Le recensement ethnique de tous les fonctionnaires qui doivent déclarer leur appartenance aux Hutus ou aux Tutsis a commencé la semaine dernière. Ce recensement est le préambule d’un recensement sur l’ensemble de la population dans le but d’identifier les deux groupes ethniques et de déclarer l’appartenance ethnique sur la carte d’identité, le permis de conduire, le passeport, la carte électorale. Le recensement ethnique a également été tenté par le dictateur Pierre Nkurunziza en 2018 et abandonné après avoir été boycotté par la population. La reprise de cette initiative absurde a augmenté les condamnations de la communauté internationale, l’isolement et, surtout, renforcé la conviction au sein de l’Union européenne que la nouvelle direction du parti au pouvoir CNDD-FDD est encore plus dangereuse que le défunt dictateur qui se considérait comme l’élu de Dieu, avec son esprit directeur d’un garçon tutsi tué personnellement par lui pendant les années de la guerre civile.

Evariste Ndayishimiye est devenu président grâce à une imposition de sa candidature par un petit cercle de généraux contre la volonté du dictateur Pierre Nkurunziza. Pour se protéger, ce dernier avait inventé la figure du «Guide suprême du patriotisme», lui conférant un droit de veto sur les décisions du Parlement et du Président. Mystérieusement mort, le chef du régime génocidaire, Evariste (alias le général Neva) a mené ses quatre premiers mois de mandat en prouvant qu’il est culturellement, intellectuellement et politiquement incapable d’occuper le poste de chef de l’Etat.

La faiblesse du leadership du général Neva a ouvert les portes aux ambitions du maréchal général Alain-Guillaume Bunyoni, le numéro deux du régime. Echappé de justesse à une tentative d’empoisonnement (probablement conçue par Evariste), Bunyoni a pu rassembler autour de lui les attentes et les intérêts du gang mafieux créé au sein du parti racial hutu CNDD-FDD au pouvoir depuis 2005.

Un gang mafieux où tous ses membres se sont enrichis sur les épaules des citoyens. Les principaux dirigeants de ce gang:Bunyoni, Ndakugarika, Kazungu, Rurimirije, Suguru sont devenus extrêmement riches alors que le pays a techniquement échoué. Une vraie mafia qui tue, vole, viole et organise des vols financiers et le blanchiment d’argent du crime organisé européen avec la collaboration de quelques complices occidentaux, parmi lesquels la figure d’un entrepreneur italien bien connu se distingue par son soutien public au régime , les milices paramilitaires Imbonerakure et les terroristes rwandais FDLR. C’est ce gang mafieux et non évariste qui contrôle tous les pouvoirs politiques, économiques, militaires et financiers.

Ce gang mafieux était dans une certaine mesure contenu par le dictateur Nkurunziza. Son successeur s’est avéré trop faible pour faire de même. Au Burundi, à l’heure actuelle, nous avons une situation de fin de régime avec une guérilla de plus en plus forte et déterminée. Un président semi-analphabète incapable de remplir le rôle. Un gang mafieux qui domine essayant de gratter le fond du tonneau et de pousser le régime sur des dérives encore plus autoritaires et folles que celles indiquées par Nkurunziza. Un maréchal général qui vise à remplacer le général Neva à la présidence.

Les révélations au sein du régime nous aident à comprendre le profil psychologique du nouveau dictateur du Burundi et toutes ses lacunes et faiblesses qui l’empêchent de vraiment gouverner. << Evariste Ndayishimiye a occupé des rôles marginaux pendant la guerre civile (1993 – 2004), il ne peut donc pas exploiter l’estime au sein de l’ancien mouvement terroriste CNDD-FDD qui est devenu un parti et est arrivé au pouvoir en 2005 en raison d’erreurs d’évaluation géostratégique fatales. fabriqué par les États-Unis, la France, Nelson Mandela et la Communauté de Sant’Egidio. Evariste est semi-analphabète. Lorsqu’il a occupé le poste de secrétaire général du parti, il s’est avéré qu’il n’avait pas la capacité intellectuelle minimale pour gérer une fonction politique. Au sein du CNDD-FDD, il est considéré comme un imbécile, un idiot qui convient à Bunyoni et à ses copains. La Première Dame est considérée comme encore plus stupide que son mari ». Ce sont les déclarations sèches d’un ancien membre du CNDD-FDD en exil qui a toujours d’excellents contacts au sein du régime.

«Les carences culturelles et intellectuelles et la stupidité de Ndayishimiye l’empêchent d’exploiter les pouvoirs que lui offre la nouvelle Constitution. Il est entouré de mauvais conseillers extrêmement gourmands. Il ne peut même pas comprendre qu’il n’y a pas d’amis en politique. Au bout de trois mois, Ndayishimiye lui-même a déclaré en privé qu’il était déjà fatigué d’occuper le poste de président. Bunyoni et le gang de la mafia, qui aspirent à la présidence, sont plus intelligents et stratégiques que le général Neva. Ce gang s’est avéré être avversa à la stratégie suggérée par la France et la Communauté de Sant’Egidio pour mettre en œuvre des ouvertures démocratiques sur le front et conclure une paix avec le Rwanda afin d’obtenir la fin de l’embargo économique européen et américain qui a littéralement conduit le Burundi à la faillite.

Bunyoni & C. ont habilement orienté les choix du président Ndayishimiye vers l’une des radicalisations et extrémismes raciaux les plus déconcertantes et les plus inquiétantes. Au cours de ces quatre mois de présidence, les violations des droits de l’homme ont doublé, tout comme les exécutions extrajudiciaires dirigées désormais contre les militants du Congrès national pour la liberté de l’opposition CNL et la minorité tutsie.

Au lieu d’ouvrir un dialogue avec le Rwanda, Bunyoni & C. a veillé à ce que les relations entre les deux pays jumeaux se détériorent par rapport à celles qui existaient à l’époque de Nkurunziza. Toutes les décisions politiques extrêmes qui ont le plus isolé le Burundi sont l’œuvre de Bunyoni. Il s’agit notamment du refus pour les citoyens burundais ayant la double nationalité de quitter le Burundi avec leurs proches pendant la période la plus aiguë de la pandémie Codiv19 et le récent refus de dernière minute de Brussels Airlines d’atterrir à l’aéroport international de Bujumbura.

La campagne contre les “colons européens”, l’intensification des messages de haine raciale, la violence contre la population, les provocations contre le Rwanda, les insensées demandes de dommages-intérêts subis pendant le colonialisme contre la Belgique et l’Allemagne, font partie d’une stratégie affaiblissement du président Ndayishimiye qui prévoit une rupture progressive avec l’Union européenne et les États-Unis. Le mois dernier, les ambassades burundaises dans les principales capitales européennes ont été fermées. ” Notre source nous explique.

Le général Neva essaie de gérer le pays sans avoir les compétences et avec de fortes divisions internes. Bunyoni & C. désintègre la crédibilité d’Evariste en remettant sérieusement en question sa capacité à gérer le Burundi.

Sur le plan diplomatique, Ndayishimiye est resté piégé dans une orientation suicidaire contre l’Occident. Les discours au vitriol contre des Occidentaux également accusés de soutenir les homosexuels qui sont à l’origine de la pandémie de Covid19, ont été rédigés par des experts sous le contrôle de Bunyoni. Cela était déjà évident dans le discours prononcé lors de l’inauguration. Les passages qui insultaient les Blancs d’inceste, de couchage avec des animaux et de privilégiant l’homosexualité, écrits spécifiquement pour empêcher toute ouverture de dialogue avec l’UE, ont été prononcés par Ndayishimiye sans en comprendre les conséquences. La rumeur veut que le général Neva soit resté stupide et incrédule face à la fermeture adoptée par l’Union européenne et au maintien des sanctions économiques. Il était convaincu que la mort de Nkrurunziza suffisait à rouvrir les robinets du financement occidental.

Le choix d’une politique de confrontation frontale avec l’UE. et les Etats-Unis imposés par Bunyoni & C. sont suicidaires même si l’on considère que les alliés internationaux du régime: la Russie et la Chine n’ont pas l’intention de remplacer l’effort de soutien financier donné par l’Occident avant la crise politique qui a débuté en avril de 2015.

Le communiqué de presse en Tanzanie, une autre calamité. Le courage d’appeler son homologue “papa” est une preuve supplémentaire de ses limites car il dénote une sujétion psychologique au président tanzanien Magufuli qui est mal adapté aux relations conjointes entre États. Le choix de s’isoler et de refuser à deux reprises d’assister à la réunion des chefs d’État régionaux à l’initiative de la République démocratique du Congo est un autre exemple qui démontre suffisamment que Ndayishimiye n’a pas la capacité intellectuelle d’analyser une situation et de décider par lui-même.

Les réunions ont porté sur la sécurité régionale et la lutte contre divers groupes rebelles et terroristes. En fait, le Congo et le Rwanda avaient offert au régime la possibilité de rester au pouvoir à condition de se débarrasser des milices Imbonerakure et de ses alliés terroristes FDLR. Le refus de participer aux réunions a mis en évidence que le régime n’a pas l’intention de s’assouplir et que la seule solution possible pour assurer la paix dans la région est une intervention armée au Burundi. La défense totale des Imbonerakure et des FDLR contre les intérêts nationaux est l’œuvre de Bunyoni qui est le principal parrain des Imbonerakure et le principal interlocuteur des FDLR.

Ce portrait impitoyable du nouveau dictateur burundais est certainement politiquement motivé dans le but de saper davantage le prestige que doit avoir un président. Ces considérations ont été prises en compte par l’Indro car elles reflètent la réalité dramatique actuelle du Burundi: un pays au bord d’un Leader inadéquat, prisonnier d’un régime mafieux au sein duquel se déroulent des luttes effroyables. et pour le pouvoir. Une situation de fin de régime.

Selon des sources confidentielles, la politique extrémiste imposée par Bunyoni a convaincu l’Angola, le Congo et le Rwanda d’opter pour l’option militaire. Le régime n’espère que le soutien régional de l’Ouganda et de la Tanzanie. Pour le Burundi, il ne reste que l’espoir que la poussée finale de la coalition des groupes rebelles se concrétise afin de renverser le régime et de faire émerger une vague nationale de Hutus et Tutsis modérés, patriotiques, patriotiques, compétents, visionnaires et responsables pour reconstruire le Burundi sur des directives solides en stricte conformité avec l’Accord d’Arusha.

