-terrorismo promosso da Duterte, avvertendo di disposizioni draconiane e arbitrarie che potrebbero essere abusate per colpire i suoi detrattori.

La maggior parte delle vittime nella guerra alla droga sono giovani maschi poveri delle città, afferma il rapporto delle Nazioni Unite. I loro parenti hanno descritto «numerosi ostacoli nella documentazione dei casi e nel perseguimento della giustizia».

«La cifra più prudente, basata sui dati del governo, suggerisce che da luglio 2016 sono state uccise 8.663 persone, con altre stime fino al triplo di tale numero», ha detto.

Le Nazioni Unite hanno citato rapporti di estesi omicidi legati alla droga perpetrati da ‘vigilantes’ non identificati e un rapporto del Governo filippino nel 2017 che si riferiva a 16.355 “casi di omicidio sotto inchiesta” come risultati nella guerra alla droga.

I gruppi per i diritti umani hanno affermato che il bilancio delle vittime nella guerra alla droga di Duterte potrebbe essere di almeno 27.000.

Una circolare della Polizia del 2016 che lancia la campagna utilizza i termini «negazione» e «neutralizzazione» di «personalità della droga», ha detto, chiedendone l’abrogazione.

«Un linguaggio così mal definito e minaccioso, unito a ripetuti incoraggiamenti verbali da parte dei più alti funzionari statali a usare la forza letale, potrebbe aver incoraggiato la polizia a considerare la circolare come un permesso di uccidere», ha detto.

I dati del Governo mostrano che 223.780 “personalità della droga” sono state arrestate da metà luglio 2016 fino al 2019 ma accuse poco chiare e irregolarità nel giusto processo sollevano la preoccupazione che «molti di questi casi possano equivalere a detenzioni arbitrarie».

Almeno 248 attivisti per i diritti della terra e dell’ambiente, avvocati, giornalisti e sindacalisti sono stati uccisi tra il 2015 e il 2019, afferma il rapporto.

I cosiddetti red-tagging, o individui etichettati, persone e gruppi come comunisti o terroristi, sono variamente entrati nel mirino.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti