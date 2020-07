Esta semana, el diario español ‘El País’ y el británico ‘The Guardian’ han revelado que más de un centenar de activistas y políticos catalanes independentistas fueron espiados ilegalmente por los servicios de inteligencia. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el que fuera candidato de Esquerra Republicana de Catalunya a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, estaban entre los espiados.

Pero la cosa viene de lejos: ya en 2017 el diario ‘Público’ reveló las pruebas documentales que confirman que el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, había comprado ilegalmente con fondos reservados el instrumental para que las agencias de inteligencia policiales grabasen llamadas de voz y mensajes de texto. Se trataba de un sofisticado sistema desarrollado por una empresa de Israel, conocido por Pegasus.

La broma empezó en 2014, cuando el Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, dio instrucciones de espiar a los políticos soberanistas catalanes. Empezaba la ‘Operación Cataluña’ de la brigada política del comisario José Manuel Villarejo para frenar el creciente independentismo de centenares de miles de catalanes hastiados del centralismo y de la corrupción del estado español y de su monarquía.

Creo que es oportuno recordar algunas curiosidades del ex ministro don Jorge Fernández Díaz.

Hijo de un militar falangista, don Jorge entró en política a la temprana edad de 28 años; dicen que de joven fue un juerguista de altos vuelos, extremo que no puedo contrastar, y que en 1991 experimentó una ferviente conversión al catolicismo más apasionado; eso si es contrastable, pues es miembro numerario del Opus Dei. Como Gobernador Civil de Barcelona (1981-82) debió de descubrir su vocación de azote de comunistas,separatistas y libertarios. Fue ministro del Interior del Gobierno español entre 2011 y 2016, y durante este periodo, amén de organizar la ‘Operación Cataluña’, otorgó condecoraciones policiales a diversas Santas Madres de Dios; contó en un programa de radio que se valía de un ángel de la guarda llamado Marcelo, que era su asistente tanto a la hora de tomar decisiones ministeriales como en el trance de encontrar sitio para aparcar el coche.

Cazador cazado, alguien le grabó en una conspirativa conversación con su ayudanteDaniel de Alfonso, reconociendo que no estaban encontrando pruebas contundentes contra los separatistas; pero que aquello no era un problema, “la fiscalía ya lo afinaría”, aludiendo a la prodigiosa capacidad del ministerio fiscal de inventar pruebas falsas. Incluso se vanagloriaban, en aquella conversación, de haber destruido el sistema sanitario catalán (quiero pensar que se referían al prestigio del mismo)

Recientemente, don Jorge Fernández Díaz difundió el vídeo de un encuentro suyo con el Papa emérito Benedicto XVI; le pedía al Papa Ratzinger que rezase por España, amenazada por el separatismo catalán. Según él, el Papa habría contestado que el Demonio quería destruir España.

Tal como lo entendió don Fernández, el Maligno conocía el rutilante papel de España como evangelizador de civilizaciones; sabía de las heroicidades de la Inquisición quemando herejes y no ignoraba que la España de Franco había sido el centinela de occidente frente al comunismo; el Maligno se habría cebado en España para luchar contra la Iglesia de Cristo, y estaría usando a los separatistas catalanes para sus infernales fines. Pero el Papa tranquilizaba al ex ministro: España vencería al demonio a base de oración, humildad, sufrimiento y devoción a la Santísima Virgen. Recetas que don Jorge Fernández Díaz interpretó como coartada para espiar políticos, inventar pruebas falsas, intentar destruir el sistema sanitario catalán y calumniar soberanistas.

No hay constancia de que el Papa sugiriera al Partido Popular movilizar todos los efectivos de los cuerpos de seguridad para tratar de evitar el referéndum de autodeterminación pegando a los votantes y encarcelando a los líderes catalanes. Pero el señor ministro debió de interpretar que si de luchar contra Satanás se trataba, no había que detenerse en minucias: pelillos a la mar.

En cualquier democracia normal, de un caso de espionaje político perpetrado por el estado se habrían devengado comparecencias parlamentarias, comisiones de investigación y dimisiones aparatosas. Pero España es diferente: la chapuza del espionaje es cosa del Centro Nacional de Inteligencia y sus múltiples, oscuros e inviolables funcionarios; y para inteligencia, la preclara de don Jorge Fernández Díaz y su divino asistente personal, nada menos que el ángel Marcelo.“Con la Iglesia hemos topado”, habría dicho don Quijote frente a este panorama. Para echarse a reír. O a llorar, sabiendo que algunas de las víctimas de sus maquinaciones llevan ya 1000 días en la cárcel.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti